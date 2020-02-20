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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,13-8,1914,52
Acıpayam Selüloz6,65-8,154,40
Adana Çimento (A)9,35-3,91-3,71
Adana Çimento (B)6,74-3,71-5,47
Adana Çimento (C)1,91-7,28-14,35
Adel Kalemcilik14,31-5,86-8,85
Adese Alışveriş Ticaret1,46-8,182,22
Afyon Çimento6,60-7,045,10
Ak Enerji1,04-9,57-4,59
Akbank7,62-3,79-6,04
Akçansa9,56-5,81-4,78
Akdenız Güvenlık Hız.1,96-9,68-7,11
Akfen GMYO3,58-10,05-11,60
Akın Tekstil14,10-5,182,25
Akiş GMYO3,98-6,35-1,49
Akmerkez GMYO27,78-2,3217,31
Aksa7,25-5,84-7,39
Aksa Enerji3,65-5,93-3,95
Aksigorta6,44-1,985,75
Aksu Enerji11,57-7,81-22,19
Alarko Carrıer54,90-5,43-8,50
Alarko GMYO83,95-5,78-8,55
Alarko Holding5,88-1,84-1,18
Albaraka Türk1,54-7,230,65
Alcatel Lucent Teletaş19,73-11,5263,87
Alkim Kağıt6,25-6,1612,01
Alkim Kimya45,22-2,9618,01
Altınyağ0,65-4,4158,54
Altınyunus Çeşme11,20-5,8812,11
Anadolu Cam3,89-3,71-10,78
Anadolu Efes23,82-2,303,21
Anadolu Grubu Holding17,11-4,94-2,73
Anadolu Hayat Emek.7,49-0,139,50
Anadolu Isuzu10,95-6,65-10,02
Anadolu Sigorta4,84-2,0210,00
Anel Elektrik2,93-4,56-8,72
Arçelik19,61-1,85-5,90
ARD Bilişim Teknolojileri13,19-6,25
Arena Bilgisayar10,29-11,6736,65
Armada Bilgisayar19,43-12,6318,55
Arsan Tekstil4,52-7,3826,26
Artı Yatırım Holding0,89-6,329,88
Aselsan28,36-4,7735,43
Aslan Çimento34,16-0,81-14,51
Ata GMYO3,74-3,11-17,44
Atakule GMYO1,90-9,52-1,04
Atlantis Yatırım Holding1,31-7,0931,00
Atlas Yat. Ort.1,52-11,115,56
AvivaSA Emeklilik Hayat14,58-2,024,59
Avrasya GMYO1,80-7,6919,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,86-11,432,20
Avrasya Stratejik GMYF1.318,100,022,50
Avrupa Yatırım Holding1,46-3,31-5,19
Ayen Enerji3,46-8,95-0,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,773,3626,48
Aygaz12,50-2,65-2,65
Bagfaş16,52-6,88-1,78
Bak Ambalaj6,50-8,45-11,56
Balatacılar Balatacılık1,721,7838,71
Bantaş Ambalaj3,03-11,6620,24
Banvit19,65-1,505,82
Baştaş Başkent Çimento3,47-2,2533,98
Batı Çimento3,41-7,843,02
Batısöke Çimento1,41-7,247,63
Bera Holding3,65-9,43-5,19
Berkosan Yalıtım2,88-11,115,11
Beşiktaş Futbol Yat.2,98-15,3421,63
Beyaz Filo3,60-9,7713,92
Bilici Yatırım7,061,8861,56
Bim Mağazalar48,160,843,21
Birko Mensucat0,36-10,0016,13
Birlik Mensucat1,33-8,9016,67
Bizim Mağazaları9,26-5,22-17,10
Bolu Çimento4,25-4,06-9,57
Bomonti Elektrik1,37-4,867,03
Borusan Mannesmann10,93-5,37-4,54
Borusan Yat. Paz.59,95-3,85-3,07
Bosch Fren Sistemleri260,00-7,64-10,31
Bossa9,44-13,7117,12
Brisa9,23-5,04-2,94
Burçelik6,32-12,108,78
Burçelik Vana15,40-7,7858,60
Bursa Çimento3,90-7,58-2,58
Carrefoursa6,31-8,2833,97
Ceo Event Medya6,85-8,05-16,87
Coca Cola İçecek47,740,7223,36
Cosmos Yat. Holding2,24-6,679,80
Credıtwest Faktorıng2,450,41-14,93
Çelebi89,85-3,70-12,00
Çelik Halat9,02-6,2438,77
Çemaş Döküm1,23-6,82-1,88
Çemtaş7,11-6,45-14,13
Çimbeton40,14-10,32-2,71
Çimentaş14,26-7,34-4,93
Çimsa9,13-5,580,55
Çuhadaroğlu Metal3,29-9,123,13
Dagi Giyim2,97-9,7318,80
Dagi Yatırım Holding3,01-13,0133,19
Dardanel5,05-6,1333,25
Datagate Bilgisayar8,08-9,213,46
Demısaş Döküm3,810,009,48
Denge Holding1,30-4,41-5,11
Deniz GMYO4,84-6,92-4,16
Denizli Cam7,76-7,07-6,95
Derimod8,07-10,6313,03
Derlüks Deri3,47-9,87-14,95
Desa Deri5,08-9,6111,89
Despec Bilgisayar4,91-11,0515,80
Deva Holding10,62-3,3718,13
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-4,05-8,97
Ditaş Doğan11,66-3,6421,97
DO-CO619,50-0,699,84
Doğan Burda4,70-9,79-22,57
Doğan Holding1,94-2,025,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,09-7,1126,67
Doğusan2,27-6,979,13
Doğuş GMYO5,69-7,4825,61
Doğuş Otomotiv10,47-7,189,98
Döktaş Dökümcülük40,76-8,07-24,45
Duran Doğan Basım17,90-5,3927,49
Dyo Boya5,32-13,928,57
Eczacıbaşı İlaç4,03-5,188,63
Eczacıbaşı Yatırım12,18-3,7920,47
Edip Gayrimenkul2,18-8,7956,83
Ege Endüstri679,60-3,3317,07
Ege Gübre49,04-5,60-1,53
Ege Profil14,00-7,0416,96
Ege Seramik4,98-0,4034,23
Egeli & Co Tarım Girişim0,35-5,419,37
Egeli&Co Enerji Yatırım0,59-4,8451,28
Egeli&Co Yatırım Holding0,35-7,8975,00
Egeplast14,25-5,6314,00
Ekiz Kimya1,05-9,4872,13
Emek Elektrik1,94-8,0622,01
Eminiş Ambalaj2,16-10,0042,11
Emlak Konut GMYO1,53-5,564,79
Enerjisa Enerji8,13-5,0210,01
Enka İnşaat6,54-4,251,87
Erbosan21,52-6,03-13,85
Ereğli Demir Çelik8,800,23-2,65
Ersu Gıda2,98-12,6143,96
Escort Teknoloji2,72-14,7395,68
Etiler Gıda2,10-2,78-14,29
Euro Kapital Yat. Ort.1,66-10,75-0,60
Euro Trend Yat. Ort.1,27-7,301,60
Euro Yat. Ort.1,30-8,4510,17
Euro Yatırım Holding1,51-7,360,67
Fenerbahçe Futbol16,25-16,4112,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,30-8,90-5,91
F-M İzmit Piston44,68-8,63-10,43
Fonet Bilgi Teknolojileri7,62-10,67-0,91
Ford Otosan78,80-2,9011,22
Formet Çelik Kapı2,20-4,35-26,67
Frigo Pak Gıda10,69-9,94-17,52
Galatasaray Sportif3,12-20,0053,69
Garanti Bankası11,03-3,58-0,99
Garanti Faktoring4,25-8,219,82
Garanti Yat. Ort.1,68-9,6855,56
Gedik Y. Men. Değ.12,58-5,41124,64
Gedik Yatırım Holding23,58-7,60206,63
Gediz Ambalaj7,70-6,8913,91
Gentaş2,51-6,3414,61
Gersan Elektrik3,41-5,286,90
Global Men. Değ.2,39-12,7727,13
Global Yat. Holding4,26-8,78-12,53
Good-Year4,52-6,8011,60
Göltaş Çimento15,54-5,82-12,65
Gözde Girişim4,15-7,98-19,26
GSD Denizcilik2,66-11,043,91
GSD Holding1,57-9,775,37
Gübre Fabrik.17,40-2,4192,48
Güler Yat. Holding1,83-10,73-9,85
Güneş Sigorta2,60-7,4719,27
Halk GMYO1,51-3,2123,77
Halk Sigorta2,902,4746,46
Hatay Tekstil9,278,2934,93
Hedef Girişim2,58-9,15-1,15
Hektaş10,23-2,5727,56
HUB Girişim28,24-13,59103,46
Hürriyet Gzt.1,15-4,170,88
ICBC Turkey Bank4,83-9,04-8,35
İdealist Danışmanlık3,10-3,43-6,63
İdealist GMYO3,36-10,169,80
İhlas Ev Aletleri3,09-0,96-1,28
İhlas Gayrimenkul1,18-9,23-1,67
İhlas Gazetecilik3,95-5,50-42,00
İhlas Holding0,79-8,14-13,19
İhlas Yayın Holding1,12-10,409,80
İndeks Bilgisayar11,57-4,7719,28
Info Yatırım8,99-0,111,01
İntema10,13-6,209,40
İpek Doğal Enerji9,21-5,3419,30
İskenderun Demir Çelik7,16-3,24-10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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