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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,777,27-4,84
Acıpayam Selüloz6,124,26-3,92
Adana Çimento (A)9,322,64-4,02
Adana Çimento (B)6,552,34-8,13
Adana Çimento (C)2,133,90-4,48
Adel Kalemcilik14,954,84-4,78
Adese Alışveriş Ticaret1,888,05-2,08
Afyon Çimento6,434,892,39
Ak Enerji1,018,60-7,34
Akbank8,527,045,06
Akçansa9,855,91-1,89
Akdenız Güvenlık Hız.2,027,45-4,27
Akfen GMYO4,161,962,72
Akın Tekstil14,749,106,89
Akiş GMYO3,964,21-1,98
Akmerkez GMYO23,902,310,93
Aksa13,552,65-1,09
Aksa Enerji3,794,12-0,26
Aksigorta6,151,650,99
Aksu Enerji15,560,714,64
Alarko Carrıer65,358,928,92
Alarko GMYO94,201,292,61
Alarko Holding5,973,830,34
Albaraka Türk1,653,777,84
Alcatel Lucent Teletaş11,594,41-3,74
Alkim Kağıt5,606,060,36
Alkim Kimya37,803,79-1,36
Altınyağ0,422,442,44
Altınyunus Çeşme9,82-1,80-1,70
Anadolu Cam4,354,32-0,23
Anadolu Efes23,943,643,73
Anadolu Grubu Holding18,204,603,47
Anadolu Hayat Emek.6,641,53-2,92
Anadolu Isuzu11,824,69-2,88
Anadolu Sigorta4,572,703,86
Anel Elektrik3,114,01-3,12
Arçelik21,483,173,07
Arena Bilgisayar9,545,7626,69
Armada Bilgisayar15,7911,04-3,66
Arsan Tekstil3,614,030,84
Artı Yatırım Holding0,96-4,0018,52
Aselsan22,882,799,26
Aslan Çimento37,584,10-5,96
Ata GMYO4,61-3,961,77
Atakule GMYO1,815,85-5,73
Atlantis Yatırım Holding0,9910,00-1,00
Atlas Yat. Ort.1,456,620,69
AvivaSA Emeklilik Hayat13,77-1,15-1,22
Avrasya GMYO1,494,93-1,32
Avrasya Petrol ve Tur.1,805,26-1,10
Avrasya Stratejik GMYF1.315,100,012,27
Avrupa Yatırım Holding1,531,32-0,65
Ayen Enerji3,514,781,15
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,154,88-1,83
Aygaz13,344,063,89
Bagfaş18,735,8811,36
Bak Ambalaj6,856,20-6,80
Balatacılar Balatacılık2,159,6973,39
Bantaş Ambalaj2,446,55-3,17
Banvit17,933,88-3,45
Baştaş Başkent Çimento2,550,00-1,54
Batı Çimento3,703,3511,78
Batısöke Çimento1,375,384,58
Bera Holding3,604,05-6,49
Berkosan Yalıtım2,626,50-4,38
Beşiktaş Futbol Yat.2,528,152,86
Beyaz Filo3,072,68-2,85
Bilici Yatırım5,463,8024,94
Bim Mağazalar48,620,794,20
Birko Mensucat0,3310,006,45
Birlik Mensucat1,164,501,75
Bizim Mağazaları10,975,48-1,79
Bolu Çimento4,383,79-6,81
Bomonti Elektrik1,227,02-4,69
Borusan Mannesmann11,632,921,57
Borusan Yat. Paz.75,008,2321,26
Bosch Fren Sistemleri323,507,8311,59
Bossa7,895,48-2,11
Brisa9,205,87-3,26
Burçelik6,076,124,48
Burçelik Vana12,49-3,1828,63
Bursa Çimento6,246,670,16
Carrefoursa5,164,249,55
Ceo Event Medya8,281,470,49
Coca Cola İçecek38,802,650,26
Cosmos Yat. Holding1,920,00-5,88
Credıtwest Faktorıng2,501,63-13,19
Çelebi100,602,24-1,47
Çelik Halat7,3215,4612,62
Çemaş Döküm1,446,67-5,26
Çemtaş8,003,90-3,38
Çimbeton43,008,374,22
Çimentaş14,332,95-4,47
Çimsa9,164,450,88
Çuhadaroğlu Metal3,146,08-1,57
Dagi Giyim2,831,8013,20
Dagi Yatırım Holding3,14-5,1438,94
Dardanel4,856,5927,97
Datagate Bilgisayar8,035,942,82
Demısaş Döküm3,405,26-2,30
Denge Holding1,355,47-1,46
Deniz GMYO5,335,135,54
Denizli Cam8,085,48-3,12
Derimod6,854,74-4,06
Derlüks Deri4,005,82-1,96
Desa Deri4,253,66-6,39
Despec Bilgisayar4,374,553,07
Deva Holding8,934,57-0,67
Diriteks Diriliş Tekstil0,782,630,00
Ditaş Doğan9,544,26-0,21
DO-CO564,001,330,00
Doğan Burda5,633,68-7,25
Doğan Holding1,935,464,89
Doğtaş Kelebek Mobilya1,665,730,61
Doğusan2,024,66-2,88
Doğuş GMYO4,467,21-1,55
Doğuş Otomotiv9,344,12-1,89
Döktaş Dökümcülük57,5015,006,58
Duran Doğan Basım17,728,7126,21
Dyo Boya4,894,71-0,20
Eczacıbaşı İlaç3,754,751,08
Eczacıbaşı Yatırım10,305,101,88
Edip Gayrimenkul1,375,38-1,44
Ege Endüstri582,603,370,36
Ege Gübre51,804,524,02
Ege Profil12,022,740,42
Ege Seramik3,724,200,27
Egeli & Co Tarım Girişim0,307,14-6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,427,697,69
Egeli&Co Yatırım Holding0,268,3330,00
Egeplast16,709,6533,60
Ekiz Kimya0,633,283,28
Emek Elektrik1,556,90-2,52
Eminiş Ambalaj1,754,1715,13
Emlak Konut GMYO1,475,760,68
Enerjisa Enerji7,634,953,25
Enka İnşaat6,512,521,40
Erbosan25,563,572,32
Ereğli Demir Çelik9,283,692,65
Ersu Gıda1,9711,93-4,83
Escort Teknoloji1,356,30-2,88
Etiler Gıda2,503,312,04
Euro Kapital Yat. Ort.1,615,92-3,59
Euro Trend Yat. Ort.1,254,170,00
Euro Yat. Ort.1,155,50-2,54
Euro Yatırım Holding1,444,35-4,00
Fenerbahçe Futbol14,704,481,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,496,65-1,75
F-M İzmit Piston55,7513,7811,77
Fonet Bilgi Teknolojileri7,666,39-0,39
Ford Otosan73,402,733,60
Formet Çelik Kapı3,082,672,67
Frigo Pak Gıda12,699,87-2,08
Galatasaray Sportif2,115,503,94
Garanti Bankası11,927,397,00
Garanti Faktoring3,8613,53-0,26
Garanti Yat. Ort.1,035,10-4,63
Gedik Y. Men. Değ.6,403,9014,29
Gedik Yatırım Holding8,644,4712,35
Gediz Ambalaj7,962,9817,75
Gentaş2,228,821,37
Gersan Elektrik3,085,84-3,45
Global Men. Değ.1,987,615,32
Global Yat. Holding4,734,42-2,87
Good-Year4,304,126,17
Göltaş Çimento17,207,17-3,32
Gözde Girişim5,495,176,81
GSD Denizcilik2,668,133,91
GSD Holding1,628,008,72
Gübre Fabrik.8,885,71-1,77
Güler Yat. Holding2,036,280,00
Güneş Sigorta2,163,35-0,92
Halk GMYO1,184,42-3,28
Halk Sigorta1,984,210,00
Hatay Tekstil6,704,04-2,47
Hedef Girişim2,714,233,83
Hektaş8,475,885,61
HUB Girişim20,306,8446,25
Hürriyet Gzt.1,270,7911,40
ICBC Turkey Bank5,177,48-1,90
İdealist Danışmanlık3,182,91-4,22
İdealist GMYO2,925,04-4,58
İhlas Ev Aletleri2,884,73-7,99
İhlas Gayrimenkul1,1210,89-6,67
İhlas Gazetecilik5,10-0,97-25,11
İhlas Holding0,868,86-5,49
İhlas Yayın Holding1,009,89-1,96
İndeks Bilgisayar9,886,241,86
Info Yatırım7,00-5,41-21,35
İntema8,884,10-4,10
İpek Doğal Enerji8,971,3616,19
İskenderun Demir Çelik7,792,50-2,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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