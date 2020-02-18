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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,37-2,0727,42
Acıpayam Selüloz7,50-3,2317,74
Adana Çimento (A)9,86-0,501,54
Adana Çimento (B)7,08-0,56-0,70
Adana Çimento (C)2,04-1,45-8,52
Adel Kalemcilik15,76-4,020,38
Adese Alışveriş Ticaret1,52-0,656,42
Afyon Çimento7,26-3,2015,61
Ak Enerji1,17-4,107,34
Akbank8,06-0,49-0,62
Akçansa10,46-0,854,18
Akdenız Güvenlık Hız.2,26-5,837,11
Akfen GMYO4,070,490,49
Akın Tekstil14,95-3,248,41
Akiş GMYO4,42-0,459,41
Akmerkez GMYO28,14-2,5618,83
Aksa7,92-2,221,17
Aksa Enerji4,02-3,605,79
Aksigorta6,59-0,458,21
Aksu Enerji12,91-0,46-13,18
Alarko Carrıer60,55-2,810,92
Alarko GMYO90,70-2,47-1,20
Alarko Holding6,13-3,773,03
Albaraka Türk1,63-0,616,54
Alcatel Lucent Teletaş21,6412,7179,73
Alkim Kağıt6,80-4,2321,86
Alkim Kimya47,48-2,2623,90
Altınyağ0,680,0065,85
Altınyunus Çeşme11,65-2,9216,62
Anadolu Cam4,111,23-5,73
Anadolu Efes24,48-2,786,07
Anadolu Grubu Holding18,30-2,974,04
Anadolu Hayat Emek.7,65-0,1311,84
Anadolu Isuzu12,05-2,43-0,99
Anadolu Sigorta4,970,0012,95
Anel Elektrik3,15-3,67-1,87
Arçelik20,14-1,95-3,36
ARD Bilişim Teknolojileri15,30-3,23
Arena Bilgisayar11,77-2,1656,31
Armada Bilgisayar23,20-1,4441,55
Arsan Tekstil4,87-1,0236,03
Artı Yatırım Holding0,96-1,0318,52
Aselsan29,180,8339,35
Aslan Çimento35,40-1,99-11,41
Ata GMYO3,90-3,70-13,91
Atakule GMYO2,14-1,8311,46
Atlantis Yatırım Holding1,362,2636,00
Atlas Yat. Ort.1,71-3,3918,75
AvivaSA Emeklilik Hayat14,811,166,24
Avrasya GMYO2,00-1,9632,45
Avrasya Petrol ve Tur.2,16-4,0018,68
Avrasya Stratejik GMYF1.317,900,012,49
Avrupa Yatırım Holding1,51-2,58-1,95
Ayen Enerji3,90-3,9412,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,68-4,9622,37
Aygaz12,80-1,99-0,31
Bagfaş18,002,567,02
Bak Ambalaj7,24-3,72-1,50
Balatacılar Balatacılık1,700,5937,10
Bantaş Ambalaj3,645,5144,44
Banvit20,04-0,697,92
Baştaş Başkent Çimento3,71-4,6343,24
Batı Çimento3,80-0,7814,80
Batısöke Çimento1,52-5,0016,03
Bera Holding4,170,728,31
Berkosan Yalıtım3,28-3,2419,71
Beşiktaş Futbol Yat.2,94-1,0120,00
Beyaz Filo4,010,2526,90
Bilici Yatırım6,82-3,1256,06
Bim Mağazalar47,460,041,71
Birko Mensucat0,37-2,6319,35
Birlik Mensucat1,50-1,3231,58
Bizim Mağazaları9,96-2,92-10,83
Bolu Çimento4,55-1,09-3,19
Bomonti Elektrik1,50-1,3217,19
Borusan Mannesmann11,80-2,803,06
Borusan Yat. Paz.63,95-3,113,40
Bosch Fren Sistemleri291,00-2,350,38
Bossa12,1514,6250,74
Brisa9,78-2,102,84
Burçelik7,66-4,8431,84
Burçelik Vana16,999,6174,97
Bursa Çimento4,35-2,038,66
Carrefoursa7,12-2,7351,17
Ceo Event Medya7,64-2,43-7,28
Coca Cola İçecek45,700,4818,09
Cosmos Yat. Holding2,42-5,1018,63
Credıtwest Faktorıng2,564,49-11,11
Çelebi94,95-1,81-7,00
Çelik Halat10,00-0,3053,85
Çemaş Döküm1,293,202,91
Çemtaş7,71-4,22-6,88
Çimbeton47,36-2,9914,78
Çimentaş16,13-4,107,53
Çimsa9,69-1,226,72
Çuhadaroğlu Metal3,70-1,8615,99
Dagi Giyim3,46-1,1438,40
Dagi Yatırım Holding3,63-2,4260,62
Dardanel5,65-2,9249,08
Datagate Bilgisayar9,14-6,7317,03
Demısaş Döküm3,82-1,559,77
Denge Holding1,38-0,720,73
Deniz GMYO5,16-2,462,18
Denizli Cam8,58-2,832,88
Derimod9,332,0830,67
Derlüks Deri3,96-1,98-2,94
Desa Deri5,858,9428,85
Despec Bilgisayar5,74-2,7135,38
Deva Holding10,94-3,5321,69
Diriteks Diriliş Tekstil0,75-1,32-3,85
Ditaş Doğan12,29-3,5328,56
DO-CO624,50-0,8710,73
Doğan Burda5,42-4,91-10,71
Doğan Holding2,00-0,508,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,18-4,3932,12
Doğusan2,49-1,9719,71
Doğuş GMYO6,28-3,6838,63
Doğuş Otomotiv11,45-4,9820,27
Döktaş Dökümcülük48,0011,16-11,03
Duran Doğan Basım19,34-3,0637,75
Dyo Boya6,22-1,5826,94
Eczacıbaşı İlaç4,320,2316,44
Eczacıbaşı Yatırım12,891,1027,50
Edip Gayrimenkul2,33-7,1767,63
Ege Endüstri685,50-1,4018,09
Ege Gübre53,15-1,576,73
Ege Profil15,20-4,2826,98
Ege Seramik4,98-3,3034,23
Egeli & Co Tarım Girişim0,40-2,4425,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,62-6,0658,97
Egeli&Co Yatırım Holding0,400,00100,00
Egeplast15,600,8424,80
Ekiz Kimya1,13-5,8385,25
Emek Elektrik2,12-3,2033,33
Eminiş Ambalaj2,661,9275,00
Emlak Konut GMYO1,63-1,8111,64
Enerjisa Enerji8,40-2,4413,67
Enka İnşaat6,790,745,76
Erbosan23,76-3,26-4,88
Ereğli Demir Çelik8,92-1,11-1,33
Ersu Gıda3,25-4,4157,00
Escort Teknoloji3,44-5,49147,48
Etiler Gıda2,17-3,98-11,43
Euro Kapital Yat. Ort.1,91-2,0514,37
Euro Trend Yat. Ort.1,40-3,4512,00
Euro Yat. Ort.1,47-4,5524,58
Euro Yatırım Holding1,66-3,4910,67
Fenerbahçe Futbol16,20-0,6111,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,69-4,092,63
F-M İzmit Piston50,75-4,251,74
Fonet Bilgi Teknolojileri9,11-5,2018,47
Ford Otosan78,20-2,2510,37
Formet Çelik Kapı2,30-4,17-23,33
Frigo Pak Gıda11,54-2,20-10,96
Galatasaray Sportif3,542,6174,38
Garanti Bankası11,62-0,944,31
Garanti Faktoring4,77-2,8523,26
Garanti Yat. Ort.1,710,5958,33
Gedik Y. Men. Değ.12,401,89121,43
Gedik Yatırım Holding26,90-8,50249,80
Gediz Ambalaj8,32-2,5823,08
Gentaş2,64-2,2220,55
Gersan Elektrik3,59-1,9112,54
Global Men. Değ.2,83-6,9150,53
Global Yat. Holding4,80-1,44-1,44
Good-Year4,95-3,7022,22
Göltaş Çimento16,75-3,57-5,85
Gözde Girişim4,66-3,92-9,34
GSD Denizcilik3,08-2,8420,31
GSD Holding1,77-2,7518,79
Gübre Fabrik.18,361,55103,10
Güler Yat. Holding2,346,3615,27
Güneş Sigorta2,890,7032,57
Halk GMYO1,57-1,8828,69
Halk Sigorta2,7510,0038,89
Hatay Tekstil8,34-1,6521,40
Hedef Girişim2,94-3,6112,64
Hektaş10,79-1,7334,54
HUB Girişim35,80-9,55157,93
Hürriyet Gzt.1,20-0,835,26
ICBC Turkey Bank5,46-1,443,61
İdealist Danışmanlık3,230,00-2,71
İdealist GMYO3,68-3,6620,26
İhlas Ev Aletleri3,09-2,52-1,28
İhlas Gayrimenkul1,32-4,3510,00
İhlas Gazetecilik4,24-2,08-37,74
İhlas Holding0,88-3,30-3,30
İhlas Yayın Holding1,28-2,2925,49
İndeks Bilgisayar12,59-3,8229,79
Info Yatırım9,001,121,12
İntema11,03-1,5219,11
İpek Doğal Enerji9,62-1,8424,61
İskenderun Demir Çelik7,51-1,70-6,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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