Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,37
|-2,07
|27,42
|Acıpayam Selüloz
|7,50
|-3,23
|17,74
|Adana Çimento (A)
|9,86
|-0,50
|1,54
|Adana Çimento (B)
|7,08
|-0,56
|-0,70
|Adana Çimento (C)
|2,04
|-1,45
|-8,52
|Adel Kalemcilik
|15,76
|-4,02
|0,38
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|-0,65
|6,42
|Afyon Çimento
|7,26
|-3,20
|15,61
|Ak Enerji
|1,17
|-4,10
|7,34
|Akbank
|8,06
|-0,49
|-0,62
|Akçansa
|10,46
|-0,85
|4,18
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,26
|-5,83
|7,11
|Akfen GMYO
|4,07
|0,49
|0,49
|Akın Tekstil
|14,95
|-3,24
|8,41
|Akiş GMYO
|4,42
|-0,45
|9,41
|Akmerkez GMYO
|28,14
|-2,56
|18,83
|Aksa
|7,92
|-2,22
|1,17
|Aksa Enerji
|4,02
|-3,60
|5,79
|Aksigorta
|6,59
|-0,45
|8,21
|Aksu Enerji
|12,91
|-0,46
|-13,18
|Alarko Carrıer
|60,55
|-2,81
|0,92
|Alarko GMYO
|90,70
|-2,47
|-1,20
|Alarko Holding
|6,13
|-3,77
|3,03
|Albaraka Türk
|1,63
|-0,61
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,64
|12,71
|79,73
|Alkim Kağıt
|6,80
|-4,23
|21,86
|Alkim Kimya
|47,48
|-2,26
|23,90
|Altınyağ
|0,68
|0,00
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|11,65
|-2,92
|16,62
|Anadolu Cam
|4,11
|1,23
|-5,73
|Anadolu Efes
|24,48
|-2,78
|6,07
|Anadolu Grubu Holding
|18,30
|-2,97
|4,04
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|-0,13
|11,84
|Anadolu Isuzu
|12,05
|-2,43
|-0,99
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,15
|-3,67
|-1,87
|Arçelik
|20,14
|-1,95
|-3,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,30
|-3,23
|Arena Bilgisayar
|11,77
|-2,16
|56,31
|Armada Bilgisayar
|23,20
|-1,44
|41,55
|Arsan Tekstil
|4,87
|-1,02
|36,03
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|-1,03
|18,52
|Aselsan
|29,18
|0,83
|39,35
|Aslan Çimento
|35,40
|-1,99
|-11,41
|Ata GMYO
|3,90
|-3,70
|-13,91
|Atakule GMYO
|2,14
|-1,83
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|2,26
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|-3,39
|18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,81
|1,16
|6,24
|Avrasya GMYO
|2,00
|-1,96
|32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,16
|-4,00
|18,68
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,90
|0,01
|2,49
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-2,58
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,90
|-3,94
|12,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,68
|-4,96
|22,37
|Aygaz
|12,80
|-1,99
|-0,31
|Bagfaş
|18,00
|2,56
|7,02
|Bak Ambalaj
|7,24
|-3,72
|-1,50
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|0,59
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|5,51
|44,44
|Banvit
|20,04
|-0,69
|7,92
|Baştaş Başkent Çimento
|3,71
|-4,63
|43,24
|Batı Çimento
|3,80
|-0,78
|14,80
|Batısöke Çimento
|1,52
|-5,00
|16,03
|Bera Holding
|4,17
|0,72
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|3,28
|-3,24
|19,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,94
|-1,01
|20,00
|Beyaz Filo
|4,01
|0,25
|26,90
|Bilici Yatırım
|6,82
|-3,12
|56,06
|Bim Mağazalar
|47,46
|0,04
|1,71
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,50
|-1,32
|31,58
|Bizim Mağazaları
|9,96
|-2,92
|-10,83
|Bolu Çimento
|4,55
|-1,09
|-3,19
|Bomonti Elektrik
|1,50
|-1,32
|17,19
|Borusan Mannesmann
|11,80
|-2,80
|3,06
|Borusan Yat. Paz.
|63,95
|-3,11
|3,40
|Bosch Fren Sistemleri
|291,00
|-2,35
|0,38
|Bossa
|12,15
|14,62
|50,74
|Brisa
|9,78
|-2,10
|2,84
|Burçelik
|7,66
|-4,84
|31,84
|Burçelik Vana
|16,99
|9,61
|74,97
|Bursa Çimento
|4,35
|-2,03
|8,66
|Carrefoursa
|7,12
|-2,73
|51,17
|Ceo Event Medya
|7,64
|-2,43
|-7,28
|Coca Cola İçecek
|45,70
|0,48
|18,09
|Cosmos Yat. Holding
|2,42
|-5,10
|18,63
|Credıtwest Faktorıng
|2,56
|4,49
|-11,11
|Çelebi
|94,95
|-1,81
|-7,00
|Çelik Halat
|10,00
|-0,30
|53,85
|Çemaş Döküm
|1,29
|3,20
|2,91
|Çemtaş
|7,71
|-4,22
|-6,88
|Çimbeton
|47,36
|-2,99
|14,78
|Çimentaş
|16,13
|-4,10
|7,53
|Çimsa
|9,69
|-1,22
|6,72
|Çuhadaroğlu Metal
|3,70
|-1,86
|15,99
|Dagi Giyim
|3,46
|-1,14
|38,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,63
|-2,42
|60,62
|Dardanel
|5,65
|-2,92
|49,08
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|-6,73
|17,03
|Demısaş Döküm
|3,82
|-1,55
|9,77
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|0,73
|Deniz GMYO
|5,16
|-2,46
|2,18
|Denizli Cam
|8,58
|-2,83
|2,88
|Derimod
|9,33
|2,08
|30,67
|Derlüks Deri
|3,96
|-1,98
|-2,94
|Desa Deri
|5,85
|8,94
|28,85
|Despec Bilgisayar
|5,74
|-2,71
|35,38
|Deva Holding
|10,94
|-3,53
|21,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-3,85
|Ditaş Doğan
|12,29
|-3,53
|28,56
|DO-CO
|624,50
|-0,87
|10,73
|Doğan Burda
|5,42
|-4,91
|-10,71
|Doğan Holding
|2,00
|-0,50
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,18
|-4,39
|32,12
|Doğusan
|2,49
|-1,97
|19,71
|Doğuş GMYO
|6,28
|-3,68
|38,63
|Doğuş Otomotiv
|11,45
|-4,98
|20,27
|Döktaş Dökümcülük
|48,00
|11,16
|-11,03
|Duran Doğan Basım
|19,34
|-3,06
|37,75
|Dyo Boya
|6,22
|-1,58
|26,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,32
|0,23
|16,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,89
|1,10
|27,50
|Edip Gayrimenkul
|2,33
|-7,17
|67,63
|Ege Endüstri
|685,50
|-1,40
|18,09
|Ege Gübre
|53,15
|-1,57
|6,73
|Ege Profil
|15,20
|-4,28
|26,98
|Ege Seramik
|4,98
|-3,30
|34,23
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,40
|-2,44
|25,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|-6,06
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|0,00
|100,00
|Egeplast
|15,60
|0,84
|24,80
|Ekiz Kimya
|1,13
|-5,83
|85,25
|Emek Elektrik
|2,12
|-3,20
|33,33
|Eminiş Ambalaj
|2,66
|1,92
|75,00
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|-1,81
|11,64
|Enerjisa Enerji
|8,40
|-2,44
|13,67
|Enka İnşaat
|6,79
|0,74
|5,76
|Erbosan
|23,76
|-3,26
|-4,88
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|-1,11
|-1,33
|Ersu Gıda
|3,25
|-4,41
|57,00
|Escort Teknoloji
|3,44
|-5,49
|147,48
|Etiler Gıda
|2,17
|-3,98
|-11,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,91
|-2,05
|14,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|-3,45
|12,00
|Euro Yat. Ort.
|1,47
|-4,55
|24,58
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|-3,49
|10,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,20
|-0,61
|11,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,69
|-4,09
|2,63
|F-M İzmit Piston
|50,75
|-4,25
|1,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,11
|-5,20
|18,47
|Ford Otosan
|78,20
|-2,25
|10,37
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|-4,17
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|11,54
|-2,20
|-10,96
|Galatasaray Sportif
|3,54
|2,61
|74,38
|Garanti Bankası
|11,62
|-0,94
|4,31
|Garanti Faktoring
|4,77
|-2,85
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,71
|0,59
|58,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,40
|1,89
|121,43
|Gedik Yatırım Holding
|26,90
|-8,50
|249,80
|Gediz Ambalaj
|8,32
|-2,58
|23,08
|Gentaş
|2,64
|-2,22
|20,55
|Gersan Elektrik
|3,59
|-1,91
|12,54
|Global Men. Değ.
|2,83
|-6,91
|50,53
|Global Yat. Holding
|4,80
|-1,44
|-1,44
|Good-Year
|4,95
|-3,70
|22,22
|Göltaş Çimento
|16,75
|-3,57
|-5,85
|Gözde Girişim
|4,66
|-3,92
|-9,34
|GSD Denizcilik
|3,08
|-2,84
|20,31
|GSD Holding
|1,77
|-2,75
|18,79
|Gübre Fabrik.
|18,36
|1,55
|103,10
|Güler Yat. Holding
|2,34
|6,36
|15,27
|Güneş Sigorta
|2,89
|0,70
|32,57
|Halk GMYO
|1,57
|-1,88
|28,69
|Halk Sigorta
|2,75
|10,00
|38,89
|Hatay Tekstil
|8,34
|-1,65
|21,40
|Hedef Girişim
|2,94
|-3,61
|12,64
|Hektaş
|10,79
|-1,73
|34,54
|HUB Girişim
|35,80
|-9,55
|157,93
|Hürriyet Gzt.
|1,20
|-0,83
|5,26
|ICBC Turkey Bank
|5,46
|-1,44
|3,61
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,68
|-3,66
|20,26
|İhlas Ev Aletleri
|3,09
|-2,52
|-1,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|-4,35
|10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,24
|-2,08
|-37,74
|İhlas Holding
|0,88
|-3,30
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,28
|-2,29
|25,49
|İndeks Bilgisayar
|12,59
|-3,82
|29,79
|Info Yatırım
|9,00
|1,12
|1,12
|İntema
|11,03
|-1,52
|19,11
|İpek Doğal Enerji
|9,62
|-1,84
|24,61
|İskenderun Demir Çelik
|7,51
|-1,70
|-6,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)