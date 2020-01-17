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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,114,4613,44
Acıpayam Selüloz6,663,424,55
Adana Çimento (A)9,300,54-4,22
Adana Çimento (B)6,82-1,30-4,35
Adana Çimento (C)2,130,00-4,48
Adel Kalemcilik15,730,190,19
Adese Alışveriş Ticaret1,931,050,52
Afyon Çimento6,73-3,997,17
Ak Enerji1,132,733,67
Akbank8,82-0,348,75
Akçansa9,880,92-1,59
Akdenız Güvenlık Hız.2,10-0,94-0,47
Akfen GMYO4,170,242,96
Akın Tekstil14,54-1,625,44
Akiş GMYO4,070,490,74
Akmerkez GMYO26,441,1511,66
Aksa13,710,220,07
Aksa Enerji4,00-0,995,26
Aksigorta6,861,3312,64
Aksu Enerji13,83-4,62-6,99
Alarko Carrıer64,65-1,977,75
Alarko GMYO89,95-1,26-2,02
Alarko Holding5,93-0,50-0,34
Albaraka Türk1,71-0,5811,76
Alcatel Lucent Teletaş12,051,430,08
Alkim Kağıt6,50-5,9316,49
Alkim Kimya43,32-3,1713,05
Altınyağ0,611,6748,78
Altınyunus Çeşme9,652,44-3,40
Anadolu Cam4,660,436,88
Anadolu Efes25,581,5110,83
Anadolu Grubu Holding20,101,0114,27
Anadolu Hayat Emek.7,120,714,09
Anadolu Isuzu12,15-0,57-0,16
Anadolu Sigorta4,740,427,73
Anel Elektrik3,220,000,31
Arçelik22,021,475,66
Arena Bilgisayar9,850,9230,81
Armada Bilgisayar16,802,502,50
Arsan Tekstil3,86-0,267,82
Artı Yatırım Holding1,00-3,8523,46
Aselsan22,920,179,46
Aslan Çimento37,80-0,26-5,41
Ata GMYO4,142,48-8,61
Atakule GMYO1,980,513,13
Atlantis Yatırım Holding1,050,005,00
Atlas Yat. Ort.1,492,053,47
AvivaSA Emeklilik Hayat13,950,360,07
Avrasya GMYO1,560,653,31
Avrasya Petrol ve Tur.1,880,003,30
Avrasya Stratejik GMYF1.315,700,012,32
Avrupa Yatırım Holding1,64-3,536,49
Ayen Enerji4,131,7219,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,410,8410,05
Aygaz14,00-0,719,03
Bagfaş19,73-0,8517,30
Bak Ambalaj7,201,27-2,04
Balatacılar Balatacılık2,97-10,00139,52
Bantaş Ambalaj3,8214,7151,59
Banvit18,04-0,99-2,85
Baştaş Başkent Çimento2,73-0,365,41
Batı Çimento3,640,009,97
Batısöke Çimento1,40-1,416,87
Bera Holding3,84-1,03-0,26
Berkosan Yalıtım3,063,7311,68
Beşiktaş Futbol Yat.2,570,004,90
Beyaz Filo3,120,00-1,27
Bilici Yatırım5,670,5329,75
Bim Mağazalar49,540,906,17
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,295,7413,16
Bizim Mağazaları11,96-2,217,07
Bolu Çimento4,41-0,23-6,17
Bomonti Elektrik1,71-9,5233,59
Borusan Mannesmann12,75-0,8611,35
Borusan Yat. Paz.74,750,3420,86
Bosch Fren Sistemleri317,50-0,099,52
Bossa8,140,250,99
Brisa9,06-0,33-4,73
Burçelik6,24-0,957,40
Burçelik Vana17,80-1,1183,32
Bursa Çimento6,350,161,93
Carrefoursa5,67-0,7020,38
Ceo Event Medya8,51-0,473,28
Coca Cola İçecek44,061,8513,85
Cosmos Yat. Holding2,011,01-1,47
Credıtwest Faktorıng2,462,07-14,58
Çelebi105,402,633,23
Çelik Halat8,00-0,1223,08
Çemaş Döküm1,52-0,650,00
Çemtaş8,16-1,69-1,45
Çimbeton47,180,8114,35
Çimentaş14,98-0,07-0,13
Çimsa9,48-0,524,41
Çuhadaroğlu Metal3,300,923,45
Dagi Giyim3,03-0,6621,20
Dagi Yatırım Holding5,4914,85142,92
Dardanel4,55-5,2120,05
Datagate Bilgisayar8,98-2,7114,98
Demısaş Döküm3,51-1,130,86
Denge Holding1,47-2,007,30
Deniz GMYO5,420,567,33
Denizli Cam9,39-4,9612,59
Derimod9,1815,7628,57
Derlüks Deri4,09-1,210,25
Desa Deri4,332,36-4,63
Despec Bilgisayar4,702,4010,85
Deva Holding9,20-0,762,34
Diriteks Diriliş Tekstil0,780,000,00
Ditaş Doğan9,710,211,57
DO-CO570,302,111,12
Doğan Burda6,243,652,80
Doğan Holding1,95-0,515,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,772,917,27
Doğusan2,383,9314,42
Doğuş GMYO4,73-0,634,42
Doğuş Otomotiv10,830,5613,76
Döktaş Dökümcülük55,00-3,171,95
Duran Doğan Basım19,505,5838,89
Dyo Boya5,26-1,687,35
Eczacıbaşı İlaç3,971,287,01
Eczacıbaşı Yatırım10,770,286,53
Edip Gayrimenkul1,5810,4913,67
Ege Endüstri598,000,893,01
Ege Gübre53,95-1,828,33
Ege Profil12,48-0,164,26
Ege Seramik3,85-1,033,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-7,6912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,48-9,4323,08
Egeli&Co Yatırım Holding0,36-7,6980,00
Egeplast15,39-9,9523,12
Ekiz Kimya1,089,0977,05
Emek Elektrik1,75-2,2310,06
Eminiş Ambalaj1,840,0021,05
Emlak Konut GMYO1,64-0,6112,33
Enerjisa Enerji7,72-0,394,47
Enka İnşaat6,52-0,611,56
Erbosan25,56-1,242,32
Ereğli Demir Çelik9,502,265,09
Ersu Gıda2,28-0,8710,14
Escort Teknoloji1,718,9223,02
Etiler Gıda2,550,794,08
Euro Kapital Yat. Ort.1,824,008,98
Euro Trend Yat. Ort.1,360,748,80
Euro Yat. Ort.1,260,806,78
Euro Yatırım Holding1,592,586,00
Fenerbahçe Futbol15,890,259,81
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,42-1,56-3,28
F-M İzmit Piston57,00-1,3014,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,30-4,3220,94
Ford Otosan76,001,607,27
Formet Çelik Kapı3,003,810,00
Frigo Pak Gıda11,50-3,12-11,27
Galatasaray Sportif2,231,369,85
Garanti Bankası12,200,009,52
Garanti Faktoring4,906,7526,61
Garanti Yat. Ort.1,090,000,93
Gedik Y. Men. Değ.8,1314,9945,18
Gedik Yatırım Holding15,86-2,58106,24
Gediz Ambalaj8,320,8523,08
Gentaş2,40-0,419,59
Gersan Elektrik3,41-1,456,90
Global Men. Değ.2,22-0,8918,09
Global Yat. Holding4,74-1,46-2,67
Good-Year4,26-0,705,19
Göltaş Çimento18,15-1,202,02
Gözde Girişim5,17-1,710,58
GSD Denizcilik3,3612,7531,25
GSD Holding1,83-1,0822,82
Gübre Fabrik.8,481,07-6,19
Güler Yat. Holding2,00-3,85-1,48
Güneş Sigorta2,43-3,1911,47
Halk GMYO1,480,0021,31
Halk Sigorta2,131,437,58
Hatay Tekstil7,509,339,17
Hedef Girişim2,670,002,30
Hektaş9,92-0,3023,69
HUB Girişim25,383,0982,85
Hürriyet Gzt.1,24-1,598,77
ICBC Turkey Bank5,24-2,42-0,57
İdealist Danışmanlık3,20-0,62-3,61
İdealist GMYO3,223,545,23
İhlas Ev Aletleri2,851,79-8,95
İhlas Gayrimenkul1,141,79-5,00
İhlas Gazetecilik4,75-0,42-30,25
İhlas Holding0,850,00-6,59
İhlas Yayın Holding0,930,00-8,82
İndeks Bilgisayar11,762,5321,24
Info Yatırım5,903,51-33,71
İntema10,215,2610,26
İpek Doğal Enerji8,760,8113,47
İskenderun Demir Çelik7,901,02-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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