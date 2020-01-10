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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,76-0,56-5,38
Acıpayam Selüloz6,191,14-2,83
Adana Çimento (A)9,25-0,75-4,74
Adana Çimento (B)6,610,92-7,29
Adana Çimento (C)2,12-0,47-4,93
Adel Kalemcilik14,94-0,07-4,84
Adese Alışveriş Ticaret1,86-1,06-3,12
Afyon Çimento6,460,472,87
Ak Enerji1,075,94-1,83
Akbank8,692,007,15
Akçansa9,900,51-1,39
Akdenız Güvenlık Hız.2,020,00-4,27
Akfen GMYO4,160,002,72
Akın Tekstil14,52-1,495,29
Akiş GMYO4,042,020,00
Akmerkez GMYO24,783,684,65
Aksa13,973,101,97
Aksa Enerji3,851,581,32
Aksigorta6,150,000,99
Aksu Enerji15,700,905,58
Alarko Carrıer71,809,8719,67
Alarko GMYO96,051,964,63
Alarko Holding5,91-1,01-0,67
Albaraka Türk1,703,0311,11
Alcatel Lucent Teletaş11,46-1,12-4,82
Alkim Kağıt5,54-1,07-0,72
Alkim Kimya38,261,22-0,16
Altınyağ0,432,384,88
Altınyunus Çeşme9,820,00-1,70
Anadolu Cam4,33-0,46-0,69
Anadolu Efes23,62-1,342,34
Anadolu Grubu Holding18,12-0,443,01
Anadolu Hayat Emek.6,670,45-2,49
Anadolu Isuzu11,860,34-2,55
Anadolu Sigorta4,580,224,09
Anel Elektrik3,316,433,12
Arçelik21,46-0,092,98
Arena Bilgisayar9,40-1,4724,83
Armada Bilgisayar15,69-0,63-4,27
Arsan Tekstil3,753,884,75
Artı Yatırım Holding1,037,2927,16
Aselsan22,70-0,798,40
Aslan Çimento37,720,37-5,61
Ata GMYO4,42-4,12-2,43
Atakule GMYO2,0010,504,17
Atlantis Yatırım Holding1,045,054,00
Atlas Yat. Ort.1,450,000,69
AvivaSA Emeklilik Hayat13,790,15-1,08
Avrasya GMYO1,500,67-0,66
Avrasya Petrol ve Tur.1,810,56-0,55
Avrasya Stratejik GMYF1.315,200,012,28
Avrupa Yatırım Holding1,540,650,00
Ayen Enerji3,643,704,90
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,150,00-1,83
Aygaz13,692,626,62
Bagfaş18,67-0,3211,00
Bak Ambalaj6,981,90-5,03
Balatacılar Balatacılık2,369,7790,32
Bantaş Ambalaj2,43-0,41-3,57
Banvit18,090,89-2,58
Baştaş Başkent Çimento2,601,960,39
Batı Çimento3,730,8112,69
Batısöke Çimento1,423,658,40
Bera Holding3,600,00-6,49
Berkosan Yalıtım2,692,67-1,82
Beşiktaş Futbol Yat.2,520,002,86
Beyaz Filo3,070,00-2,85
Bilici Yatırım5,460,0024,94
Bim Mağazalar48,56-0,124,07
Birko Mensucat0,330,006,45
Birlik Mensucat1,192,594,39
Bizim Mağazaları11,040,64-1,16
Bolu Çimento4,400,46-6,38
Bomonti Elektrik1,306,561,56
Borusan Mannesmann11,650,171,75
Borusan Yat. Paz.79,706,2728,86
Bosch Fren Sistemleri323,500,0011,59
Bossa8,133,040,87
Brisa9,17-0,33-3,58
Burçelik5,93-2,312,07
Burçelik Vana11,75-5,9221,01
Bursa Çimento6,280,640,80
Carrefoursa5,251,7411,46
Ceo Event Medya8,24-0,480,00
Coca Cola İçecek39,862,733,00
Cosmos Yat. Holding1,941,04-4,90
Credıtwest Faktorıng2,510,40-12,85
Çelebi102,001,39-0,10
Çelik Halat7,512,6015,54
Çemaş Döküm1,43-0,69-5,92
Çemtaş7,96-0,50-3,86
Çimbeton47,109,5314,15
Çimentaş14,551,54-3,00
Çimsa9,210,551,43
Çuhadaroğlu Metal3,150,32-1,25
Dagi Giyim2,72-3,898,80
Dagi Yatırım Holding3,02-3,8233,63
Dardanel4,870,4128,50
Datagate Bilgisayar8,293,246,15
Demısaş Döküm3,400,00-2,30
Denge Holding1,33-1,48-2,92
Deniz GMYO5,401,316,93
Denizli Cam8,252,10-1,08
Derimod6,83-0,29-4,34
Derlüks Deri3,95-1,25-3,19
Desa Deri4,22-0,71-7,05
Despec Bilgisayar4,33-0,922,12
Deva Holding8,82-1,23-1,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,780,000,00
Ditaş Doğan9,570,310,10
DO-CO569,000,890,89
Doğan Burda5,711,42-5,93
Doğan Holding1,993,118,15
Doğtaş Kelebek Mobilya1,670,601,21
Doğusan2,030,50-2,40
Doğuş GMYO4,541,790,22
Doğuş Otomotiv9,976,754,73
Döktaş Dökümcülük58,000,877,51
Duran Doğan Basım17,33-2,2023,43
Dyo Boya4,951,231,02
Eczacıbaşı İlaç3,924,535,66
Eczacıbaşı Yatırım10,562,524,45
Edip Gayrimenkul1,380,73-0,72
Ege Endüstri578,10-0,77-0,41
Ege Gübre57,0010,0414,46
Ege Profil11,88-1,16-0,75
Ege Seramik3,740,540,81
Egeli & Co Tarım Girişim0,3310,003,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,469,5217,95
Egeli&Co Yatırım Holding0,287,6940,00
Egeplast18,359,8846,80
Ekiz Kimya0,699,5213,11
Emek Elektrik1,613,871,26
Eminiş Ambalaj1,802,8618,42
Emlak Konut GMYO1,523,404,11
Enerjisa Enerji7,873,156,50
Enka İnşaat6,43-1,230,16
Erbosan26,061,964,32
Ereğli Demir Çelik9,280,002,65
Ersu Gıda1,970,00-4,83
Escort Teknoloji1,360,74-2,16
Etiler Gıda2,46-1,600,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,60-0,62-4,19
Euro Trend Yat. Ort.1,24-0,80-0,80
Euro Yat. Ort.1,160,87-1,69
Euro Yatırım Holding1,450,69-3,33
Fenerbahçe Futbol14,790,612,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,48-0,22-1,97
F-M İzmit Piston62,0011,2124,30
Fonet Bilgi Teknolojileri8,186,796,37
Ford Otosan72,95-0,612,96
Formet Çelik Kapı3,05-0,971,67
Frigo Pak Gıda12,40-2,29-4,32
Galatasaray Sportif2,141,425,42
Garanti Bankası11,970,427,45
Garanti Faktoring3,76-2,59-2,84
Garanti Yat. Ort.1,030,00-4,63
Gedik Y. Men. Değ.6,664,0618,93
Gedik Yatırım Holding9,9314,9329,13
Gediz Ambalaj8,304,2722,78
Gentaş2,314,055,48
Gersan Elektrik3,100,65-2,82
Global Men. Değ.2,2714,6520,74
Global Yat. Holding4,872,960,00
Good-Year4,29-0,235,93
Göltaş Çimento17,18-0,12-3,43
Gözde Girişim5,40-1,645,06
GSD Denizcilik2,691,135,08
GSD Holding1,630,629,40
Gübre Fabrik.8,85-0,34-2,10
Güler Yat. Holding1,96-3,45-3,45
Güneş Sigorta2,13-1,39-2,29
Halk GMYO1,255,932,46
Halk Sigorta1,980,000,00
Hatay Tekstil6,67-0,45-2,91
Hedef Girişim2,66-1,851,92
Hektaş8,722,958,73
HUB Girişim21,043,6551,59
Hürriyet Gzt.1,302,3614,04
ICBC Turkey Bank5,231,16-0,76
İdealist Danışmanlık3,221,26-3,01
İdealist GMYO2,930,34-4,25
İhlas Ev Aletleri2,880,00-7,99
İhlas Gayrimenkul1,120,00-6,67
İhlas Gazetecilik5,08-0,39-25,40
İhlas Holding0,860,00-5,49
İhlas Yayın Holding0,98-2,00-3,92
İndeks Bilgisayar9,80-0,811,03
Info Yatırım6,99-0,14-21,46
İntema9,051,91-2,27
İpek Doğal Enerji8,63-3,7911,79
İskenderun Demir Çelik7,830,51-2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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