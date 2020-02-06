Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,34
|0,86
|25,81
|Acıpayam Selüloz
|8,11
|-2,29
|27,32
|Adana Çimento (A)
|9,53
|-0,10
|-1,85
|Adana Çimento (B)
|6,95
|-0,14
|-2,52
|Adana Çimento (C)
|2,26
|-0,44
|1,35
|Adel Kalemcilik
|17,42
|0,40
|10,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|8,49
|19,79
|Afyon Çimento
|7,43
|0,41
|18,31
|Ak Enerji
|1,27
|0,00
|16,51
|Akbank
|8,64
|-0,35
|6,54
|Akçansa
|11,03
|0,91
|9,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|-2,98
|8,06
|Akfen GMYO
|4,13
|1,23
|1,98
|Akın Tekstil
|15,75
|-0,44
|14,21
|Akiş GMYO
|4,52
|-1,09
|11,88
|Akmerkez GMYO
|28,20
|9,39
|19,09
|Aksa
|14,20
|-0,42
|3,65
|Aksa Enerji
|4,29
|0,23
|12,89
|Aksigorta
|6,82
|-0,15
|11,99
|Aksu Enerji
|13,03
|0,23
|-12,37
|Alarko Carrıer
|65,35
|-2,54
|8,92
|Alarko GMYO
|92,30
|0,49
|0,54
|Alarko Holding
|6,19
|-0,48
|4,03
|Albaraka Türk
|1,71
|0,00
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,80
|-3,23
|39,53
|Alkim Kağıt
|7,07
|0,14
|26,70
|Alkim Kimya
|48,28
|-0,82
|25,99
|Altınyağ
|0,56
|0,00
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|10,08
|3,70
|0,90
|Anadolu Cam
|4,38
|1,62
|0,46
|Anadolu Efes
|25,72
|0,94
|11,44
|Anadolu Grubu Holding
|19,50
|-0,86
|10,86
|Anadolu Hayat Emek.
|7,87
|1,81
|15,06
|Anadolu Isuzu
|12,82
|4,31
|5,34
|Anadolu Sigorta
|4,97
|-0,40
|12,95
|Anel Elektrik
|3,33
|0,60
|3,74
|Arçelik
|21,68
|1,21
|4,03
|ARD Grup Bilişim
|6,36
|Arena Bilgisayar
|11,01
|5,76
|46,22
|Armada Bilgisayar
|25,10
|3,29
|53,14
|Arsan Tekstil
|4,90
|7,69
|36,87
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|22,22
|Aselsan
|24,40
|0,00
|16,52
|Aslan Çimento
|39,64
|-0,35
|-0,80
|Ata GMYO
|3,92
|-2,00
|-13,47
|Atakule GMYO
|2,14
|-2,73
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,25
|2,46
|25,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|-3,95
|18,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,55
|4,36
|11,55
|Avrasya GMYO
|1,86
|1,09
|23,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|1,56
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,10
|0,01
|2,43
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|3,90
|Ayen Enerji
|4,19
|-1,18
|20,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,85
|-1,38
|30,14
|Aygaz
|13,15
|-1,05
|2,41
|Bagfaş
|19,70
|-1,15
|17,12
|Bak Ambalaj
|8,10
|-0,12
|10,20
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|0,00
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,52
|0,28
|39,68
|Banvit
|19,47
|-1,67
|4,85
|Baştaş Başkent Çimento
|3,85
|10,00
|48,65
|Batı Çimento
|3,75
|0,00
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,51
|-0,66
|15,27
|Bera Holding
|4,50
|-1,32
|16,88
|Berkosan Yalıtım
|3,43
|0,29
|25,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,69
|2,67
|9,80
|Beyaz Filo
|4,20
|-2,55
|32,91
|Bilici Yatırım
|5,77
|0,52
|32,04
|Bim Mağazalar
|48,66
|0,04
|4,29
|Birko Mensucat
|0,38
|0,00
|22,58
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,30
|33,33
|Bizim Mağazaları
|11,32
|-0,61
|1,34
|Bolu Çimento
|4,61
|0,22
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|1,51
|0,00
|17,97
|Borusan Mannesmann
|12,77
|-0,23
|11,53
|Borusan Yat. Paz.
|71,30
|-2,13
|15,28
|Bosch Fren Sistemleri
|307,00
|0,39
|5,90
|Bossa
|9,22
|5,86
|14,39
|Brisa
|9,70
|0,52
|2,00
|Burçelik
|8,30
|-2,58
|42,86
|Burçelik Vana
|16,50
|3,13
|69,93
|Bursa Çimento
|6,73
|1,05
|8,03
|Carrefoursa
|7,24
|-1,90
|53,72
|Ceo Event Medya
|7,99
|5,41
|-3,03
|Coca Cola İçecek
|45,80
|-0,61
|18,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,58
|1,18
|26,47
|Credıtwest Faktorıng
|2,52
|0,40
|-12,50
|Çelebi
|101,00
|-0,30
|-1,08
|Çelik Halat
|11,28
|2,27
|73,54
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,64
|-1,08
|Çemtaş
|9,19
|0,22
|10,99
|Çimbeton
|47,72
|-1,20
|15,66
|Çimentaş
|17,19
|-0,92
|14,60
|Çimsa
|10,00
|-0,10
|10,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,77
|0,80
|18,18
|Dagi Giyim
|2,97
|1,02
|18,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,82
|4,33
|113,27
|Dardanel
|6,25
|-0,79
|64,91
|Datagate Bilgisayar
|9,89
|-0,40
|26,63
|Demısaş Döküm
|4,02
|-0,50
|15,52
|Denge Holding
|1,45
|3,57
|5,84
|Deniz GMYO
|6,00
|-1,80
|18,81
|Denizli Cam
|9,38
|-0,42
|12,47
|Derimod
|9,00
|0,56
|26,05
|Derlüks Deri
|4,07
|1,24
|-0,25
|Desa Deri
|4,97
|2,26
|9,47
|Despec Bilgisayar
|6,54
|-1,06
|54,25
|Deva Holding
|11,46
|-1,21
|27,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|0,00
|-1,28
|Ditaş Doğan
|14,82
|4,37
|55,02
|DO-CO
|608,50
|-0,20
|7,89
|Doğan Burda
|6,71
|-6,55
|10,54
|Doğan Holding
|2,04
|-0,49
|10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|-4,42
|44,24
|Doğusan
|2,57
|2,39
|23,56
|Doğuş GMYO
|6,24
|0,65
|37,75
|Doğuş Otomotiv
|12,37
|1,31
|29,94
|Döktaş Dökümcülük
|64,05
|-14,94
|18,72
|Duran Doğan Basım
|22,02
|-1,52
|56,84
|Dyo Boya
|6,10
|-2,24
|24,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,23
|0,48
|14,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,52
|-0,35
|13,95
|Edip Gayrimenkul
|2,01
|2,55
|44,60
|Ege Endüstri
|713,10
|0,82
|22,84
|Ege Gübre
|57,70
|3,50
|15,86
|Ege Profil
|15,00
|4,46
|25,31
|Ege Seramik
|5,05
|-0,20
|36,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|-4,35
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|-2,86
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,43
|-6,52
|115,00
|Egeplast
|16,00
|0,06
|28,00
|Ekiz Kimya
|1,32
|-2,94
|116,39
|Emek Elektrik
|2,12
|-1,85
|33,33
|Eminiş Ambalaj
|1,76
|-1,68
|15,79
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-1,15
|17,81
|Enerjisa Enerji
|8,37
|0,00
|13,26
|Enka İnşaat
|6,83
|-2,15
|6,39
|Erbosan
|25,96
|-0,23
|3,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,38
|-0,53
|3,76
|Ersu Gıda
|3,88
|-3,00
|87,44
|Escort Teknoloji
|2,84
|-0,70
|104,32
|Etiler Gıda
|2,40
|0,00
|-2,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|0,54
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|0,00
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,34
|0,75
|13,56
|Euro Yatırım Holding
|1,64
|3,14
|9,33
|Fenerbahçe Futbol
|17,20
|0,88
|18,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,89
|-0,81
|7,00
|F-M İzmit Piston
|57,00
|0,00
|14,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,71
|-1,92
|26,27
|Ford Otosan
|74,50
|-0,07
|5,15
|Formet Çelik Kapı
|2,59
|-0,38
|-13,67
|Frigo Pak Gıda
|12,31
|0,90
|-5,02
|Galatasaray Sportif
|2,31
|0,00
|13,79
|Garanti Bankası
|12,27
|-0,89
|10,14
|Garanti Faktoring
|5,19
|-1,52
|34,11
|Garanti Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|39,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,90
|-1,80
|94,64
|Gedik Yatırım Holding
|30,36
|13,71
|294,80
|Gediz Ambalaj
|9,44
|3,40
|39,64
|Gentaş
|2,68
|1,90
|22,37
|Gersan Elektrik
|3,71
|2,20
|16,30
|Global Men. Değ.
|2,49
|2,89
|32,45
|Global Yat. Holding
|5,06
|0,80
|3,90
|Good-Year
|5,12
|0,39
|26,42
|Göltaş Çimento
|18,53
|-0,54
|4,16
|Gözde Girişim
|5,32
|1,53
|3,50
|GSD Denizcilik
|3,34
|-1,18
|30,47
|GSD Holding
|1,68
|0,00
|12,75
|Gübre Fabrik.
|10,75
|0,94
|18,92
|Güler Yat. Holding
|2,08
|-0,48
|2,46
|Güneş Sigorta
|2,65
|-1,12
|21,56
|Halk GMYO
|1,61
|0,00
|31,97
|Halk Sigorta
|2,14
|0,00
|8,08
|Hatay Tekstil
|8,50
|0,83
|23,73
|Hedef Girişim
|2,92
|4,66
|11,88
|Hektaş
|10,34
|-0,77
|28,93
|HUB Girişim
|36,02
|-2,65
|159,51
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|-2,38
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|5,73
|0,35
|8,73
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|0,92
|-0,90
|İdealist GMYO
|3,72
|0,00
|21,57
|İhlas Ev Aletleri
|3,20
|-2,44
|2,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|1,10
|-32,45
|İhlas Holding
|0,88
|-2,22
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,90
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|12,98
|-1,44
|33,81
|Info Yatırım
|8,41
|2,56
|-5,51
|İntema
|11,36
|0,09
|22,68
|İpek Doğal Enerji
|9,97
|-1,29
|29,15
|İskenderun Demir Çelik
|7,89
|-0,38
|-1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)