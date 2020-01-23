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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,360,4326,88
Acıpayam Selüloz7,27-1,3614,13
Adana Çimento (A)9,430,32-2,88
Adana Çimento (B)6,940,58-2,66
Adana Çimento (C)2,171,88-2,69
Adel Kalemcilik15,690,90-0,06
Adese Alışveriş Ticaret2,3119,6920,31
Afyon Çimento6,600,155,10
Ak Enerji1,150,885,50
Akbank8,800,578,51
Akçansa10,03-0,10-0,10
Akdenız Güvenlık Hız.2,090,97-0,95
Akfen GMYO4,00-0,99-1,23
Akın Tekstil15,703,9013,85
Akiş GMYO4,300,946,44
Akmerkez GMYO25,70-0,238,53
Aksa14,250,564,01
Aksa Enerji4,090,497,63
Aksigorta6,830,5912,15
Aksu Enerji14,060,21-5,45
Alarko Carrıer66,70-1,9111,17
Alarko GMYO93,803,082,18
Alarko Holding6,071,852,02
Albaraka Türk1,73-1,1413,07
Alcatel Lucent Teletaş15,9110,5632,14
Alkim Kağıt6,62-0,9018,64
Alkim Kimya44,80-1,7116,91
Altınyağ0,550,0034,15
Altınyunus Çeşme9,440,00-5,51
Anadolu Cam4,61-0,435,73
Anadolu Efes26,341,3914,12
Anadolu Grubu Holding20,20-0,4914,84
Anadolu Hayat Emek.7,21-0,415,41
Anadolu Isuzu12,510,082,79
Anadolu Sigorta4,971,8412,95
Anel Elektrik3,45-4,707,48
Arçelik21,92-1,175,18
Arena Bilgisayar10,230,2935,86
Armada Bilgisayar23,606,2143,99
Arsan Tekstil4,131,2315,36
Artı Yatırım Holding0,950,0017,28
Aselsan22,84-0,879,07
Aslan Çimento38,000,42-4,90
Ata GMYO4,05-4,48-10,60
Atakule GMYO2,093,988,85
Atlantis Yatırım Holding0,993,13-1,00
Atlas Yat. Ort.1,551,317,64
AvivaSA Emeklilik Hayat14,30-0,692,58
Avrasya GMYO1,771,1417,22
Avrasya Petrol ve Tur.1,920,525,49
Avrasya Stratejik GMYF1.316,100,012,35
Avrupa Yatırım Holding1,59-3,053,25
Ayen Enerji4,120,7318,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,50-1,5714,16
Aygaz13,97-1,138,80
Bagfaş20,324,4720,81
Bak Ambalaj7,290,97-0,82
Balatacılar Balatacılık2,399,6392,74
Bantaş Ambalaj3,360,0033,33
Banvit18,200,22-1,99
Baştaş Başkent Çimento3,005,2615,83
Batı Çimento3,89-0,2617,52
Batısöke Çimento1,521,3316,03
Bera Holding4,230,249,87
Berkosan Yalıtım3,17-0,9415,69
Beşiktaş Futbol Yat.2,511,622,45
Beyaz Filo3,100,00-1,90
Bilici Yatırım5,780,5232,27
Bim Mağazalar51,353,3610,05
Birko Mensucat0,330,006,45
Birlik Mensucat1,370,0020,18
Bizim Mağazaları11,940,936,89
Bolu Çimento4,600,44-2,13
Bomonti Elektrik1,61-2,4225,78
Borusan Mannesmann12,78-1,0111,62
Borusan Yat. Paz.74,80-1,6420,94
Bosch Fren Sistemleri313,000,007,97
Bossa8,353,343,60
Brisa9,441,40-0,74
Burçelik9,3714,9761,27
Burçelik Vana25,008,70157,47
Bursa Çimento6,651,846,74
Carrefoursa6,361,7635,03
Ceo Event Medya8,884,967,77
Coca Cola İçecek44,501,0014,99
Cosmos Yat. Holding2,06-0,960,98
Credıtwest Faktorıng2,31-3,35-19,79
Çelebi102,60-0,970,49
Çelik Halat8,700,9333,85
Çemaş Döküm1,551,971,97
Çemtaş8,16-1,21-1,45
Çimbeton48,501,2917,55
Çimentaş14,850,34-1,00
Çimsa9,430,213,85
Çuhadaroğlu Metal3,461,768,46
Dagi Giyim2,750,0010,00
Dagi Yatırım Holding4,443,2696,46
Dardanel5,942,4156,73
Datagate Bilgisayar9,603,6722,92
Demısaş Döküm3,62-0,554,02
Denge Holding1,430,004,38
Deniz GMYO5,80-1,1914,85
Denizli Cam9,100,339,11
Derimod9,172,0028,43
Derlüks Deri3,97-0,25-2,70
Desa Deri4,613,831,54
Despec Bilgisayar4,85-1,0214,39
Deva Holding10,265,3414,13
Diriteks Diriliş Tekstil0,780,000,00
Ditaş Doğan10,05-0,795,13
DO-CO604,001,857,09
Doğan Burda7,075,3716,47
Doğan Holding2,000,508,70
Doğtaş Kelebek Mobilya1,811,129,70
Doğusan2,413,4315,87
Doğuş GMYO5,022,8710,82
Doğuş Otomotiv12,675,3233,09
Döktaş Dökümcülük62,003,5114,92
Duran Doğan Basım21,109,3850,28
Dyo Boya5,452,2511,22
Eczacıbaşı İlaç4,20-0,4713,21
Eczacıbaşı Yatırım10,85-0,467,32
Edip Gayrimenkul1,623,1816,55
Ege Endüstri616,202,996,15
Ege Gübre54,400,189,24
Ege Profil15,876,7232,58
Ege Seramik4,81-1,4329,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,4410,0037,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,638,6261,54
Egeli&Co Yatırım Holding0,4410,00120,00
Egeplast17,790,5142,32
Ekiz Kimya1,410,00131,15
Emek Elektrik1,842,2215,72
Eminiş Ambalaj1,720,0013,16
Emlak Konut GMYO1,65-2,9413,01
Enerjisa Enerji7,850,906,22
Enka İnşaat6,64-1,193,43
Erbosan26,102,514,48
Ereğli Demir Çelik9,73-0,217,63
Ersu Gıda3,7214,8179,71
Escort Teknoloji2,5014,6879,86
Etiler Gıda2,44-0,81-0,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,830,559,58
Euro Trend Yat. Ort.1,350,008,00
Euro Yat. Ort.1,251,635,93
Euro Yatırım Holding1,581,285,33
Fenerbahçe Futbol16,632,7214,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,600,220,66
F-M İzmit Piston58,10-1,4416,48
Fonet Bilgi Teknolojileri10,20-2,0232,64
Ford Otosan75,60-1,436,70
Formet Çelik Kapı2,900,00-3,33
Frigo Pak Gıda11,90-0,83-8,18
Galatasaray Sportif2,260,8911,33
Garanti Bankası12,06-0,908,26
Garanti Faktoring5,79-3,5049,61
Garanti Yat. Ort.1,20-1,6411,11
Gedik Y. Men. Değ.10,10-2,9880,36
Gedik Yatırım Holding20,3614,96164,76
Gediz Ambalaj8,500,1225,74
Gentaş2,532,0215,53
Gersan Elektrik3,512,6310,03
Global Men. Değ.1,98-2,945,32
Global Yat. Holding5,08-2,684,31
Good-Year4,27-0,235,43
Göltaş Çimento18,43-0,223,60
Gözde Girişim5,08-2,50-1,17
GSD Denizcilik3,37-0,3031,64
GSD Holding1,81-1,0921,48
Gübre Fabrik.9,201,771,77
Güler Yat. Holding2,106,603,45
Güneş Sigorta2,583,6118,35
Halk GMYO1,48-0,6721,31
Halk Sigorta2,040,993,03
Hatay Tekstil7,350,276,99
Hedef Girişim2,850,719,20
Hektaş10,000,0024,69
HUB Girişim44,5619,98221,04
Hürriyet Gzt.1,23-0,817,89
ICBC Turkey Bank5,80-4,4510,06
İdealist Danışmanlık3,19-0,93-3,92
İdealist GMYO3,615,5617,97
İhlas Ev Aletleri2,88-1,71-7,99
İhlas Gayrimenkul1,18-0,84-1,67
İhlas Gazetecilik4,52-0,66-33,63
İhlas Holding0,890,00-2,20
İhlas Yayın Holding1,03-1,900,98
İndeks Bilgisayar12,991,4133,92
Info Yatırım6,900,00-22,47
İntema11,077,4819,55
İpek Doğal Enerji9,62-4,1824,61
İskenderun Demir Çelik8,05-1,110,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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