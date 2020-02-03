Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,25
|2,74
|20,97
|Acıpayam Selüloz
|8,36
|7,32
|31,24
|Adana Çimento (A)
|9,50
|-0,21
|-2,16
|Adana Çimento (B)
|6,91
|-0,14
|-3,09
|Adana Çimento (C)
|2,26
|1,80
|1,35
|Adel Kalemcilik
|17,37
|4,64
|10,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,10
|0,48
|9,38
|Afyon Çimento
|7,33
|4,12
|16,72
|Ak Enerji
|1,24
|0,81
|13,76
|Akbank
|8,34
|0,97
|2,84
|Akçansa
|10,63
|0,09
|5,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|4,19
|6,16
|Akfen GMYO
|4,00
|-0,74
|-1,23
|Akın Tekstil
|15,52
|-1,27
|12,55
|Akiş GMYO
|4,60
|4,55
|13,86
|Akmerkez GMYO
|25,58
|0,00
|8,02
|Aksa
|14,12
|0,28
|3,07
|Aksa Enerji
|4,08
|0,00
|7,37
|Aksigorta
|6,82
|-0,15
|11,99
|Aksu Enerji
|13,24
|5,08
|-10,96
|Alarko Carrıer
|63,80
|-1,62
|6,33
|Alarko GMYO
|89,95
|1,18
|-2,02
|Alarko Holding
|6,17
|-0,32
|3,70
|Albaraka Türk
|1,70
|0,59
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,32
|4,75
|35,55
|Alkim Kağıt
|7,26
|7,88
|30,11
|Alkim Kimya
|45,92
|3,89
|19,83
|Altınyağ
|0,57
|-1,72
|39,02
|Altınyunus Çeşme
|8,91
|-1,22
|-10,81
|Anadolu Cam
|4,50
|-5,06
|3,21
|Anadolu Efes
|25,44
|2,66
|10,23
|Anadolu Grubu Holding
|19,43
|-2,95
|10,46
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|4,82
|11,26
|Anadolu Isuzu
|12,10
|2,37
|-0,58
|Anadolu Sigorta
|4,93
|-0,20
|12,05
|Anel Elektrik
|3,28
|-1,80
|2,18
|Arçelik
|21,12
|1,05
|1,34
|Arena Bilgisayar
|9,92
|2,27
|31,74
|Armada Bilgisayar
|23,02
|-4,80
|40,45
|Arsan Tekstil
|4,18
|-2,56
|16,76
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|23,46
|Aselsan
|23,38
|-0,34
|11,65
|Aslan Çimento
|39,72
|0,25
|-0,60
|Ata GMYO
|4,01
|-0,74
|-11,48
|Atakule GMYO
|2,09
|0,00
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|-7,08
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|0,00
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|0,36
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,81
|0,00
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|0,00
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,80
|0,01
|2,40
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,22
|0,48
|21,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,89
|0,00
|31,96
|Aygaz
|13,24
|0,23
|3,12
|Bagfaş
|19,92
|3,86
|18,43
|Bak Ambalaj
|8,11
|9,01
|10,34
|Balatacılar Balatacılık
|1,88
|-3,09
|51,61
|Bantaş Ambalaj
|3,65
|6,41
|44,84
|Banvit
|19,51
|1,56
|5,06
|Baştaş Başkent Çimento
|3,35
|7,03
|29,34
|Batı Çimento
|3,70
|-1,33
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,48
|0,68
|12,98
|Bera Holding
|4,40
|0,00
|14,29
|Berkosan Yalıtım
|3,30
|-0,60
|20,44
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,61
|1,95
|6,53
|Beyaz Filo
|4,14
|-9,80
|31,01
|Bilici Yatırım
|5,74
|0,17
|31,35
|Bim Mağazalar
|48,54
|-0,49
|4,03
|Birko Mensucat
|0,37
|8,82
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,49
|3,47
|30,70
|Bizim Mağazaları
|11,30
|1,16
|1,16
|Bolu Çimento
|4,60
|0,00
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,51
|4,14
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,67
|0,08
|10,66
|Borusan Yat. Paz.
|69,20
|-1,14
|11,88
|Bosch Fren Sistemleri
|303,00
|1,03
|4,52
|Bossa
|8,46
|0,00
|4,96
|Brisa
|9,81
|2,62
|3,15
|Burçelik
|7,90
|-3,07
|35,97
|Burçelik Vana
|14,97
|14,71
|54,17
|Bursa Çimento
|6,57
|-0,45
|5,46
|Carrefoursa
|7,49
|-2,35
|59,02
|Ceo Event Medya
|7,36
|2,22
|-10,68
|Coca Cola İçecek
|46,28
|-0,04
|19,59
|Cosmos Yat. Holding
|2,59
|-3,72
|26,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,53
|7,20
|-12,15
|Çelebi
|100,40
|0,20
|-1,67
|Çelik Halat
|9,96
|20,00
|53,23
|Çemaş Döküm
|1,18
|-0,84
|-5,86
|Çemtaş
|8,26
|0,73
|-0,24
|Çimbeton
|47,00
|-2,25
|13,91
|Çimentaş
|16,80
|-1,29
|12,00
|Çimsa
|9,83
|-0,10
|8,26
|Çuhadaroğlu Metal
|3,71
|-4,63
|16,30
|Dagi Giyim
|2,89
|-0,34
|15,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,31
|-0,69
|90,71
|Dardanel
|6,60
|0,76
|74,14
|Datagate Bilgisayar
|9,30
|0,54
|19,08
|Demısaş Döküm
|4,09
|2,76
|17,53
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|0,73
|Deniz GMYO
|5,43
|1,69
|7,52
|Denizli Cam
|9,92
|-4,71
|18,94
|Derimod
|8,97
|-3,03
|25,63
|Derlüks Deri
|4,02
|3,88
|-1,47
|Desa Deri
|4,78
|2,58
|5,29
|Despec Bilgisayar
|5,92
|1,72
|39,62
|Deva Holding
|11,15
|-0,62
|24,03
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|1,35
|-3,85
|Ditaş Doğan
|11,46
|20,00
|19,87
|DO-CO
|588,50
|0,17
|4,34
|Doğan Burda
|6,91
|8,82
|13,84
|Doğan Holding
|2,02
|-0,98
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|3,30
|32,73
|Doğusan
|2,46
|-0,40
|18,27
|Doğuş GMYO
|6,02
|-2,11
|32,89
|Doğuş Otomotiv
|12,10
|0,58
|27,10
|Döktaş Dökümcülük
|77,00
|11,59
|42,72
|Duran Doğan Basım
|22,00
|2,71
|56,70
|Dyo Boya
|6,21
|-3,42
|26,73
|Eczacıbaşı İlaç
|4,25
|1,67
|14,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,58
|4,14
|14,54
|Edip Gayrimenkul
|1,82
|1,11
|30,94
|Ege Endüstri
|713,00
|5,91
|22,83
|Ege Gübre
|55,60
|2,77
|11,65
|Ege Profil
|14,30
|0,99
|19,47
|Ege Seramik
|4,92
|-0,20
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|-6,38
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,75
|-1,32
|92,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|-2,22
|120,00
|Egeplast
|16,31
|0,25
|30,48
|Ekiz Kimya
|1,33
|1,53
|118,03
|Emek Elektrik
|2,25
|9,22
|41,51
|Eminiş Ambalaj
|1,75
|1,74
|15,13
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,20
|15,75
|Enerjisa Enerji
|8,37
|3,21
|13,26
|Enka İnşaat
|6,93
|-1,70
|7,94
|Erbosan
|25,36
|-0,16
|1,52
|Ereğli Demir Çelik
|9,17
|-1,71
|1,44
|Ersu Gıda
|3,96
|9,39
|91,30
|Escort Teknoloji
|3,05
|10,91
|119,42
|Etiler Gıda
|2,33
|-0,85
|-4,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,38
|-2,13
|10,40
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|1,54
|11,86
|Euro Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|2,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,86
|-1,58
|16,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,83
|1,47
|5,69
|F-M İzmit Piston
|57,70
|-0,52
|15,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,26
|-1,17
|20,42
|Ford Otosan
|74,10
|-1,20
|4,59
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|0,00
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,36
|2,66
|-4,63
|Galatasaray Sportif
|2,42
|3,42
|19,21
|Garanti Bankası
|11,83
|-0,59
|6,19
|Garanti Faktoring
|5,22
|0,00
|34,88
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|-3,66
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,91
|0,10
|76,96
|Gedik Yatırım Holding
|20,20
|1,30
|162,68
|Gediz Ambalaj
|8,85
|-0,56
|30,92
|Gentaş
|2,49
|0,00
|13,70
|Gersan Elektrik
|3,52
|0,86
|10,34
|Global Men. Değ.
|2,27
|4,61
|20,74
|Global Yat. Holding
|4,84
|0,00
|-0,62
|Good-Year
|4,89
|2,95
|20,74
|Göltaş Çimento
|18,22
|-0,44
|2,42
|Gözde Girişim
|5,02
|1,41
|-2,33
|GSD Denizcilik
|3,33
|1,22
|30,08
|GSD Holding
|1,67
|5,70
|12,08
|Gübre Fabrik.
|10,31
|0,59
|14,05
|Güler Yat. Holding
|2,02
|0,50
|-0,49
|Güneş Sigorta
|2,70
|5,47
|23,85
|Halk GMYO
|1,49
|0,00
|22,13
|Halk Sigorta
|2,07
|4,02
|4,55
|Hatay Tekstil
|8,14
|0,99
|18,49
|Hedef Girişim
|2,66
|1,53
|1,92
|Hektaş
|10,39
|0,39
|29,55
|HUB Girişim
|34,00
|10,39
|144,96
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|-0,85
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|-1,95
|5,12
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|-0,92
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,90
|13,70
|27,45
|İhlas Ev Aletleri
|3,20
|11,11
|2,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-1,12
|-35,39
|İhlas Holding
|0,85
|0,00
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,04
|5,05
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|13,07
|0,31
|34,74
|Info Yatırım
|7,80
|2,63
|-12,36
|İntema
|11,10
|0,36
|19,87
|İpek Doğal Enerji
|10,15
|2,53
|31,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,75
|-0,26
|-3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)