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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,30-1,7123,66
Acıpayam Selüloz7,93-2,2224,49
Adana Çimento (A)9,681,57-0,31
Adana Çimento (B)6,94-0,14-2,66
Adana Çimento (C)2,22-1,77-0,45
Adel Kalemcilik17,631,2112,29
Adese Alışveriş Ticaret2,19-4,7814,06
Afyon Çimento7,683,3622,29
Ak Enerji1,23-3,1512,84
Akbank8,43-2,433,95
Akçansa10,82-1,907,77
Akdenız Güvenlık Hız.2,290,448,53
Akfen GMYO4,07-1,450,49
Akın Tekstil15,53-1,4012,62
Akiş GMYO4,47-1,1110,64
Akmerkez GMYO27,12-3,8314,53
Aksa14,200,003,65
Aksa Enerji4,20-2,1010,53
Aksigorta6,75-1,0310,84
Aksu Enerji13,050,15-12,24
Alarko Carrıer64,95-0,618,25
Alarko GMYO92,500,220,76
Alarko Holding6,14-0,813,19
Albaraka Türk1,70-0,5811,11
Alcatel Lucent Teletaş16,48-1,9036,88
Alkim Kağıt6,93-1,9824,19
Alkim Kimya47,88-0,8324,95
Altınyağ0,618,9348,78
Altınyunus Çeşme11,5914,9816,02
Anadolu Cam4,26-2,74-2,29
Anadolu Efes25,70-0,0811,35
Anadolu Grubu Holding19,00-2,568,02
Anadolu Hayat Emek.7,85-0,2514,77
Anadolu Isuzu12,55-2,113,12
Anadolu Sigorta4,980,2013,18
Anel Elektrik3,340,304,05
Arçelik21,50-0,833,17
ARD Grup Bilişim7,6319,97
Arena Bilgisayar13,1819,7175,03
Armada Bilgisayar25,923,2758,15
Arsan Tekstil4,85-1,0235,47
Artı Yatırım Holding0,96-3,0318,52
Aselsan24,460,2516,81
Aslan Çimento39,60-0,10-0,90
Ata GMYO3,84-2,04-15,23
Atakule GMYO2,255,1417,19
Atlantis Yatırım Holding1,260,8026,00
Atlas Yat. Ort.1,68-1,1816,67
AvivaSA Emeklilik Hayat15,34-1,3510,04
Avrasya GMYO1,83-1,6121,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,013,0810,44
Avrasya Stratejik GMYF1.317,200,012,43
Avrupa Yatırım Holding1,600,003,90
Ayen Enerji4,13-1,4319,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,80-1,7527,85
Aygaz13,180,232,65
Bagfaş19,25-2,2814,45
Bak Ambalaj8,00-1,238,84
Balatacılar Balatacılık1,86-4,1250,00
Bantaş Ambalaj3,520,0039,68
Banvit19,16-1,593,18
Baştaş Başkent Çimento3,79-1,5646,33
Batı Çimento3,74-0,2712,99
Batısöke Çimento1,520,6616,03
Bera Holding4,42-1,7814,81
Berkosan Yalıtım3,440,2925,55
Beşiktaş Futbol Yat.2,721,1211,02
Beyaz Filo4,12-1,9030,38
Bilici Yatırım6,349,8845,08
Bim Mağazalar48,12-1,113,13
Birko Mensucat0,392,6325,81
Birlik Mensucat1,530,6634,21
Bizim Mağazaları11,30-0,181,16
Bolu Çimento4,650,87-1,06
Bomonti Elektrik1,48-1,9915,62
Borusan Mannesmann12,66-0,8610,57
Borusan Yat. Paz.70,10-1,6813,34
Bosch Fren Sistemleri308,900,626,55
Bossa8,80-4,569,18
Brisa9,66-0,411,58
Burçelik8,10-2,4139,41
Burçelik Vana16,30-1,2167,87
Bursa Çimento7,5311,8920,87
Carrefoursa7,22-0,2853,29
Ceo Event Medya7,81-2,25-5,22
Coca Cola İçecek45,64-0,3517,93
Cosmos Yat. Holding2,57-0,3925,98
Credıtwest Faktorıng2,50-0,79-13,19
Çelebi100,60-0,40-1,47
Çelik Halat11,07-1,8670,31
Çemaş Döküm1,22-1,61-2,67
Çemtaş9,493,2614,61
Çimbeton47,00-1,5113,91
Çimentaş16,66-3,0811,07
Çimsa9,98-0,209,91
Çuhadaroğlu Metal3,74-0,8017,24
Dagi Giyim3,001,0120,00
Dagi Yatırım Holding4,54-5,81100,88
Dardanel6,15-1,6062,27
Datagate Bilgisayar10,405,1633,16
Demısaş Döküm4,061,0016,67
Denge Holding1,43-1,384,38
Deniz GMYO5,74-4,3313,66
Denizli Cam9,16-2,359,83
Derimod9,111,2227,59
Derlüks Deri4,182,702,45
Desa Deri5,143,4213,22
Despec Bilgisayar6,570,4654,95
Deva Holding11,38-0,7026,59
Diriteks Diriliş Tekstil0,76-1,30-2,56
Ditaş Doğan14,880,4055,65
DO-CO607,00-0,257,62
Doğan Burda6,48-3,436,75
Doğan Holding2,01-1,479,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,30-3,3639,39
Doğusan2,51-2,3320,67
Doğuş GMYO6,13-1,7635,32
Doğuş Otomotiv12,23-1,1328,47
Döktaş Dökümcülük54,45-14,990,93
Duran Doğan Basım22,00-0,0956,70
Dyo Boya6,110,1624,69
Eczacıbaşı İlaç4,16-1,6512,13
Eczacıbaşı Yatırım11,29-2,0011,67
Edip Gayrimenkul1,93-3,9838,85
Ege Endüstri708,40-0,6622,03
Ege Gübre58,200,8716,87
Ege Profil15,090,6026,07
Ege Seramik4,92-2,5732,61
Egeli & Co Tarım Girişim0,452,2740,63
Egeli&Co Enerji Yatırım0,691,4776,92
Egeli&Co Yatırım Holding0,442,33120,00
Egeplast15,78-1,3826,24
Ekiz Kimya1,30-1,52113,11
Emek Elektrik2,235,1940,25
Eminiş Ambalaj1,791,7017,76
Emlak Konut GMYO1,68-2,3315,07
Enerjisa Enerji8,34-0,3612,86
Enka İnşaat6,82-0,156,23
Erbosan25,960,003,92
Ereğli Demir Çelik9,24-1,492,21
Ersu Gıda3,900,5288,41
Escort Teknoloji2,953,87112,23
Etiler Gıda2,38-0,83-2,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,923,2314,97
Euro Trend Yat. Ort.1,442,1315,20
Euro Yat. Ort.1,350,7514,41
Euro Yatırım Holding1,693,0512,67
Fenerbahçe Futbol17,552,0321,29
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,83-1,235,69
F-M İzmit Piston55,50-2,6311,27
Fonet Bilgi Teknolojileri9,57-1,4424,45
Ford Otosan74,30-0,274,87
Formet Çelik Kapı2,600,39-13,33
Frigo Pak Gıda12,24-0,57-5,56
Galatasaray Sportif2,310,0013,79
Garanti Bankası11,97-2,447,45
Garanti Faktoring5,14-0,9632,82
Garanti Yat. Ort.1,605,9648,15
Gedik Y. Men. Değ.10,75-1,3891,96
Gedik Yatırım Holding29,20-3,82279,71
Gediz Ambalaj9,26-1,9136,98
Gentaş2,64-1,4920,55
Gersan Elektrik3,57-3,7711,91
Global Men. Değ.2,521,2034,04
Global Yat. Holding5,284,358,42
Good-Year5,06-1,1724,94
Göltaş Çimento18,19-1,832,25
Gözde Girişim5,20-2,261,17
GSD Denizcilik3,25-2,6926,95
GSD Holding1,64-2,3810,07
Gübre Fabrik.11,446,4226,55
Güler Yat. Holding2,2910,1012,81
Güneş Sigorta2,836,7929,82
Halk GMYO1,60-0,6231,15
Halk Sigorta2,202,8011,11
Hatay Tekstil8,520,2424,02
Hedef Girişim2,91-0,3411,49
Hektaş10,360,1929,18
HUB Girişim38,787,66179,39
Hürriyet Gzt.1,22-0,817,02
ICBC Turkey Bank5,59-2,446,07
İdealist Danışmanlık3,300,30-0,60
İdealist GMYO4,028,0631,37
İhlas Ev Aletleri3,19-0,311,92
İhlas Gayrimenkul1,234,242,50
İhlas Gazetecilik4,55-1,09-33,19
İhlas Holding0,880,00-3,30
İhlas Yayın Holding1,120,009,80
İndeks Bilgisayar13,463,7038,76
Info Yatırım8,40-0,12-5,62
İntema11,34-0,1822,46
İpek Doğal Enerji9,95-0,2028,89
İskenderun Demir Çelik7,82-0,89-2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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