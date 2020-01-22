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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

22.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,351,2926,34
Acıpayam Selüloz7,37-1,0715,70
Adana Çimento (A)9,400,21-3,19
Adana Çimento (B)6,900,44-3,23
Adana Çimento (C)2,13-0,93-4,48
Adel Kalemcilik15,55-0,83-0,96
Adese Alışveriş Ticaret1,93-0,520,52
Afyon Çimento6,59-3,234,94
Ak Enerji1,14-0,874,59
Akbank8,75-1,137,89
Akçansa10,04-1,180,00
Akdenız Güvenlık Hız.2,07-1,43-1,90
Akfen GMYO4,04-2,42-0,25
Akın Tekstil15,112,449,57
Akiş GMYO4,262,405,45
Akmerkez GMYO25,76-0,088,78
Aksa14,17-1,323,43
Aksa Enerji4,07-2,167,11
Aksigorta6,790,5911,49
Aksu Enerji14,030,21-5,65
Alarko Carrıer68,001,1213,33
Alarko GMYO91,00-0,49-0,87
Alarko Holding5,96-0,500,17
Albaraka Türk1,750,5714,38
Alcatel Lucent Teletaş14,395,0419,52
Alkim Kağıt6,683,0919,71
Alkim Kimya45,584,4518,95
Altınyağ0,550,0034,15
Altınyunus Çeşme9,44-1,97-5,51
Anadolu Cam4,63-0,646,19
Anadolu Efes25,981,4112,56
Anadolu Grubu Holding20,30-2,5915,41
Anadolu Hayat Emek.7,24-0,145,85
Anadolu Isuzu12,50-0,792,71
Anadolu Sigorta4,880,4110,91
Anel Elektrik3,627,1012,77
Arçelik22,180,186,43
Arena Bilgisayar10,200,6935,46
Armada Bilgisayar22,2214,3635,57
Arsan Tekstil4,08-2,3913,97
Artı Yatırım Holding0,950,0017,28
Aselsan23,04-0,2610,03
Aslan Çimento37,84-0,99-5,31
Ata GMYO4,240,95-6,40
Atakule GMYO2,01-1,474,69
Atlantis Yatırım Holding0,96-9,43-4,00
Atlas Yat. Ort.1,53-1,926,25
AvivaSA Emeklilik Hayat14,400,353,30
Avrasya GMYO1,750,0015,89
Avrasya Petrol ve Tur.1,91-1,044,95
Avrasya Stratejik GMYF1.316,000,012,34
Avrupa Yatırım Holding1,640,616,49
Ayen Enerji4,09-1,2117,87
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,540,7915,98
Aygaz14,13-0,7710,05
Bagfaş19,45-0,9215,64
Bak Ambalaj7,22-1,10-1,77
Balatacılar Balatacılık2,18-9,9275,81
Bantaş Ambalaj3,36-3,4533,33
Banvit18,160,78-2,21
Baştaş Başkent Çimento2,852,5210,04
Batı Çimento3,904,0017,82
Batısöke Çimento1,501,3514,50
Bera Holding4,22-10,409,61
Berkosan Yalıtım3,203,5616,79
Beşiktaş Futbol Yat.2,47-0,800,82
Beyaz Filo3,10-0,32-1,90
Bilici Yatırım5,75-1,5431,58
Bim Mağazalar49,68-0,646,47
Birko Mensucat0,330,006,45
Birlik Mensucat1,37-1,4420,18
Bizim Mağazaları11,83-0,765,91
Bolu Çimento4,580,00-2,55
Bomonti Elektrik1,653,7728,91
Borusan Mannesmann12,910,3112,75
Borusan Yat. Paz.76,051,1322,96
Bosch Fren Sistemleri313,000,007,97
Bossa8,08-0,740,25
Brisa9,311,53-2,10
Burçelik8,1514,9540,28
Burçelik Vana23,0014,31136,87
Bursa Çimento6,530,624,82
Carrefoursa6,255,7532,70
Ceo Event Medya8,460,362,67
Coca Cola İçecek44,060,3613,85
Cosmos Yat. Holding2,081,461,96
Credıtwest Faktorıng2,39-2,85-17,01
Çelebi103,60-1,521,47
Çelik Halat8,622,7432,62
Çemaş Döküm1,52-1,300,00
Çemtaş8,26-0,60-0,24
Çimbeton47,881,6116,04
Çimentaş14,80-0,40-1,33
Çimsa9,41-2,393,63
Çuhadaroğlu Metal3,40-1,456,58
Dagi Giyim2,75-1,7910,00
Dagi Yatırım Holding4,30-9,8590,27
Dardanel5,806,6253,03
Datagate Bilgisayar9,26-3,1418,57
Demısaş Döküm3,64-0,824,60
Denge Holding1,43-2,054,38
Deniz GMYO5,873,3516,24
Denizli Cam9,07-1,958,75
Derimod8,990,4525,91
Derlüks Deri3,98-1,97-2,45
Desa Deri4,44-3,27-2,20
Despec Bilgisayar4,900,0015,57
Deva Holding9,741,258,34
Diriteks Diriliş Tekstil0,78-1,270,00
Ditaş Doğan10,13-0,695,96
DO-CO593,00-0,675,14
Doğan Burda6,714,5210,54
Doğan Holding1,99-0,508,15
Doğtaş Kelebek Mobilya1,79-2,728,48
Doğusan2,33-2,1012,02
Doğuş GMYO4,88-0,207,73
Doğuş Otomotiv12,032,6526,37
Döktaş Dökümcülük59,9013,0211,03
Duran Doğan Basım19,29-0,1637,39
Dyo Boya5,33-1,848,78
Eczacıbaşı İlaç4,220,0013,75
Eczacıbaşı Yatırım10,90-1,627,81
Edip Gayrimenkul1,57-1,8812,95
Ege Endüstri598,30-0,283,07
Ege Gübre54,30-0,829,04
Ege Profil14,8718,0224,23
Ege Seramik4,886,0931,54
Egeli & Co Tarım Girişim0,405,2625,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,589,4348,72
Egeli&Co Yatırım Holding0,408,11100,00
Egeplast17,70-4,8941,60
Ekiz Kimya1,419,30131,15
Emek Elektrik1,80-1,6413,21
Eminiş Ambalaj1,72-0,5813,16
Emlak Konut GMYO1,70-1,1616,44
Enerjisa Enerji7,78-0,515,28
Enka İnşaat6,722,134,67
Erbosan25,46-1,091,92
Ereğli Demir Çelik9,75-1,127,85
Ersu Gıda3,2414,8956,52
Escort Teknoloji2,1814,7456,83
Etiler Gıda2,46-1,200,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,82-1,098,98
Euro Trend Yat. Ort.1,351,508,00
Euro Yat. Ort.1,23-1,604,24
Euro Yatırım Holding1,56-1,894,00
Fenerbahçe Futbol16,191,8211,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,590,880,44
F-M İzmit Piston58,953,7918,18
Fonet Bilgi Teknolojileri10,412,9735,37
Ford Otosan76,70-1,928,26
Formet Çelik Kapı2,90-2,68-3,33
Frigo Pak Gıda12,001,18-7,41
Galatasaray Sportif2,240,4510,34
Garanti Bankası12,17-2,489,25
Garanti Faktoring6,00-3,3855,04
Garanti Yat. Ort.1,22-3,9412,96
Gedik Y. Men. Değ.10,41-3,0785,89
Gedik Yatırım Holding17,71-2,75130,30
Gediz Ambalaj8,49-0,7025,59
Gentaş2,48-1,9813,24
Gersan Elektrik3,42-2,847,21
Global Men. Değ.2,04-1,928,51
Global Yat. Holding5,224,617,19
Good-Year4,28-0,935,68
Göltaş Çimento18,47-1,813,82
Gözde Girişim5,21-1,141,36
GSD Denizcilik3,38-1,4632,03
GSD Holding1,83-4,6922,82
Gübre Fabrik.9,046,230,00
Güler Yat. Holding1,97-2,48-2,96
Güneş Sigorta2,49-0,8014,22
Halk GMYO1,490,0022,13
Halk Sigorta2,02-0,982,02
Hatay Tekstil7,330,416,70
Hedef Girişim2,83-2,418,43
Hektaş10,00-2,4424,69
HUB Girişim37,1417,01167,58
Hürriyet Gzt.1,240,008,77
ICBC Turkey Bank6,0714,5315,18
İdealist Danışmanlık3,220,63-3,01
İdealist GMYO3,423,3211,76
İhlas Ev Aletleri2,93-2,01-6,39
İhlas Gayrimenkul1,19-2,46-0,83
İhlas Gazetecilik4,55-2,78-33,19
İhlas Holding0,890,00-2,20
İhlas Yayın Holding1,059,382,94
İndeks Bilgisayar12,81-0,0832,06
Info Yatırım6,904,55-22,47
İntema10,30-0,8711,23
İpek Doğal Enerji10,0413,9630,05
İskenderun Demir Çelik8,14-1,091,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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