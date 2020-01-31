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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

31.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:48Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,19-1,7917,74
Acıpayam Selüloz7,791,3022,29
Adana Çimento (A)9,52-0,31-1,96
Adana Çimento (B)6,92-1,14-2,95
Adana Çimento (C)2,220,00-0,45
Adel Kalemcilik16,604,805,73
Adese Alışveriş Ticaret2,09-8,338,85
Afyon Çimento7,04-4,9912,10
Ak Enerji1,230,8212,84
Akbank8,26-2,361,85
Akçansa10,621,825,78
Akdenız Güvenlık Hız.2,150,471,90
Akfen GMYO4,030,25-0,49
Akın Tekstil15,720,7014,00
Akiş GMYO4,407,068,91
Akmerkez GMYO25,58-0,478,02
Aksa14,080,792,77
Aksa Enerji4,080,007,37
Aksigorta6,83-0,1512,15
Aksu Enerji12,602,69-15,27
Alarko Carrıer64,85-1,898,08
Alarko GMYO88,901,37-3,16
Alarko Holding6,191,314,03
Albaraka Türk1,690,0010,46
Alcatel Lucent Teletaş15,583,4529,40
Alkim Kağıt6,73-2,3220,61
Alkim Kimya44,200,0915,34
Altınyağ0,581,7541,46
Altınyunus Çeşme9,02-1,53-9,71
Anadolu Cam4,743,958,72
Anadolu Efes24,780,247,37
Anadolu Grubu Holding20,020,3013,81
Anadolu Hayat Emek.7,261,116,14
Anadolu Isuzu11,82-0,51-2,88
Anadolu Sigorta4,94-0,4012,27
Anel Elektrik3,34-1,474,05
Arçelik20,90-1,790,29
Arena Bilgisayar9,701,0428,82
Armada Bilgisayar24,1811,5347,53
Arsan Tekstil4,29-1,6119,83
Artı Yatırım Holding0,992,0622,22
Aselsan23,46-0,8512,03
Aslan Çimento39,62-2,89-0,85
Ata GMYO4,04-0,25-10,82
Atakule GMYO2,09-1,888,85
Atlantis Yatırım Holding1,139,7113,00
Atlas Yat. Ort.1,56-1,278,33
AvivaSA Emeklilik Hayat14,050,000,79
Avrasya GMYO1,81-2,6919,87
Avrasya Petrol ve Tur.1,88-1,573,30
Avrasya Stratejik GMYF1.316,700,012,40
Avrupa Yatırım Holding1,56-0,641,30
Ayen Enerji4,201,9421,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,89-0,3431,96
Aygaz13,21-0,532,88
Bagfaş19,18-1,2414,03
Bak Ambalaj7,441,221,22
Balatacılar Balatacılık1,949,6056,45
Bantaş Ambalaj3,433,0036,11
Banvit19,211,643,45
Baştaş Başkent Çimento3,132,6220,85
Batı Çimento3,75-1,3213,29
Batısöke Çimento1,47-0,6812,21
Bera Holding4,401,3814,29
Berkosan Yalıtım3,32-5,1421,17
Beşiktaş Futbol Yat.2,562,814,49
Beyaz Filo4,599,8145,25
Bilici Yatırım5,731,0631,12
Bim Mağazalar48,78-1,934,54
Birko Mensucat0,343,039,68
Birlik Mensucat1,440,7026,32
Bizim Mağazaları11,170,180,00
Bolu Çimento4,60-0,86-2,13
Bomonti Elektrik1,453,5713,28
Borusan Mannesmann12,66-1,1710,57
Borusan Yat. Paz.70,00-0,5013,18
Bosch Fren Sistemleri299,900,303,45
Bossa8,46-0,474,96
Brisa9,560,420,53
Burçelik8,153,3040,28
Burçelik Vana13,05-9,6934,40
Bursa Çimento6,600,305,94
Carrefoursa7,6714,9962,85
Ceo Event Medya7,200,84-12,62
Coca Cola İçecek46,302,3019,64
Cosmos Yat. Holding2,692,2831,86
Credıtwest Faktorıng2,36-1,67-18,06
Çelebi100,200,10-1,86
Çelik Halat8,301,1027,69
Çemaş Döküm1,19-2,46-5,07
Çemtaş8,20-0,12-0,97
Çimbeton48,08-1,0716,53
Çimentaş17,02-1,1613,47
Çimsa9,840,518,37
Çuhadaroğlu Metal3,8910,5121,94
Dagi Giyim2,90-1,0216,00
Dagi Yatırım Holding4,348,5092,04
Dardanel6,559,9072,82
Datagate Bilgisayar9,25-1,3918,44
Demısaş Döküm3,98-1,0014,37
Denge Holding1,390,721,46
Deniz GMYO5,34-3,615,74
Denizli Cam10,419,5824,82
Derimod9,25-4,0529,55
Derlüks Deri3,87-0,77-5,15
Desa Deri4,660,872,64
Despec Bilgisayar5,822,1137,26
Deva Holding11,222,6524,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-5,13
Ditaş Doğan9,551,49-0,10
DO-CO587,50-0,314,17
Doğan Burda6,35-1,094,61
Doğan Holding2,040,9910,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,120,9528,48
Doğusan2,47-2,7618,75
Doğuş GMYO6,150,8235,76
Doğuş Otomotiv12,03-2,0426,37
Döktaş Dökümcülük69,002,2227,90
Duran Doğan Basım21,423,8852,56
Dyo Boya6,43-0,4631,22
Eczacıbaşı İlaç4,181,4612,67
Eczacıbaşı Yatırım11,121,379,99
Edip Gayrimenkul1,802,2729,50
Ege Endüstri673,202,6215,97
Ege Gübre54,10-0,558,63
Ege Profil14,161,5118,30
Ege Seramik4,930,2032,88
Egeli & Co Tarım Girişim0,470,0046,87
Egeli&Co Enerji Yatırım0,760,0094,87
Egeli&Co Yatırım Holding0,45-10,00125,00
Egeplast16,270,0030,16
Ekiz Kimya1,31-9,66114,75
Emek Elektrik2,069,5729,56
Eminiş Ambalaj1,721,1813,16
Emlak Konut GMYO1,670,6014,38
Enerjisa Enerji8,110,759,74
Enka İnşaat7,055,869,81
Erbosan25,40-0,391,68
Ereğli Demir Çelik9,33-0,853,21
Ersu Gıda3,6214,9274,88
Escort Teknoloji2,757,0097,84
Etiler Gıda2,350,00-4,08
Euro Kapital Yat. Ort.1,85-0,5410,78
Euro Trend Yat. Ort.1,410,7112,80
Euro Yat. Ort.1,30-2,2610,17
Euro Yatırım Holding1,550,653,33
Fenerbahçe Futbol17,131,9018,38
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,760,634,16
F-M İzmit Piston58,001,7516,28
Fonet Bilgi Teknolojileri9,373,1921,85
Ford Otosan75,00-0,465,86
Formet Çelik Kapı2,600,00-13,33
Frigo Pak Gıda12,040,00-7,10
Galatasaray Sportif2,341,7415,27
Garanti Bankası11,90-1,656,82
Garanti Faktoring5,22-2,6134,88
Garanti Yat. Ort.1,64-0,6151,85
Gedik Y. Men. Değ.9,903,8876,79
Gedik Yatırım Holding19,9414,99159,30
Gediz Ambalaj8,900,7931,66
Gentaş2,491,6313,70
Gersan Elektrik3,490,299,40
Global Men. Değ.2,175,8515,43
Global Yat. Holding4,842,33-0,62
Good-Year4,75-2,4617,28
Göltaş Çimento18,30-0,922,87
Gözde Girişim4,950,41-3,70
GSD Denizcilik3,290,0028,52
GSD Holding1,580,646,04
Gübre Fabrik.10,25-0,3913,38
Güler Yat. Holding2,01-2,43-0,99
Güneş Sigorta2,56-0,3917,43
Halk GMYO1,490,0022,13
Halk Sigorta1,990,510,51
Hatay Tekstil8,06-0,9817,32
Hedef Girişim2,62-1,870,38
Hektaş10,351,4729,05
HUB Girişim30,8019,94121,90
Hürriyet Gzt.1,180,003,51
ICBC Turkey Bank5,65-0,357,21
İdealist Danışmanlık3,260,93-1,81
İdealist GMYO3,432,3912,09
İhlas Ev Aletleri2,88-2,04-7,99
İhlas Gayrimenkul1,140,00-5,00
İhlas Gazetecilik4,45-0,67-34,65
İhlas Holding0,85-1,16-6,59
İhlas Yayın Holding0,99-1,00-2,94
İndeks Bilgisayar13,030,7034,33
Info Yatırım7,601,33-14,61
İntema11,061,1019,44
İpek Doğal Enerji9,900,1028,24
İskenderun Demir Çelik7,771,44-3,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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