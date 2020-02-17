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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,423,8630,11
Acıpayam Selüloz7,75-3,1321,66
Adana Çimento (A)9,91-0,702,06
Adana Çimento (B)7,12-0,42-0,14
Adana Çimento (C)2,070,00-7,17
Adel Kalemcilik16,420,674,59
Adese Alışveriş Ticaret1,534,087,12
Afyon Çimento7,500,0019,43
Ak Enerji1,220,0011,93
Akbank8,100,00-0,12
Akçansa10,55-0,095,08
Akdenız Güvenlık Hız.2,405,2613,74
Akfen GMYO4,053,050,00
Akın Tekstil15,45-1,4712,04
Akiş GMYO4,44-0,459,90
Akmerkez GMYO28,881,7621,96
Aksa8,10-5,813,47
Aksa Enerji4,173,739,74
Aksigorta6,621,698,70
Aksu Enerji12,970,54-12,78
Alarko Carrıer62,30-1,113,83
Alarko GMYO93,00-1,121,31
Alarko Holding6,371,597,06
Albaraka Türk1,640,617,19
Alcatel Lucent Teletaş19,20-4,1059,47
Alkim Kağıt7,100,5727,24
Alkim Kimya48,581,0426,77
Altınyağ0,680,0065,85
Altınyunus Çeşme12,00-5,8120,12
Anadolu Cam4,06-0,73-6,88
Anadolu Efes25,182,369,10
Anadolu Grubu Holding18,860,967,22
Anadolu Hayat Emek.7,66-0,3911,99
Anadolu Isuzu12,35-0,561,48
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,270,001,87
Arçelik20,540,10-1,44
ARD Bilişim Teknolojileri15,81-12,17
Arena Bilgisayar12,032,8259,76
Armada Bilgisayar23,54-4,7043,62
Arsan Tekstil4,92-7,3437,43
Artı Yatırım Holding0,970,0019,75
Aselsan28,94-0,4838,20
Aslan Çimento36,12-1,58-9,61
Ata GMYO4,05-0,25-10,60
Atakule GMYO2,181,4013,54
Atlantis Yatırım Holding1,332,3133,00
Atlas Yat. Ort.1,771,7222,92
AvivaSA Emeklilik Hayat14,64-1,485,02
Avrasya GMYO2,0412,0935,10
Avrasya Petrol ve Tur.2,253,6923,63
Avrasya Stratejik GMYF1.317,800,012,48
Avrupa Yatırım Holding1,55-0,640,65
Ayen Enerji4,060,5017,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,82-0,3528,77
Aygaz13,061,871,71
Bagfaş17,55-10,734,34
Bak Ambalaj7,52-1,702,31
Balatacılar Balatacılık1,69-2,8736,29
Bantaş Ambalaj3,450,8836,90
Banvit20,184,568,67
Baştaş Başkent Çimento3,89-1,0250,19
Batı Çimento3,833,2315,71
Batısöke Çimento1,604,5822,14
Bera Holding4,140,247,53
Berkosan Yalıtım3,390,5923,72
Beşiktaş Futbol Yat.2,973,1321,22
Beyaz Filo4,00-0,9926,58
Bilici Yatırım7,045,8661,10
Bim Mağazalar47,44-0,211,67
Birko Mensucat0,382,7022,58
Birlik Mensucat1,52-1,9433,33
Bizim Mağazaları10,260,39-8,15
Bolu Çimento4,60-1,08-2,13
Bomonti Elektrik1,520,6618,75
Borusan Mannesmann12,14-3,046,03
Borusan Yat. Paz.66,00-1,496,71
Bosch Fren Sistemleri298,00-1,002,79
Bossa10,60-4,4231,51
Brisa9,991,635,05
Burçelik8,05-0,3738,55
Burçelik Vana15,503,6859,63
Bursa Çimento4,44-1,3310,91
Carrefoursa7,32-2,5355,41
Ceo Event Medya7,831,03-4,98
Coca Cola İçecek45,48-0,9217,52
Cosmos Yat. Holding2,55-3,4125,00
Credıtwest Faktorıng2,45-2,39-14,93
Çelebi96,70-0,46-5,29
Çelik Halat10,031,2154,31
Çemaş Döküm1,250,81-0,28
Çemtaş8,05-1,23-2,78
Çimbeton48,82-0,3718,32
Çimentaş16,82-2,2112,13
Çimsa9,811,988,04
Çuhadaroğlu Metal3,77-3,0818,18
Dagi Giyim3,500,8640,00
Dagi Yatırım Holding3,72-3,6364,60
Dardanel5,82-5,0653,56
Datagate Bilgisayar9,80-3,3525,48
Demısaş Döküm3,88-1,0211,49
Denge Holding1,390,001,46
Deniz GMYO5,29-0,194,75
Denizli Cam8,83-2,005,88
Derimod9,14-0,5428,01
Derlüks Deri4,04-2,88-0,98
Desa Deri5,37-3,5918,28
Despec Bilgisayar5,90-3,2839,15
Deva Holding11,340,4426,14
Diriteks Diriliş Tekstil0,76-1,30-2,56
Ditaş Doğan12,742,4133,26
DO-CO630,00-1,2511,70
Doğan Burda5,70-1,89-6,10
Doğan Holding2,013,089,24
Doğtaş Kelebek Mobilya2,280,8838,18
Doğusan2,543,6722,12
Doğuş GMYO6,520,6243,93
Doğuş Otomotiv12,05-1,2326,58
Döktaş Dökümcülük43,18-2,75-19,96
Duran Doğan Basım19,95-4,0942,09
Dyo Boya6,323,6128,98
Eczacıbaşı İlaç4,310,0016,17
Eczacıbaşı Yatırım12,752,3326,11
Edip Gayrimenkul2,5111,0680,58
Ege Endüstri695,20-1,2419,76
Ege Gübre54,00-0,188,43
Ege Profil15,88-0,1932,66
Ege Seramik5,154,8938,81
Egeli & Co Tarım Girişim0,410,0028,12
Egeli&Co Enerji Yatırım0,663,1369,23
Egeli&Co Yatırım Holding0,400,00100,00
Egeplast15,470,2623,76
Ekiz Kimya1,201,6996,72
Emek Elektrik2,190,9237,74
Eminiş Ambalaj2,610,0071,71
Emlak Konut GMYO1,660,0013,70
Enerjisa Enerji8,610,8216,51
Enka İnşaat6,740,304,98
Erbosan24,56-10,63-1,68
Ereğli Demir Çelik9,02-0,22-0,22
Ersu Gıda3,40-4,2364,25
Escort Teknoloji3,64-3,70161,87
Etiler Gıda2,26-0,88-7,76
Euro Kapital Yat. Ort.1,953,1716,77
Euro Trend Yat. Ort.1,450,6916,00
Euro Yat. Ort.1,540,6530,51
Euro Yatırım Holding1,721,7814,67
Fenerbahçe Futbol16,30-6,7512,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,893,167,00
F-M İzmit Piston53,00-0,566,26
Fonet Bilgi Teknolojileri9,61-0,1024,97
Ford Otosan80,000,3812,91
Formet Çelik Kapı2,40-0,83-20,00
Frigo Pak Gıda11,80-3,91-8,95
Galatasaray Sportif3,4519,7969,95
Garanti Bankası11,731,825,30
Garanti Faktoring4,91-0,4126,87
Garanti Yat. Ort.1,70-5,5657,41
Gedik Y. Men. Değ.12,17-2,80117,32
Gedik Yatırım Holding29,4014,84282,31
Gediz Ambalaj8,540,4726,33
Gentaş2,70-0,3723,29
Gersan Elektrik3,661,3914,73
Global Men. Değ.3,04-3,8061,70
Global Yat. Holding4,87-0,610,00
Good-Year5,14-0,1926,91
Göltaş Çimento17,370,87-2,36
Gözde Girişim4,85-0,82-5,64
GSD Denizcilik3,17-1,8623,83
GSD Holding1,822,2522,15
Gübre Fabrik.18,0815,82100,00
Güler Yat. Holding2,200,008,37
Güneş Sigorta2,873,6131,65
Halk GMYO1,600,0031,15
Halk Sigorta2,509,6526,26
Hatay Tekstil8,483,1623,44
Hedef Girişim3,053,0416,86
Hektaş10,981,4836,91
HUB Girişim39,58-8,34185,16
Hürriyet Gzt.1,210,836,14
ICBC Turkey Bank5,541,845,12
İdealist Danışmanlık3,230,00-2,71
İdealist GMYO3,822,1424,84
İhlas Ev Aletleri3,17-0,631,28
İhlas Gayrimenkul1,380,0015,00
İhlas Gazetecilik4,330,93-36,42
İhlas Holding0,912,250,00
İhlas Yayın Holding1,317,3828,43
İndeks Bilgisayar13,091,5534,95
Info Yatırım8,901,140,00
İntema11,203,7020,95
İpek Doğal Enerji9,80-0,5126,94
İskenderun Demir Çelik7,640,53-4,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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