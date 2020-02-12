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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:52Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,353,0726,34
Acıpayam Selüloz8,172,1228,26
Adana Çimento (A)9,96-1,092,57
Adana Çimento (B)7,02-1,40-1,54
Adana Çimento (C)2,11-1,40-5,38
Adel Kalemcilik16,89-1,007,58
Adese Alışveriş Ticaret1,52-1,946,42
Afyon Çimento7,45-0,9318,63
Ak Enerji1,212,5411,01
Akbank8,12-2,990,12
Akçansa10,540,004,98
Akdenız Güvenlık Hız.2,272,257,58
Akfen GMYO3,97-0,75-1,98
Akın Tekstil15,75-1,0714,21
Akiş GMYO4,35-0,467,67
Akmerkez GMYO28,021,8218,33
Aksa8,080,283,21
Aksa Enerji4,02-0,745,79
Aksigorta6,490,006,57
Aksu Enerji13,071,87-12,10
Alarko Carrıer63,55-0,165,92
Alarko GMYO94,803,213,27
Alarko Holding6,111,502,69
Albaraka Türk1,64-1,207,19
Alcatel Lucent Teletaş17,84-2,4648,17
Alkim Kağıt6,903,7623,66
Alkim Kimya47,401,1523,70
Altınyağ0,64-7,2556,10
Altınyunus Çeşme11,70-2,1717,12
Anadolu Cam4,09-0,24-6,19
Anadolu Efes24,761,397,28
Anadolu Grubu Holding18,20-1,253,47
Anadolu Hayat Emek.7,77-0,3813,60
Anadolu Isuzu12,642,353,86
Anadolu Sigorta4,940,4112,27
Anel Elektrik3,26-0,611,56
Arçelik20,24-2,22-2,88
ARD Bilişim Teknolojileri13,1719,95
Arena Bilgisayar12,28-2,4663,08
Armada Bilgisayar26,265,0460,22
Arsan Tekstil5,021,6240,22
Artı Yatırım Holding0,980,0020,99
Aselsan28,0013,0933,72
Aslan Çimento36,82-1,07-7,86
Ata GMYO3,86-0,26-14,79
Atakule GMYO2,140,4711,46
Atlantis Yatırım Holding1,304,8430,00
Atlas Yat. Ort.1,78-2,2023,61
AvivaSA Emeklilik Hayat15,10-0,668,32
Avrasya GMYO1,831,1021,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,071,4713,74
Avrasya Stratejik GMYF1.317,500,012,46
Avrupa Yatırım Holding1,56-0,641,30
Ayen Enerji3,970,5114,41
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,862,1430,59
Aygaz13,102,992,02
Bagfaş19,100,4213,56
Bak Ambalaj7,740,915,31
Balatacılar Balatacılık1,801,1245,16
Bantaş Ambalaj3,42-0,2935,71
Banvit18,960,002,10
Baştaş Başkent Çimento3,818,8647,10
Batı Çimento3,56-0,287,55
Batısöke Çimento1,490,6813,74
Bera Holding4,13-0,487,27
Berkosan Yalıtım3,321,2221,17
Beşiktaş Futbol Yat.2,64-0,387,76
Beyaz Filo4,02-1,7127,22
Bilici Yatırım6,241,9642,79
Bim Mağazalar47,46-0,921,71
Birko Mensucat0,372,7819,35
Birlik Mensucat1,530,0034,21
Bizim Mağazaları10,50-1,69-6,00
Bolu Çimento4,57-0,65-2,77
Bomonti Elektrik1,494,9316,41
Borusan Mannesmann12,481,559,00
Borusan Yat. Paz.66,60-1,917,68
Bosch Fren Sistemleri304,800,635,14
Bossa11,691,1245,04
Brisa9,95-0,904,63
Burçelik8,209,1941,14
Burçelik Vana15,000,0754,48
Bursa Çimento4,67-3,9116,65
Carrefoursa7,859,1866,67
Ceo Event Medya7,670,13-6,92
Coca Cola İçecek46,201,9919,38
Cosmos Yat. Holding2,669,9230,39
Credıtwest Faktorıng2,50-0,79-13,19
Çelebi98,15-0,05-3,87
Çelik Halat10,54-1,9562,15
Çemaş Döküm1,220,00-2,67
Çemtaş8,33-3,590,60
Çimbeton49,002,1718,76
Çimentaş17,652,6217,67
Çimsa9,64-0,316,17
Çuhadaroğlu Metal3,641,1114,11
Dagi Giyim3,373,6934,80
Dagi Yatırım Holding4,15-2,1283,63
Dardanel5,70-1,5550,40
Datagate Bilgisayar10,553,5335,08
Demısaş Döküm4,06-0,9816,67
Denge Holding1,400,722,19
Deniz GMYO5,45-1,277,92
Denizli Cam8,77-0,455,16
Derimod9,310,1130,39
Derlüks Deri4,24-2,753,92
Desa Deri5,970,3431,50
Despec Bilgisayar6,26-1,5747,64
Deva Holding11,10-1,5123,47
Diriteks Diriliş Tekstil0,750,00-3,85
Ditaş Doğan13,25-3,5038,60
DO-CO611,501,588,42
Doğan Burda6,12-0,160,82
Doğan Holding1,950,005,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,324,5040,61
Doğusan2,450,8217,79
Doğuş GMYO5,99-1,3232,23
Doğuş Otomotiv12,020,0826,26
Döktaş Dökümcülük46,60-4,74-13,62
Duran Doğan Basım21,321,4351,85
Dyo Boya5,77-2,2017,76
Eczacıbaşı İlaç4,130,9811,32
Eczacıbaşı Yatırım11,66-0,4315,33
Edip Gayrimenkul2,1914,6657,55
Ege Endüstri716,00-1,8123,34
Ege Gübre55,000,6410,44
Ege Profil15,501,9729,49
Ege Seramik4,86-0,4131,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,427,6931,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,628,7758,97
Egeli&Co Yatırım Holding0,417,89105,00
Egeplast15,61-1,2024,88
Ekiz Kimya1,20-3,2396,72
Emek Elektrik2,182,8337,11
Eminiş Ambalaj2,179,6042,76
Emlak Konut GMYO1,660,6113,70
Enerjisa Enerji8,662,4917,19
Enka İnşaat6,590,462,65
Erbosan27,205,438,89
Ereğli Demir Çelik9,11-1,300,77
Ersu Gıda4,01-0,7493,72
Escort Teknoloji4,0214,86189,21
Etiler Gıda2,25-3,43-8,16
Euro Kapital Yat. Ort.1,840,0010,18
Euro Trend Yat. Ort.1,400,0012,00
Euro Yat. Ort.1,360,7415,25
Euro Yatırım Holding1,691,2012,67
Fenerbahçe Futbol16,11-0,8011,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,650,871,75
F-M İzmit Piston53,70-1,107,66
Fonet Bilgi Teknolojileri9,31-0,6421,07
Ford Otosan76,054,467,34
Formet Çelik Kapı2,47-1,59-17,67
Frigo Pak Gıda12,201,84-5,86
Galatasaray Sportif2,322,2014,29
Garanti Bankası11,71-1,765,12
Garanti Faktoring5,155,7533,07
Garanti Yat. Ort.1,789,2064,81
Gedik Y. Men. Değ.10,980,8396,07
Gedik Yatırım Holding29,4415,00282,83
Gediz Ambalaj8,62-4,3327,51
Gentaş2,653,5221,00
Gersan Elektrik3,731,3616,93
Global Men. Değ.2,692,2843,09
Global Yat. Holding4,99-2,162,46
Good-Year5,110,2026,17
Göltaş Çimento17,25-0,63-3,04
Gözde Girişim5,00-0,20-2,72
GSD Denizcilik3,13-0,6322,27
GSD Holding1,672,4512,08
Gübre Fabrik.13,439,1948,56
Güler Yat. Holding2,110,003,94
Güneş Sigorta2,812,1828,90
Halk GMYO1,59-1,2430,33
Halk Sigorta2,160,479,09
Hatay Tekstil8,380,3621,98
Hedef Girişim2,950,0013,03
Hektaş10,340,2928,93
HUB Girişim44,9015,31223,49
Hürriyet Gzt.1,221,677,02
ICBC Turkey Bank5,370,191,90
İdealist Danışmanlık3,27-1,80-1,51
İdealist GMYO3,80-3,8024,18
İhlas Ev Aletleri3,111,97-0,64
İhlas Gayrimenkul1,32-1,4910,00
İhlas Gazetecilik4,40-1,79-35,39
İhlas Holding0,881,15-3,30
İhlas Yayın Holding1,213,4218,63
İndeks Bilgisayar13,280,4536,91
Info Yatırım8,600,82-3,37
İntema10,61-1,7614,58
İpek Doğal Enerji9,77-0,3126,55
İskenderun Demir Çelik7,66-1,79-4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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