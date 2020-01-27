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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,36-0,8426,88
Acıpayam Selüloz7,400,2716,17
Adana Çimento (A)9,430,00-2,88
Adana Çimento (B)6,990,00-1,96
Adana Çimento (C)2,231,360,00
Adel Kalemcilik15,831,210,83
Adese Alışveriş Ticaret2,29-2,5519,27
Afyon Çimento6,791,658,12
Ak Enerji1,289,4017,43
Akbank8,54-2,515,30
Akçansa9,99-0,10-0,50
Akdenız Güvenlık Hız.2,256,646,64
Akfen GMYO4,041,00-0,25
Akın Tekstil15,750,9014,21
Akiş GMYO4,363,077,92
Akmerkez GMYO25,981,259,71
Aksa14,29-0,354,31
Aksa Enerji4,200,9610,53
Aksigorta6,68-0,749,69
Aksu Enerji13,61-2,37-8,47
Alarko Carrıer64,80-1,378,00
Alarko GMYO91,65-0,49-0,16
Alarko Holding6,160,163,53
Albaraka Türk1,740,5813,73
Alcatel Lucent Teletaş17,004,9441,20
Alkim Kağıt6,56-0,9117,56
Alkim Kimya44,74-1,4116,75
Altınyağ0,603,4546,34
Altınyunus Çeşme9,530,74-4,60
Anadolu Cam4,59-1,295,28
Anadolu Efes25,78-0,8511,70
Anadolu Grubu Holding20,180,0014,72
Anadolu Hayat Emek.7,251,125,99
Anadolu Isuzu12,20-1,690,25
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,44-0,867,17
Arçelik21,64-1,373,84
Arena Bilgisayar10,503,0439,44
Armada Bilgisayar27,8013,6569,62
Arsan Tekstil4,383,7922,35
Artı Yatırım Holding0,99-1,0022,22
Aselsan23,422,0911,84
Aslan Çimento39,222,19-1,85
Ata GMYO4,050,75-10,60
Atakule GMYO2,243,7016,67
Atlantis Yatırım Holding0,950,00-5,00
Atlas Yat. Ort.1,650,0014,58
AvivaSA Emeklilik Hayat14,14-0,701,43
Avrasya GMYO1,880,5324,50
Avrasya Petrol ve Tur.2,001,529,89
Avrasya Stratejik GMYF1.316,300,012,36
Avrupa Yatırım Holding1,590,003,25
Ayen Enerji4,140,9819,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,705,8823,29
Aygaz13,16-3,732,49
Bagfaş19,87-1,1418,13
Bak Ambalaj7,441,921,22
Balatacılar Balatacılık2,306,4885,48
Bantaş Ambalaj3,56-1,1141,27
Banvit18,792,181,18
Baştaş Başkent Çimento2,98-1,6515,06
Batı Çimento3,930,5118,73
Batısöke Çimento1,530,0016,79
Bera Holding4,331,1712,47
Berkosan Yalıtım3,150,6414,96
Beşiktaş Futbol Yat.2,500,402,04
Beyaz Filo3,151,94-0,32
Bilici Yatırım5,68-1,3929,98
Bim Mağazalar49,20-2,195,44
Birko Mensucat0,333,136,45
Birlik Mensucat1,567,5936,84
Bizim Mağazaları12,150,258,77
Bolu Çimento4,65-0,64-1,06
Bomonti Elektrik1,51-2,5817,97
Borusan Mannesmann12,871,5812,40
Borusan Yat. Paz.73,50-0,2718,84
Bosch Fren Sistemleri313,700,228,21
Bossa8,310,123,10
Brisa9,16-0,97-3,68
Burçelik9,66-2,7266,27
Burçelik Vana18,08-14,9686,20
Bursa Çimento6,741,818,19
Carrefoursa7,7619,9464,76
Ceo Event Medya7,39-2,12-10,32
Coca Cola İçecek44,60-0,5815,25
Cosmos Yat. Holding2,359,8115,20
Credıtwest Faktorıng2,502,04-13,19
Çelebi102,200,390,10
Çelik Halat8,50-2,3030,77
Çemaş Döküm1,541,321,32
Çemtaş8,220,37-0,72
Çimbeton48,26-0,2916,97
Çimentaş16,259,508,33
Çimsa9,874,788,70
Çuhadaroğlu Metal3,745,6517,24
Dagi Giyim2,781,0911,20
Dagi Yatırım Holding4,22-4,0986,73
Dardanel7,007,2084,70
Datagate Bilgisayar10,355,2932,52
Demısaş Döküm4,1310,7218,68
Denge Holding1,39-1,421,46
Deniz GMYO5,801,4014,85
Denizli Cam9,21-0,9710,43
Derimod11,0817,8755,18
Derlüks Deri3,95-0,50-3,19
Desa Deri4,46-1,11-1,76
Despec Bilgisayar5,022,4518,40
Deva Holding10,781,7919,91
Diriteks Diriliş Tekstil0,770,00-1,28
Ditaş Doğan9,71-2,801,57
DO-CO597,80-0,375,99
Doğan Burda7,09-2,6116,80
Doğan Holding2,07-0,4812,50
Doğtaş Kelebek Mobilya2,205,2633,33
Doğusan2,420,4116,35
Doğuş GMYO5,8710,3429,58
Doğuş Otomotiv12,711,1933,51
Döktaş Dökümcülük61,000,0013,07
Duran Doğan Basım23,34-2,3466,24
Dyo Boya6,587,3434,29
Eczacıbaşı İlaç4,18-0,2412,67
Eczacıbaşı Yatırım11,250,5411,28
Edip Gayrimenkul1,772,3127,34
Ege Endüstri656,700,7213,13
Ege Gübre55,902,7612,25
Ege Profil15,05-2,9025,73
Ege Seramik5,116,2437,74
Egeli & Co Tarım Girişim0,44-8,3337,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,735,8087,18
Egeli&Co Yatırım Holding0,44-8,33120,00
Egeplast15,71-1,9425,68
Ekiz Kimya1,18-7,8193,44
Emek Elektrik1,96-2,0023,27
Eminiş Ambalaj1,66-5,689,21
Emlak Konut GMYO1,65-1,2013,01
Enerjisa Enerji7,85-1,386,22
Enka İnşaat6,710,454,52
Erbosan25,70-1,532,88
Ereğli Demir Çelik9,41-2,184,09
Ersu Gıda4,140,24100,00
Escort Teknoloji3,3014,98137,41
Etiler Gıda2,39-2,45-2,45
Euro Kapital Yat. Ort.1,851,6510,78
Euro Trend Yat. Ort.1,468,1516,80
Euro Yat. Ort.1,282,408,47
Euro Yatırım Holding1,612,557,33
Fenerbahçe Futbol17,174,7018,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,791,054,81
F-M İzmit Piston60,002,2120,29
Fonet Bilgi Teknolojileri11,104,6244,34
Ford Otosan74,05-0,074,52
Formet Çelik Kapı3,0410,551,33
Frigo Pak Gıda13,256,852,24
Galatasaray Sportif2,271,7911,82
Garanti Bankası11,77-1,675,66
Garanti Faktoring5,794,3249,61
Garanti Yat. Ort.1,5114,3939,81
Gedik Y. Men. Değ.9,63-3,2271,96
Gedik Yatırım Holding24,002,56212,09
Gediz Ambalaj8,892,7731,51
Gentaş2,520,4015,07
Gersan Elektrik3,693,0715,67
Global Men. Değ.2,2213,2718,09
Global Yat. Holding5,01-2,342,87
Good-Year4,443,749,63
Göltaş Çimento18,00-1,591,18
Gözde Girişim5,25-0,382,14
GSD Denizcilik3,451,4734,77
GSD Holding1,72-4,9715,44
Gübre Fabrik.9,01-2,70-0,33
Güler Yat. Holding2,252,2710,84
Güneş Sigorta2,64-4,0021,10
Halk GMYO1,564,7027,87
Halk Sigorta2,060,984,04
Hatay Tekstil7,67-2,2911,64
Hedef Girişim2,830,008,43
Hektaş10,454,2930,30
HUB Girişim45,70-4,79229,25
Hürriyet Gzt.1,19-3,254,39
ICBC Turkey Bank5,74-0,358,92
İdealist Danışmanlık3,16-0,63-4,82
İdealist GMYO3,41-0,2911,44
İhlas Ev Aletleri2,85-1,38-8,95
İhlas Gayrimenkul1,15-1,71-4,17
İhlas Gazetecilik4,500,22-33,92
İhlas Holding0,87-2,25-4,40
İhlas Yayın Holding1,051,942,94
İndeks Bilgisayar13,353,2537,63
Info Yatırım6,904,55-22,47
İntema11,660,3425,92
İpek Doğal Enerji9,721,0425,91
İskenderun Demir Çelik7,90-1,25-1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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