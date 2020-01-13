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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:46Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,886,821,08
Acıpayam Selüloz6,403,390,47
Adana Çimento (A)9,250,00-4,74
Adana Çimento (B)6,59-0,30-7,57
Adana Çimento (C)2,130,47-4,48
Adel Kalemcilik15,080,94-3,95
Adese Alışveriş Ticaret1,912,69-0,52
Afyon Çimento6,642,795,73
Ak Enerji1,080,93-0,92
Akbank8,720,357,52
Akçansa9,930,30-1,10
Akdenız Güvenlık Hız.2,072,48-1,90
Akfen GMYO4,180,483,21
Akın Tekstil15,184,5510,08
Akiş GMYO4,203,963,96
Akmerkez GMYO26,105,3310,22
Aksa14,020,362,34
Aksa Enerji3,891,042,37
Aksigorta6,444,725,75
Aksu Enerji15,08-3,951,41
Alarko Carrıer70,00-2,5116,67
Alarko GMYO95,45-0,623,98
Alarko Holding6,052,371,68
Albaraka Türk1,721,1812,42
Alcatel Lucent Teletaş11,43-0,26-5,07
Alkim Kağıt5,641,811,08
Alkim Kimya38,480,580,42
Altınyağ0,479,3014,63
Altınyunus Çeşme9,910,92-0,80
Anadolu Cam4,330,00-0,69
Anadolu Efes23,800,763,12
Anadolu Grubu Holding18,280,883,92
Anadolu Hayat Emek.6,720,75-1,75
Anadolu Isuzu12,081,85-0,74
Anadolu Sigorta4,671,976,14
Anel Elektrik3,26-1,511,56
Arçelik21,821,684,70
Arena Bilgisayar9,480,8525,90
Armada Bilgisayar16,384,40-0,06
Arsan Tekstil3,924,539,50
Artı Yatırım Holding1,051,9429,63
Aselsan22,920,979,46
Aslan Çimento37,800,21-5,41
Ata GMYO4,17-5,66-7,95
Atakule GMYO2,052,506,77
Atlantis Yatırım Holding1,050,965,00
Atlas Yat. Ort.1,514,144,86
AvivaSA Emeklilik Hayat13,840,36-0,72
Avrasya GMYO1,553,332,65
Avrasya Petrol ve Tur.1,862,762,20
Avrasya Stratejik GMYF1.315,300,012,29
Avrupa Yatırım Holding1,582,602,60
Ayen Enerji4,3619,7825,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,338,376,39
Aygaz13,851,177,87
Bagfaş18,861,0212,13
Bak Ambalaj7,385,730,41
Balatacılar Balatacılık2,599,75108,87
Bantaş Ambalaj2,554,941,19
Banvit18,03-0,33-2,91
Baştaş Başkent Çimento2,58-0,77-0,39
Batı Çimento3,750,5413,29
Batısöke Çimento1,441,419,92
Bera Holding3,785,00-1,82
Berkosan Yalıtım2,752,230,36
Beşiktaş Futbol Yat.2,644,767,76
Beyaz Filo3,121,63-1,27
Bilici Yatırım5,551,6527,00
Bim Mağazalar48,30-0,543,51
Birko Mensucat0,356,0612,90
Birlik Mensucat1,265,8810,53
Bizim Mağazaları11,584,893,67
Bolu Çimento4,430,68-5,74
Bomonti Elektrik1,4310,0011,72
Borusan Mannesmann11,771,032,79
Borusan Yat. Paz.76,70-3,7624,01
Bosch Fren Sistemleri322,80-0,2211,35
Bossa8,231,232,11
Brisa9,250,87-2,73
Burçelik6,041,853,96
Burçelik Vana13,5114,9839,13
Bursa Çimento6,290,160,96
Carrefoursa5,331,5213,16
Ceo Event Medya9,029,479,47
Coca Cola İçecek40,982,815,89
Cosmos Yat. Holding1,971,55-3,43
Credıtwest Faktorıng2,510,00-12,85
Çelebi102,700,690,59
Çelik Halat8,036,9223,54
Çemaş Döküm1,515,59-0,66
Çemtaş8,142,26-1,69
Çimbeton46,82-0,5913,48
Çimentaş14,952,75-0,33
Çimsa9,442,503,96
Çuhadaroğlu Metal3,387,305,96
Dagi Giyim2,823,6812,80
Dagi Yatırım Holding3,278,2844,69
Dardanel4,870,0028,50
Datagate Bilgisayar8,593,629,99
Demısaş Döküm3,430,88-1,44
Denge Holding1,362,26-0,73
Deniz GMYO5,481,488,51
Denizli Cam8,300,61-0,48
Derimod7,185,120,56
Derlüks Deri4,001,27-1,96
Desa Deri4,301,90-5,29
Despec Bilgisayar4,370,923,07
Deva Holding9,204,312,34
Diriteks Diriliş Tekstil0,791,281,28
Ditaş Doğan9,610,420,52
DO-CO564,20-0,840,04
Doğan Burda5,70-0,18-6,10
Doğan Holding2,032,0110,33
Doğtaş Kelebek Mobilya1,712,403,64
Doğusan2,071,97-0,48
Doğuş GMYO4,642,202,43
Doğuş Otomotiv10,283,117,98
Döktaş Dökümcülük57,50-0,866,58
Duran Doğan Basım18,054,1528,56
Dyo Boya4,980,611,63
Eczacıbaşı İlaç3,89-0,774,85
Eczacıbaşı Yatırım10,54-0,194,25
Edip Gayrimenkul1,412,171,44
Ege Endüstri590,002,061,64
Ege Gübre55,75-2,1911,95
Ege Profil12,031,260,50
Ege Seramik3,791,342,16
Egeli & Co Tarım Girişim0,369,0912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,508,7028,21
Egeli&Co Yatırım Holding0,307,1450,00
Egeplast19,858,1758,80
Ekiz Kimya0,758,7022,95
Emek Elektrik1,631,242,52
Eminiş Ambalaj1,78-1,1117,11
Emlak Konut GMYO1,583,958,22
Enerjisa Enerji7,940,897,44
Enka İnşaat6,460,470,62
Erbosan26,883,157,61
Ereğli Demir Çelik9,552,915,64
Ersu Gıda2,2011,686,28
Escort Teknoloji1,402,940,72
Etiler Gıda2,45-0,410,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,695,621,20
Euro Trend Yat. Ort.1,4214,5213,60
Euro Yat. Ort.1,225,173,39
Euro Yatırım Holding1,514,140,67
Fenerbahçe Futbol15,514,877,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,623,121,09
F-M İzmit Piston60,05-3,1520,39
Fonet Bilgi Teknolojileri8,584,8911,57
Ford Otosan74,051,514,52
Formet Çelik Kapı3,04-0,331,33
Frigo Pak Gıda12,02-3,06-7,25
Galatasaray Sportif2,244,6710,34
Garanti Bankası12,201,929,52
Garanti Faktoring3,801,06-1,81
Garanti Yat. Ort.1,128,743,70
Gedik Y. Men. Değ.6,700,6019,64
Gedik Yatırım Holding11,4114,9048,37
Gediz Ambalaj8,360,7223,67
Gentaş2,341,306,85
Gersan Elektrik3,182,58-0,31
Global Men. Değ.2,6114,9838,83
Global Yat. Holding4,890,410,41
Good-Year4,341,177,16
Göltaş Çimento17,692,97-0,56
Gözde Girişim5,36-0,744,28
GSD Denizcilik2,752,237,42
GSD Holding1,693,6813,42
Gübre Fabrik.8,82-0,34-2,43
Güler Yat. Holding1,991,53-1,97
Güneş Sigorta2,161,41-0,92
Halk GMYO1,5020,0022,95
Halk Sigorta1,97-0,51-0,51
Hatay Tekstil6,812,10-0,87
Hedef Girişim2,722,264,21
Hektaş9,569,6319,20
HUB Girişim25,2419,9681,84
Hürriyet Gzt.1,300,0014,04
ICBC Turkey Bank5,352,291,52
İdealist Danışmanlık3,292,17-0,90
İdealist GMYO2,992,05-2,29
İhlas Ev Aletleri2,85-1,04-8,95
İhlas Gayrimenkul1,141,79-5,00
İhlas Gazetecilik5,00-1,57-26,58
İhlas Holding0,871,16-4,40
İhlas Yayın Holding0,96-2,04-5,88
İndeks Bilgisayar10,406,127,22
Info Yatırım6,50-7,01-26,97
İntema9,302,760,43
İpek Doğal Enerji8,862,6714,77
İskenderun Demir Çelik7,921,15-1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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