Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,18-5,2217,20
Acıpayam Selüloz7,930,0024,49
Adana Çimento (A)9,750,720,41
Adana Çimento (B)7,102,31-0,42
Adana Çimento (C)2,17-2,25-2,69
Adel Kalemcilik16,77-4,886,82
Adese Alışveriş Ticaret2,05-6,396,77
Afyon Çimento7,30-4,9516,24
Ak Enerji1,17-4,887,34
Akbank8,26-2,021,85
Akçansa10,40-3,883,59
Akdenız Güvenlık Hız.2,18-4,803,32
Akfen GMYO3,92-3,69-3,21
Akın Tekstil15,600,4513,13
Akiş GMYO4,29-4,036,19
Akmerkez GMYO27,882,8017,74
Aksa13,96-1,691,90
Aksa Enerji3,97-5,484,47
Aksigorta6,51-3,566,90
Aksu Enerji12,60-3,45-15,27
Alarko Carrıer62,85-3,234,75
Alarko GMYO90,40-2,27-1,53
Alarko Holding5,99-2,440,67
Albaraka Türk1,66-2,358,50
Alcatel Lucent Teletaş18,019,2849,58
Alkim Kağıt6,51-6,0616,67
Alkim Kimya46,86-2,1322,29
Altınyağ0,633,2853,66
Altınyunus Çeşme11,771,5517,82
Anadolu Cam4,07-4,46-6,65
Anadolu Efes24,80-3,507,45
Anadolu Grubu Holding18,19-4,263,41
Anadolu Hayat Emek.7,76-1,1513,45
Anadolu Isuzu11,96-4,70-1,73
Anadolu Sigorta4,92-1,2011,82
Anel Elektrik3,16-5,39-1,56
Arçelik20,90-2,790,29
ARD Bilişim Teknolojileri9,1519,92
Arena Bilgisayar11,83-10,2457,10
Armada Bilgisayar25,66-1,0056,56
Arsan Tekstil4,911,2437,15
Artı Yatırım Holding0,982,0820,99
Aselsan24,12-1,3915,19
Aslan Çimento37,80-4,55-5,41
Ata GMYO3,860,52-14,79
Atakule GMYO2,09-7,118,85
Atlantis Yatırım Holding1,270,7927,00
Atlas Yat. Ort.1,8510,1228,47
AvivaSA Emeklilik Hayat15,10-1,568,32
Avrasya GMYO1,76-3,8316,56
Avrasya Petrol ve Tur.1,96-2,497,69
Avrasya Stratejik GMYF1.317,300,012,44
Avrupa Yatırım Holding1,56-2,501,30
Ayen Enerji3,87-6,3011,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,72-2,8624,20
Aygaz12,67-3,87-1,32
Bagfaş19,10-0,7813,56
Bak Ambalaj7,66-4,254,22
Balatacılar Balatacılık1,68-9,6835,48
Bantaş Ambalaj3,38-3,9834,13
Banvit18,55-3,18-0,11
Baştaş Başkent Çimento3,78-0,2645,95
Batı Çimento3,55-5,087,25
Batısöke Çimento1,46-3,9511,45
Bera Holding4,09-7,476,23
Berkosan Yalıtım3,27-4,9419,34
Beşiktaş Futbol Yat.2,60-4,416,12
Beyaz Filo3,97-3,6425,63
Bilici Yatırım6,06-4,4238,67
Bim Mağazalar47,60-1,082,01
Birko Mensucat0,37-5,1319,35
Birlik Mensucat1,48-3,2729,82
Bizim Mağazaları10,80-4,42-3,31
Bolu Çimento4,52-2,80-3,83
Bomonti Elektrik1,45-2,0313,28
Borusan Mannesmann12,26-3,167,07
Borusan Yat. Paz.67,00-4,428,33
Bosch Fren Sistemleri295,20-4,441,83
Bossa9,649,5519,60
Brisa10,064,145,78
Burçelik7,62-5,9331,15
Burçelik Vana15,30-6,1357,57
Bursa Çimento5,003,3324,89
Carrefoursa7,15-0,9751,80
Ceo Event Medya7,60-2,69-7,77
Coca Cola İçecek44,78-1,8815,71
Cosmos Yat. Holding2,580,3926,47
Credıtwest Faktorıng2,33-6,80-19,10
Çelebi98,10-2,49-3,92
Çelik Halat10,62-4,0763,38
Çemaş Döküm1,18-3,28-5,86
Çemtaş9,25-2,5311,71
Çimbeton46,32-1,4512,26
Çimentaş16,03-3,786,87
Çimsa9,58-4,015,51
Çuhadaroğlu Metal3,55-5,0811,29
Dagi Giyim3,134,3325,20
Dagi Yatırım Holding4,22-7,0586,73
Dardanel5,75-6,5051,72
Datagate Bilgisayar10,04-3,4628,55
Demısaş Döküm4,04-0,4916,09
Denge Holding1,39-2,801,46
Deniz GMYO5,51-4,019,11
Denizli Cam8,62-5,903,36
Derimod9,302,0930,25
Derlüks Deri4,323,355,88
Desa Deri5,9515,7631,06
Despec Bilgisayar6,30-4,1148,58
Deva Holding11,08-2,6423,25
Diriteks Diriliş Tekstil0,760,00-2,56
Ditaş Doğan13,64-8,3342,68
DO-CO597,40-1,585,92
Doğan Burda6,12-5,560,82
Doğan Holding1,96-2,496,52
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-5,2232,12
Doğusan2,38-5,1814,42
Doğuş GMYO5,92-3,4330,68
Doğuş Otomotiv11,95-2,2925,53
Döktaş Dökümcülük48,72-10,52-9,69
Duran Doğan Basım20,70-5,9147,44
Dyo Boya5,86-4,0919,59
Eczacıbaşı İlaç4,07-2,169,70
Eczacıbaşı Yatırım11,481,6813,55
Edip Gayrimenkul1,87-3,1134,53
Ege Endüstri710,100,2422,33
Ege Gübre54,70-6,019,84
Ege Profil14,65-2,9222,39
Ege Seramik4,76-3,2528,30
Egeli & Co Tarım Girişim0,41-8,8928,12
Egeli&Co Enerji Yatırım0,63-8,7061,54
Egeli&Co Yatırım Holding0,40-9,09100,00
Egeplast15,60-1,1424,80
Ekiz Kimya1,28-1,54109,84
Emek Elektrik2,10-5,8332,08
Eminiş Ambalaj1,800,5618,42
Emlak Konut GMYO1,63-2,9811,64
Enerjisa Enerji8,08-3,129,34
Enka İnşaat6,61-3,082,96
Erbosan25,40-2,161,68
Ereğli Demir Çelik9,06-1,950,22
Ersu Gıda3,982,0592,27
Escort Teknoloji3,125,76124,46
Etiler Gıda2,35-1,26-4,08
Euro Kapital Yat. Ort.1,83-4,699,58
Euro Trend Yat. Ort.1,38-4,1710,40
Euro Yat. Ort.1,32-2,2211,86
Euro Yatırım Holding1,68-0,5912,00
Fenerbahçe Futbol16,00-8,8310,57
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,59-4,970,44
F-M İzmit Piston53,30-3,966,86
Fonet Bilgi Teknolojileri9,07-5,2217,95
Ford Otosan72,30-2,692,05
Formet Çelik Kapı2,50-3,85-16,67
Frigo Pak Gıda11,85-3,19-8,56
Galatasaray Sportif2,20-4,768,37
Garanti Bankası11,78-1,595,75
Garanti Faktoring4,83-6,0324,81
Garanti Yat. Ort.1,59-0,6347,22
Gedik Y. Men. Değ.10,881,2194,29
Gedik Yatırım Holding25,80-11,64235,50
Gediz Ambalaj8,95-3,3532,40
Gentaş2,52-4,5515,07
Gersan Elektrik3,43-3,927,52
Global Men. Değ.2,582,3837,23
Global Yat. Holding5,05-4,363,70
Good-Year5,141,5826,91
Göltaş Çimento17,15-5,72-3,60
Gözde Girişim4,98-4,23-3,11
GSD Denizcilik3,14-3,3822,66
GSD Holding1,57-4,275,37
Gübre Fabrik.11,611,4928,43
Güler Yat. Holding2,13-6,994,93
Güneş Sigorta2,68-5,3022,94
Halk GMYO1,52-5,0024,59
Halk Sigorta2,10-4,556,06
Hatay Tekstil8,39-1,5322,13
Hedef Girişim2,84-2,418,81
Hektaş10,12-2,3226,18
HUB Girişim38,940,41180,55
Hürriyet Gzt.1,19-2,464,39
ICBC Turkey Bank5,27-5,720,00
İdealist Danışmanlık3,18-3,64-4,22
İdealist GMYO4,101,9933,99
İhlas Ev Aletleri2,96-7,21-5,43
İhlas Gayrimenkul1,240,813,33
İhlas Gazetecilik4,30-5,49-36,86
İhlas Holding0,86-2,27-5,49
İhlas Yayın Holding1,120,009,80
İndeks Bilgisayar13,18-2,0835,88
Info Yatırım8,551,79-3,93
İntema10,16-10,419,72
İpek Doğal Enerji9,61-3,4224,48
İskenderun Demir Çelik7,68-1,79-4,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:44:12