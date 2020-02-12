Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|3,07
|26,34
|Acıpayam Selüloz
|8,17
|2,12
|28,26
|Adana Çimento (A)
|9,96
|-1,09
|2,57
|Adana Çimento (B)
|7,02
|-1,40
|-1,54
|Adana Çimento (C)
|2,11
|-1,40
|-5,38
|Adel Kalemcilik
|16,89
|-1,00
|7,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|-1,94
|6,42
|Afyon Çimento
|7,45
|-0,93
|18,63
|Ak Enerji
|1,21
|2,54
|11,01
|Akbank
|8,12
|-2,99
|0,12
|Akçansa
|10,54
|0,00
|4,98
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,27
|2,25
|7,58
|Akfen GMYO
|3,97
|-0,75
|-1,98
|Akın Tekstil
|15,75
|-1,07
|14,21
|Akiş GMYO
|4,35
|-0,46
|7,67
|Akmerkez GMYO
|28,02
|1,82
|18,33
|Aksa
|8,08
|0,28
|3,21
|Aksa Enerji
|4,02
|-0,74
|5,79
|Aksigorta
|6,49
|0,00
|6,57
|Aksu Enerji
|13,07
|1,87
|-12,10
|Alarko Carrıer
|63,55
|-0,16
|5,92
|Alarko GMYO
|94,80
|3,21
|3,27
|Alarko Holding
|6,11
|1,50
|2,69
|Albaraka Türk
|1,64
|-1,20
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,84
|-2,46
|48,17
|Alkim Kağıt
|6,90
|3,76
|23,66
|Alkim Kimya
|47,40
|1,15
|23,70
|Altınyağ
|0,64
|-7,25
|56,10
|Altınyunus Çeşme
|11,70
|-2,17
|17,12
|Anadolu Cam
|4,09
|-0,24
|-6,19
|Anadolu Efes
|24,76
|1,39
|7,28
|Anadolu Grubu Holding
|18,20
|-1,25
|3,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,77
|-0,38
|13,60
|Anadolu Isuzu
|12,64
|2,35
|3,86
|Anadolu Sigorta
|4,94
|0,41
|12,27
|Anel Elektrik
|3,26
|-0,61
|1,56
|Arçelik
|20,24
|-2,22
|-2,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,17
|19,95
|Arena Bilgisayar
|12,28
|-2,46
|63,08
|Armada Bilgisayar
|26,26
|5,04
|60,22
|Arsan Tekstil
|5,02
|1,62
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|20,99
|Aselsan
|28,00
|13,09
|33,72
|Aslan Çimento
|36,82
|-1,07
|-7,86
|Ata GMYO
|3,86
|-0,26
|-14,79
|Atakule GMYO
|2,14
|0,47
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|4,84
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|-2,20
|23,61
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,10
|-0,66
|8,32
|Avrasya GMYO
|1,83
|1,10
|21,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,07
|1,47
|13,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,50
|0,01
|2,46
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-0,64
|1,30
|Ayen Enerji
|3,97
|0,51
|14,41
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,86
|2,14
|30,59
|Aygaz
|13,10
|2,99
|2,02
|Bagfaş
|19,10
|0,42
|13,56
|Bak Ambalaj
|7,74
|0,91
|5,31
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|1,12
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|-0,29
|35,71
|Banvit
|18,96
|0,00
|2,10
|Baştaş Başkent Çimento
|3,81
|8,86
|47,10
|Batı Çimento
|3,56
|-0,28
|7,55
|Batısöke Çimento
|1,49
|0,68
|13,74
|Bera Holding
|4,13
|-0,48
|7,27
|Berkosan Yalıtım
|3,32
|1,22
|21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,64
|-0,38
|7,76
|Beyaz Filo
|4,02
|-1,71
|27,22
|Bilici Yatırım
|6,24
|1,96
|42,79
|Bim Mağazalar
|47,46
|-0,92
|1,71
|Birko Mensucat
|0,37
|2,78
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,53
|0,00
|34,21
|Bizim Mağazaları
|10,50
|-1,69
|-6,00
|Bolu Çimento
|4,57
|-0,65
|-2,77
|Bomonti Elektrik
|1,49
|4,93
|16,41
|Borusan Mannesmann
|12,48
|1,55
|9,00
|Borusan Yat. Paz.
|66,60
|-1,91
|7,68
|Bosch Fren Sistemleri
|304,80
|0,63
|5,14
|Bossa
|11,69
|1,12
|45,04
|Brisa
|9,95
|-0,90
|4,63
|Burçelik
|8,20
|9,19
|41,14
|Burçelik Vana
|15,00
|0,07
|54,48
|Bursa Çimento
|4,67
|-3,91
|16,65
|Carrefoursa
|7,85
|9,18
|66,67
|Ceo Event Medya
|7,67
|0,13
|-6,92
|Coca Cola İçecek
|46,20
|1,99
|19,38
|Cosmos Yat. Holding
|2,66
|9,92
|30,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|-0,79
|-13,19
|Çelebi
|98,15
|-0,05
|-3,87
|Çelik Halat
|10,54
|-1,95
|62,15
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-2,67
|Çemtaş
|8,33
|-3,59
|0,60
|Çimbeton
|49,00
|2,17
|18,76
|Çimentaş
|17,65
|2,62
|17,67
|Çimsa
|9,64
|-0,31
|6,17
|Çuhadaroğlu Metal
|3,64
|1,11
|14,11
|Dagi Giyim
|3,37
|3,69
|34,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,15
|-2,12
|83,63
|Dardanel
|5,70
|-1,55
|50,40
|Datagate Bilgisayar
|10,55
|3,53
|35,08
|Demısaş Döküm
|4,06
|-0,98
|16,67
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|2,19
|Deniz GMYO
|5,45
|-1,27
|7,92
|Denizli Cam
|8,77
|-0,45
|5,16
|Derimod
|9,31
|0,11
|30,39
|Derlüks Deri
|4,24
|-2,75
|3,92
|Desa Deri
|5,97
|0,34
|31,50
|Despec Bilgisayar
|6,26
|-1,57
|47,64
|Deva Holding
|11,10
|-1,51
|23,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|0,00
|-3,85
|Ditaş Doğan
|13,25
|-3,50
|38,60
|DO-CO
|611,50
|1,58
|8,42
|Doğan Burda
|6,12
|-0,16
|0,82
|Doğan Holding
|1,95
|0,00
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,32
|4,50
|40,61
|Doğusan
|2,45
|0,82
|17,79
|Doğuş GMYO
|5,99
|-1,32
|32,23
|Doğuş Otomotiv
|12,02
|0,08
|26,26
|Döktaş Dökümcülük
|46,60
|-4,74
|-13,62
|Duran Doğan Basım
|21,32
|1,43
|51,85
|Dyo Boya
|5,77
|-2,20
|17,76
|Eczacıbaşı İlaç
|4,13
|0,98
|11,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,66
|-0,43
|15,33
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|14,66
|57,55
|Ege Endüstri
|716,00
|-1,81
|23,34
|Ege Gübre
|55,00
|0,64
|10,44
|Ege Profil
|15,50
|1,97
|29,49
|Ege Seramik
|4,86
|-0,41
|31,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|7,69
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|8,77
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,41
|7,89
|105,00
|Egeplast
|15,61
|-1,20
|24,88
|Ekiz Kimya
|1,20
|-3,23
|96,72
|Emek Elektrik
|2,18
|2,83
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|2,17
|9,60
|42,76
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,61
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,66
|2,49
|17,19
|Enka İnşaat
|6,59
|0,46
|2,65
|Erbosan
|27,20
|5,43
|8,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,11
|-1,30
|0,77
|Ersu Gıda
|4,01
|-0,74
|93,72
|Escort Teknoloji
|4,02
|14,86
|189,21
|Etiler Gıda
|2,25
|-3,43
|-8,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|0,00
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|12,00
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|15,25
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|1,20
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,11
|-0,80
|11,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,65
|0,87
|1,75
|F-M İzmit Piston
|53,70
|-1,10
|7,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,31
|-0,64
|21,07
|Ford Otosan
|76,05
|4,46
|7,34
|Formet Çelik Kapı
|2,47
|-1,59
|-17,67
|Frigo Pak Gıda
|12,20
|1,84
|-5,86
|Galatasaray Sportif
|2,32
|2,20
|14,29
|Garanti Bankası
|11,71
|-1,76
|5,12
|Garanti Faktoring
|5,15
|5,75
|33,07
|Garanti Yat. Ort.
|1,78
|9,20
|64,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,98
|0,83
|96,07
|Gedik Yatırım Holding
|29,44
|15,00
|282,83
|Gediz Ambalaj
|8,62
|-4,33
|27,51
|Gentaş
|2,65
|3,52
|21,00
|Gersan Elektrik
|3,73
|1,36
|16,93
|Global Men. Değ.
|2,69
|2,28
|43,09
|Global Yat. Holding
|4,99
|-2,16
|2,46
|Good-Year
|5,11
|0,20
|26,17
|Göltaş Çimento
|17,25
|-0,63
|-3,04
|Gözde Girişim
|5,00
|-0,20
|-2,72
|GSD Denizcilik
|3,13
|-0,63
|22,27
|GSD Holding
|1,67
|2,45
|12,08
|Gübre Fabrik.
|13,43
|9,19
|48,56
|Güler Yat. Holding
|2,11
|0,00
|3,94
|Güneş Sigorta
|2,81
|2,18
|28,90
|Halk GMYO
|1,59
|-1,24
|30,33
|Halk Sigorta
|2,16
|0,47
|9,09
|Hatay Tekstil
|8,38
|0,36
|21,98
|Hedef Girişim
|2,95
|0,00
|13,03
|Hektaş
|10,34
|0,29
|28,93
|HUB Girişim
|44,90
|15,31
|223,49
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|1,67
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|5,37
|0,19
|1,90
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-1,80
|-1,51
|İdealist GMYO
|3,80
|-3,80
|24,18
|İhlas Ev Aletleri
|3,11
|1,97
|-0,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-1,49
|10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-1,79
|-35,39
|İhlas Holding
|0,88
|1,15
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|3,42
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|13,28
|0,45
|36,91
|Info Yatırım
|8,60
|0,82
|-3,37
|İntema
|10,61
|-1,76
|14,58
|İpek Doğal Enerji
|9,77
|-0,31
|26,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|-1,79
|-4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)