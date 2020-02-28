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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

28.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,99-4,786,99
Acıpayam Selüloz6,22-5,04-2,35
Adana Çimento (A)8,43-3,55-13,18
Adana Çimento (B)6,601,54-7,43
Adana Çimento (C)1,93-2,03-13,45
Adel Kalemcilik13,50-3,78-14,01
Adese Alışveriş Ticaret1,38-5,48-3,38
Afyon Çimento6,20-4,62-1,27
Ak Enerji1,053,96-3,67
Akbank6,76-6,24-16,65
Akçansa9,07-2,68-9,66
Akdenız Güvenlık Hız.1,80-6,74-14,69
Akfen GMYO3,48-3,33-14,07
Akın Tekstil13,320,00-3,41
Akiş GMYO3,800,80-5,94
Akmerkez GMYO24,72-4,564,39
Aksa7,900,130,91
Aksa Enerji3,551,14-6,58
Aksigorta6,32-3,073,78
Aksu Enerji9,80-6,67-34,10
Alarko Carrıer51,85-9,27-13,58
Alarko GMYO14,07-7,62-7,33
Alarko Holding5,57-4,79-6,39
Albaraka Türk1,35-4,93-11,76
Alcatel Lucent Teletaş19,60-5,2262,79
Alkim Kağıt6,29-2,9312,72
Alkim Kimya49,100,2928,13
Altınyağ0,74-3,9080,49
Altınyunus Çeşme10,90-3,209,11
Anadolu Cam3,77-2,84-13,53
Anadolu Efes21,94-9,79-4,94
Anadolu Grubu Holding16,12-1,29-8,36
Anadolu Hayat Emek.7,16-3,504,68
Anadolu Isuzu10,17-5,48-16,43
Anadolu Sigorta4,840,0010,00
Anel Elektrik2,940,34-8,41
Arçelik18,58-1,48-10,84
ARD Bilişim Teknolojileri13,42-3,45
Arena Bilgisayar10,21-0,6835,59
Armada Bilgisayar17,85-5,058,91
Arsan Tekstil4,791,9133,80
Artı Yatırım Holding0,84-5,623,70
Aselsan27,50-1,7231,33
Aslan Çimento34,48-1,88-13,71
Ata GMYO3,65-2,93-19,43
Atakule GMYO1,75-7,89-8,85
Atlantis Yatırım Holding1,360,0036,00
Atlas Yat. Ort.1,30-7,80-9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat14,50-4,614,02
Avrasya GMYO1,51-11,700,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,59-8,09-12,64
Avrasya Stratejik GMYF1.318,700,012,55
Avrupa Yatırım Holding1,33-4,32-13,64
Ayen Enerji3,09-6,65-10,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,42-3,9710,50
Aygaz11,40-3,47-11,21
Bagfaş14,50-9,60-13,79
Bak Ambalaj6,14-7,11-16,46
Balatacılar Balatacılık2,40-9,7793,55
Bantaş Ambalaj2,64-7,374,76
Banvit18,36-3,37-1,13
Baştaş Başkent Çimento2,86-3,7010,42
Batı Çimento3,21-4,75-3,02
Batısöke Çimento1,21-7,63-7,63
Bera Holding3,46-6,74-10,13
Berkosan Yalıtım2,48-7,46-9,49
Beşiktaş Futbol Yat.2,520,002,86
Beyaz Filo3,41-2,017,91
Bilici Yatırım7,351,3868,19
Bim Mağazalar48,040,462,96
Birko Mensucat0,33-2,946,45
Birlik Mensucat1,17-7,872,63
Bizim Mağazaları8,96-0,99-19,79
Bolu Çimento3,92-2,73-16,60
Bomonti Elektrik1,30-5,801,56
Borusan Mannesmann9,89-9,35-13,62
Borusan Yat. Paz.61,60-9,35-0,40
Bosch Fren Sistemleri247,90-3,95-14,49
Bossa9,08-2,3712,66
Brisa8,86-0,67-6,83
Burçelik6,09-6,884,82
Burçelik Vana14,94-3,5553,86
Bursa Çimento3,39-7,38-15,32
Carrefoursa5,28-7,3712,10
Ceo Event Medya6,20-7,46-24,76
Coca Cola İçecek45,10-1,9616,54
Cosmos Yat. Holding2,26-0,8810,78
Credıtwest Faktorıng2,25-6,25-21,87
Çelebi80,00-5,88-21,65
Çelik Halat8,73-6,7334,31
Çemaş Döküm1,16-4,92-7,46
Çemtaş6,35-5,65-23,31
Çimbeton36,88-5,92-10,62
Çimentaş13,58-3,41-9,47
Çimsa9,050,00-0,33
Çuhadaroğlu Metal3,06-4,97-4,08
Dagi Giyim2,66-6,016,40
Dagi Yatırım Holding2,81-5,0724,34
Dardanel4,39-8,3515,83
Datagate Bilgisayar7,44-5,22-4,74
Demısaş Döküm3,64-10,344,60
Denge Holding1,23-2,38-10,22
Deniz GMYO4,25-6,39-15,84
Denizli Cam7,34-3,42-11,99
Derimod7,60-5,946,44
Derlüks Deri3,18-5,36-22,06
Desa Deri4,70-8,563,52
Despec Bilgisayar4,72-5,9811,32
Deva Holding9,34-6,133,89
Diriteks Diriliş Tekstil0,69-4,17-11,54
Ditaş Doğan11,54-7,0120,71
DO-CO531,40-2,50-5,78
Doğan Burda4,43-8,28-27,02
Doğan Holding1,72-5,49-6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya1,80-5,269,09
Doğusan1,94-8,49-6,73
Doğuş GMYO5,64-6,0024,50
Doğuş Otomotiv9,67-4,541,58
Döktaş Dökümcülük24,200,53-23,53
Duran Doğan Basım16,50-5,0617,52
Dyo Boya4,48-8,57-8,57
Eczacıbaşı İlaç3,82-2,302,96
Eczacıbaşı Yatırım12,003,5418,69
Edip Gayrimenkul1,83-8,9631,65
Ege Endüstri667,50-1,6914,99
Ege Gübre48,14-6,25-3,33
Ege Profil12,17-7,241,67
Ege Seramik4,46-1,1120,22
Egeli & Co Tarım Girişim0,33-2,943,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,48-5,8823,08
Egeli&Co Yatırım Holding0,32-5,8860,00
Egeplast14,554,2316,40
Ekiz Kimya1,18-4,8493,44
Emek Elektrik1,65-6,253,77
Eminiş Ambalaj2,21-5,9645,39
Emlak Konut GMYO1,39-5,44-4,79
Enerjisa Enerji7,79-1,525,41
Enka İnşaat6,43-1,680,16
Erbosan20,50-2,66-17,93
Ereğli Demir Çelik8,25-3,51-8,74
Ersu Gıda3,06-1,6147,83
Escort Teknoloji2,88-2,04107,19
Etiler Gıda1,87-8,78-23,67
Euro Kapital Yat. Ort.1,43-8,92-14,37
Euro Trend Yat. Ort.1,15-6,50-8,00
Euro Yat. Ort.1,13-6,61-4,24
Euro Yatırım Holding1,32-7,69-12,00
Fenerbahçe Futbol11,84-2,47-18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,80-7,99-16,85
F-M İzmit Piston43,80-8,75-12,19
Fonet Bilgi Teknolojileri7,39-3,78-3,90
Ford Otosan78,001,5010,09
Formet Çelik Kapı2,20-2,22-26,67
Frigo Pak Gıda9,68-7,81-25,31
Galatasaray Sportif3,763,5885,22
Garanti Bankası9,50-6,77-14,72
Garanti Faktoring3,86-4,69-0,26
Garanti Yat. Ort.1,50-6,2538,89
Gedik Y. Men. Değ.13,473,94140,54
Gedik Yatırım Holding19,992,41159,95
Gediz Ambalaj6,91-4,562,22
Gentaş2,37-2,478,22
Gersan Elektrik3,07-6,40-3,76
Global Men. Değ.2,11-7,8612,23
Global Yat. Holding3,50-4,89-28,13
Good-Year4,37-4,797,90
Göltaş Çimento13,95-6,25-21,59
Gözde Girişim3,70-4,64-28,02
GSD Denizcilik2,35-7,11-8,20
GSD Holding1,42-6,58-4,70
Gübre Fabrik.17,05-0,8788,61
Güler Yat. Holding1,59-7,02-21,67
Güneş Sigorta2,45-5,0412,39
Halk GMYO1,40-4,7614,75
Halk Sigorta2,92-9,8847,47
Hatay Tekstil9,25-8,6034,64
Hedef Girişim2,26-7,00-13,41
Hektaş9,63-3,5120,07
HUB Girişim26,1212,91178,21
Hürriyet Gzt.1,09-3,54-4,39
ICBC Turkey Bank4,28-6,35-18,79
İdealist Danışmanlık2,88-5,26-13,25
İdealist GMYO2,93-9,29-4,25
İhlas Ev Aletleri3,27-9,924,47
İhlas Gayrimenkul1,21-6,200,83
İhlas Gazetecilik3,99-0,25-41,41
İhlas Holding0,73-6,41-19,78
İhlas Yayın Holding1,06-7,833,92
İndeks Bilgisayar10,60-2,579,28
Info Yatırım9,203,37
İntema10,005,047,99
İpek Doğal Enerji9,32-4,4120,73
İskenderun Demir Çelik7,10-1,93-11,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 19:47:54