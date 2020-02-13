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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,360,4326,88
Acıpayam Selüloz8,10-0,8627,16
Adana Çimento (A)10,030,703,30
Adana Çimento (B)7,121,42-0,14
Adana Çimento (C)2,10-0,47-5,83
Adel Kalemcilik16,37-3,084,27
Adese Alışveriş Ticaret1,48-2,633,62
Afyon Çimento7,612,1521,18
Ak Enerji1,220,8311,93
Akbank8,160,490,62
Akçansa10,49-0,474,48
Akdenız Güvenlık Hız.2,301,329,00
Akfen GMYO3,93-1,01-2,96
Akın Tekstil15,870,7615,08
Akiş GMYO4,390,928,66
Akmerkez GMYO28,682,3621,11
Aksa8,231,865,13
Aksa Enerji4,030,256,05
Aksigorta6,520,467,06
Aksu Enerji13,130,46-11,70
Alarko Carrıer63,750,316,25
Alarko GMYO94,10-0,742,51
Alarko Holding6,221,804,54
Albaraka Türk1,62-1,225,88
Alcatel Lucent Teletaş17,81-0,1747,92
Alkim Kağıt7,042,0326,16
Alkim Kimya48,301,9026,04
Altınyağ0,674,6963,41
Altınyunus Çeşme11,08-5,3010,91
Anadolu Cam4,171,96-4,36
Anadolu Efes24,940,738,06
Anadolu Grubu Holding18,431,264,78
Anadolu Hayat Emek.7,70-0,9012,57
Anadolu Isuzu12,62-0,163,70
Anadolu Sigorta4,970,6112,95
Anel Elektrik3,280,612,18
Arçelik20,742,47-0,48
ARD Bilişim Teknolojileri15,8019,97
Arena Bilgisayar12,00-2,2859,36
Armada Bilgisayar25,50-2,8955,58
Arsan Tekstil5,060,8041,34
Artı Yatırım Holding0,991,0222,22
Aselsan28,220,7934,77
Aslan Çimento36,840,05-7,81
Ata GMYO3,911,30-13,69
Atakule GMYO2,160,9312,50
Atlantis Yatırım Holding1,27-2,3127,00
Atlas Yat. Ort.1,780,0023,61
AvivaSA Emeklilik Hayat14,89-1,396,81
Avrasya GMYO1,851,0922,52
Avrasya Petrol ve Tur.2,195,8020,33
Avrasya Stratejik GMYF1.317,600,012,47
Avrupa Yatırım Holding1,560,001,30
Ayen Enerji4,062,2717,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,81-1,7528,31
Aygaz12,85-1,910,08
Bagfaş19,602,6216,53
Bak Ambalaj7,72-0,265,03
Balatacılar Balatacılık1,70-5,5637,10
Bantaş Ambalaj3,430,2936,11
Banvit18,88-0,421,67
Baştaş Başkent Çimento3,78-0,7945,95
Batı Çimento3,642,259,97
Batısöke Çimento1,543,3617,56
Bera Holding4,170,978,31
Berkosan Yalıtım3,433,3125,18
Beşiktaş Futbol Yat.2,723,0311,02
Beyaz Filo4,071,2428,80
Bilici Yatırım6,260,3243,25
Bim Mağazalar47,620,342,06
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,530,0034,21
Bizim Mağazaları10,21-2,76-8,59
Bolu Çimento4,692,63-0,21
Bomonti Elektrik1,500,6717,19
Borusan Mannesmann12,32-1,287,60
Borusan Yat. Paz.66,00-0,906,71
Bosch Fren Sistemleri302,20-0,854,24
Bossa11,40-2,4841,44
Brisa9,990,405,05
Burçelik8,04-1,9538,38
Burçelik Vana14,50-3,3349,33
Bursa Çimento4,59-1,7114,65
Carrefoursa7,78-0,8965,18
Ceo Event Medya7,700,39-6,55
Coca Cola İçecek45,90-0,6518,60
Cosmos Yat. Holding2,59-2,6326,96
Credıtwest Faktorıng2,552,00-11,46
Çelebi98,10-0,05-3,92
Çelik Halat10,24-2,8557,54
Çemaş Döküm1,21-0,82-3,47
Çemtaş8,27-0,72-0,12
Çimbeton48,98-0,0418,71
Çimentaş17,22-2,4414,80
Çimsa9,720,837,05
Çuhadaroğlu Metal3,794,1218,81
Dagi Giyim3,586,2343,20
Dagi Yatırım Holding4,03-2,8978,32
Dardanel6,178,2562,80
Datagate Bilgisayar10,38-1,6132,91
Demısaş Döküm4,05-0,2516,38
Denge Holding1,410,712,92
Deniz GMYO5,30-2,754,95
Denizli Cam8,70-0,804,32
Derimod9,340,3230,81
Derlüks Deri4,15-2,121,72
Desa Deri5,75-3,6926,65
Despec Bilgisayar6,260,0047,64
Deva Holding11,281,6225,47
Diriteks Diriliş Tekstil0,761,33-2,56
Ditaş Doğan12,69-4,2332,74
DO-CO618,001,069,57
Doğan Burda5,89-3,76-2,97
Doğan Holding1,950,005,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,28-1,7238,18
Doğusan2,39-2,4514,90
Doğuş GMYO6,213,6737,09
Doğuş Otomotiv12,483,8331,09
Döktaş Dökümcülük45,90-1,50-14,92
Duran Doğan Basım21,08-1,1350,14
Dyo Boya6,227,8026,94
Eczacıbaşı İlaç4,140,2411,59
Eczacıbaşı Yatırım11,841,5417,11
Edip Gayrimenkul2,399,1371,94
Ege Endüstri700,00-2,2320,59
Ege Gübre55,050,0910,54
Ege Profil15,751,6131,58
Ege Seramik4,870,2131,27
Egeli & Co Tarım Girişim0,420,0031,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,689,6874,36
Egeli&Co Yatırım Holding0,410,00105,00
Egeplast15,46-0,9623,68
Ekiz Kimya1,19-0,8395,08
Emek Elektrik2,211,3838,99
Eminiş Ambalaj2,389,6856,58
Emlak Konut GMYO1,65-0,6013,01
Enerjisa Enerji8,64-0,2316,91
Enka İnşaat6,711,824,52
Erbosan27,200,008,89
Ereğli Demir Çelik9,04-0,770,00
Ersu Gıda3,72-7,2379,71
Escort Teknoloji3,66-8,96163,31
Etiler Gıda2,291,78-6,53
Euro Kapital Yat. Ort.1,903,2613,77
Euro Trend Yat. Ort.1,442,8615,20
Euro Yat. Ort.1,5211,7628,81
Euro Yatırım Holding1,753,5516,67
Fenerbahçe Futbol16,301,1812,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,823,665,47
F-M İzmit Piston53,10-1,126,46
Fonet Bilgi Teknolojileri9,390,8622,11
Ford Otosan80,706,1113,90
Formet Çelik Kapı2,40-2,83-20,00
Frigo Pak Gıda12,280,66-5,25
Galatasaray Sportif2,403,4518,23
Garanti Bankası11,68-0,264,85
Garanti Faktoring5,01-2,7229,46
Garanti Yat. Ort.1,74-2,2561,11
Gedik Y. Men. Değ.10,90-0,7394,64
Gedik Yatırım Holding27,00-8,29251,11
Gediz Ambalaj8,630,1227,66
Gentaş2,701,8923,29
Gersan Elektrik3,69-1,0715,67
Global Men. Değ.3,0212,2760,64
Global Yat. Holding4,990,002,46
Good-Year5,08-0,5925,43
Göltaş Çimento17,250,00-3,04
Gözde Girişim4,97-0,60-3,31
GSD Denizcilik3,233,1926,17
GSD Holding1,680,6012,75
Gübre Fabrik.14,9111,0264,93
Güler Yat. Holding2,08-1,422,46
Güneş Sigorta2,77-1,4227,06
Halk GMYO1,600,6331,15
Halk Sigorta2,212,3111,62
Hatay Tekstil8,37-0,1221,83
Hedef Girişim2,87-2,719,96
Hektaş10,996,2937,03
HUB Girişim44,56-0,76221,04
Hürriyet Gzt.1,21-0,826,14
ICBC Turkey Bank5,390,372,28
İdealist Danışmanlık3,23-1,22-2,71
İdealist GMYO3,810,2624,51
İhlas Ev Aletleri3,140,960,32
İhlas Gayrimenkul1,363,0313,33
İhlas Gazetecilik4,10-6,82-39,79
İhlas Holding0,902,27-1,10
İhlas Yayın Holding1,253,3122,55
İndeks Bilgisayar13,10-1,3635,05
Info Yatırım8,721,40-2,02
İntema10,650,3815,01
İpek Doğal Enerji9,941,7428,76
İskenderun Demir Çelik7,660,00-4,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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