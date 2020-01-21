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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,32-1,6924,73
Acıpayam Selüloz7,453,3316,95
Adana Çimento (A)9,380,21-3,40
Adana Çimento (B)6,870,73-3,65
Adana Çimento (C)2,150,47-3,59
Adel Kalemcilik15,68-0,25-0,13
Adese Alışveriş Ticaret1,94-1,021,04
Afyon Çimento6,810,448,44
Ak Enerji1,15-0,865,50
Akbank8,85-0,569,12
Akçansa10,161,301,20
Akdenız Güvenlık Hız.2,10-1,41-0,47
Akfen GMYO4,14-0,722,22
Akın Tekstil14,750,616,96
Akiş GMYO4,160,732,97
Akmerkez GMYO25,78-0,628,87
Aksa14,363,014,82
Aksa Enerji4,163,239,47
Aksigorta6,75-0,3010,84
Aksu Enerji14,000,07-5,85
Alarko Carrıer67,25-2,5412,08
Alarko GMYO91,451,11-0,38
Alarko Holding5,99-0,170,67
Albaraka Türk1,740,0013,73
Alcatel Lucent Teletaş13,701,4813,79
Alkim Kağıt6,48-1,0716,13
Alkim Kimya43,640,5513,88
Altınyağ0,550,0034,15
Altınyunus Çeşme9,631,16-3,60
Anadolu Cam4,66-0,216,88
Anadolu Efes25,62-0,1611,01
Anadolu Grubu Holding20,841,1718,48
Anadolu Hayat Emek.7,251,405,99
Anadolu Isuzu12,602,193,53
Anadolu Sigorta4,861,8910,45
Anel Elektrik3,383,365,30
Arçelik22,140,186,24
Arena Bilgisayar10,133,4734,53
Armada Bilgisayar19,4314,9718,55
Arsan Tekstil4,184,2416,76
Artı Yatırım Holding0,95-3,0617,28
Aselsan23,100,0010,32
Aslan Çimento38,221,27-4,35
Ata GMYO4,201,94-7,28
Atakule GMYO2,042,006,25
Atlantis Yatırım Holding1,06-3,646,00
Atlas Yat. Ort.1,561,308,33
AvivaSA Emeklilik Hayat14,351,562,94
Avrasya GMYO1,758,0215,89
Avrasya Petrol ve Tur.1,930,526,04
Avrasya Stratejik GMYF1.315,900,012,33
Avrupa Yatırım Holding1,63-2,405,84
Ayen Enerji4,140,4919,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,522,4415,07
Aygaz14,240,7810,90
Bagfaş19,630,3116,71
Bak Ambalaj7,301,11-0,68
Balatacılar Balatacılık2,42-9,7095,16
Bantaş Ambalaj3,48-0,2938,10
Banvit18,020,17-2,96
Baştaş Başkent Çimento2,781,097,34
Batı Çimento3,751,9013,29
Batısöke Çimento1,482,7812,98
Bera Holding4,7119,8522,34
Berkosan Yalıtım3,09-0,6412,77
Beşiktaş Futbol Yat.2,49-0,801,63
Beyaz Filo3,110,00-1,58
Bilici Yatırım5,84-0,1733,64
Bim Mağazalar50,001,347,16
Birko Mensucat0,33-2,946,45
Birlik Mensucat1,392,9621,93
Bizim Mağazaları11,92-0,676,71
Bolu Çimento4,582,23-2,55
Bomonti Elektrik1,590,6324,22
Borusan Mannesmann12,870,7012,40
Borusan Yat. Paz.75,200,7421,58
Bosch Fren Sistemleri313,000,007,97
Bossa8,14-0,490,99
Brisa9,172,23-3,58
Burçelik7,0914,9122,03
Burçelik Vana20,1214,97107,21
Bursa Çimento6,492,044,17
Carrefoursa5,911,9025,48
Ceo Event Medya8,43-0,592,31
Coca Cola İçecek43,900,4613,44
Cosmos Yat. Holding2,050,000,49
Credıtwest Faktorıng2,460,00-14,58
Çelebi105,200,863,04
Çelik Halat8,393,5829,08
Çemaş Döküm1,540,001,32
Çemtaş8,310,970,36
Çimbeton47,121,0314,20
Çimentaş14,86-0,27-0,93
Çimsa9,64-0,106,17
Çuhadaroğlu Metal3,452,688,15
Dagi Giyim2,80-0,7112,00
Dagi Yatırım Holding4,772,14111,06
Dardanel5,449,9043,54
Datagate Bilgisayar9,562,4722,41
Demısaş Döküm3,672,515,46
Denge Holding1,460,696,57
Deniz GMYO5,680,5312,48
Denizli Cam9,250,2210,91
Derimod8,95-0,6725,35
Derlüks Deri4,060,00-0,49
Desa Deri4,590,221,10
Despec Bilgisayar4,902,0815,57
Deva Holding9,621,917,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,790,001,28
Ditaş Doğan10,203,036,69
DO-CO597,00-1,015,85
Doğan Burda6,420,315,77
Doğan Holding2,001,528,70
Doğtaş Kelebek Mobilya1,84-1,0811,52
Doğusan2,38-0,4214,42
Doğuş GMYO4,890,417,95
Doğuş Otomotiv11,725,1123,11
Döktaş Dökümcülük53,00-0,19-1,76
Duran Doğan Basım19,32-0,7737,61
Dyo Boya5,431,5010,82
Eczacıbaşı İlaç4,225,5013,75
Eczacıbaşı Yatırım11,083,179,59
Edip Gayrimenkul1,603,2315,11
Ege Endüstri600,000,223,36
Ege Gübre54,75-0,459,94
Ege Profil12,600,325,26
Ege Seramik4,6016,4623,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,388,5718,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,536,0035,90
Egeli&Co Yatırım Holding0,375,7185,00
Egeplast18,619,9948,88
Ekiz Kimya1,299,32111,48
Emek Elektrik1,83-0,5415,09
Eminiş Ambalaj1,73-3,8913,82
Emlak Konut GMYO1,722,3817,81
Enerjisa Enerji7,821,165,82
Enka İnşaat6,58-0,452,49
Erbosan25,740,943,04
Ereğli Demir Çelik9,860,729,07
Ersu Gıda2,8214,6336,23
Escort Teknoloji1,9011,7636,69
Etiler Gıda2,49-0,801,63
Euro Kapital Yat. Ort.1,84-1,0810,18
Euro Trend Yat. Ort.1,33-2,216,40
Euro Yat. Ort.1,25-1,575,93
Euro Yatırım Holding1,590,006,00
Fenerbahçe Futbol15,900,709,88
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,551,56-0,44
F-M İzmit Piston56,800,6213,87
Fonet Bilgi Teknolojileri10,117,4431,47
Ford Otosan78,201,6210,37
Formet Çelik Kapı2,98-2,93-0,67
Frigo Pak Gıda11,86-0,34-8,49
Galatasaray Sportif2,230,009,85
Garanti Bankası12,482,0412,03
Garanti Faktoring6,215,6160,47
Garanti Yat. Ort.1,277,6317,59
Gedik Y. Men. Değ.10,7414,9991,79
Gedik Yatırım Holding18,214,66136,80
Gediz Ambalaj8,551,4226,48
Gentaş2,533,2715,53
Gersan Elektrik3,523,2310,34
Global Men. Değ.2,08-4,1510,64
Global Yat. Holding4,995,052,46
Good-Year4,321,416,67
Göltaş Çimento18,812,175,73
Gözde Girişim5,272,532,53
GSD Denizcilik3,431,7833,98
GSD Holding1,920,0028,86
Gübre Fabrik.8,51-0,93-5,86
Güler Yat. Holding2,02-0,98-0,49
Güneş Sigorta2,511,2115,14
Halk GMYO1,491,3622,13
Halk Sigorta2,04-1,923,03
Hatay Tekstil7,300,696,26
Hedef Girişim2,900,3511,11
Hektaş10,254,3827,81
HUB Girişim31,746,72128,67
Hürriyet Gzt.1,241,648,77
ICBC Turkey Bank5,300,000,57
İdealist Danışmanlık3,20-0,93-3,61
İdealist GMYO3,31-0,608,17
İhlas Ev Aletleri2,993,46-4,47
İhlas Gayrimenkul1,221,671,67
İhlas Gazetecilik4,68-0,43-31,28
İhlas Holding0,893,49-2,20
İhlas Yayın Holding0,962,13-5,88
İndeks Bilgisayar12,823,5532,16
Info Yatırım6,604,76-25,84
İntema10,393,0812,20
İpek Doğal Enerji8,81-1,0114,12
İskenderun Demir Çelik8,230,372,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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