Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|-0,84
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|7,40
|0,27
|16,17
|Adana Çimento (A)
|9,43
|0,00
|-2,88
|Adana Çimento (B)
|6,99
|0,00
|-1,96
|Adana Çimento (C)
|2,23
|1,36
|0,00
|Adel Kalemcilik
|15,83
|1,21
|0,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|-2,55
|19,27
|Afyon Çimento
|6,79
|1,65
|8,12
|Ak Enerji
|1,28
|9,40
|17,43
|Akbank
|8,54
|-2,51
|5,30
|Akçansa
|9,99
|-0,10
|-0,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,25
|6,64
|6,64
|Akfen GMYO
|4,04
|1,00
|-0,25
|Akın Tekstil
|15,75
|0,90
|14,21
|Akiş GMYO
|4,36
|3,07
|7,92
|Akmerkez GMYO
|25,98
|1,25
|9,71
|Aksa
|14,29
|-0,35
|4,31
|Aksa Enerji
|4,20
|0,96
|10,53
|Aksigorta
|6,68
|-0,74
|9,69
|Aksu Enerji
|13,61
|-2,37
|-8,47
|Alarko Carrıer
|64,80
|-1,37
|8,00
|Alarko GMYO
|91,65
|-0,49
|-0,16
|Alarko Holding
|6,16
|0,16
|3,53
|Albaraka Türk
|1,74
|0,58
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,00
|4,94
|41,20
|Alkim Kağıt
|6,56
|-0,91
|17,56
|Alkim Kimya
|44,74
|-1,41
|16,75
|Altınyağ
|0,60
|3,45
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|9,53
|0,74
|-4,60
|Anadolu Cam
|4,59
|-1,29
|5,28
|Anadolu Efes
|25,78
|-0,85
|11,70
|Anadolu Grubu Holding
|20,18
|0,00
|14,72
|Anadolu Hayat Emek.
|7,25
|1,12
|5,99
|Anadolu Isuzu
|12,20
|-1,69
|0,25
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,44
|-0,86
|7,17
|Arçelik
|21,64
|-1,37
|3,84
|Arena Bilgisayar
|10,50
|3,04
|39,44
|Armada Bilgisayar
|27,80
|13,65
|69,62
|Arsan Tekstil
|4,38
|3,79
|22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|22,22
|Aselsan
|23,42
|2,09
|11,84
|Aslan Çimento
|39,22
|2,19
|-1,85
|Ata GMYO
|4,05
|0,75
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,24
|3,70
|16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|0,95
|0,00
|-5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,14
|-0,70
|1,43
|Avrasya GMYO
|1,88
|0,53
|24,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|1,52
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,30
|0,01
|2,36
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|3,25
|Ayen Enerji
|4,14
|0,98
|19,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,70
|5,88
|23,29
|Aygaz
|13,16
|-3,73
|2,49
|Bagfaş
|19,87
|-1,14
|18,13
|Bak Ambalaj
|7,44
|1,92
|1,22
|Balatacılar Balatacılık
|2,30
|6,48
|85,48
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|-1,11
|41,27
|Banvit
|18,79
|2,18
|1,18
|Baştaş Başkent Çimento
|2,98
|-1,65
|15,06
|Batı Çimento
|3,93
|0,51
|18,73
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,00
|16,79
|Bera Holding
|4,33
|1,17
|12,47
|Berkosan Yalıtım
|3,15
|0,64
|14,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|0,40
|2,04
|Beyaz Filo
|3,15
|1,94
|-0,32
|Bilici Yatırım
|5,68
|-1,39
|29,98
|Bim Mağazalar
|49,20
|-2,19
|5,44
|Birko Mensucat
|0,33
|3,13
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,56
|7,59
|36,84
|Bizim Mağazaları
|12,15
|0,25
|8,77
|Bolu Çimento
|4,65
|-0,64
|-1,06
|Bomonti Elektrik
|1,51
|-2,58
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,87
|1,58
|12,40
|Borusan Yat. Paz.
|73,50
|-0,27
|18,84
|Bosch Fren Sistemleri
|313,70
|0,22
|8,21
|Bossa
|8,31
|0,12
|3,10
|Brisa
|9,16
|-0,97
|-3,68
|Burçelik
|9,66
|-2,72
|66,27
|Burçelik Vana
|18,08
|-14,96
|86,20
|Bursa Çimento
|6,74
|1,81
|8,19
|Carrefoursa
|7,76
|19,94
|64,76
|Ceo Event Medya
|7,39
|-2,12
|-10,32
|Coca Cola İçecek
|44,60
|-0,58
|15,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,35
|9,81
|15,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|2,04
|-13,19
|Çelebi
|102,20
|0,39
|0,10
|Çelik Halat
|8,50
|-2,30
|30,77
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,32
|1,32
|Çemtaş
|8,22
|0,37
|-0,72
|Çimbeton
|48,26
|-0,29
|16,97
|Çimentaş
|16,25
|9,50
|8,33
|Çimsa
|9,87
|4,78
|8,70
|Çuhadaroğlu Metal
|3,74
|5,65
|17,24
|Dagi Giyim
|2,78
|1,09
|11,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,22
|-4,09
|86,73
|Dardanel
|7,00
|7,20
|84,70
|Datagate Bilgisayar
|10,35
|5,29
|32,52
|Demısaş Döküm
|4,13
|10,72
|18,68
|Denge Holding
|1,39
|-1,42
|1,46
|Deniz GMYO
|5,80
|1,40
|14,85
|Denizli Cam
|9,21
|-0,97
|10,43
|Derimod
|11,08
|17,87
|55,18
|Derlüks Deri
|3,95
|-0,50
|-3,19
|Desa Deri
|4,46
|-1,11
|-1,76
|Despec Bilgisayar
|5,02
|2,45
|18,40
|Deva Holding
|10,78
|1,79
|19,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,71
|-2,80
|1,57
|DO-CO
|597,80
|-0,37
|5,99
|Doğan Burda
|7,09
|-2,61
|16,80
|Doğan Holding
|2,07
|-0,48
|12,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,20
|5,26
|33,33
|Doğusan
|2,42
|0,41
|16,35
|Doğuş GMYO
|5,87
|10,34
|29,58
|Doğuş Otomotiv
|12,71
|1,19
|33,51
|Döktaş Dökümcülük
|61,00
|0,00
|13,07
|Duran Doğan Basım
|23,34
|-2,34
|66,24
|Dyo Boya
|6,58
|7,34
|34,29
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|-0,24
|12,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,25
|0,54
|11,28
|Edip Gayrimenkul
|1,77
|2,31
|27,34
|Ege Endüstri
|656,70
|0,72
|13,13
|Ege Gübre
|55,90
|2,76
|12,25
|Ege Profil
|15,05
|-2,90
|25,73
|Ege Seramik
|5,11
|6,24
|37,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|-8,33
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,73
|5,80
|87,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|-8,33
|120,00
|Egeplast
|15,71
|-1,94
|25,68
|Ekiz Kimya
|1,18
|-7,81
|93,44
|Emek Elektrik
|1,96
|-2,00
|23,27
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|-5,68
|9,21
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-1,20
|13,01
|Enerjisa Enerji
|7,85
|-1,38
|6,22
|Enka İnşaat
|6,71
|0,45
|4,52
|Erbosan
|25,70
|-1,53
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,41
|-2,18
|4,09
|Ersu Gıda
|4,14
|0,24
|100,00
|Escort Teknoloji
|3,30
|14,98
|137,41
|Etiler Gıda
|2,39
|-2,45
|-2,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|8,15
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,61
|2,55
|7,33
|Fenerbahçe Futbol
|17,17
|4,70
|18,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,79
|1,05
|4,81
|F-M İzmit Piston
|60,00
|2,21
|20,29
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,10
|4,62
|44,34
|Ford Otosan
|74,05
|-0,07
|4,52
|Formet Çelik Kapı
|3,04
|10,55
|1,33
|Frigo Pak Gıda
|13,25
|6,85
|2,24
|Galatasaray Sportif
|2,27
|1,79
|11,82
|Garanti Bankası
|11,77
|-1,67
|5,66
|Garanti Faktoring
|5,79
|4,32
|49,61
|Garanti Yat. Ort.
|1,51
|14,39
|39,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,63
|-3,22
|71,96
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|2,56
|212,09
|Gediz Ambalaj
|8,89
|2,77
|31,51
|Gentaş
|2,52
|0,40
|15,07
|Gersan Elektrik
|3,69
|3,07
|15,67
|Global Men. Değ.
|2,22
|13,27
|18,09
|Global Yat. Holding
|5,01
|-2,34
|2,87
|Good-Year
|4,44
|3,74
|9,63
|Göltaş Çimento
|18,00
|-1,59
|1,18
|Gözde Girişim
|5,25
|-0,38
|2,14
|GSD Denizcilik
|3,45
|1,47
|34,77
|GSD Holding
|1,72
|-4,97
|15,44
|Gübre Fabrik.
|9,01
|-2,70
|-0,33
|Güler Yat. Holding
|2,25
|2,27
|10,84
|Güneş Sigorta
|2,64
|-4,00
|21,10
|Halk GMYO
|1,56
|4,70
|27,87
|Halk Sigorta
|2,06
|0,98
|4,04
|Hatay Tekstil
|7,67
|-2,29
|11,64
|Hedef Girişim
|2,83
|0,00
|8,43
|Hektaş
|10,45
|4,29
|30,30
|HUB Girişim
|45,70
|-4,79
|229,25
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|-3,25
|4,39
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|-0,35
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,16
|-0,63
|-4,82
|İdealist GMYO
|3,41
|-0,29
|11,44
|İhlas Ev Aletleri
|2,85
|-1,38
|-8,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|-1,71
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|0,22
|-33,92
|İhlas Holding
|0,87
|-2,25
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|1,94
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|13,35
|3,25
|37,63
|Info Yatırım
|6,90
|4,55
|-22,47
|İntema
|11,66
|0,34
|25,92
|İpek Doğal Enerji
|9,72
|1,04
|25,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,90
|-1,25
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)