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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,302,2223,66
Acıpayam Selüloz8,370,1231,40
Adana Çimento (A)9,500,00-2,16
Adana Çimento (B)7,062,17-0,98
Adana Çimento (C)2,270,441,79
Adel Kalemcilik17,430,3511,02
Adese Alışveriş Ticaret2,120,9510,42
Afyon Çimento7,522,5919,75
Ak Enerji1,283,2317,43
Akbank8,613,246,17
Akçansa10,902,548,57
Akdenız Güvenlık Hız.2,292,238,53
Akfen GMYO4,041,00-0,25
Akın Tekstil15,892,3815,23
Akiş GMYO4,600,0013,86
Akmerkez GMYO25,600,088,11
Aksa14,381,844,96
Aksa Enerji4,161,969,47
Aksigorta6,962,0514,29
Aksu Enerji13,15-0,68-11,57
Alarko Carrıer67,305,4912,17
Alarko GMYO92,853,221,14
Alarko Holding6,271,625,38
Albaraka Türk1,731,7613,07
Alcatel Lucent Teletaş16,802,9439,53
Alkim Kağıt7,13-1,7927,78
Alkim Kimya47,343,0923,54
Altınyağ0,570,0039,02
Altınyunus Çeşme9,506,62-4,90
Anadolu Cam4,40-2,220,92
Anadolu Efes25,480,1610,40
Anadolu Grubu Holding19,661,1811,77
Anadolu Hayat Emek.7,680,9212,28
Anadolu Isuzu12,352,071,48
Anadolu Sigorta5,001,4213,64
Anel Elektrik3,331,523,74
Arçelik21,722,844,22
Arena Bilgisayar10,303,8336,79
Armada Bilgisayar23,120,4341,06
Arsan Tekstil4,384,7822,35
Artı Yatırım Holding1,000,0023,46
Aselsan24,585,1317,38
Aslan Çimento40,421,761,15
Ata GMYO4,132,99-8,83
Atakule GMYO2,142,3911,46
Atlantis Yatırım Holding1,126,6712,00
Atlas Yat. Ort.1,602,5611,11
AvivaSA Emeklilik Hayat14,613,624,81
Avrasya GMYO1,862,7623,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,943,196,59
Avrasya Stratejik GMYF1.316,900,012,41
Avrupa Yatırım Holding1,560,001,30
Ayen Enerji4,373,5525,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,85-1,3830,14
Aygaz13,391,134,28
Bagfaş19,930,0518,49
Bak Ambalaj8,10-0,1210,20
Balatacılar Balatacılık1,943,1956,45
Bantaş Ambalaj3,62-0,8243,65
Banvit19,751,236,35
Baştaş Başkent Çimento3,504,4835,14
Batı Çimento3,771,8913,90
Batısöke Çimento1,533,3816,79
Bera Holding4,471,5916,10
Berkosan Yalıtım3,392,7323,72
Beşiktaş Futbol Yat.2,620,386,94
Beyaz Filo4,559,9043,99
Bilici Yatırım5,71-0,5230,66
Bim Mağazalar49,381,735,83
Birko Mensucat0,408,1129,03
Birlik Mensucat1,511,3432,46
Bizim Mağazaları11,511,863,04
Bolu Çimento4,610,22-1,91
Bomonti Elektrik1,510,0017,97
Borusan Mannesmann12,942,1313,01
Borusan Yat. Paz.72,204,3416,73
Bosch Fren Sistemleri313,503,478,14
Bossa8,723,078,19
Brisa9,62-1,941,16
Burçelik8,406,3344,58
Burçelik Vana16,4810,0969,72
Bursa Çimento6,641,076,58
Carrefoursa7,510,2759,45
Ceo Event Medya7,582,99-8,01
Coca Cola İçecek46,440,3520,00
Cosmos Yat. Holding2,58-0,3926,47
Credıtwest Faktorıng2,530,00-12,15
Çelebi102,802,390,69
Çelik Halat10,879,1467,23
Çemaş Döküm1,212,54-3,47
Çemtaş8,583,873,62
Çimbeton47,280,6014,59
Çimentaş17,091,7313,93
Çimsa10,112,8511,34
Çuhadaroğlu Metal3,781,8918,50
Dagi Giyim2,941,7317,60
Dagi Yatırım Holding4,657,89105,75
Dardanel6,752,2778,10
Datagate Bilgisayar9,744,7324,71
Demısaş Döküm4,05-0,9816,38
Denge Holding1,390,721,46
Deniz GMYO5,643,8711,68
Denizli Cam9,70-2,2216,31
Derimod9,040,7826,61
Derlüks Deri3,99-0,75-2,21
Desa Deri4,953,569,03
Despec Bilgisayar6,225,0746,70
Deva Holding11,10-0,4523,47
Diriteks Diriliş Tekstil0,772,67-1,28
Ditaş Doğan12,448,5530,13
DO-CO595,901,265,66
Doğan Burda7,183,9118,29
Doğan Holding2,061,9811,96
Doğtaş Kelebek Mobilya2,242,2835,76
Doğusan2,543,2522,12
Doğuş GMYO6,141,9935,54
Doğuş Otomotiv12,231,0728,47
Döktaş Dökümcülük88,5515,0064,13
Duran Doğan Basım22,884,0062,96
Dyo Boya6,331,9329,18
Eczacıbaşı İlaç4,250,0014,56
Eczacıbaşı Yatırım11,660,6915,33
Edip Gayrimenkul1,820,0030,94
Ege Endüstri712,30-0,1022,70
Ege Gübre55,650,0911,75
Ege Profil14,571,8921,72
Ege Seramik5,042,4435,85
Egeli & Co Tarım Girişim0,464,5543,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,750,0092,31
Egeli&Co Yatırım Holding0,452,27125,00
Egeplast16,00-1,9028,00
Ekiz Kimya1,351,50121,31
Emek Elektrik2,260,4442,14
Eminiş Ambalaj1,792,2917,76
Emlak Konut GMYO1,721,7817,81
Enerjisa Enerji8,491,4314,88
Enka İnşaat6,92-0,147,79
Erbosan25,741,503,04
Ereğli Demir Çelik9,402,513,98
Ersu Gıda4,011,2693,72
Escort Teknoloji2,96-2,95112,95
Etiler Gıda2,455,150,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,841,1010,18
Euro Trend Yat. Ort.1,412,1712,80
Euro Yat. Ort.1,352,2714,41
Euro Yatırım Holding1,561,304,00
Fenerbahçe Futbol17,121,5418,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,952,488,32
F-M İzmit Piston57,900,3516,08
Fonet Bilgi Teknolojileri9,714,8626,27
Ford Otosan75,051,285,93
Formet Çelik Kapı2,641,54-12,00
Frigo Pak Gıda12,672,51-2,24
Galatasaray Sportif2,39-1,2417,73
Garanti Bankası12,273,7210,14
Garanti Faktoring5,362,6838,50
Garanti Yat. Ort.1,580,0046,30
Gedik Y. Men. Değ.10,213,0382,32
Gedik Yatırım Holding23,2214,95201,95
Gediz Ambalaj9,001,6933,14
Gentaş2,500,4014,16
Gersan Elektrik3,571,4211,91
Global Men. Değ.2,343,0824,47
Global Yat. Holding4,972,692,05
Good-Year4,890,0020,74
Göltaş Çimento18,702,635,12
Gözde Girişim4,97-1,00-3,31
GSD Denizcilik3,525,7137,50
GSD Holding1,691,2013,42
Gübre Fabrik.10,451,3615,60
Güler Yat. Holding2,040,990,49
Güneş Sigorta2,731,1125,23
Halk GMYO1,6712,0836,89
Halk Sigorta2,206,2811,11
Hatay Tekstil8,332,3321,25
Hedef Girişim2,774,146,13
Hektaş10,511,1531,05
HUB Girişim35,303,82154,32
Hürriyet Gzt.1,191,714,39
ICBC Turkey Bank5,621,446,64
İdealist Danışmanlık3,302,17-0,60
İdealist GMYO3,80-2,5624,18
İhlas Ev Aletleri3,313,445,75
İhlas Gayrimenkul1,205,260,00
İhlas Gazetecilik4,604,55-32,45
İhlas Holding0,905,88-1,10
İhlas Yayın Holding1,1813,4615,69
İndeks Bilgisayar13,593,9840,10
Info Yatırım8,002,56-10,11
İntema11,453,1523,65
İpek Doğal Enerji10,150,0031,48
İskenderun Demir Çelik7,871,55-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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