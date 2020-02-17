Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,42 3,86 30,11 Acıpayam Selüloz 7,75 -3,13 21,66 Adana Çimento (A) 9,91 -0,70 2,06 Adana Çimento (B) 7,12 -0,42 -0,14 Adana Çimento (C) 2,07 0,00 -7,17 Adel Kalemcilik 16,42 0,67 4,59 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 4,08 7,12 Afyon Çimento 7,50 0,00 19,43 Ak Enerji 1,22 0,00 11,93 Akbank 8,10 0,00 -0,12 Akçansa 10,55 -0,09 5,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,40 5,26 13,74 Akfen GMYO 4,05 3,05 0,00 Akın Tekstil 15,45 -1,47 12,04 Akiş GMYO 4,44 -0,45 9,90 Akmerkez GMYO 28,88 1,76 21,96 Aksa 8,10 -5,81 3,47 Aksa Enerji 4,17 3,73 9,74 Aksigorta 6,62 1,69 8,70 Aksu Enerji 12,97 0,54 -12,78 Alarko Carrıer 62,30 -1,11 3,83 Alarko GMYO 93,00 -1,12 1,31 Alarko Holding 6,37 1,59 7,06 Albaraka Türk 1,64 0,61 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 19,20 -4,10 59,47 Alkim Kağıt 7,10 0,57 27,24 Alkim Kimya 48,58 1,04 26,77 Altınyağ 0,68 0,00 65,85 Altınyunus Çeşme 12,00 -5,81 20,12 Anadolu Cam 4,06 -0,73 -6,88 Anadolu Efes 25,18 2,36 9,10 Anadolu Grubu Holding 18,86 0,96 7,22 Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,39 11,99 Anadolu Isuzu 12,35 -0,56 1,48 Anadolu Sigorta 4,97 0,00 12,95 Anel Elektrik 3,27 0,00 1,87 Arçelik 20,54 0,10 -1,44 ARD Bilişim Teknolojileri 15,81 -12,17 Arena Bilgisayar 12,03 2,82 59,76 Armada Bilgisayar 23,54 -4,70 43,62 Arsan Tekstil 4,92 -7,34 37,43 Artı Yatırım Holding 0,97 0,00 19,75 Aselsan 28,94 -0,48 38,20 Aslan Çimento 36,12 -1,58 -9,61 Ata GMYO 4,05 -0,25 -10,60 Atakule GMYO 2,18 1,40 13,54 Atlantis Yatırım Holding 1,33 2,31 33,00 Atlas Yat. Ort. 1,77 1,72 22,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,64 -1,48 5,02 Avrasya GMYO 2,04 12,09 35,10 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 3,69 23,63 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,80 0,01 2,48 Avrupa Yatırım Holding 1,55 -0,64 0,65 Ayen Enerji 4,06 0,50 17,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,82 -0,35 28,77 Aygaz 13,06 1,87 1,71 Bagfaş 17,55 -10,73 4,34 Bak Ambalaj 7,52 -1,70 2,31 Balatacılar Balatacılık 1,69 -2,87 36,29 Bantaş Ambalaj 3,45 0,88 36,90 Banvit 20,18 4,56 8,67 Baştaş Başkent Çimento 3,89 -1,02 50,19 Batı Çimento 3,83 3,23 15,71 Batısöke Çimento 1,60 4,58 22,14 Bera Holding 4,14 0,24 7,53 Berkosan Yalıtım 3,39 0,59 23,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,97 3,13 21,22 Beyaz Filo 4,00 -0,99 26,58 Bilici Yatırım 7,04 5,86 61,10 Bim Mağazalar 47,44 -0,21 1,67 Birko Mensucat 0,38 2,70 22,58 Birlik Mensucat 1,52 -1,94 33,33 Bizim Mağazaları 10,26 0,39 -8,15 Bolu Çimento 4,60 -1,08 -2,13 Bomonti Elektrik 1,52 0,66 18,75 Borusan Mannesmann 12,14 -3,04 6,03 Borusan Yat. Paz. 66,00 -1,49 6,71 Bosch Fren Sistemleri 298,00 -1,00 2,79 Bossa 10,60 -4,42 31,51 Brisa 9,99 1,63 5,05 Burçelik 8,05 -0,37 38,55 Burçelik Vana 15,50 3,68 59,63 Bursa Çimento 4,44 -1,33 10,91 Carrefoursa 7,32 -2,53 55,41 Ceo Event Medya 7,83 1,03 -4,98 Coca Cola İçecek 45,48 -0,92 17,52 Cosmos Yat. Holding 2,55 -3,41 25,00 Credıtwest Faktorıng 2,45 -2,39 -14,93 Çelebi 96,70 -0,46 -5,29 Çelik Halat 10,03 1,21 54,31 Çemaş Döküm 1,25 0,81 -0,28 Çemtaş 8,05 -1,23 -2,78 Çimbeton 48,82 -0,37 18,32 Çimentaş 16,82 -2,21 12,13 Çimsa 9,81 1,98 8,04 Çuhadaroğlu Metal 3,77 -3,08 18,18 Dagi Giyim 3,50 0,86 40,00 Dagi Yatırım Holding 3,72 -3,63 64,60 Dardanel 5,82 -5,06 53,56 Datagate Bilgisayar 9,80 -3,35 25,48 Demısaş Döküm 3,88 -1,02 11,49 Denge Holding 1,39 0,00 1,46 Deniz GMYO 5,29 -0,19 4,75 Denizli Cam 8,83 -2,00 5,88 Derimod 9,14 -0,54 28,01 Derlüks Deri 4,04 -2,88 -0,98 Desa Deri 5,37 -3,59 18,28 Despec Bilgisayar 5,90 -3,28 39,15 Deva Holding 11,34 0,44 26,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -2,56 Ditaş Doğan 12,74 2,41 33,26 DO-CO 630,00 -1,25 11,70 Doğan Burda 5,70 -1,89 -6,10 Doğan Holding 2,01 3,08 9,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 0,88 38,18 Doğusan 2,54 3,67 22,12 Doğuş GMYO 6,52 0,62 43,93 Doğuş Otomotiv 12,05 -1,23 26,58 Döktaş Dökümcülük 43,18 -2,75 -19,96 Duran Doğan Basım 19,95 -4,09 42,09 Dyo Boya 6,32 3,61 28,98 Eczacıbaşı İlaç 4,31 0,00 16,17 Eczacıbaşı Yatırım 12,75 2,33 26,11 Edip Gayrimenkul 2,51 11,06 80,58 Ege Endüstri 695,20 -1,24 19,76 Ege Gübre 54,00 -0,18 8,43 Ege Profil 15,88 -0,19 32,66 Ege Seramik 5,15 4,89 38,81 Egeli & Co Tarım Girişim 0,41 0,00 28,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,66 3,13 69,23 Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 0,00 100,00 Egeplast 15,47 0,26 23,76 Ekiz Kimya 1,20 1,69 96,72 Emek Elektrik 2,19 0,92 37,74 Eminiş Ambalaj 2,61 0,00 71,71 Emlak Konut GMYO 1,66 0,00 13,70 Enerjisa Enerji 8,61 0,82 16,51 Enka İnşaat 6,74 0,30 4,98 Erbosan 24,56 -10,63 -1,68 Ereğli Demir Çelik 9,02 -0,22 -0,22 Ersu Gıda 3,40 -4,23 64,25 Escort Teknoloji 3,64 -3,70 161,87 Etiler Gıda 2,26 -0,88 -7,76 Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 3,17 16,77 Euro Trend Yat. Ort. 1,45 0,69 16,00 Euro Yat. Ort. 1,54 0,65 30,51 Euro Yatırım Holding 1,72 1,78 14,67 Fenerbahçe Futbol 16,30 -6,75 12,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,89 3,16 7,00 F-M İzmit Piston 53,00 -0,56 6,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,61 -0,10 24,97 Ford Otosan 80,00 0,38 12,91 Formet Çelik Kapı 2,40 -0,83 -20,00 Frigo Pak Gıda 11,80 -3,91 -8,95 Galatasaray Sportif 3,45 19,79 69,95 Garanti Bankası 11,73 1,82 5,30 Garanti Faktoring 4,91 -0,41 26,87 Garanti Yat. Ort. 1,70 -5,56 57,41 Gedik Y. Men. Değ. 12,17 -2,80 117,32 Gedik Yatırım Holding 29,40 14,84 282,31 Gediz Ambalaj 8,54 0,47 26,33 Gentaş 2,70 -0,37 23,29 Gersan Elektrik 3,66 1,39 14,73 Global Men. Değ. 3,04 -3,80 61,70 Global Yat. Holding 4,87 -0,61 0,00 Good-Year 5,14 -0,19 26,91 Göltaş Çimento 17,37 0,87 -2,36 Gözde Girişim 4,85 -0,82 -5,64 GSD Denizcilik 3,17 -1,86 23,83 GSD Holding 1,82 2,25 22,15 Gübre Fabrik. 18,08 15,82 100,00 Güler Yat. Holding 2,20 0,00 8,37 Güneş Sigorta 2,87 3,61 31,65 Halk GMYO 1,60 0,00 31,15 Halk Sigorta 2,50 9,65 26,26 Hatay Tekstil 8,48 3,16 23,44 Hedef Girişim 3,05 3,04 16,86 Hektaş 10,98 1,48 36,91 HUB Girişim 39,58 -8,34 185,16 Hürriyet Gzt. 1,21 0,83 6,14 ICBC Turkey Bank 5,54 1,84 5,12 İdealist Danışmanlık 3,23 0,00 -2,71 İdealist GMYO 3,82 2,14 24,84 İhlas Ev Aletleri 3,17 -0,63 1,28 İhlas Gayrimenkul 1,38 0,00 15,00 İhlas Gazetecilik 4,33 0,93 -36,42 İhlas Holding 0,91 2,25 0,00 İhlas Yayın Holding 1,31 7,38 28,43 İndeks Bilgisayar 13,09 1,55 34,95 Info Yatırım 8,90 1,14 0,00 İntema 11,20 3,70 20,95 İpek Doğal Enerji 9,80 -0,51 26,94 İskenderun Demir Çelik 7,64 0,53 -4,62

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)