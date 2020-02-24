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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,264,1521,51
Acıpayam Selüloz6,94-2,668,95
Adana Çimento (A)9,38-1,47-3,40
Adana Çimento (B)6,72-1,61-5,75
Adana Çimento (C)1,970,51-11,66
Adel Kalemcilik14,04-2,50-10,57
Adese Alışveriş Ticaret1,584,6410,62
Afyon Çimento6,861,189,24
Ak Enerji1,06-1,85-2,75
Akbank7,53-2,08-7,15
Akçansa9,77-2,50-2,69
Akdenız Güvenlık Hız.2,020,50-4,27
Akfen GMYO3,854,05-4,94
Akın Tekstil14,08-1,332,10
Akiş GMYO4,03-1,23-0,25
Akmerkez GMYO26,62-5,4712,42
Aksa8,004,852,19
Aksa Enerji3,760,53-1,05
Aksigorta6,600,618,37
Aksu Enerji11,60-1,61-21,99
Alarko Carrıer55,30-0,90-7,83
Alarko GMYO89,001,77-3,05
Alarko Holding6,171,153,70
Albaraka Türk1,53-0,650,00
Alcatel Lucent Teletaş22,507,1486,88
Alkim Kağıt6,420,3115,05
Alkim Kimya46,14-0,2620,41
Altınyağ0,683,0365,85
Altınyunus Çeşme10,75-8,907,61
Anadolu Cam4,02-0,25-7,80
Anadolu Efes23,80-2,303,12
Anadolu Grubu Holding17,21-0,23-2,16
Anadolu Hayat Emek.7,45-1,328,92
Anadolu Isuzu10,94-0,91-10,11
Anadolu Sigorta4,950,0012,50
Anel Elektrik3,02-0,66-5,92
Arçelik19,34-2,37-7,20
ARD Bilişim Teknolojileri15,021,42
Arena Bilgisayar10,951,8645,42
Armada Bilgisayar19,93-1,6321,60
Arsan Tekstil4,63-0,2229,33
Artı Yatırım Holding0,95-1,0417,28
Aselsan28,62-0,7636,68
Aslan Çimento34,96-0,85-12,51
Ata GMYO3,75-1,57-17,22
Atakule GMYO1,94-1,021,04
Atlantis Yatırım Holding1,340,0034,00
Atlas Yat. Ort.1,51-1,314,86
AvivaSA Emeklilik Hayat14,801,516,17
Avrasya GMYO1,80-2,1719,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,85-1,601,65
Avrasya Stratejik GMYF1.318,300,012,52
Avrupa Yatırım Holding1,49-0,67-3,25
Ayen Enerji3,561,142,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,770,3626,48
Aygaz12,50-1,65-2,65
Bagfaş17,452,833,75
Bak Ambalaj6,79-1,16-7,62
Balatacılar Balatacılık2,069,5766,13
Bantaş Ambalaj3,04-0,9820,63
Banvit19,70-0,516,09
Baştaş Başkent Çimento3,42-1,7232,05
Batı Çimento3,470,294,83
Batısöke Çimento1,440,009,92
Bera Holding3,831,59-0,52
Berkosan Yalıtım2,91-1,366,20
Beşiktaş Futbol Yat.3,022,3723,27
Beyaz Filo3,52-4,3511,39
Bilici Yatırım7,361,5268,42
Bim Mağazalar48,26-0,453,43
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,36-0,7319,30
Bizim Mağazaları9,371,30-16,11
Bolu Çimento4,31-1,15-8,30
Bomonti Elektrik1,400,729,37
Borusan Mannesmann10,88-2,60-4,98
Borusan Yat. Paz.59,10-2,72-4,45
Bosch Fren Sistemleri263,90-1,60-8,97
Bossa10,496,2830,15
Brisa9,33-2,20-1,89
Burçelik6,15-3,615,85
Burçelik Vana14,00-5,3444,18
Bursa Çimento3,93-0,51-1,83
Carrefoursa6,39-1,0835,67
Ceo Event Medya6,94-0,43-15,78
Coca Cola İçecek44,16-2,4714,11
Cosmos Yat. Holding2,400,0017,65
Credıtwest Faktorıng2,36-5,22-18,06
Çelebi88,70-0,95-13,12
Çelik Halat9,723,6249,54
Çemaş Döküm1,303,173,71
Çemtaş7,22-0,96-12,80
Çimbeton40,240,25-2,47
Çimentaş14,14-1,12-5,73
Çimsa9,39-1,263,41
Çuhadaroğlu Metal3,350,005,02
Dagi Giyim3,143,2925,60
Dagi Yatırım Holding3,140,0038,94
Dardanel5,33-3,2740,63
Datagate Bilgisayar8,21-1,445,12
Demısaş Döküm3,962,8613,79
Denge Holding1,30-1,52-5,11
Deniz GMYO4,91-1,01-2,77
Denizli Cam7,92-1,61-5,04
Derimod8,19-2,8514,71
Derlüks Deri3,45-2,27-15,44
Desa Deri5,651,8024,45
Despec Bilgisayar5,210,1922,88
Deva Holding10,61-1,1218,02
Diriteks Diriliş Tekstil0,731,39-6,41
Ditaş Doğan12,451,3030,23
DO-CO597,00-3,715,85
Doğan Burda4,77-1,45-21,42
Doğan Holding1,94-2,025,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,05-4,2124,24
Doğusan2,320,8711,54
Doğuş GMYO6,08-3,1834,22
Doğuş Otomotiv10,67-3,7912,08
Döktaş Dökümcülük41,68-1,65-22,74
Duran Doğan Basım18,240,7229,91
Dyo Boya5,37-2,019,59
Eczacıbaşı İlaç4,233,1714,02
Eczacıbaşı Yatırım12,902,9527,60
Edip Gayrimenkul2,291,7864,75
Ege Endüstri702,500,0621,02
Ege Gübre50,001,210,40
Ege Profil13,74-1,1514,79
Ege Seramik4,92-1,4032,61
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-2,7012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,56-3,4543,59
Egeli&Co Yatırım Holding0,380,0090,00
Egeplast12,50-9,350,00
Ekiz Kimya1,050,0072,13
Emek Elektrik1,87-4,1017,61
Eminiş Ambalaj2,243,7047,37
Emlak Konut GMYO1,52-1,304,11
Enerjisa Enerji8,17-0,8510,55
Enka İnşaat6,60-0,452,80
Erbosan21,66-1,63-13,29
Ereğli Demir Çelik8,67-3,24-4,09
Ersu Gıda3,10-2,2149,76
Escort Teknoloji3,02-3,21117,27
Etiler Gıda2,02-1,94-17,55
Euro Kapital Yat. Ort.1,680,600,60
Euro Trend Yat. Ort.1,31-1,504,80
Euro Yat. Ort.1,29-1,539,32
Euro Yatırım Holding1,51-2,580,67
Fenerbahçe Futbol14,32-11,06-1,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,360,00-4,60
F-M İzmit Piston47,80-2,05-4,17
Fonet Bilgi Teknolojileri8,13-0,255,72
Ford Otosan77,60-2,219,53
Formet Çelik Kapı2,250,45-25,00
Frigo Pak Gıda11,25-0,97-13,19
Galatasaray Sportif3,6020,0077,34
Garanti Bankası10,74-3,16-3,59
Garanti Faktoring4,370,9212,92
Garanti Yat. Ort.1,700,0057,41
Gedik Y. Men. Değ.12,60-1,64125,00
Gedik Yatırım Holding25,70-4,46234,20
Gediz Ambalaj7,72-0,5214,20
Gentaş2,550,3916,44
Gersan Elektrik3,450,588,15
Global Men. Değ.2,45-3,5430,32
Global Yat. Holding4,13-4,18-15,20
Good-Year4,741,9417,04
Göltaş Çimento15,65-1,70-12,03
Gözde Girişim4,08-2,16-20,62
GSD Denizcilik2,67-1,484,30
GSD Holding1,642,5010,07
Gübre Fabrik.18,15-0,82100,77
Güler Yat. Holding1,82-1,09-10,34
Güneş Sigorta2,75-1,4326,15
Halk GMYO1,530,0025,41
Halk Sigorta3,359,8469,19
Hatay Tekstil8,44-0,1222,85
Hedef Girişim2,56-2,66-1,92
Hektaş10,551,1531,55
HUB Girişim34,782,66150,58
Hürriyet Gzt.1,15-1,710,88
ICBC Turkey Bank4,82-1,43-8,54
İdealist Danışmanlık3,09-0,96-6,93
İdealist GMYO3,36-2,339,80
İhlas Ev Aletleri3,396,278,31
İhlas Gayrimenkul1,240,813,33
İhlas Gazetecilik4,091,74-39,94
İhlas Holding0,831,22-8,79
İhlas Yayın Holding1,245,9821,57
İndeks Bilgisayar11,64-0,0920,00
Info Yatırım9,000,561,12
İntema10,15-4,159,61
İpek Doğal Enerji10,406,6734,72
İskenderun Demir Çelik7,23-2,03-9,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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