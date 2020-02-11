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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,284,5922,58
Acıpayam Selüloz8,000,8825,59
Adana Çimento (A)10,073,283,71
Adana Çimento (B)7,120,28-0,14
Adana Çimento (C)2,14-1,38-4,04
Adel Kalemcilik17,061,738,66
Adese Alışveriş Ticaret1,551,648,52
Afyon Çimento7,523,0119,75
Ak Enerji1,180,858,26
Akbank8,371,333,21
Akçansa10,541,354,98
Akdenız Güvenlık Hız.2,221,835,21
Akfen GMYO4,002,04-1,23
Akın Tekstil15,922,0515,45
Akiş GMYO4,371,868,17
Akmerkez GMYO27,52-1,2916,22
Aksa14,101,002,92
Aksa Enerji4,052,026,58
Aksigorta6,49-0,316,57
Aksu Enerji12,831,83-13,72
Alarko Carrıer63,651,276,08
Alarko GMYO91,851,600,05
Alarko Holding6,020,501,18
Albaraka Türk1,660,008,50
Alcatel Lucent Teletaş18,291,5551,91
Alkim Kağıt6,652,1519,18
Alkim Kimya46,860,0022,29
Altınyağ0,699,5268,29
Altınyunus Çeşme11,961,6119,72
Anadolu Cam4,100,74-5,96
Anadolu Efes24,42-1,535,81
Anadolu Grubu Holding18,431,324,78
Anadolu Hayat Emek.7,800,5214,04
Anadolu Isuzu12,353,261,48
Anadolu Sigorta4,920,0011,82
Anel Elektrik3,283,802,18
Arçelik20,70-0,96-0,67
ARD Bilişim Teknolojileri10,9820,00
Arena Bilgisayar12,596,4267,20
Armada Bilgisayar25,00-2,5752,53
Arsan Tekstil4,940,6137,99
Artı Yatırım Holding0,980,0020,99
Aselsan24,762,6518,24
Aslan Çimento37,22-1,53-6,86
Ata GMYO3,870,26-14,57
Atakule GMYO2,131,9110,94
Atlantis Yatırım Holding1,24-2,3624,00
Atlas Yat. Ort.1,82-1,6226,39
AvivaSA Emeklilik Hayat15,200,669,04
Avrasya GMYO1,812,8419,87
Avrasya Petrol ve Tur.2,044,0812,09
Avrasya Stratejik GMYF1.317,400,012,45
Avrupa Yatırım Holding1,570,641,95
Ayen Enerji3,952,0713,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,802,9427,85
Aygaz12,720,39-0,93
Bagfaş19,02-0,4213,08
Bak Ambalaj7,670,134,35
Balatacılar Balatacılık1,785,9543,55
Bantaş Ambalaj3,431,4836,11
Banvit18,962,212,10
Baştaş Başkent Çimento3,50-7,4135,14
Batı Çimento3,570,567,85
Batısöke Çimento1,481,3712,98
Bera Holding4,151,477,79
Berkosan Yalıtım3,280,3119,71
Beşiktaş Futbol Yat.2,651,928,16
Beyaz Filo4,093,0229,43
Bilici Yatırım6,120,9940,05
Bim Mağazalar47,900,632,66
Birko Mensucat0,36-2,7016,13
Birlik Mensucat1,533,3834,21
Bizim Mağazaları10,68-1,11-4,39
Bolu Çimento4,601,77-2,13
Bomonti Elektrik1,42-2,0710,94
Borusan Mannesmann12,290,247,34
Borusan Yat. Paz.67,901,349,78
Bosch Fren Sistemleri302,902,614,48
Bossa11,5619,9243,42
Brisa10,04-0,205,57
Burçelik7,51-1,4429,26
Burçelik Vana14,99-2,0354,38
Bursa Çimento4,86-2,8021,40
Carrefoursa7,190,5652,65
Ceo Event Medya7,660,79-7,04
Coca Cola İçecek45,301,1617,05
Cosmos Yat. Holding2,42-6,2018,63
Credıtwest Faktorıng2,528,15-12,50
Çelebi98,200,10-3,82
Çelik Halat10,751,2265,38
Çemaş Döküm1,223,39-2,67
Çemtaş8,64-6,594,35
Çimbeton47,963,5416,24
Çimentaş17,207,3014,67
Çimsa9,670,946,50
Çuhadaroğlu Metal3,601,4112,85
Dagi Giyim3,253,8330,00
Dagi Yatırım Holding4,240,4787,61
Dardanel5,790,7052,77
Datagate Bilgisayar10,191,4930,47
Demısaş Döküm4,101,4917,82
Denge Holding1,390,001,46
Deniz GMYO5,520,189,31
Denizli Cam8,812,205,64
Derimod9,300,0030,25
Derlüks Deri4,360,936,86
Desa Deri5,950,0031,06
Despec Bilgisayar6,360,9550,00
Deva Holding11,271,7125,36
Diriteks Diriliş Tekstil0,75-1,32-3,85
Ditaş Doğan13,730,6643,62
DO-CO602,000,776,74
Doğan Burda6,130,160,99
Doğan Holding1,95-0,515,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,221,8334,55
Doğusan2,432,1016,83
Doğuş GMYO6,072,5334,00
Doğuş Otomotiv12,010,5026,16
Döktaş Dökümcülük48,920,41-9,32
Duran Doğan Basım21,021,5549,72
Dyo Boya5,900,6820,41
Eczacıbaşı İlaç4,090,4910,24
Eczacıbaşı Yatırım11,712,0015,83
Edip Gayrimenkul1,912,1437,41
Ege Endüstri729,202,6925,62
Ege Gübre54,65-0,099,74
Ege Profil15,203,7526,98
Ege Seramik4,882,5231,54
Egeli & Co Tarım Girişim0,39-4,8821,88
Egeli&Co Enerji Yatırım0,57-9,5246,15
Egeli&Co Yatırım Holding0,38-5,0090,00
Egeplast15,801,2826,40
Ekiz Kimya1,24-3,13103,28
Emek Elektrik2,120,9533,33
Eminiş Ambalaj1,9810,0030,26
Emlak Konut GMYO1,651,2313,01
Enerjisa Enerji8,454,5814,34
Enka İnşaat6,56-0,762,18
Erbosan25,801,573,28
Ereğli Demir Çelik9,231,882,10
Ersu Gıda4,041,5195,17
Escort Teknoloji3,5012,18151,80
Etiler Gıda2,33-0,85-4,90
Euro Kapital Yat. Ort.1,840,5510,18
Euro Trend Yat. Ort.1,401,4512,00
Euro Yat. Ort.1,352,2714,41
Euro Yatırım Holding1,67-0,6011,33
Fenerbahçe Futbol16,241,5012,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,610,440,88
F-M İzmit Piston54,301,888,86
Fonet Bilgi Teknolojileri9,373,3121,85
Ford Otosan72,800,692,75
Formet Çelik Kapı2,510,40-16,33
Frigo Pak Gıda11,981,10-7,56
Galatasaray Sportif2,273,1811,82
Garanti Bankası11,921,197,00
Garanti Faktoring4,870,8325,84
Garanti Yat. Ort.1,632,5250,93
Gedik Y. Men. Değ.10,890,0994,46
Gedik Yatırım Holding25,60-0,78232,90
Gediz Ambalaj9,010,6733,28
Gentaş2,561,5916,89
Gersan Elektrik3,687,2915,36
Global Men. Değ.2,631,9439,89
Global Yat. Holding5,100,994,72
Good-Year5,10-0,7825,93
Göltaş Çimento17,361,22-2,42
Gözde Girişim5,010,60-2,53
GSD Denizcilik3,150,3223,05
GSD Holding1,633,829,40
Gübre Fabrik.12,305,9436,06
Güler Yat. Holding2,11-0,943,94
Güneş Sigorta2,752,6126,15
Halk GMYO1,615,9231,97
Halk Sigorta2,152,388,59
Hatay Tekstil8,35-0,4821,54
Hedef Girişim2,953,8713,03
Hektaş10,311,8828,55
HUB Girişim38,940,00180,55
Hürriyet Gzt.1,200,845,26
ICBC Turkey Bank5,361,711,71
İdealist Danışmanlık3,334,720,30
İdealist GMYO3,95-3,6629,08
İhlas Ev Aletleri3,053,04-2,56
İhlas Gayrimenkul1,348,0611,67
İhlas Gazetecilik4,484,19-34,21
İhlas Holding0,871,16-4,40
İhlas Yayın Holding1,174,4614,71
İndeks Bilgisayar13,220,3036,29
Info Yatırım8,53-0,23-4,16
İntema10,806,3016,63
İpek Doğal Enerji9,801,9826,94
İskenderun Demir Çelik7,801,56-2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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