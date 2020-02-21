Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yılbaşına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,171,8816,67
Acıpayam Selüloz7,137,2211,93
Adana Çimento (A)9,521,82-1,96
Adana Çimento (B)6,831,34-4,21
Adana Çimento (C)1,962,62-12,11
Adel Kalemcilik14,400,63-8,28
Adese Alışveriş Ticaret1,513,425,72
Afyon Çimento6,782,737,96
Ak Enerji1,083,85-0,92
Akbank7,690,92-5,18
Akçansa10,024,81-0,20
Akdenız Güvenlık Hız.2,012,55-4,74
Akfen GMYO3,703,35-8,64
Akın Tekstil14,271,213,48
Akiş GMYO4,082,510,99
Akmerkez GMYO28,161,3718,92
Aksa7,635,24-2,54
Aksa Enerji3,742,47-1,58
Aksigorta6,561,867,72
Aksu Enerji11,791,90-20,71
Alarko Carrıer55,801,64-7,00
Alarko GMYO87,454,17-4,74
Alarko Holding6,103,742,52
Albaraka Türk1,540,000,65
Alcatel Lucent Teletaş21,006,4474,42
Alkim Kağıt6,402,4014,70
Alkim Kimya46,262,3020,72
Altınyağ0,661,5460,98
Altınyunus Çeşme11,805,3618,12
Anadolu Cam4,033,60-7,57
Anadolu Efes24,362,275,55
Anadolu Grubu Holding17,250,82-1,93
Anadolu Hayat Emek.7,550,8010,38
Anadolu Isuzu11,040,82-9,29
Anadolu Sigorta4,952,2712,50
Anel Elektrik3,043,75-5,30
Arçelik19,811,02-4,94
ARD Bilişim Teknolojileri14,8112,28
Arena Bilgisayar10,754,4742,76
Armada Bilgisayar20,264,2723,61
Arsan Tekstil4,642,6529,61
Artı Yatırım Holding0,967,8718,52
Aselsan28,841,6937,73
Aslan Çimento35,263,22-11,76
Ata GMYO3,811,87-15,89
Atakule GMYO1,963,162,08
Atlantis Yatırım Holding1,342,2934,00
Atlas Yat. Ort.1,530,666,25
AvivaSA Emeklilik Hayat14,580,004,59
Avrasya GMYO1,842,2221,85
Avrasya Petrol ve Tur.1,881,083,30
Avrasya Stratejik GMYF1.318,200,012,51
Avrupa Yatırım Holding1,502,74-2,60
Ayen Enerji3,521,731,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,76-0,3626,03
Aygaz12,711,68-1,01
Bagfaş16,972,720,89
Bak Ambalaj6,875,69-6,53
Balatacılar Balatacılık1,889,3051,61
Bantaş Ambalaj3,071,3221,83
Banvit19,800,766,62
Baştaş Başkent Çimento3,480,2934,36
Batı Çimento3,461,474,53
Batısöke Çimento1,442,139,92
Bera Holding3,773,29-2,08
Berkosan Yalıtım2,952,437,66
Beşiktaş Futbol Yat.2,95-1,0120,41
Beyaz Filo3,682,2216,46
Bilici Yatırım7,252,6965,90
Bim Mağazalar48,480,663,90
Birko Mensucat0,372,7819,35
Birlik Mensucat1,373,0120,18
Bizim Mağazaları9,25-0,11-17,19
Bolu Çimento4,362,59-7,23
Bomonti Elektrik1,391,468,59
Borusan Mannesmann11,172,20-2,45
Borusan Yat. Paz.60,751,33-1,78
Bosch Fren Sistemleri268,203,15-7,49
Bossa9,874,5622,46
Brisa9,543,360,32
Burçelik6,380,959,81
Burçelik Vana14,79-3,9652,32
Bursa Çimento3,951,28-1,33
Carrefoursa6,462,3837,15
Ceo Event Medya6,971,75-15,41
Coca Cola İçecek45,28-5,1517,00
Cosmos Yat. Holding2,407,1417,65
Credıtwest Faktorıng2,491,63-13,54
Çelebi89,55-0,33-12,29
Çelik Halat9,383,9944,31
Çemaş Döküm1,262,440,52
Çemtaş7,292,53-11,96
Çimbeton40,140,00-2,71
Çimentaş14,300,28-4,67
Çimsa9,514,164,74
Çuhadaroğlu Metal3,351,825,02
Dagi Giyim3,042,3621,60
Dagi Yatırım Holding3,144,3238,94
Dardanel5,519,1145,38
Datagate Bilgisayar8,333,096,66
Demısaş Döküm3,851,0510,63
Denge Holding1,321,54-3,65
Deniz GMYO4,962,48-1,78
Denizli Cam8,053,74-3,48
Derimod8,434,4618,07
Derlüks Deri3,531,73-13,48
Desa Deri5,559,2522,25
Despec Bilgisayar5,205,9122,64
Deva Holding10,731,0419,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan12,295,4028,56
DO-CO620,000,089,93
Doğan Burda4,842,98-20,26
Doğan Holding1,982,067,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,142,3929,70
Doğusan2,301,3210,58
Doğuş GMYO6,2810,3738,63
Doğuş Otomotiv11,095,9216,49
Döktaş Dökümcülük42,383,97-21,45
Duran Doğan Basım18,111,1728,99
Dyo Boya5,483,0111,84
Eczacıbaşı İlaç4,101,7410,51
Eczacıbaşı Yatırım12,532,8723,94
Edip Gayrimenkul2,253,2161,87
Ege Endüstri702,103,3120,95
Ege Gübre49,400,73-0,80
Ege Profil13,90-0,7116,12
Ege Seramik4,990,2034,50
Egeli & Co Tarım Girişim0,375,7115,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,58-1,6948,72
Egeli&Co Yatırım Holding0,388,5790,00
Egeplast13,79-3,2310,32
Ekiz Kimya1,050,0072,13
Emek Elektrik1,950,5222,64
Eminiş Ambalaj2,160,0042,11
Emlak Konut GMYO1,540,655,48
Enerjisa Enerji8,241,3511,50
Enka İnşaat6,631,383,27
Erbosan22,022,32-11,85
Ereğli Demir Çelik8,961,82-0,88
Ersu Gıda3,176,3853,14
Escort Teknoloji3,1214,71124,46
Etiler Gıda2,06-1,90-15,92
Euro Kapital Yat. Ort.1,670,600,00
Euro Trend Yat. Ort.1,334,726,40
Euro Yat. Ort.1,310,7711,02
Euro Yatırım Holding1,552,653,33
Fenerbahçe Futbol16,10-0,9211,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,361,40-4,60
F-M İzmit Piston48,809,22-2,17
Fonet Bilgi Teknolojileri8,156,965,98
Ford Otosan79,350,7012,00
Formet Çelik Kapı2,241,82-25,33
Frigo Pak Gıda11,366,27-12,35
Galatasaray Sportif3,00-3,8547,78
Garanti Bankası11,090,54-0,45
Garanti Faktoring4,331,8811,89
Garanti Yat. Ort.1,701,1957,41
Gedik Y. Men. Değ.12,811,83128,75
Gedik Yatırım Holding26,9014,08249,80
Gediz Ambalaj7,760,7814,79
Gentaş2,541,2015,98
Gersan Elektrik3,430,597,52
Global Men. Değ.2,546,2835,11
Global Yat. Holding4,311,17-11,50
Good-Year4,652,8814,81
Göltaş Çimento15,922,45-10,51
Gözde Girişim4,170,48-18,87
GSD Denizcilik2,711,885,86
GSD Holding1,601,917,38
Gübre Fabrik.18,305,17102,43
Güler Yat. Holding1,840,55-9,36
Güneş Sigorta2,797,3127,98
Halk GMYO1,531,3225,41
Halk Sigorta3,055,1754,04
Hatay Tekstil8,45-8,8523,00
Hedef Girişim2,631,940,77
Hektaş10,431,9630,05
HUB Girişim33,8819,97144,09
Hürriyet Gzt.1,171,742,63
ICBC Turkey Bank4,891,24-7,21
İdealist Danışmanlık3,120,65-6,02
İdealist GMYO3,442,3812,42
İhlas Ev Aletleri3,193,241,92
İhlas Gayrimenkul1,234,242,50
İhlas Gazetecilik4,021,77-40,97
İhlas Holding0,823,80-9,89
İhlas Yayın Holding1,174,4614,71
İndeks Bilgisayar11,650,6920,10
Info Yatırım8,95-0,440,56
İntema10,594,5414,36
İpek Doğal Enerji9,755,8626,30
İskenderun Demir Çelik7,383,07-7,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 20:01:24