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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,32-2,1124,73
Acıpayam Selüloz7,24-3,4713,66
Adana Çimento (A)9,73-1,320,21
Adana Çimento (B)7,00-1,13-1,82
Adana Çimento (C)2,060,98-7,62
Adel Kalemcilik15,20-3,55-3,18
Adese Alışveriş Ticaret1,594,6111,32
Afyon Çimento7,10-2,2013,06
Ak Enerji1,15-1,715,50
Akbank7,92-1,74-2,34
Akçansa10,15-2,961,10
Akdenız Güvenlık Hız.2,17-3,982,84
Akfen GMYO3,98-2,21-1,73
Akın Tekstil14,87-0,547,83
Akiş GMYO4,25-3,855,20
Akmerkez GMYO28,441,0720,10
Aksa7,70-2,78-1,64
Aksa Enerji3,88-3,482,11
Aksigorta6,57-0,307,88
Aksu Enerji12,55-2,79-15,60
Alarko Carrıer58,05-4,13-3,25
Alarko GMYO89,10-1,76-2,94
Alarko Holding5,99-2,280,67
Albaraka Türk1,661,848,50
Alcatel Lucent Teletaş22,303,0585,22
Alkim Kağıt6,66-2,0619,35
Alkim Kimya46,60-1,8521,61
Altınyağ0,680,0065,85
Altınyunus Çeşme11,902,1519,12
Anadolu Cam4,04-1,70-7,34
Anadolu Efes24,38-0,415,63
Anadolu Grubu Holding18,00-1,642,33
Anadolu Hayat Emek.7,50-1,969,65
Anadolu Isuzu11,73-2,66-3,62
Anadolu Sigorta4,94-0,6012,27
Anel Elektrik3,07-2,54-4,36
Arçelik19,98-0,79-4,13
ARD Bilişim Teknolojileri14,07-8,04
Arena Bilgisayar11,65-1,0254,71
Armada Bilgisayar22,24-4,1435,69
Arsan Tekstil4,880,2136,31
Artı Yatırım Holding0,95-1,0417,28
Aselsan29,782,0642,22
Aslan Çimento34,44-2,71-13,81
Ata GMYO3,86-1,03-14,79
Atakule GMYO2,10-1,879,38
Atlantis Yatırım Holding1,413,6841,00
Atlas Yat. Ort.1,710,0018,75
AvivaSA Emeklilik Hayat14,880,476,74
Avrasya GMYO1,95-2,5029,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,10-2,7815,38
Avrasya Stratejik GMYF1.317,902,49
Avrupa Yatırım Holding1,510,00-1,95
Ayen Enerji3,80-2,569,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,680,0022,37
Aygaz12,840,310,00
Bagfaş17,74-1,445,47
Bak Ambalaj7,10-1,93-3,40
Balatacılar Balatacılık1,69-0,5936,29
Bantaş Ambalaj3,43-5,7736,11
Banvit19,95-0,457,43
Baştaş Başkent Çimento3,55-4,3137,07
Batı Çimento3,70-2,6311,78
Batısöke Çimento1,520,0016,03
Bera Holding4,03-3,364,68
Berkosan Yalıtım3,24-1,2218,25
Beşiktaş Futbol Yat.3,5219,7343,67
Beyaz Filo3,99-0,5026,27
Bilici Yatırım6,931,6158,58
Bim Mağazalar47,760,632,36
Birko Mensucat0,408,1129,03
Birlik Mensucat1,46-2,6728,07
Bizim Mağazaları9,77-1,91-12,53
Bolu Çimento4,43-2,64-5,74
Bomonti Elektrik1,44-4,0012,50
Borusan Mannesmann11,55-2,120,87
Borusan Yat. Paz.62,35-2,500,81
Bosch Fren Sistemleri281,50-3,26-2,90
Bossa10,94-9,9635,73
Brisa9,72-0,612,21
Burçelik7,19-6,1423,75
Burçelik Vana16,70-1,7171,99
Bursa Çimento4,22-2,995,41
Carrefoursa6,88-3,3746,07
Ceo Event Medya7,45-2,49-9,59
Coca Cola İçecek47,403,7222,48
Cosmos Yat. Holding2,40-0,8317,65
Credıtwest Faktorıng2,44-4,69-15,28
Çelebi93,30-1,74-8,62
Çelik Halat9,62-3,8048,00
Çemaş Döküm1,322,335,30
Çemtaş7,60-1,43-8,21
Çimbeton44,76-5,498,48
Çimentaş15,39-4,592,60
Çimsa9,67-0,216,50
Çuhadaroğlu Metal3,62-2,1613,48
Dagi Giyim3,29-4,9131,60
Dagi Yatırım Holding3,46-4,6853,10
Dardanel5,38-4,7841,95
Datagate Bilgisayar8,90-2,6313,96
Demısaş Döküm3,81-0,269,48
Denge Holding1,36-1,45-0,73
Deniz GMYO5,200,782,97
Denizli Cam8,35-2,680,12
Derimod9,03-3,2226,47
Derlüks Deri3,85-2,78-5,64
Desa Deri5,62-3,9323,79
Despec Bilgisayar5,52-3,8330,19
Deva Holding10,990,4622,25
Diriteks Diriliş Tekstil0,74-1,33-5,13
Ditaş Doğan12,10-1,5526,57
DO-CO623,80-0,1110,60
Doğan Burda5,21-3,87-14,17
Doğan Holding1,98-1,007,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,253,2136,36
Doğusan2,44-2,0117,31
Doğuş GMYO6,15-2,0735,76
Doğuş Otomotiv11,28-1,4818,49
Döktaş Dökümcülük44,34-7,62-17,81
Duran Doğan Basım18,92-2,1734,76
Dyo Boya6,18-0,6426,12
Eczacıbaşı İlaç4,25-1,6214,56
Eczacıbaşı Yatırım12,66-1,7825,22
Edip Gayrimenkul2,392,5871,94
Ege Endüstri703,002,5521,10
Ege Gübre51,95-2,264,32
Ege Profil15,06-0,9225,81
Ege Seramik5,000,4034,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,37-7,5015,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,620,0058,97
Egeli&Co Yatırım Holding0,38-5,0090,00
Egeplast15,10-3,2120,80
Ekiz Kimya1,162,6590,16
Emek Elektrik2,11-0,4732,70
Eminiş Ambalaj2,40-9,7757,89
Emlak Konut GMYO1,62-0,6110,96
Enerjisa Enerji8,561,9015,83
Enka İnşaat6,830,596,39
Erbosan22,90-3,62-8,33
Ereğli Demir Çelik8,78-1,57-2,88
Ersu Gıda3,414,9264,73
Escort Teknoloji3,19-7,27129,50
Etiler Gıda2,16-0,46-11,84
Euro Kapital Yat. Ort.1,86-2,6211,38
Euro Trend Yat. Ort.1,37-2,149,60
Euro Yat. Ort.1,42-3,4020,34
Euro Yatırım Holding1,63-1,818,67
Fenerbahçe Futbol19,4420,0034,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,720,643,28
F-M İzmit Piston48,90-3,65-1,96
Fonet Bilgi Teknolojileri8,53-6,3710,92
Ford Otosan81,153,7714,54
Formet Çelik Kapı2,300,00-23,33
Frigo Pak Gıda11,872,86-8,41
Galatasaray Sportif3,9010,1792,12
Garanti Bankası11,44-1,552,69
Garanti Faktoring4,63-2,9419,64
Garanti Yat. Ort.1,868,7772,22
Gedik Y. Men. Değ.13,307,26137,50
Gedik Yatırım Holding25,52-5,13231,86
Gediz Ambalaj8,27-0,6022,34
Gentaş2,681,5222,37
Gersan Elektrik3,600,2812,85
Global Men. Değ.2,74-3,1845,74
Global Yat. Holding4,67-2,71-4,11
Good-Year4,85-2,0219,75
Göltaş Çimento16,50-1,49-7,25
Gözde Girişim4,51-3,22-12,26
GSD Denizcilik2,99-2,9216,80
GSD Holding1,74-1,6916,78
Gübre Fabrik.17,83-2,8997,23
Güler Yat. Holding2,05-12,390,99
Güneş Sigorta2,81-2,7728,90
Halk GMYO1,56-0,6427,87
Halk Sigorta2,832,9142,93
Hatay Tekstil8,562,6424,60
Hedef Girişim2,84-3,408,81
Hektaş10,50-2,6930,92
HUB Girişim32,68-8,72135,45
Hürriyet Gzt.1,200,005,26
ICBC Turkey Bank5,31-2,750,76
İdealist Danışmanlık3,21-0,62-3,31
İdealist GMYO3,741,6322,22
İhlas Ev Aletleri3,120,97-0,32
İhlas Gayrimenkul1,30-1,528,33
İhlas Gazetecilik4,18-1,42-38,62
İhlas Holding0,86-2,27-5,49
İhlas Yayın Holding1,25-2,3422,55
İndeks Bilgisayar12,15-3,4925,26
Info Yatırım9,000,001,12
İntema10,80-2,0916,63
İpek Doğal Enerji9,731,1426,04
İskenderun Demir Çelik7,40-1,46-7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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