Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

30.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,23-5,1119,89
Acıpayam Selüloz7,69-4,1120,72
Adana Çimento (A)9,55-0,31-1,65
Adana Çimento (B)7,000,14-1,82
Adana Çimento (C)2,22-3,06-0,45
Adel Kalemcilik15,84-2,820,89
Adese Alışveriş Ticaret2,28-6,5618,75
Afyon Çimento7,41-10,1817,99
Ak Enerji1,22-1,6111,93
Akbank8,462,174,32
Akçansa10,43-1,793,88
Akdenız Güvenlık Hız.2,14-3,171,42
Akfen GMYO4,02-5,63-0,74
Akın Tekstil15,61-3,0413,20
Akiş GMYO4,11-4,861,73
Akmerkez GMYO25,70-0,708,53
Aksa13,97-1,271,97
Aksa Enerji4,08-0,737,37
Aksigorta6,842,8612,32
Aksu Enerji12,27-3,99-17,48
Alarko Carrıer66,104,6710,17
Alarko GMYO87,70-2,56-4,47
Alarko Holding6,11-0,812,69
Albaraka Türk1,69-1,7410,46
Alcatel Lucent Teletaş15,06-0,4625,08
Alkim Kağıt6,891,6223,48
Alkim Kimya44,16-1,4715,24
Altınyağ0,57-1,7239,02
Altınyunus Çeşme9,16-2,55-8,31
Anadolu Cam4,56-0,224,59
Anadolu Efes24,72-0,327,11
Anadolu Grubu Holding19,961,3213,47
Anadolu Hayat Emek.7,180,004,97
Anadolu Isuzu11,88-1,33-2,38
Anadolu Sigorta4,96-0,2012,73
Anel Elektrik3,391,195,61
Arçelik21,280,092,11
Arena Bilgisayar9,60-6,3427,49
Armada Bilgisayar21,68-14,9832,28
Arsan Tekstil4,360,2321,79
Artı Yatırım Holding0,97-2,0219,75
Aselsan23,661,6312,99
Aslan Çimento40,80-5,822,10
Ata GMYO4,051,76-10,60
Atakule GMYO2,13-0,4710,94
Atlantis Yatırım Holding1,031,983,00
Atlas Yat. Ort.1,58-4,249,72
AvivaSA Emeklilik Hayat14,05-0,210,79
Avrasya GMYO1,86-2,6223,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,91-2,554,95
Avrasya Stratejik GMYF1.316,600,012,39
Avrupa Yatırım Holding1,570,001,95
Ayen Enerji4,12-2,3718,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,90-5,5432,42
Aygaz13,28-0,673,43
Bagfaş19,420,3615,46
Bak Ambalaj7,35-3,420,00
Balatacılar Balatacılık1,77-9,6942,74
Bantaş Ambalaj3,33-0,6032,14
Banvit18,90-0,211,78
Baştaş Başkent Çimento3,05-1,6117,76
Batı Çimento3,80-3,0614,80
Batısöke Çimento1,48-2,6312,98
Bera Holding4,34-4,1912,73
Berkosan Yalıtım3,505,4227,74
Beşiktaş Futbol Yat.2,49-1,191,63
Beyaz Filo4,1810,0032,28
Bilici Yatırım5,67-0,3529,75
Bim Mağazalar49,74-0,086,60
Birko Mensucat0,330,006,45
Birlik Mensucat1,43-4,0325,44
Bizim Mağazaları11,15-3,46-0,18
Bolu Çimento4,64-2,11-1,28
Bomonti Elektrik1,40-6,049,37
Borusan Mannesmann12,81-2,3611,88
Borusan Yat. Paz.70,35-2,6313,74
Bosch Fren Sistemleri299,00-3,553,14
Bossa8,50-4,395,46
Brisa9,524,390,11
Burçelik7,89-9,7335,80
Burçelik Vana14,45-15,0048,82
Bursa Çimento6,58-2,665,62
Carrefoursa6,67-12,0141,61
Ceo Event Medya7,14-1,38-13,35
Coca Cola İçecek45,261,5716,95
Cosmos Yat. Holding2,63-4,3628,92
Credıtwest Faktorıng2,40-0,41-16,67
Çelebi100,10-2,25-1,96
Çelik Halat8,21-0,6126,31
Çemaş Döküm1,221,67-2,67
Çemtaş8,21-1,32-0,85
Çimbeton48,60-2,9917,79
Çimentaş17,22-6,9214,80
Çimsa9,79-4,497,82
Çuhadaroğlu Metal3,52-2,4910,34
Dagi Giyim2,93-0,3417,20
Dagi Yatırım Holding4,00-2,4476,99
Dardanel5,96-9,9757,26
Datagate Bilgisayar9,38-4,2920,10
Demısaş Döküm4,02-0,2515,52
Denge Holding1,38-0,720,73
Deniz GMYO5,54-4,329,70
Denizli Cam9,50-1,1413,91
Derimod9,64-2,9235,01
Derlüks Deri3,90-1,27-4,41
Desa Deri4,62-15,851,76
Despec Bilgisayar5,70-9,2434,43
Deva Holding10,930,9221,58
Diriteks Diriliş Tekstil0,75-1,32-3,85
Ditaş Doğan9,41-0,11-1,57
DO-CO589,30-0,964,49
Doğan Burda6,420,165,77
Doğan Holding2,02-0,989,78
Doğtaş Kelebek Mobilya2,10-3,2327,27
Doğusan2,54-5,9322,12
Doğuş GMYO6,10-3,6334,66
Doğuş Otomotiv12,280,9928,99
Döktaş Dökümcülük67,502,4325,12
Duran Doğan Basım20,622,7946,87
Dyo Boya6,46-1,3731,84
Eczacıbaşı İlaç4,12-0,7211,05
Eczacıbaşı Yatırım10,97-2,058,51
Edip Gayrimenkul1,76-2,2226,62
Ege Endüstri656,00-1,0113,01
Ege Gübre54,40-0,189,24
Ege Profil13,95-4,7816,54
Ege Seramik4,92-3,7232,61
Egeli & Co Tarım Girişim0,470,0046,87
Egeli&Co Enerji Yatırım0,764,1194,87
Egeli&Co Yatırım Holding0,502,04150,00
Egeplast16,27-3,4430,16
Ekiz Kimya1,452,84137,70
Emek Elektrik1,88-3,5918,24
Eminiş Ambalaj1,700,0011,84
Emlak Konut GMYO1,66-0,6013,70
Enerjisa Enerji8,05-1,118,93
Enka İnşaat6,660,003,74
Erbosan25,50-1,622,08
Ereğli Demir Çelik9,41-0,634,09
Ersu Gıda3,15-14,8652,17
Escort Teknoloji2,576,2084,89
Etiler Gıda2,350,00-4,08
Euro Kapital Yat. Ort.1,86-5,5811,38
Euro Trend Yat. Ort.1,40-3,4512,00
Euro Yat. Ort.1,330,7612,71
Euro Yatırım Holding1,54-1,912,67
Fenerbahçe Futbol16,81-1,7016,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,73-3,863,50
F-M İzmit Piston57,00-3,8814,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,08-7,0618,08
Ford Otosan75,35-1,126,35
Formet Çelik Kapı2,60-7,14-13,33
Frigo Pak Gıda12,04-0,91-7,10
Galatasaray Sportif2,30-1,2913,30
Garanti Bankası12,102,118,62
Garanti Faktoring5,36-1,8338,50
Garanti Yat. Ort.1,650,0052,78
Gedik Y. Men. Değ.9,53-0,7370,18
Gedik Yatırım Holding17,34-15,00125,49
Gediz Ambalaj8,83-5,7630,62
Gentaş2,45-0,8111,87
Gersan Elektrik3,48-0,579,09
Global Men. Değ.2,050,009,04
Global Yat. Holding4,73-2,27-2,87
Good-Year4,873,8420,25
Göltaş Çimento18,47-2,793,82
Gözde Girişim4,93-2,76-4,09
GSD Denizcilik3,29-4,6428,52
GSD Holding1,57-3,095,37
Gübre Fabrik.10,290,4913,83
Güler Yat. Holding2,06-8,851,48
Güneş Sigorta2,57-1,9117,89
Halk GMYO1,49-1,9722,13
Halk Sigorta1,980,000,00
Hatay Tekstil8,14-1,3318,49
Hedef Girişim2,67-4,302,30
Hektaş10,20-0,9727,18
HUB Girişim25,68-20,0085,01
Hürriyet Gzt.1,180,003,51
ICBC Turkey Bank5,67-2,247,59
İdealist Danışmanlık3,23-0,92-2,71
İdealist GMYO3,35-2,059,48
İhlas Ev Aletleri2,943,52-6,07
İhlas Gayrimenkul1,14-0,87-5,00
İhlas Gazetecilik4,480,67-34,21
İhlas Holding0,86-1,15-5,49
İhlas Yayın Holding1,00-1,96-1,96
İndeks Bilgisayar12,940,0033,40
Info Yatırım7,502,18-15,73
İntema10,94-2,3218,14
İpek Doğal Enerji9,891,3328,11
İskenderun Demir Çelik7,66-2,05-4,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:29:01