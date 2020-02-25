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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,25-0,4420,97
Acıpayam Selüloz7,051,5910,68
Adana Çimento (A)9,26-1,28-4,63
Adana Çimento (B)6,821,49-4,35
Adana Çimento (C)1,991,02-10,76
Adel Kalemcilik14,362,28-8,54
Adese Alışveriş Ticaret1,54-2,537,82
Afyon Çimento6,77-1,317,80
Ak Enerji1,060,00-2,75
Akbank7,45-1,06-8,14
Akçansa9,790,20-2,49
Akdenız Güvenlık Hız.2,051,49-2,84
Akfen GMYO3,870,52-4,44
Akın Tekstil14,100,142,25
Akiş GMYO4,070,990,74
Akmerkez GMYO28,988,8722,38
Aksa7,95-0,621,55
Aksa Enerji3,811,330,26
Aksigorta6,762,4211,00
Aksu Enerji11,50-0,86-22,66
Alarko Carrıer63,4514,745,75
Alarko GMYO17,6619,9816,32
Alarko Holding6,170,003,70
Albaraka Türk1,540,650,65
Alcatel Lucent Teletaş22,28-0,9885,05
Alkim Kağıt6,521,5616,85
Alkim Kimya48,384,8526,25
Altınyağ0,737,3578,05
Altınyunus Çeşme10,901,409,11
Anadolu Cam4,040,50-7,34
Anadolu Efes24,402,525,72
Anadolu Grubu Holding17,19-0,12-2,27
Anadolu Hayat Emek.7,40-0,678,19
Anadolu Isuzu11,172,10-8,22
Anadolu Sigorta4,93-0,4012,05
Anel Elektrik3,030,33-5,61
Arçelik19,17-0,88-8,01
ARD Bilişim Teknolojileri14,81-1,40
Arena Bilgisayar11,061,0046,88
Armada Bilgisayar19,75-0,9020,50
Arsan Tekstil4,783,2433,52
Artı Yatırım Holding0,950,0017,28
Aselsan29,141,8239,16
Aslan Çimento35,541,66-11,06
Ata GMYO3,770,53-16,78
Atakule GMYO1,992,583,65
Atlantis Yatırım Holding1,382,9938,00
Atlas Yat. Ort.1,520,665,56
AvivaSA Emeklilik Hayat15,051,697,96
Avrasya GMYO1,905,5625,83
Avrasya Petrol ve Tur.1,892,163,85
Avrasya Stratejik GMYF1.318,400,012,53
Avrupa Yatırım Holding1,48-0,67-3,90
Ayen Enerji3,601,123,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,70-2,5323,29
Aygaz12,39-0,88-3,50
Bagfaş17,15-1,721,96
Bak Ambalaj6,840,74-6,94
Balatacılar Balatacılık2,269,7182,26
Bantaş Ambalaj3,070,9921,83
Banvit19,65-0,255,82
Baştaş Başkent Çimento3,39-0,8830,89
Batı Çimento3,521,446,34
Batısöke Çimento1,43-0,699,16
Bera Holding4,024,964,42
Berkosan Yalıtım2,90-0,345,84
Beşiktaş Futbol Yat.2,92-3,3119,18
Beyaz Filo3,602,2713,92
Bilici Yatırım7,370,1468,65
Bim Mağazalar47,12-2,360,99
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,360,0019,30
Bizim Mağazaları9,370,00-16,11
Bolu Çimento4,28-0,70-8,94
Bomonti Elektrik1,410,7110,16
Borusan Mannesmann10,920,37-4,63
Borusan Yat. Paz.60,752,79-1,78
Bosch Fren Sistemleri267,601,40-7,69
Bossa10,621,2431,76
Brisa9,471,50-0,42
Burçelik7,0714,9621,69
Burçelik Vana15,007,1454,48
Bursa Çimento3,91-0,51-2,33
Carrefoursa6,32-1,1034,18
Ceo Event Medya7,122,59-13,59
Coca Cola İçecek44,08-0,1813,90
Cosmos Yat. Holding2,34-2,5014,71
Credıtwest Faktorıng2,380,85-17,36
Çelebi90,952,54-10,92
Çelik Halat9,62-1,0348,00
Çemaş Döküm1,300,003,71
Çemtaş7,13-1,25-13,89
Çimbeton40,480,60-1,89
Çimentaş14,09-0,35-6,07
Çimsa9,28-1,172,20
Çuhadaroğlu Metal3,401,496,58
Dagi Giyim3,140,0025,60
Dagi Yatırım Holding3,10-1,2737,17
Dardanel5,350,3841,16
Datagate Bilgisayar8,604,7510,12
Demısaş Döküm4,042,0216,09
Denge Holding1,332,31-2,92
Deniz GMYO4,87-0,81-3,56
Denizli Cam8,001,01-4,08
Derimod8,291,2216,11
Derlüks Deri3,8611,88-5,39
Desa Deri5,711,0625,77
Despec Bilgisayar5,403,6527,36
Deva Holding10,610,0018,02
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan13,004,4235,98
DO-CO582,50-2,433,28
Doğan Burda5,035,45-17,13
Doğan Holding1,940,005,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,03-0,9823,03
Doğusan2,30-0,8610,58
Doğuş GMYO6,354,4440,18
Doğuş Otomotiv10,993,0015,44
Döktaş Dökümcülük42,702,45-20,85
Duran Doğan Basım18,03-1,1528,42
Dyo Boya5,380,199,80
Eczacıbaşı İlaç4,18-1,1812,67
Eczacıbaşı Yatırım12,48-3,2623,44
Edip Gayrimenkul2,290,0064,75
Ege Endüstri696,10-0,9119,91
Ege Gübre50,000,000,40
Ege Profil14,042,1817,29
Ege Seramik4,86-1,2231,00
Egeli & Co Tarım Girişim0,360,0012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,560,0043,59
Egeli&Co Yatırım Holding0,37-2,6385,00
Egeplast13,7510,0010,00
Ekiz Kimya1,03-1,9068,85
Emek Elektrik1,891,0718,87
Eminiş Ambalaj2,417,5958,55
Emlak Konut GMYO1,51-0,663,42
Enerjisa Enerji8,09-0,989,47
Enka İnşaat6,620,303,12
Erbosan21,46-0,92-14,09
Ereğli Demir Çelik8,66-0,12-4,20
Ersu Gıda3,244,5256,52
Escort Teknoloji3,205,96130,22
Etiler Gıda2,114,46-13,88
Euro Kapital Yat. Ort.1,701,191,80
Euro Trend Yat. Ort.1,310,004,80
Euro Yat. Ort.1,311,5511,02
Euro Yatırım Holding1,50-0,660,00
Fenerbahçe Futbol14,12-1,40-2,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,431,61-3,06
F-M İzmit Piston47,16-1,34-5,45
Fonet Bilgi Teknolojileri8,261,607,41
Ford Otosan76,90-0,908,54
Formet Çelik Kapı2,302,22-23,33
Frigo Pak Gıda11,250,00-13,19
Galatasaray Sportif4,1013,89101,97
Garanti Bankası10,66-0,74-4,31
Garanti Faktoring4,32-1,1411,63
Garanti Yat. Ort.1,731,7660,19
Gedik Y. Men. Değ.12,59-0,08124,82
Gedik Yatırım Holding24,00-6,61212,09
Gediz Ambalaj7,720,0014,20
Gentaş2,550,0016,44
Gersan Elektrik3,655,8014,42
Global Men. Değ.2,43-0,8229,26
Global Yat. Holding4,08-1,21-16,22
Good-Year4,750,2117,28
Göltaş Çimento15,730,51-11,58
Gözde Girişim4,213,19-18,09
GSD Denizcilik2,721,876,25
GSD Holding1,671,8312,08
Gübre Fabrik.18,451,65104,09
Güler Yat. Holding1,851,65-8,87
Güneş Sigorta2,781,0927,52
Halk GMYO1,530,0025,41
Halk Sigorta3,607,4681,82
Hatay Tekstil10,1219,9147,31
Hedef Girişim2,570,39-1,53
Hektaş10,570,1931,80
HUB Girişim34,10-1,96145,68
Hürriyet Gzt.1,160,871,75
ICBC Turkey Bank4,901,66-7,02
İdealist Danışmanlık3,100,32-6,63
İdealist GMYO3,421,7911,76
İhlas Ev Aletleri3,698,8517,89
İhlas Gayrimenkul1,315,659,17
İhlas Gazetecilik4,202,69-38,33
İhlas Holding0,863,61-5,49
İhlas Yayın Holding1,283,2325,49
İndeks Bilgisayar11,831,6321,96
Info Yatırım9,101,112,25
İntema10,281,2811,02
İpek Doğal Enerji10,26-1,3532,90
İskenderun Demir Çelik7,270,55-9,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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