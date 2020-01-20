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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

20.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,3611,8526,88
Acıpayam Selüloz7,218,2613,19
Adana Çimento (A)9,360,65-3,60
Adana Çimento (B)6,820,00-4,35
Adana Çimento (C)2,140,47-4,04
Adel Kalemcilik15,72-0,060,13
Adese Alışveriş Ticaret1,961,552,08
Afyon Çimento6,780,747,96
Ak Enerji1,162,656,42
Akbank8,900,919,74
Akçansa10,031,52-0,10
Akdenız Güvenlık Hız.2,131,430,95
Akfen GMYO4,170,002,96
Akın Tekstil14,660,836,31
Akiş GMYO4,131,472,23
Akmerkez GMYO25,94-1,899,54
Aksa13,941,681,75
Aksa Enerji4,030,756,05
Aksigorta6,77-1,3111,17
Aksu Enerji13,991,16-5,92
Alarko Carrıer69,006,7315,00
Alarko GMYO90,450,56-1,47
Alarko Holding6,001,180,84
Albaraka Türk1,741,7513,73
Alcatel Lucent Teletaş13,5012,0312,13
Alkim Kağıt6,550,7717,38
Alkim Kimya43,400,1813,26
Altınyağ0,55-9,8434,15
Altınyunus Çeşme9,52-1,35-4,70
Anadolu Cam4,670,217,11
Anadolu Efes25,660,3111,18
Anadolu Grubu Holding20,602,4917,11
Anadolu Hayat Emek.7,150,424,53
Anadolu Isuzu12,331,481,31
Anadolu Sigorta4,770,638,41
Anel Elektrik3,271,551,87
Arçelik22,100,366,05
Arena Bilgisayar9,79-0,6130,01
Armada Bilgisayar16,900,603,11
Arsan Tekstil4,013,8912,01
Artı Yatırım Holding0,98-2,0020,99
Aselsan23,100,7910,32
Aslan Çimento37,74-0,16-5,56
Ata GMYO4,12-0,48-9,05
Atakule GMYO2,001,014,17
Atlantis Yatırım Holding1,104,7610,00
Atlas Yat. Ort.1,543,366,94
AvivaSA Emeklilik Hayat14,131,291,36
Avrasya GMYO1,623,857,28
Avrasya Petrol ve Tur.1,922,135,49
Avrasya Stratejik GMYF1.315,800,012,33
Avrupa Yatırım Holding1,671,838,44
Ayen Enerji4,12-0,2418,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,462,0712,33
Aygaz14,130,9310,05
Bagfaş19,57-0,8116,35
Bak Ambalaj7,220,28-1,77
Balatacılar Balatacılık2,68-9,76116,13
Bantaş Ambalaj3,49-8,6438,49
Banvit17,99-0,28-3,12
Baştaş Başkent Çimento2,750,736,18
Batı Çimento3,681,1011,18
Batısöke Çimento1,442,869,92
Bera Holding3,932,342,08
Berkosan Yalıtım3,111,6313,50
Beşiktaş Futbol Yat.2,51-2,332,45
Beyaz Filo3,11-0,32-1,58
Bilici Yatırım5,853,1733,87
Bim Mağazalar49,34-0,405,74
Birko Mensucat0,34-2,869,68
Birlik Mensucat1,354,6518,42
Bizim Mağazaları12,000,337,43
Bolu Çimento4,481,59-4,68
Bomonti Elektrik1,58-7,6023,44
Borusan Mannesmann12,780,2411,62
Borusan Yat. Paz.74,65-0,1320,70
Bosch Fren Sistemleri313,00-1,427,97
Bossa8,180,491,49
Brisa8,97-0,99-5,68
Burçelik6,17-1,126,20
Burçelik Vana17,50-1,6980,23
Bursa Çimento6,360,162,09
Carrefoursa5,802,2923,14
Ceo Event Medya8,48-0,352,91
Coca Cola İçecek43,70-0,8212,92
Cosmos Yat. Holding2,051,990,49
Credıtwest Faktorıng2,460,00-14,58
Çelebi104,30-1,042,15
Çelik Halat8,101,2524,62
Çemaş Döküm1,541,321,32
Çemtaş8,230,86-0,60
Çimbeton46,64-1,1413,04
Çimentaş14,90-0,53-0,67
Çimsa9,651,796,28
Çuhadaroğlu Metal3,361,825,33
Dagi Giyim2,82-6,9312,80
Dagi Yatırım Holding4,67-14,94106,64
Dardanel4,958,7930,61
Datagate Bilgisayar9,333,9019,46
Demısaş Döküm3,581,992,87
Denge Holding1,45-1,365,84
Deniz GMYO5,654,2411,88
Denizli Cam9,23-1,7010,67
Derimod9,01-1,8526,19
Derlüks Deri4,06-0,73-0,49
Desa Deri4,585,770,88
Despec Bilgisayar4,802,1313,21
Deva Holding9,442,615,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,791,281,28
Ditaş Doğan9,901,963,56
DO-CO603,105,756,93
Doğan Burda6,402,565,44
Doğan Holding1,971,037,07
Doğtaş Kelebek Mobilya1,865,0812,73
Doğusan2,390,4214,90
Doğuş GMYO4,872,967,51
Doğuş Otomotiv11,152,9517,12
Döktaş Dökümcülük53,10-3,45-1,58
Duran Doğan Basım19,47-0,1538,68
Dyo Boya5,351,719,18
Eczacıbaşı İlaç4,000,767,82
Eczacıbaşı Yatırım10,74-0,286,23
Edip Gayrimenkul1,55-1,9011,51
Ege Endüstri598,700,123,14
Ege Gübre55,001,9510,44
Ege Profil12,560,644,93
Ege Seramik3,952,606,47
Egeli & Co Tarım Girişim0,35-2,789,37
Egeli&Co Enerji Yatırım0,504,1728,21
Egeli&Co Yatırım Holding0,35-2,7875,00
Egeplast16,929,9435,36
Ekiz Kimya1,189,2693,44
Emek Elektrik1,845,1415,72
Eminiş Ambalaj1,80-2,1718,42
Emlak Konut GMYO1,682,4415,07
Enerjisa Enerji7,730,134,60
Enka İnşaat6,611,382,96
Erbosan25,50-0,232,08
Ereğli Demir Çelik9,793,058,30
Ersu Gıda2,467,8918,84
Escort Teknoloji1,70-0,5822,30
Etiler Gıda2,51-1,572,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,862,2011,38
Euro Trend Yat. Ort.1,360,008,80
Euro Yat. Ort.1,270,797,63
Euro Yatırım Holding1,590,006,00
Fenerbahçe Futbol15,79-0,639,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,481,36-1,97
F-M İzmit Piston56,45-0,9613,17
Fonet Bilgi Teknolojileri9,411,1822,37
Ford Otosan76,951,258,61
Formet Çelik Kapı3,072,332,33
Frigo Pak Gıda11,903,48-8,18
Galatasaray Sportif2,230,009,85
Garanti Bankası12,230,259,78
Garanti Faktoring5,8820,0051,94
Garanti Yat. Ort.1,188,269,26
Gedik Y. Men. Değ.9,3414,8866,79
Gedik Yatırım Holding17,409,71126,27
Gediz Ambalaj8,431,3224,70
Gentaş2,452,0811,87
Gersan Elektrik3,410,006,90
Global Men. Değ.2,17-2,2515,43
Global Yat. Holding4,750,21-2,46
Good-Year4,260,005,19
Göltaş Çimento18,411,433,49
Gözde Girişim5,14-0,580,00
GSD Denizcilik3,370,3031,64
GSD Holding1,924,9228,86
Gübre Fabrik.8,591,30-4,98
Güler Yat. Holding2,042,000,49
Güneş Sigorta2,482,0613,76
Halk GMYO1,47-0,6820,49
Halk Sigorta2,08-2,355,05
Hatay Tekstil7,25-3,335,53
Hedef Girişim2,898,2410,73
Hektaş9,82-1,0122,44
HUB Girişim29,7417,18114,27
Hürriyet Gzt.1,22-1,617,02
ICBC Turkey Bank5,301,150,57
İdealist Danışmanlık3,230,94-2,71
İdealist GMYO3,333,428,82
İhlas Ev Aletleri2,891,40-7,67
İhlas Gayrimenkul1,205,260,00
İhlas Gazetecilik4,70-1,05-30,98
İhlas Holding0,861,18-5,49
İhlas Yayın Holding0,941,08-7,84
İndeks Bilgisayar12,385,2727,63
Info Yatırım6,306,78-29,21
İntema10,08-1,278,86
İpek Doğal Enerji8,901,6015,28
İskenderun Demir Çelik8,203,802,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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