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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:46Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,320,8724,73
Acıpayam Selüloz8,30-0,8430,30
Adana Çimento (A)9,540,42-1,75
Adana Çimento (B)6,96-1,42-2,38
Adana Çimento (C)2,270,001,79
Adel Kalemcilik17,35-0,4610,51
Adese Alışveriş Ticaret2,120,0010,42
Afyon Çimento7,40-1,6017,83
Ak Enerji1,27-0,7816,51
Akbank8,670,706,91
Akçansa10,930,288,86
Akdenız Güvenlık Hız.2,352,6211,37
Akfen GMYO4,080,990,74
Akın Tekstil15,82-0,4414,72
Akiş GMYO4,57-0,6513,12
Akmerkez GMYO25,780,708,87
Aksa14,26-0,834,09
Aksa Enerji4,282,8812,63
Aksigorta6,83-1,8712,15
Aksu Enerji13,00-1,14-12,58
Alarko Carrıer67,05-0,3711,75
Alarko GMYO91,85-1,080,05
Alarko Holding6,22-0,804,54
Albaraka Türk1,71-1,1611,76
Alcatel Lucent Teletaş17,363,3344,19
Alkim Kağıt7,06-0,9826,52
Alkim Kimya48,682,8327,04
Altınyağ0,56-1,7536,59
Altınyunus Çeşme9,722,32-2,70
Anadolu Cam4,31-2,05-1,15
Anadolu Efes25,480,0010,40
Anadolu Grubu Holding19,670,0511,82
Anadolu Hayat Emek.7,730,6513,01
Anadolu Isuzu12,29-0,490,99
Anadolu Sigorta4,99-0,2013,41
Anel Elektrik3,31-0,603,12
Arçelik21,42-1,382,78
Arena Bilgisayar10,411,0738,25
Armada Bilgisayar24,305,1048,26
Arsan Tekstil4,553,8827,09
Artı Yatırım Holding0,99-1,0022,22
Aselsan24,40-0,7316,52
Aslan Çimento39,78-1,58-0,45
Ata GMYO4,00-3,15-11,70
Atakule GMYO2,202,8014,58
Atlantis Yatırım Holding1,228,9322,00
Atlas Yat. Ort.1,7710,6222,92
AvivaSA Emeklilik Hayat14,901,986,89
Avrasya GMYO1,84-1,0821,85
Avrasya Petrol ve Tur.1,92-1,035,49
Avrasya Stratejik GMYF1.317,000,012,42
Avrupa Yatırım Holding1,581,282,60
Ayen Enerji4,24-2,9722,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,891,4031,96
Aygaz13,29-0,753,50
Bagfaş19,930,0018,49
Bak Ambalaj8,110,1210,34
Balatacılar Balatacılık1,940,0056,45
Bantaş Ambalaj3,51-3,0439,29
Banvit19,800,256,62
Baştaş Başkent Çimento3,500,0035,14
Batı Çimento3,75-0,5313,29
Batısöke Çimento1,52-0,6516,03
Bera Holding4,562,0118,44
Berkosan Yalıtım3,420,8824,82
Beşiktaş Futbol Yat.2,620,006,94
Beyaz Filo4,31-5,2736,39
Bilici Yatırım5,740,5331,35
Bim Mağazalar48,64-1,504,24
Birko Mensucat0,38-5,0022,58
Birlik Mensucat1,541,9935,09
Bizim Mağazaları11,39-1,041,97
Bolu Çimento4,60-0,22-2,13
Bomonti Elektrik1,510,0017,97
Borusan Mannesmann12,80-1,0811,79
Borusan Yat. Paz.72,850,9017,78
Bosch Fren Sistemleri305,80-2,465,48
Bossa8,71-0,118,06
Brisa9,650,311,47
Burçelik8,521,4346,64
Burçelik Vana16,00-2,9164,78
Bursa Çimento6,660,306,90
Carrefoursa7,38-1,7356,69
Ceo Event Medya7,580,00-8,01
Coca Cola İçecek46,08-0,7819,07
Cosmos Yat. Holding2,55-1,1625,00
Credıtwest Faktorıng2,51-0,79-12,85
Çelebi101,30-1,46-0,78
Çelik Halat11,031,4769,69
Çemaş Döküm1,220,83-2,67
Çemtaş9,176,8810,75
Çimbeton48,302,1617,06
Çimentaş17,351,5215,67
Çimsa10,01-0,9910,24
Çuhadaroğlu Metal3,74-1,0617,24
Dagi Giyim2,940,0017,60
Dagi Yatırım Holding4,62-0,65104,42
Dardanel6,30-6,6766,23
Datagate Bilgisayar9,931,9527,14
Demısaş Döküm4,04-0,2516,09
Denge Holding1,400,722,19
Deniz GMYO6,118,3320,99
Denizli Cam9,42-2,8912,95
Derimod8,95-1,0025,35
Derlüks Deri4,020,75-1,47
Desa Deri4,86-1,827,05
Despec Bilgisayar6,616,2755,90
Deva Holding11,604,5029,03
Diriteks Diriliş Tekstil0,770,00-1,28
Ditaş Doğan14,2014,1548,54
DO-CO609,702,328,10
Doğan Burda7,180,0018,29
Doğan Holding2,05-0,4911,41
Doğtaş Kelebek Mobilya2,4911,1650,91
Doğusan2,51-1,1820,67
Doğuş GMYO6,200,9836,87
Doğuş Otomotiv12,21-0,1628,26
Döktaş Dökümcülük75,30-14,9639,57
Duran Doğan Basım22,36-2,2759,26
Dyo Boya6,24-1,4227,35
Eczacıbaşı İlaç4,21-0,9413,48
Eczacıbaşı Yatırım11,56-0,8614,34
Edip Gayrimenkul1,967,6941,01
Ege Endüstri707,30-0,7021,84
Ege Gübre55,750,1811,95
Ege Profil14,36-1,4419,97
Ege Seramik5,060,4036,39
Egeli & Co Tarım Girişim0,460,0043,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,70-6,6779,49
Egeli&Co Yatırım Holding0,462,22130,00
Egeplast15,99-0,0627,92
Ekiz Kimya1,360,74122,95
Emek Elektrik2,16-4,4235,85
Eminiş Ambalaj1,790,0017,76
Emlak Konut GMYO1,741,1619,18
Enerjisa Enerji8,37-1,4113,26
Enka İnşaat6,980,878,72
Erbosan26,021,094,16
Ereğli Demir Çelik9,430,324,31
Ersu Gıda4,00-0,2593,24
Escort Teknoloji2,86-3,38105,76
Etiler Gıda2,40-2,04-2,04
Euro Kapital Yat. Ort.1,850,5410,78
Euro Trend Yat. Ort.1,410,0012,80
Euro Yat. Ort.1,33-1,4812,71
Euro Yatırım Holding1,591,926,00
Fenerbahçe Futbol17,05-0,4117,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,93-0,407,88
F-M İzmit Piston57,00-1,5514,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,901,9628,74
Ford Otosan74,55-0,675,22
Formet Çelik Kapı2,60-1,52-13,33
Frigo Pak Gıda12,20-3,71-5,86
Galatasaray Sportif2,31-3,3513,79
Garanti Bankası12,380,9011,13
Garanti Faktoring5,27-1,6836,18
Garanti Yat. Ort.1,53-3,1641,67
Gedik Y. Men. Değ.11,108,7298,21
Gedik Yatırım Holding26,7014,99247,20
Gediz Ambalaj9,131,4435,06
Gentaş2,635,2020,09
Gersan Elektrik3,631,6813,79
Global Men. Değ.2,423,4228,72
Global Yat. Holding5,021,013,08
Good-Year5,104,2925,93
Göltaş Çimento18,63-0,374,72
Gözde Girişim5,245,431,95
GSD Denizcilik3,38-3,9832,03
GSD Holding1,68-0,5912,75
Gübre Fabrik.10,651,9117,81
Güler Yat. Holding2,092,452,96
Güneş Sigorta2,68-1,8322,94
Halk GMYO1,61-3,5931,97
Halk Sigorta2,14-2,738,08
Hatay Tekstil8,431,2022,71
Hedef Girişim2,790,726,90
Hektaş10,42-0,8629,93
HUB Girişim37,004,82166,57
Hürriyet Gzt.1,265,8810,53
ICBC Turkey Bank5,711,608,35
İdealist Danışmanlık3,26-1,21-1,81
İdealist GMYO3,72-2,1121,57
İhlas Ev Aletleri3,28-0,914,79
İhlas Gayrimenkul1,19-0,83-0,83
İhlas Gazetecilik4,55-1,09-33,19
İhlas Holding0,900,00-1,10
İhlas Yayın Holding1,11-5,938,82
İndeks Bilgisayar13,17-3,0935,77
Info Yatırım8,202,50-7,87
İntema11,35-0,8722,57
İpek Doğal Enerji10,10-0,4930,83
İskenderun Demir Çelik7,920,64-1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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