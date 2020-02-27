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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,09-9,1312,37
Acıpayam Selüloz6,55-4,802,83
Adana Çimento (A)8,74-4,27-9,99
Adana Çimento (B)6,50-7,14-8,84
Adana Çimento (C)1,97-1,50-11,66
Adel Kalemcilik14,03-2,64-10,64
Adese Alışveriş Ticaret1,46-6,412,22
Afyon Çimento6,50-4,693,50
Ak Enerji1,01-5,61-7,34
Akbank7,21-4,88-11,10
Akçansa9,32-4,51-7,17
Akdenız Güvenlık Hız.1,93-7,21-8,53
Akfen GMYO3,60-6,49-11,11
Akın Tekstil13,32-5,40-3,41
Akiş GMYO3,77-5,51-6,68
Akmerkez GMYO25,90-6,509,37
Aksa7,89-3,190,78
Aksa Enerji3,51-7,14-7,63
Aksigorta6,52-3,267,06
Aksu Enerji10,50-6,91-29,39
Alarko Carrıer57,15-6,92-4,75
Alarko GMYO15,23-14,440,31
Alarko Holding5,85-3,94-1,68
Albaraka Türk1,42-7,19-7,19
Alcatel Lucent Teletaş20,68-6,8571,76
Alkim Kağıt6,48-1,0716,13
Alkim Kimya48,96-4,7527,77
Altınyağ0,774,0587,80
Altınyunus Çeşme11,267,0312,71
Anadolu Cam3,88-4,20-11,01
Anadolu Efes24,320,085,37
Anadolu Grubu Holding16,33-5,44-7,16
Anadolu Hayat Emek.7,42-1,078,48
Anadolu Isuzu10,76-2,62-11,59
Anadolu Sigorta4,84-3,2010,00
Anel Elektrik2,93-2,98-8,72
Arçelik18,86-2,48-9,50
ARD Bilişim Teknolojileri13,90-4,66
Arena Bilgisayar10,28-8,4636,52
Armada Bilgisayar18,80-5,3914,70
Arsan Tekstil4,70-2,8931,28
Artı Yatırım Holding0,89-5,329,88
Aselsan27,98-3,5233,62
Aslan Çimento35,14-0,96-12,06
Ata GMYO3,76-2,08-17,00
Atakule GMYO1,90-5,94-1,04
Atlantis Yatırım Holding1,36-5,5636,00
Atlas Yat. Ort.1,41-8,44-2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat15,200,669,04
Avrasya GMYO1,71-9,0413,25
Avrasya Petrol ve Tur.1,73-8,47-4,95
Avrasya Stratejik GMYF1.318,600,012,54
Avrupa Yatırım Holding1,39-4,79-9,74
Ayen Enerji3,31-7,02-4,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,52-6,3215,07
Aygaz11,81-5,52-8,02
Bagfaş16,04-5,98-4,64
Bak Ambalaj6,61-5,57-10,07
Balatacılar Balatacılık2,667,26114,52
Bantaş Ambalaj2,85-8,6513,10
Banvit19,00-3,062,32
Baştaş Başkent Çimento2,97-8,3314,67
Batı Çimento3,37-3,991,81
Batısöke Çimento1,31-8,390,00
Bera Holding3,71-6,55-3,64
Berkosan Yalıtım2,68-7,27-2,19
Beşiktaş Futbol Yat.2,52-9,352,86
Beyaz Filo3,48-3,3310,13
Bilici Yatırım7,25-1,8965,90
Bim Mağazalar47,82-1,162,49
Birko Mensucat0,34-8,119,68
Birlik Mensucat1,27-5,9311,40
Bizim Mağazaları9,05-3,31-18,98
Bolu Çimento4,03-3,82-14,26
Bomonti Elektrik1,380,737,81
Borusan Mannesmann10,91-16,72-4,72
Borusan Yat. Paz.67,95-6,799,86
Bosch Fren Sistemleri258,10-1,75-10,97
Bossa9,30-8,6415,38
Brisa8,92-5,51-6,20
Burçelik6,54-13,4912,56
Burçelik Vana15,490,0059,53
Bursa Çimento3,66-5,67-8,58
Carrefoursa5,70-9,8121,02
Ceo Event Medya6,70-5,77-18,69
Coca Cola İçecek46,003,6018,86
Cosmos Yat. Holding2,28-2,5611,76
Credıtwest Faktorıng2,400,42-16,67
Çelebi85,00-4,33-16,75
Çelik Halat9,36-3,3144,00
Çemaş Döküm1,22-5,43-2,67
Çemtaş6,73-5,08-18,72
Çimbeton39,20-6,67-4,99
Çimentaş14,06-1,47-6,27
Çimsa9,05-2,58-0,33
Çuhadaroğlu Metal3,22-6,120,94
Dagi Giyim2,83-9,0013,20
Dagi Yatırım Holding2,96-2,9530,97
Dardanel4,79-6,6326,39
Datagate Bilgisayar7,85-6,660,51
Demısaş Döküm4,06-2,8716,67
Denge Holding1,26-4,55-8,03
Deniz GMYO4,54-6,97-10,10
Denizli Cam7,60-5,35-8,87
Derimod8,08-2,5313,17
Derlüks Deri3,36-9,92-17,65
Desa Deri5,14-9,9813,22
Despec Bilgisayar5,02-6,1718,40
Deva Holding9,95-4,7810,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,72-2,70-7,69
Ditaş Doğan12,41-1,5929,81
DO-CO545,00-4,17-3,37
Doğan Burda4,83-3,78-20,43
Doğan Holding1,82-5,21-1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,90-7,7715,15
Doğusan2,12-7,831,92
Doğuş GMYO6,00-4,7632,45
Doğuş Otomotiv10,13-6,816,41
Döktaş Dökümcülük41,04-8,02-23,93
Duran Doğan Basım17,38-2,0823,79
Dyo Boya4,90-8,750,00
Eczacıbaşı İlaç3,91-5,105,39
Eczacıbaşı Yatırım11,59-5,7714,64
Edip Gayrimenkul2,01-9,8744,60
Ege Endüstri679,00-2,9616,97
Ege Gübre51,353,743,11
Ege Profil13,12-5,079,61
Ege Seramik4,51-6,4321,56
Egeli & Co Tarım Girişim0,34-5,566,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,51-8,9330,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,34-5,5670,00
Egeplast13,96-6,5011,68
Ekiz Kimya1,249,73103,28
Emek Elektrik1,76-5,8810,69
Eminiş Ambalaj2,352,1754,61
Emlak Konut GMYO1,47-3,290,68
Enerjisa Enerji7,91-3,657,04
Enka İnşaat6,54-2,681,87
Erbosan21,06-2,23-15,69
Ereğli Demir Çelik8,55-4,15-5,42
Ersu Gıda3,11-5,7650,24
Escort Teknoloji2,94-6,37111,51
Etiler Gıda2,05-4,65-16,33
Euro Kapital Yat. Ort.1,57-7,65-5,99
Euro Trend Yat. Ort.1,23-6,11-1,60
Euro Yat. Ort.1,21-6,922,54
Euro Yatırım Holding1,43-4,67-4,67
Fenerbahçe Futbol12,14-9,06-16,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,13-6,35-9,63
F-M İzmit Piston48,004,08-3,77
Fonet Bilgi Teknolojileri7,68-5,19-0,13
Ford Otosan76,85-3,708,47
Formet Çelik Kapı2,250,00-25,00
Frigo Pak Gıda10,50-3,23-18,98
Galatasaray Sportif3,63-7,6378,82
Garanti Bankası10,19-4,14-8,53
Garanti Faktoring4,05-6,034,65
Garanti Yat. Ort.1,60-5,3348,15
Gedik Y. Men. Değ.12,963,27131,43
Gedik Yatırım Holding19,52-14,76153,84
Gediz Ambalaj7,24-6,347,10
Gentaş2,43-5,8110,96
Gersan Elektrik3,28-6,822,82
Global Men. Değ.2,29-4,9821,81
Global Yat. Holding3,68-8,23-24,44
Good-Year4,59-4,3713,33
Göltaş Çimento14,88-5,94-16,36
Gözde Girişim3,88-7,84-24,51
GSD Denizcilik2,53-6,99-1,17
GSD Holding1,52-7,882,01
Gübre Fabrik.17,20-6,0190,27
Güler Yat. Holding1,71-7,07-15,76
Güneş Sigorta2,58-5,1518,35
Halk GMYO1,47-5,1620,49
Halk Sigorta3,24-10,0063,64
Hatay Tekstil10,124,0147,31
Hedef Girişim2,43-8,30-6,90
Hektaş9,98-3,8524,44
HUB Girişim34,20-4,63146,40
Hürriyet Gzt.1,13-3,42-0,88
ICBC Turkey Bank4,57-6,73-13,28
İdealist Danışmanlık3,04-2,56-8,43
İdealist GMYO3,23-4,155,56
İhlas Ev Aletleri3,63-4,4715,97
İhlas Gayrimenkul1,29-3,017,50
İhlas Gazetecilik4,00-2,44-41,26
İhlas Holding0,78-7,14-14,29
İhlas Yayın Holding1,15-12,2112,75
İndeks Bilgisayar10,88-6,0412,16
Info Yatırım9,201,103,37
İntema9,52-6,762,81
İpek Doğal Enerji9,75-6,9726,30
İskenderun Demir Çelik7,24-1,63-9,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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