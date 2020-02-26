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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,302,2223,66
Acıpayam Selüloz6,88-2,418,01
Adana Çimento (A)9,13-1,40-5,97
Adana Çimento (B)7,002,64-1,82
Adana Çimento (C)2,000,50-10,31
Adel Kalemcilik14,410,35-8,22
Adese Alışveriş Ticaret1,561,309,22
Afyon Çimento6,820,748,60
Ak Enerji1,070,94-1,83
Akbank7,581,74-6,54
Akçansa9,76-0,31-2,79
Akdenız Güvenlık Hız.2,081,46-1,42
Akfen GMYO3,85-0,52-4,94
Akın Tekstil14,08-0,142,10
Akiş GMYO3,99-1,97-1,24
Akmerkez GMYO27,70-4,4216,98
Aksa8,152,524,11
Aksa Enerji3,78-0,79-0,53
Aksigorta6,74-0,3010,67
Aksu Enerji11,28-1,91-24,14
Alarko Carrıer61,40-3,232,33
Alarko GMYO17,800,7917,24
Alarko Holding6,09-1,302,35
Albaraka Türk1,53-0,650,00
Alcatel Lucent Teletaş22,20-0,3684,39
Alkim Kağıt6,550,4617,38
Alkim Kimya51,406,2434,13
Altınyağ0,741,3780,49
Altınyunus Çeşme10,52-3,495,31
Anadolu Cam4,050,25-7,11
Anadolu Efes24,30-0,415,29
Anadolu Grubu Holding17,270,47-1,82
Anadolu Hayat Emek.7,501,359,65
Anadolu Isuzu11,05-1,07-9,20
Anadolu Sigorta5,001,4213,64
Anel Elektrik3,02-0,33-5,92
Arçelik19,340,89-7,20
ARD Bilişim Teknolojileri14,58-1,55
Arena Bilgisayar11,231,5449,14
Armada Bilgisayar19,870,6121,23
Arsan Tekstil4,841,2635,20
Artı Yatırım Holding0,94-1,0516,05
Aselsan29,00-0,4838,49
Aslan Çimento35,48-0,17-11,21
Ata GMYO3,841,86-15,23
Atakule GMYO2,021,515,21
Atlantis Yatırım Holding1,444,3544,00
Atlas Yat. Ort.1,541,326,94
AvivaSA Emeklilik Hayat15,100,338,32
Avrasya GMYO1,88-1,0524,50
Avrasya Petrol ve Tur.1,890,003,85
Avrasya Stratejik GMYF1.318,500,012,54
Avrupa Yatırım Holding1,46-1,35-5,19
Ayen Enerji3,56-1,112,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,69-0,3722,83
Aygaz12,500,89-2,65
Bagfaş17,06-0,521,43
Bak Ambalaj7,002,34-4,76
Balatacılar Balatacılık2,489,73100,00
Bantaş Ambalaj3,121,6323,81
Banvit19,60-0,255,55
Baştaş Başkent Çimento3,24-4,4225,10
Batı Çimento3,51-0,286,04
Batısöke Çimento1,430,009,16
Bera Holding3,97-1,243,12
Berkosan Yalıtım2,89-0,345,47
Beşiktaş Futbol Yat.2,78-4,7913,47
Beyaz Filo3,600,0013,92
Bilici Yatırım7,390,2769,11
Bim Mağazalar48,382,673,69
Birko Mensucat0,370,0019,35
Birlik Mensucat1,35-0,7418,42
Bizim Mağazaları9,36-0,11-16,20
Bolu Çimento4,19-2,10-10,85
Bomonti Elektrik1,37-2,847,03
Borusan Mannesmann13,1019,9614,41
Borusan Yat. Paz.72,9020,0017,87
Bosch Fren Sistemleri262,70-1,83-9,38
Bossa10,18-4,1426,30
Brisa9,44-0,32-0,74
Burçelik7,566,9330,12
Burçelik Vana15,493,2759,53
Bursa Çimento3,88-0,77-3,08
Carrefoursa6,320,0034,18
Ceo Event Medya7,11-0,14-13,71
Coca Cola İçecek44,400,7314,73
Cosmos Yat. Holding2,340,0014,71
Credıtwest Faktorıng2,390,42-17,01
Çelebi88,85-2,31-12,98
Çelik Halat9,680,6248,92
Çemaş Döküm1,29-0,772,91
Çemtaş7,09-0,56-14,37
Çimbeton42,003,751,79
Çimentaş14,271,28-4,87
Çimsa9,290,112,31
Çuhadaroğlu Metal3,430,887,52
Dagi Giyim3,11-0,9624,40
Dagi Yatırım Holding3,05-1,6134,96
Dardanel5,13-4,1135,36
Datagate Bilgisayar8,41-2,217,68
Demısaş Döküm4,183,4720,11
Denge Holding1,32-0,75-3,65
Deniz GMYO4,880,21-3,37
Denizli Cam8,030,37-3,72
Derimod8,290,0016,11
Derlüks Deri3,73-3,37-8,58
Desa Deri5,710,0025,77
Despec Bilgisayar5,35-0,9326,18
Deva Holding10,45-1,5116,24
Diriteks Diriliş Tekstil0,740,00-5,13
Ditaş Doğan12,61-3,0031,90
DO-CO568,70-2,370,83
Doğan Burda5,02-0,20-17,30
Doğan Holding1,92-1,034,35
Doğtaş Kelebek Mobilya2,061,4824,85
Doğusan2,300,0010,58
Doğuş GMYO6,30-0,7939,07
Doğuş Otomotiv10,87-1,0914,18
Döktaş Dökümcülük44,624,50-17,29
Duran Doğan Basım17,75-1,5526,42
Dyo Boya5,37-0,199,59
Eczacıbaşı İlaç4,12-1,4411,05
Eczacıbaşı Yatırım12,30-1,4421,66
Edip Gayrimenkul2,23-2,6260,43
Ege Endüstri699,700,5220,53
Ege Gübre49,50-1,00-0,60
Ege Profil13,82-1,5715,46
Ege Seramik4,82-0,8229,92
Egeli & Co Tarım Girişim0,360,0012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,560,0043,59
Egeli&Co Yatırım Holding0,36-2,7080,00
Egeplast14,938,5819,44
Ekiz Kimya1,139,7185,25
Emek Elektrik1,87-1,0617,61
Eminiş Ambalaj2,30-4,5651,32
Emlak Konut GMYO1,520,664,11
Enerjisa Enerji8,211,4811,10
Enka İnşaat6,721,514,67
Erbosan21,540,37-13,77
Ereğli Demir Çelik8,923,00-1,33
Ersu Gıda3,301,8559,42
Escort Teknoloji3,14-1,88125,90
Etiler Gıda2,151,90-12,24
Euro Kapital Yat. Ort.1,700,001,80
Euro Trend Yat. Ort.1,310,004,80
Euro Yat. Ort.1,30-0,7610,17
Euro Yatırım Holding1,500,000,00
Fenerbahçe Futbol13,35-5,45-7,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,41-0,45-3,50
F-M İzmit Piston46,12-2,21-7,54
Fonet Bilgi Teknolojileri8,10-1,945,33
Ford Otosan79,803,7712,63
Formet Çelik Kapı2,25-2,17-25,00
Frigo Pak Gıda10,85-3,56-16,28
Galatasaray Sportif3,93-4,1593,60
Garanti Bankası10,63-0,28-4,58
Garanti Faktoring4,31-0,2311,37
Garanti Yat. Ort.1,69-2,3156,48
Gedik Y. Men. Değ.12,55-0,32124,11
Gedik Yatırım Holding22,90-4,58197,79
Gediz Ambalaj7,730,1314,35
Gentaş2,581,1817,81
Gersan Elektrik3,52-3,5610,34
Global Men. Değ.2,41-0,8228,19
Global Yat. Holding4,01-1,72-17,66
Good-Year4,801,0518,52
Göltaş Çimento15,820,57-11,07
Gözde Girişim4,210,00-18,09
GSD Denizcilik2,720,006,25
GSD Holding1,65-1,2010,74
Gübre Fabrik.18,30-0,81102,43
Güler Yat. Holding1,84-0,54-9,36
Güneş Sigorta2,72-2,1624,77
Halk GMYO1,551,3127,05
Halk Sigorta3,600,0081,82
Hatay Tekstil9,73-3,8541,63
Hedef Girişim2,653,111,53
Hektaş10,38-1,8029,43
HUB Girişim35,865,16158,36
Hürriyet Gzt.1,170,862,63
ICBC Turkey Bank4,900,00-7,02
İdealist Danışmanlık3,120,65-6,02
İdealist GMYO3,37-1,4610,13
İhlas Ev Aletleri3,802,9821,41
İhlas Gayrimenkul1,331,5310,83
İhlas Gazetecilik4,10-2,38-39,79
İhlas Holding0,84-2,33-7,69
İhlas Yayın Holding1,312,3428,43
İndeks Bilgisayar11,58-2,1119,38
Info Yatırım9,100,002,25
İntema10,21-0,6810,26
İpek Doğal Enerji10,482,1435,75
İskenderun Demir Çelik7,361,24-8,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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