Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,28
|4,59
|22,58
|Acıpayam Selüloz
|8,00
|0,88
|25,59
|Adana Çimento (A)
|10,07
|3,28
|3,71
|Adana Çimento (B)
|7,12
|0,28
|-0,14
|Adana Çimento (C)
|2,14
|-1,38
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|17,06
|1,73
|8,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,55
|1,64
|8,52
|Afyon Çimento
|7,52
|3,01
|19,75
|Ak Enerji
|1,18
|0,85
|8,26
|Akbank
|8,37
|1,33
|3,21
|Akçansa
|10,54
|1,35
|4,98
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,22
|1,83
|5,21
|Akfen GMYO
|4,00
|2,04
|-1,23
|Akın Tekstil
|15,92
|2,05
|15,45
|Akiş GMYO
|4,37
|1,86
|8,17
|Akmerkez GMYO
|27,52
|-1,29
|16,22
|Aksa
|14,10
|1,00
|2,92
|Aksa Enerji
|4,05
|2,02
|6,58
|Aksigorta
|6,49
|-0,31
|6,57
|Aksu Enerji
|12,83
|1,83
|-13,72
|Alarko Carrıer
|63,65
|1,27
|6,08
|Alarko GMYO
|91,85
|1,60
|0,05
|Alarko Holding
|6,02
|0,50
|1,18
|Albaraka Türk
|1,66
|0,00
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,29
|1,55
|51,91
|Alkim Kağıt
|6,65
|2,15
|19,18
|Alkim Kimya
|46,86
|0,00
|22,29
|Altınyağ
|0,69
|9,52
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|11,96
|1,61
|19,72
|Anadolu Cam
|4,10
|0,74
|-5,96
|Anadolu Efes
|24,42
|-1,53
|5,81
|Anadolu Grubu Holding
|18,43
|1,32
|4,78
|Anadolu Hayat Emek.
|7,80
|0,52
|14,04
|Anadolu Isuzu
|12,35
|3,26
|1,48
|Anadolu Sigorta
|4,92
|0,00
|11,82
|Anel Elektrik
|3,28
|3,80
|2,18
|Arçelik
|20,70
|-0,96
|-0,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,98
|20,00
|Arena Bilgisayar
|12,59
|6,42
|67,20
|Armada Bilgisayar
|25,00
|-2,57
|52,53
|Arsan Tekstil
|4,94
|0,61
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|20,99
|Aselsan
|24,76
|2,65
|18,24
|Aslan Çimento
|37,22
|-1,53
|-6,86
|Ata GMYO
|3,87
|0,26
|-14,57
|Atakule GMYO
|2,13
|1,91
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-2,36
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,20
|0,66
|9,04
|Avrasya GMYO
|1,81
|2,84
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|4,08
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,40
|0,01
|2,45
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,64
|1,95
|Ayen Enerji
|3,95
|2,07
|13,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,80
|2,94
|27,85
|Aygaz
|12,72
|0,39
|-0,93
|Bagfaş
|19,02
|-0,42
|13,08
|Bak Ambalaj
|7,67
|0,13
|4,35
|Balatacılar Balatacılık
|1,78
|5,95
|43,55
|Bantaş Ambalaj
|3,43
|1,48
|36,11
|Banvit
|18,96
|2,21
|2,10
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|-7,41
|35,14
|Batı Çimento
|3,57
|0,56
|7,85
|Batısöke Çimento
|1,48
|1,37
|12,98
|Bera Holding
|4,15
|1,47
|7,79
|Berkosan Yalıtım
|3,28
|0,31
|19,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,65
|1,92
|8,16
|Beyaz Filo
|4,09
|3,02
|29,43
|Bilici Yatırım
|6,12
|0,99
|40,05
|Bim Mağazalar
|47,90
|0,63
|2,66
|Birko Mensucat
|0,36
|-2,70
|16,13
|Birlik Mensucat
|1,53
|3,38
|34,21
|Bizim Mağazaları
|10,68
|-1,11
|-4,39
|Bolu Çimento
|4,60
|1,77
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,42
|-2,07
|10,94
|Borusan Mannesmann
|12,29
|0,24
|7,34
|Borusan Yat. Paz.
|67,90
|1,34
|9,78
|Bosch Fren Sistemleri
|302,90
|2,61
|4,48
|Bossa
|11,56
|19,92
|43,42
|Brisa
|10,04
|-0,20
|5,57
|Burçelik
|7,51
|-1,44
|29,26
|Burçelik Vana
|14,99
|-2,03
|54,38
|Bursa Çimento
|4,86
|-2,80
|21,40
|Carrefoursa
|7,19
|0,56
|52,65
|Ceo Event Medya
|7,66
|0,79
|-7,04
|Coca Cola İçecek
|45,30
|1,16
|17,05
|Cosmos Yat. Holding
|2,42
|-6,20
|18,63
|Credıtwest Faktorıng
|2,52
|8,15
|-12,50
|Çelebi
|98,20
|0,10
|-3,82
|Çelik Halat
|10,75
|1,22
|65,38
|Çemaş Döküm
|1,22
|3,39
|-2,67
|Çemtaş
|8,64
|-6,59
|4,35
|Çimbeton
|47,96
|3,54
|16,24
|Çimentaş
|17,20
|7,30
|14,67
|Çimsa
|9,67
|0,94
|6,50
|Çuhadaroğlu Metal
|3,60
|1,41
|12,85
|Dagi Giyim
|3,25
|3,83
|30,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,24
|0,47
|87,61
|Dardanel
|5,79
|0,70
|52,77
|Datagate Bilgisayar
|10,19
|1,49
|30,47
|Demısaş Döküm
|4,10
|1,49
|17,82
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|1,46
|Deniz GMYO
|5,52
|0,18
|9,31
|Denizli Cam
|8,81
|2,20
|5,64
|Derimod
|9,30
|0,00
|30,25
|Derlüks Deri
|4,36
|0,93
|6,86
|Desa Deri
|5,95
|0,00
|31,06
|Despec Bilgisayar
|6,36
|0,95
|50,00
|Deva Holding
|11,27
|1,71
|25,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-3,85
|Ditaş Doğan
|13,73
|0,66
|43,62
|DO-CO
|602,00
|0,77
|6,74
|Doğan Burda
|6,13
|0,16
|0,99
|Doğan Holding
|1,95
|-0,51
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,22
|1,83
|34,55
|Doğusan
|2,43
|2,10
|16,83
|Doğuş GMYO
|6,07
|2,53
|34,00
|Doğuş Otomotiv
|12,01
|0,50
|26,16
|Döktaş Dökümcülük
|48,92
|0,41
|-9,32
|Duran Doğan Basım
|21,02
|1,55
|49,72
|Dyo Boya
|5,90
|0,68
|20,41
|Eczacıbaşı İlaç
|4,09
|0,49
|10,24
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,71
|2,00
|15,83
|Edip Gayrimenkul
|1,91
|2,14
|37,41
|Ege Endüstri
|729,20
|2,69
|25,62
|Ege Gübre
|54,65
|-0,09
|9,74
|Ege Profil
|15,20
|3,75
|26,98
|Ege Seramik
|4,88
|2,52
|31,54
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|-4,88
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,57
|-9,52
|46,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|-5,00
|90,00
|Egeplast
|15,80
|1,28
|26,40
|Ekiz Kimya
|1,24
|-3,13
|103,28
|Emek Elektrik
|2,12
|0,95
|33,33
|Eminiş Ambalaj
|1,98
|10,00
|30,26
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|1,23
|13,01
|Enerjisa Enerji
|8,45
|4,58
|14,34
|Enka İnşaat
|6,56
|-0,76
|2,18
|Erbosan
|25,80
|1,57
|3,28
|Ereğli Demir Çelik
|9,23
|1,88
|2,10
|Ersu Gıda
|4,04
|1,51
|95,17
|Escort Teknoloji
|3,50
|12,18
|151,80
|Etiler Gıda
|2,33
|-0,85
|-4,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|0,55
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|1,45
|12,00
|Euro Yat. Ort.
|1,35
|2,27
|14,41
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|-0,60
|11,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,24
|1,50
|12,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,61
|0,44
|0,88
|F-M İzmit Piston
|54,30
|1,88
|8,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,37
|3,31
|21,85
|Ford Otosan
|72,80
|0,69
|2,75
|Formet Çelik Kapı
|2,51
|0,40
|-16,33
|Frigo Pak Gıda
|11,98
|1,10
|-7,56
|Galatasaray Sportif
|2,27
|3,18
|11,82
|Garanti Bankası
|11,92
|1,19
|7,00
|Garanti Faktoring
|4,87
|0,83
|25,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,63
|2,52
|50,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,89
|0,09
|94,46
|Gedik Yatırım Holding
|25,60
|-0,78
|232,90
|Gediz Ambalaj
|9,01
|0,67
|33,28
|Gentaş
|2,56
|1,59
|16,89
|Gersan Elektrik
|3,68
|7,29
|15,36
|Global Men. Değ.
|2,63
|1,94
|39,89
|Global Yat. Holding
|5,10
|0,99
|4,72
|Good-Year
|5,10
|-0,78
|25,93
|Göltaş Çimento
|17,36
|1,22
|-2,42
|Gözde Girişim
|5,01
|0,60
|-2,53
|GSD Denizcilik
|3,15
|0,32
|23,05
|GSD Holding
|1,63
|3,82
|9,40
|Gübre Fabrik.
|12,30
|5,94
|36,06
|Güler Yat. Holding
|2,11
|-0,94
|3,94
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,61
|26,15
|Halk GMYO
|1,61
|5,92
|31,97
|Halk Sigorta
|2,15
|2,38
|8,59
|Hatay Tekstil
|8,35
|-0,48
|21,54
|Hedef Girişim
|2,95
|3,87
|13,03
|Hektaş
|10,31
|1,88
|28,55
|HUB Girişim
|38,94
|0,00
|180,55
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|0,84
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|1,71
|1,71
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|4,72
|0,30
|İdealist GMYO
|3,95
|-3,66
|29,08
|İhlas Ev Aletleri
|3,05
|3,04
|-2,56
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|8,06
|11,67
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|4,19
|-34,21
|İhlas Holding
|0,87
|1,16
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|4,46
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|13,22
|0,30
|36,29
|Info Yatırım
|8,53
|-0,23
|-4,16
|İntema
|10,80
|6,30
|16,63
|İpek Doğal Enerji
|9,80
|1,98
|26,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,80
|1,56
|-2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)