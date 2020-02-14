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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,33-1,2725,27
Acıpayam Selüloz8,00-1,2325,59
Adana Çimento (A)9,98-0,502,78
Adana Çimento (B)7,150,420,28
Adana Çimento (C)2,07-1,43-7,17
Adel Kalemcilik16,31-0,373,89
Adese Alışveriş Ticaret1,47-0,682,92
Afyon Çimento7,50-1,4519,43
Ak Enerji1,220,0011,93
Akbank8,10-0,74-0,12
Akçansa10,560,675,18
Akdenız Güvenlık Hız.2,28-0,878,06
Akfen GMYO3,930,00-2,96
Akın Tekstil15,68-1,2013,71
Akiş GMYO4,461,5910,40
Akmerkez GMYO28,38-1,0519,85
Aksa8,604,509,85
Aksa Enerji4,02-0,255,79
Aksigorta6,51-0,156,90
Aksu Enerji12,90-1,75-13,25
Alarko Carrıer63,00-1,185,00
Alarko GMYO94,05-0,052,45
Alarko Holding6,270,805,38
Albaraka Türk1,630,626,54
Alcatel Lucent Teletaş20,0212,4166,28
Alkim Kağıt7,060,2826,52
Alkim Kimya48,08-0,4625,47
Altınyağ0,681,4965,85
Altınyunus Çeşme12,7414,9827,53
Anadolu Cam4,09-1,92-6,19
Anadolu Efes24,60-1,366,59
Anadolu Grubu Holding18,681,366,20
Anadolu Hayat Emek.7,69-0,1312,43
Anadolu Isuzu12,42-1,582,05
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,27-0,301,87
Arçelik20,52-1,06-1,54
ARD Bilişim Teknolojileri18,0013,92
Arena Bilgisayar11,70-2,5055,38
Armada Bilgisayar24,70-3,1450,70
Arsan Tekstil5,314,9448,32
Artı Yatırım Holding0,97-2,0219,75
Aselsan29,083,0538,87
Aslan Çimento36,70-0,38-8,16
Ata GMYO4,063,84-10,38
Atakule GMYO2,15-0,4611,98
Atlantis Yatırım Holding1,302,3630,00
Atlas Yat. Ort.1,74-2,2520,83
AvivaSA Emeklilik Hayat14,86-0,206,60
Avrasya GMYO1,82-1,6220,53
Avrasya Petrol ve Tur.2,17-0,9119,23
Avrasya Stratejik GMYF1.317,700,012,47
Avrupa Yatırım Holding1,560,001,30
Ayen Enerji4,04-0,4916,43
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,830,7129,22
Aygaz12,82-0,23-0,16
Bagfaş19,660,3116,88
Bak Ambalaj7,65-0,914,08
Balatacılar Balatacılık1,742,3540,32
Bantaş Ambalaj3,42-0,2935,71
Banvit19,302,223,93
Baştaş Başkent Çimento3,933,9751,74
Batı Çimento3,711,9212,08
Batısöke Çimento1,53-0,6516,79
Bera Holding4,13-0,967,27
Berkosan Yalıtım3,37-1,7522,99
Beşiktaş Futbol Yat.2,885,8817,55
Beyaz Filo4,04-0,7427,85
Bilici Yatırım6,656,2352,17
Bim Mağazalar47,54-0,171,89
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,551,3135,96
Bizim Mağazaları10,220,10-8,50
Bolu Çimento4,65-0,85-1,06
Bomonti Elektrik1,510,6717,97
Borusan Mannesmann12,521,629,34
Borusan Yat. Paz.67,001,528,33
Bosch Fren Sistemleri301,00-0,403,83
Bossa11,09-2,7237,59
Brisa9,83-1,603,36
Burçelik8,080,5039,07
Burçelik Vana14,953,1053,96
Bursa Çimento4,50-1,9612,40
Carrefoursa7,51-3,4759,45
Ceo Event Medya7,750,65-5,95
Coca Cola İçecek45,900,0018,60
Cosmos Yat. Holding2,641,9329,41
Credıtwest Faktorıng2,51-1,57-12,85
Çelebi97,15-0,97-4,85
Çelik Halat9,91-3,2252,46
Çemaş Döküm1,242,48-1,08
Çemtaş8,15-1,45-1,57
Çimbeton49,000,0418,76
Çimentaş17,20-0,1214,67
Çimsa9,62-1,035,95
Çuhadaroğlu Metal3,892,6421,94
Dagi Giyim3,47-3,0738,80
Dagi Yatırım Holding3,86-4,2270,80
Dardanel6,13-0,6561,74
Datagate Bilgisayar10,14-2,3129,83
Demısaş Döküm3,92-3,2112,64
Denge Holding1,39-1,421,46
Deniz GMYO5,300,004,95
Denizli Cam9,013,568,03
Derimod9,19-1,6128,71
Derlüks Deri4,160,241,96
Desa Deri5,57-3,1322,69
Despec Bilgisayar6,10-2,5643,87
Deva Holding11,290,0925,58
Diriteks Diriliş Tekstil0,771,32-1,28
Ditaş Doğan12,44-1,9730,13
DO-CO638,003,2413,12
Doğan Burda5,81-1,36-4,28
Doğan Holding1,950,005,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,26-0,8836,97
Doğusan2,452,5117,79
Doğuş GMYO6,484,3543,05
Doğuş Otomotiv12,20-2,2428,15
Döktaş Dökümcülük44,40-3,27-17,70
Duran Doğan Basım20,80-1,3348,15
Dyo Boya6,10-1,9324,49
Eczacıbaşı İlaç4,314,1116,17
Eczacıbaşı Yatırım12,465,2423,24
Edip Gayrimenkul2,26-5,4462,59
Ege Endüstri703,900,5621,26
Ege Gübre54,10-1,738,63
Ege Profil15,911,0232,92
Ege Seramik4,910,8232,35
Egeli & Co Tarım Girişim0,41-2,3828,12
Egeli&Co Enerji Yatırım0,64-5,8864,10
Egeli&Co Yatırım Holding0,40-2,44100,00
Egeplast15,43-0,1923,44
Ekiz Kimya1,18-0,8493,44
Emek Elektrik2,17-1,8136,48
Eminiş Ambalaj2,619,6671,71
Emlak Konut GMYO1,660,6113,70
Enerjisa Enerji8,54-1,1615,56
Enka İnşaat6,720,154,67
Erbosan27,481,0310,01
Ereğli Demir Çelik9,040,000,00
Ersu Gıda3,55-4,5771,50
Escort Teknoloji3,783,28171,94
Etiler Gıda2,28-0,44-6,94
Euro Kapital Yat. Ort.1,89-0,5313,17
Euro Trend Yat. Ort.1,440,0015,20
Euro Yat. Ort.1,530,6629,66
Euro Yatırım Holding1,69-3,4312,67
Fenerbahçe Futbol17,487,2420,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,74-1,663,72
F-M İzmit Piston53,300,386,86
Fonet Bilgi Teknolojileri9,622,4525,10
Ford Otosan79,70-1,2412,49
Formet Çelik Kapı2,420,83-19,33
Frigo Pak Gıda12,280,00-5,25
Galatasaray Sportif2,8820,0041,87
Garanti Bankası11,52-1,373,41
Garanti Faktoring4,93-1,6027,39
Garanti Yat. Ort.1,803,4566,67
Gedik Y. Men. Değ.12,5214,86123,57
Gedik Yatırım Holding25,60-5,19232,90
Gediz Ambalaj8,50-1,5125,74
Gentaş2,710,3723,74
Gersan Elektrik3,61-2,1713,17
Global Men. Değ.3,164,6468,09
Global Yat. Holding4,90-1,800,62
Good-Year5,151,3827,16
Göltaş Çimento17,22-0,17-3,20
Gözde Girişim4,89-1,61-4,86
GSD Denizcilik3,230,0026,17
GSD Holding1,785,9519,46
Gübre Fabrik.15,614,6972,68
Güler Yat. Holding2,205,778,37
Güneş Sigorta2,770,0027,06
Halk GMYO1,600,0031,15
Halk Sigorta2,283,1715,15
Hatay Tekstil8,22-1,7919,65
Hedef Girişim2,963,1413,41
Hektaş10,82-1,5534,91
HUB Girişim43,18-3,10211,10
Hürriyet Gzt.1,20-0,835,26
ICBC Turkey Bank5,440,933,23
İdealist Danışmanlık3,230,00-2,71
İdealist GMYO3,74-1,8422,22
İhlas Ev Aletleri3,191,591,92
İhlas Gayrimenkul1,381,4715,00
İhlas Gazetecilik4,294,63-37,00
İhlas Holding0,89-1,11-2,20
İhlas Yayın Holding1,22-2,4019,61
İndeks Bilgisayar12,89-1,6032,89
Info Yatırım8,800,92-1,12
İntema10,801,4116,63
İpek Doğal Enerji9,85-0,9127,59
İskenderun Demir Çelik7,60-0,78-5,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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