Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,13
|-8,19
|14,52
|Acıpayam Selüloz
|6,65
|-8,15
|4,40
|Adana Çimento (A)
|9,35
|-3,91
|-3,71
|Adana Çimento (B)
|6,74
|-3,71
|-5,47
|Adana Çimento (C)
|1,91
|-7,28
|-14,35
|Adel Kalemcilik
|14,31
|-5,86
|-8,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|-8,18
|2,22
|Afyon Çimento
|6,60
|-7,04
|5,10
|Ak Enerji
|1,04
|-9,57
|-4,59
|Akbank
|7,62
|-3,79
|-6,04
|Akçansa
|9,56
|-5,81
|-4,78
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|-9,68
|-7,11
|Akfen GMYO
|3,58
|-10,05
|-11,60
|Akın Tekstil
|14,10
|-5,18
|2,25
|Akiş GMYO
|3,98
|-6,35
|-1,49
|Akmerkez GMYO
|27,78
|-2,32
|17,31
|Aksa
|7,25
|-5,84
|-7,39
|Aksa Enerji
|3,65
|-5,93
|-3,95
|Aksigorta
|6,44
|-1,98
|5,75
|Aksu Enerji
|11,57
|-7,81
|-22,19
|Alarko Carrıer
|54,90
|-5,43
|-8,50
|Alarko GMYO
|83,95
|-5,78
|-8,55
|Alarko Holding
|5,88
|-1,84
|-1,18
|Albaraka Türk
|1,54
|-7,23
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,73
|-11,52
|63,87
|Alkim Kağıt
|6,25
|-6,16
|12,01
|Alkim Kimya
|45,22
|-2,96
|18,01
|Altınyağ
|0,65
|-4,41
|58,54
|Altınyunus Çeşme
|11,20
|-5,88
|12,11
|Anadolu Cam
|3,89
|-3,71
|-10,78
|Anadolu Efes
|23,82
|-2,30
|3,21
|Anadolu Grubu Holding
|17,11
|-4,94
|-2,73
|Anadolu Hayat Emek.
|7,49
|-0,13
|9,50
|Anadolu Isuzu
|10,95
|-6,65
|-10,02
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-2,02
|10,00
|Anel Elektrik
|2,93
|-4,56
|-8,72
|Arçelik
|19,61
|-1,85
|-5,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,19
|-6,25
|Arena Bilgisayar
|10,29
|-11,67
|36,65
|Armada Bilgisayar
|19,43
|-12,63
|18,55
|Arsan Tekstil
|4,52
|-7,38
|26,26
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|-6,32
|9,88
|Aselsan
|28,36
|-4,77
|35,43
|Aslan Çimento
|34,16
|-0,81
|-14,51
|Ata GMYO
|3,74
|-3,11
|-17,44
|Atakule GMYO
|1,90
|-9,52
|-1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,31
|-7,09
|31,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-11,11
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,58
|-2,02
|4,59
|Avrasya GMYO
|1,80
|-7,69
|19,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,86
|-11,43
|2,20
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,10
|0,02
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|1,46
|-3,31
|-5,19
|Ayen Enerji
|3,46
|-8,95
|-0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,77
|3,36
|26,48
|Aygaz
|12,50
|-2,65
|-2,65
|Bagfaş
|16,52
|-6,88
|-1,78
|Bak Ambalaj
|6,50
|-8,45
|-11,56
|Balatacılar Balatacılık
|1,72
|1,78
|38,71
|Bantaş Ambalaj
|3,03
|-11,66
|20,24
|Banvit
|19,65
|-1,50
|5,82
|Baştaş Başkent Çimento
|3,47
|-2,25
|33,98
|Batı Çimento
|3,41
|-7,84
|3,02
|Batısöke Çimento
|1,41
|-7,24
|7,63
|Bera Holding
|3,65
|-9,43
|-5,19
|Berkosan Yalıtım
|2,88
|-11,11
|5,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,98
|-15,34
|21,63
|Beyaz Filo
|3,60
|-9,77
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,06
|1,88
|61,56
|Bim Mağazalar
|48,16
|0,84
|3,21
|Birko Mensucat
|0,36
|-10,00
|16,13
|Birlik Mensucat
|1,33
|-8,90
|16,67
|Bizim Mağazaları
|9,26
|-5,22
|-17,10
|Bolu Çimento
|4,25
|-4,06
|-9,57
|Bomonti Elektrik
|1,37
|-4,86
|7,03
|Borusan Mannesmann
|10,93
|-5,37
|-4,54
|Borusan Yat. Paz.
|59,95
|-3,85
|-3,07
|Bosch Fren Sistemleri
|260,00
|-7,64
|-10,31
|Bossa
|9,44
|-13,71
|17,12
|Brisa
|9,23
|-5,04
|-2,94
|Burçelik
|6,32
|-12,10
|8,78
|Burçelik Vana
|15,40
|-7,78
|58,60
|Bursa Çimento
|3,90
|-7,58
|-2,58
|Carrefoursa
|6,31
|-8,28
|33,97
|Ceo Event Medya
|6,85
|-8,05
|-16,87
|Coca Cola İçecek
|47,74
|0,72
|23,36
|Cosmos Yat. Holding
|2,24
|-6,67
|9,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|0,41
|-14,93
|Çelebi
|89,85
|-3,70
|-12,00
|Çelik Halat
|9,02
|-6,24
|38,77
|Çemaş Döküm
|1,23
|-6,82
|-1,88
|Çemtaş
|7,11
|-6,45
|-14,13
|Çimbeton
|40,14
|-10,32
|-2,71
|Çimentaş
|14,26
|-7,34
|-4,93
|Çimsa
|9,13
|-5,58
|0,55
|Çuhadaroğlu Metal
|3,29
|-9,12
|3,13
|Dagi Giyim
|2,97
|-9,73
|18,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,01
|-13,01
|33,19
|Dardanel
|5,05
|-6,13
|33,25
|Datagate Bilgisayar
|8,08
|-9,21
|3,46
|Demısaş Döküm
|3,81
|0,00
|9,48
|Denge Holding
|1,30
|-4,41
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,84
|-6,92
|-4,16
|Denizli Cam
|7,76
|-7,07
|-6,95
|Derimod
|8,07
|-10,63
|13,03
|Derlüks Deri
|3,47
|-9,87
|-14,95
|Desa Deri
|5,08
|-9,61
|11,89
|Despec Bilgisayar
|4,91
|-11,05
|15,80
|Deva Holding
|10,62
|-3,37
|18,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-4,05
|-8,97
|Ditaş Doğan
|11,66
|-3,64
|21,97
|DO-CO
|619,50
|-0,69
|9,84
|Doğan Burda
|4,70
|-9,79
|-22,57
|Doğan Holding
|1,94
|-2,02
|5,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|-7,11
|26,67
|Doğusan
|2,27
|-6,97
|9,13
|Doğuş GMYO
|5,69
|-7,48
|25,61
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|-7,18
|9,98
|Döktaş Dökümcülük
|40,76
|-8,07
|-24,45
|Duran Doğan Basım
|17,90
|-5,39
|27,49
|Dyo Boya
|5,32
|-13,92
|8,57
|Eczacıbaşı İlaç
|4,03
|-5,18
|8,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,18
|-3,79
|20,47
|Edip Gayrimenkul
|2,18
|-8,79
|56,83
|Ege Endüstri
|679,60
|-3,33
|17,07
|Ege Gübre
|49,04
|-5,60
|-1,53
|Ege Profil
|14,00
|-7,04
|16,96
|Ege Seramik
|4,98
|-0,40
|34,23
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-5,41
|9,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,59
|-4,84
|51,28
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|-7,89
|75,00
|Egeplast
|14,25
|-5,63
|14,00
|Ekiz Kimya
|1,05
|-9,48
|72,13
|Emek Elektrik
|1,94
|-8,06
|22,01
|Eminiş Ambalaj
|2,16
|-10,00
|42,11
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|-5,56
|4,79
|Enerjisa Enerji
|8,13
|-5,02
|10,01
|Enka İnşaat
|6,54
|-4,25
|1,87
|Erbosan
|21,52
|-6,03
|-13,85
|Ereğli Demir Çelik
|8,80
|0,23
|-2,65
|Ersu Gıda
|2,98
|-12,61
|43,96
|Escort Teknoloji
|2,72
|-14,73
|95,68
|Etiler Gıda
|2,10
|-2,78
|-14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,66
|-10,75
|-0,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,27
|-7,30
|1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,30
|-8,45
|10,17
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|-7,36
|0,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,25
|-16,41
|12,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,30
|-8,90
|-5,91
|F-M İzmit Piston
|44,68
|-8,63
|-10,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,62
|-10,67
|-0,91
|Ford Otosan
|78,80
|-2,90
|11,22
|Formet Çelik Kapı
|2,20
|-4,35
|-26,67
|Frigo Pak Gıda
|10,69
|-9,94
|-17,52
|Galatasaray Sportif
|3,12
|-20,00
|53,69
|Garanti Bankası
|11,03
|-3,58
|-0,99
|Garanti Faktoring
|4,25
|-8,21
|9,82
|Garanti Yat. Ort.
|1,68
|-9,68
|55,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,58
|-5,41
|124,64
|Gedik Yatırım Holding
|23,58
|-7,60
|206,63
|Gediz Ambalaj
|7,70
|-6,89
|13,91
|Gentaş
|2,51
|-6,34
|14,61
|Gersan Elektrik
|3,41
|-5,28
|6,90
|Global Men. Değ.
|2,39
|-12,77
|27,13
|Global Yat. Holding
|4,26
|-8,78
|-12,53
|Good-Year
|4,52
|-6,80
|11,60
|Göltaş Çimento
|15,54
|-5,82
|-12,65
|Gözde Girişim
|4,15
|-7,98
|-19,26
|GSD Denizcilik
|2,66
|-11,04
|3,91
|GSD Holding
|1,57
|-9,77
|5,37
|Gübre Fabrik.
|17,40
|-2,41
|92,48
|Güler Yat. Holding
|1,83
|-10,73
|-9,85
|Güneş Sigorta
|2,60
|-7,47
|19,27
|Halk GMYO
|1,51
|-3,21
|23,77
|Halk Sigorta
|2,90
|2,47
|46,46
|Hatay Tekstil
|9,27
|8,29
|34,93
|Hedef Girişim
|2,58
|-9,15
|-1,15
|Hektaş
|10,23
|-2,57
|27,56
|HUB Girişim
|28,24
|-13,59
|103,46
|Hürriyet Gzt.
|1,15
|-4,17
|0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,83
|-9,04
|-8,35
|İdealist Danışmanlık
|3,10
|-3,43
|-6,63
|İdealist GMYO
|3,36
|-10,16
|9,80
|İhlas Ev Aletleri
|3,09
|-0,96
|-1,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-9,23
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|-5,50
|-42,00
|İhlas Holding
|0,79
|-8,14
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-10,40
|9,80
|İndeks Bilgisayar
|11,57
|-4,77
|19,28
|Info Yatırım
|8,99
|-0,11
|1,01
|İntema
|10,13
|-6,20
|9,40
|İpek Doğal Enerji
|9,21
|-5,34
|19,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-3,24
|-10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)