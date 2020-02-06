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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,340,8625,81
Acıpayam Selüloz8,11-2,2927,32
Adana Çimento (A)9,53-0,10-1,85
Adana Çimento (B)6,95-0,14-2,52
Adana Çimento (C)2,26-0,441,35
Adel Kalemcilik17,420,4010,96
Adese Alışveriş Ticaret2,308,4919,79
Afyon Çimento7,430,4118,31
Ak Enerji1,270,0016,51
Akbank8,64-0,356,54
Akçansa11,030,919,86
Akdenız Güvenlık Hız.2,28-2,988,06
Akfen GMYO4,131,231,98
Akın Tekstil15,75-0,4414,21
Akiş GMYO4,52-1,0911,88
Akmerkez GMYO28,209,3919,09
Aksa14,20-0,423,65
Aksa Enerji4,290,2312,89
Aksigorta6,82-0,1511,99
Aksu Enerji13,030,23-12,37
Alarko Carrıer65,35-2,548,92
Alarko GMYO92,300,490,54
Alarko Holding6,19-0,484,03
Albaraka Türk1,710,0011,76
Alcatel Lucent Teletaş16,80-3,2339,53
Alkim Kağıt7,070,1426,70
Alkim Kimya48,28-0,8225,99
Altınyağ0,560,0036,59
Altınyunus Çeşme10,083,700,90
Anadolu Cam4,381,620,46
Anadolu Efes25,720,9411,44
Anadolu Grubu Holding19,50-0,8610,86
Anadolu Hayat Emek.7,871,8115,06
Anadolu Isuzu12,824,315,34
Anadolu Sigorta4,97-0,4012,95
Anel Elektrik3,330,603,74
Arçelik21,681,214,03
ARD Grup Bilişim6,36
Arena Bilgisayar11,015,7646,22
Armada Bilgisayar25,103,2953,14
Arsan Tekstil4,907,6936,87
Artı Yatırım Holding0,990,0022,22
Aselsan24,400,0016,52
Aslan Çimento39,64-0,35-0,80
Ata GMYO3,92-2,00-13,47
Atakule GMYO2,14-2,7311,46
Atlantis Yatırım Holding1,252,4625,00
Atlas Yat. Ort.1,70-3,9518,06
AvivaSA Emeklilik Hayat15,554,3611,55
Avrasya GMYO1,861,0923,18
Avrasya Petrol ve Tur.1,951,567,14
Avrasya Stratejik GMYF1.317,100,012,43
Avrupa Yatırım Holding1,601,273,90
Ayen Enerji4,19-1,1820,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,85-1,3830,14
Aygaz13,15-1,052,41
Bagfaş19,70-1,1517,12
Bak Ambalaj8,10-0,1210,20
Balatacılar Balatacılık1,940,0056,45
Bantaş Ambalaj3,520,2839,68
Banvit19,47-1,674,85
Baştaş Başkent Çimento3,8510,0048,65
Batı Çimento3,750,0013,29
Batısöke Çimento1,51-0,6615,27
Bera Holding4,50-1,3216,88
Berkosan Yalıtım3,430,2925,18
Beşiktaş Futbol Yat.2,692,679,80
Beyaz Filo4,20-2,5532,91
Bilici Yatırım5,770,5232,04
Bim Mağazalar48,660,044,29
Birko Mensucat0,380,0022,58
Birlik Mensucat1,52-1,3033,33
Bizim Mağazaları11,32-0,611,34
Bolu Çimento4,610,22-1,91
Bomonti Elektrik1,510,0017,97
Borusan Mannesmann12,77-0,2311,53
Borusan Yat. Paz.71,30-2,1315,28
Bosch Fren Sistemleri307,000,395,90
Bossa9,225,8614,39
Brisa9,700,522,00
Burçelik8,30-2,5842,86
Burçelik Vana16,503,1369,93
Bursa Çimento6,731,058,03
Carrefoursa7,24-1,9053,72
Ceo Event Medya7,995,41-3,03
Coca Cola İçecek45,80-0,6118,35
Cosmos Yat. Holding2,581,1826,47
Credıtwest Faktorıng2,520,40-12,50
Çelebi101,00-0,30-1,08
Çelik Halat11,282,2773,54
Çemaş Döküm1,241,64-1,08
Çemtaş9,190,2210,99
Çimbeton47,72-1,2015,66
Çimentaş17,19-0,9214,60
Çimsa10,00-0,1010,13
Çuhadaroğlu Metal3,770,8018,18
Dagi Giyim2,971,0218,80
Dagi Yatırım Holding4,824,33113,27
Dardanel6,25-0,7964,91
Datagate Bilgisayar9,89-0,4026,63
Demısaş Döküm4,02-0,5015,52
Denge Holding1,453,575,84
Deniz GMYO6,00-1,8018,81
Denizli Cam9,38-0,4212,47
Derimod9,000,5626,05
Derlüks Deri4,071,24-0,25
Desa Deri4,972,269,47
Despec Bilgisayar6,54-1,0654,25
Deva Holding11,46-1,2127,47
Diriteks Diriliş Tekstil0,770,00-1,28
Ditaş Doğan14,824,3755,02
DO-CO608,50-0,207,89
Doğan Burda6,71-6,5510,54
Doğan Holding2,04-0,4910,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,38-4,4244,24
Doğusan2,572,3923,56
Doğuş GMYO6,240,6537,75
Doğuş Otomotiv12,371,3129,94
Döktaş Dökümcülük64,05-14,9418,72
Duran Doğan Basım22,02-1,5256,84
Dyo Boya6,10-2,2424,49
Eczacıbaşı İlaç4,230,4814,02
Eczacıbaşı Yatırım11,52-0,3513,95
Edip Gayrimenkul2,012,5544,60
Ege Endüstri713,100,8222,84
Ege Gübre57,703,5015,86
Ege Profil15,004,4625,31
Ege Seramik5,05-0,2036,12
Egeli & Co Tarım Girişim0,44-4,3537,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,68-2,8674,36
Egeli&Co Yatırım Holding0,43-6,52115,00
Egeplast16,000,0628,00
Ekiz Kimya1,32-2,94116,39
Emek Elektrik2,12-1,8533,33
Eminiş Ambalaj1,76-1,6815,79
Emlak Konut GMYO1,72-1,1517,81
Enerjisa Enerji8,370,0013,26
Enka İnşaat6,83-2,156,39
Erbosan25,96-0,233,92
Ereğli Demir Çelik9,38-0,533,76
Ersu Gıda3,88-3,0087,44
Escort Teknoloji2,84-0,70104,32
Etiler Gıda2,400,00-2,04
Euro Kapital Yat. Ort.1,860,5411,38
Euro Trend Yat. Ort.1,410,0012,80
Euro Yat. Ort.1,340,7513,56
Euro Yatırım Holding1,643,149,33
Fenerbahçe Futbol17,200,8818,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,89-0,817,00
F-M İzmit Piston57,000,0014,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,71-1,9226,27
Ford Otosan74,50-0,075,15
Formet Çelik Kapı2,59-0,38-13,67
Frigo Pak Gıda12,310,90-5,02
Galatasaray Sportif2,310,0013,79
Garanti Bankası12,27-0,8910,14
Garanti Faktoring5,19-1,5234,11
Garanti Yat. Ort.1,51-1,3139,81
Gedik Y. Men. Değ.10,90-1,8094,64
Gedik Yatırım Holding30,3613,71294,80
Gediz Ambalaj9,443,4039,64
Gentaş2,681,9022,37
Gersan Elektrik3,712,2016,30
Global Men. Değ.2,492,8932,45
Global Yat. Holding5,060,803,90
Good-Year5,120,3926,42
Göltaş Çimento18,53-0,544,16
Gözde Girişim5,321,533,50
GSD Denizcilik3,34-1,1830,47
GSD Holding1,680,0012,75
Gübre Fabrik.10,750,9418,92
Güler Yat. Holding2,08-0,482,46
Güneş Sigorta2,65-1,1221,56
Halk GMYO1,610,0031,97
Halk Sigorta2,140,008,08
Hatay Tekstil8,500,8323,73
Hedef Girişim2,924,6611,88
Hektaş10,34-0,7728,93
HUB Girişim36,02-2,65159,51
Hürriyet Gzt.1,23-2,387,89
ICBC Turkey Bank5,730,358,73
İdealist Danışmanlık3,290,92-0,90
İdealist GMYO3,720,0021,57
İhlas Ev Aletleri3,20-2,442,24
İhlas Gayrimenkul1,18-0,84-1,67
İhlas Gazetecilik4,601,10-32,45
İhlas Holding0,88-2,22-3,30
İhlas Yayın Holding1,120,909,80
İndeks Bilgisayar12,98-1,4433,81
Info Yatırım8,412,56-5,51
İntema11,360,0922,68
İpek Doğal Enerji9,97-1,2929,15
İskenderun Demir Çelik7,89-0,38-1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)


Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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