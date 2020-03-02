Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,13
|7,04
|14,52
|Acıpayam Selüloz
|6,35
|2,09
|-0,31
|Adana Çimento (A)
|8,73
|3,56
|-10,09
|Adana Çimento (B)
|6,58
|-0,30
|-7,71
|Adana Çimento (C)
|1,97
|2,07
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|13,72
|1,63
|-12,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|11,59
|7,82
|Afyon Çimento
|6,39
|3,06
|1,75
|Ak Enerji
|1,06
|0,95
|-2,75
|Akbank
|6,87
|1,63
|-15,29
|Akçansa
|9,41
|3,75
|-6,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,91
|6,11
|-9,48
|Akfen GMYO
|3,60
|3,45
|-11,11
|Akın Tekstil
|13,58
|1,95
|-1,52
|Akiş GMYO
|4,02
|5,79
|-0,50
|Akmerkez GMYO
|25,26
|2,18
|6,67
|Aksa
|7,81
|-1,14
|-0,24
|Aksa Enerji
|3,78
|6,48
|-0,53
|Aksigorta
|6,52
|3,16
|7,06
|Aksu Enerji
|10,14
|3,47
|-31,81
|Alarko Carrıer
|54,00
|4,15
|-10,00
|Alarko GMYO
|14,75
|4,83
|-2,85
|Alarko Holding
|5,85
|5,03
|-1,68
|Albaraka Türk
|1,40
|3,70
|-8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,32
|13,88
|85,38
|Alkim Kağıt
|6,56
|4,29
|17,56
|Alkim Kimya
|50,25
|2,34
|31,13
|Altınyağ
|0,78
|5,41
|90,24
|Altınyunus Çeşme
|11,00
|0,92
|10,11
|Anadolu Cam
|3,83
|1,59
|-12,16
|Anadolu Efes
|22,70
|3,46
|-1,65
|Anadolu Grubu Holding
|16,50
|2,36
|-6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,35
|2,65
|7,46
|Anadolu Isuzu
|12,20
|19,96
|0,25
|Anadolu Sigorta
|4,90
|1,24
|11,36
|Anel Elektrik
|2,94
|0,00
|-8,41
|Arçelik
|18,24
|-1,83
|-12,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,20
|13,26
|Arena Bilgisayar
|10,76
|5,39
|42,90
|Armada Bilgisayar
|18,69
|4,71
|14,03
|Arsan Tekstil
|4,97
|3,76
|38,83
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|2,38
|6,17
|Aselsan
|28,24
|2,69
|34,86
|Aslan Çimento
|35,20
|2,09
|-11,91
|Ata GMYO
|3,75
|2,74
|-17,22
|Atakule GMYO
|1,83
|4,57
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|0,00
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|13,85
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,88
|2,62
|6,74
|Avrasya GMYO
|1,81
|19,87
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,80
|13,21
|-1,10
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,80
|0,01
|2,56
|Avrupa Yatırım Holding
|1,36
|2,26
|-11,69
|Ayen Enerji
|3,28
|6,15
|-5,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,50
|3,31
|14,16
|Aygaz
|11,68
|2,46
|-9,03
|Bagfaş
|13,98
|-3,59
|-16,88
|Bak Ambalaj
|6,35
|3,42
|-13,61
|Balatacılar Balatacılık
|2,64
|10,00
|112,90
|Bantaş Ambalaj
|2,76
|4,55
|9,52
|Banvit
|18,87
|2,78
|1,62
|Baştaş Başkent Çimento
|3,00
|4,90
|15,83
|Batı Çimento
|3,39
|5,61
|2,42
|Batısöke Çimento
|1,27
|4,96
|-3,05
|Bera Holding
|3,61
|4,34
|-6,23
|Berkosan Yalıtım
|2,60
|4,84
|-5,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,58
|2,38
|5,31
|Beyaz Filo
|3,51
|2,93
|11,08
|Bilici Yatırım
|7,39
|0,54
|69,11
|Bim Mağazalar
|47,20
|-1,75
|1,16
|Birko Mensucat
|0,35
|6,06
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,22
|4,27
|7,02
|Bizim Mağazaları
|8,93
|-0,33
|-20,05
|Bolu Çimento
|4,04
|3,06
|-14,04
|Bomonti Elektrik
|1,30
|0,00
|1,56
|Borusan Mannesmann
|10,71
|8,29
|-6,46
|Borusan Yat. Paz.
|70,50
|14,45
|13,99
|Bosch Fren Sistemleri
|256,80
|3,59
|-11,42
|Bossa
|9,40
|3,52
|16,63
|Brisa
|8,97
|1,24
|-5,68
|Burçelik
|6,32
|3,78
|8,78
|Burçelik Vana
|14,89
|-0,33
|53,35
|Bursa Çimento
|3,55
|4,72
|-11,33
|Carrefoursa
|5,73
|8,52
|21,66
|Ceo Event Medya
|6,53
|5,32
|-20,75
|Coca Cola İçecek
|44,88
|-0,49
|15,97
|Cosmos Yat. Holding
|2,41
|6,64
|18,14
|Credıtwest Faktorıng
|2,39
|6,22
|-17,01
|Çelebi
|82,25
|2,81
|-19,44
|Çelik Halat
|9,11
|4,35
|40,15
|Çemaş Döküm
|1,21
|4,31
|-3,47
|Çemtaş
|6,60
|3,94
|-20,29
|Çimbeton
|39,40
|6,83
|-4,51
|Çimentaş
|14,10
|3,83
|-6,00
|Çimsa
|9,27
|2,43
|2,09
|Çuhadaroğlu Metal
|3,16
|3,27
|-0,94
|Dagi Giyim
|2,75
|3,38
|10,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,95
|4,98
|30,53
|Dardanel
|4,60
|4,78
|21,37
|Datagate Bilgisayar
|7,80
|4,84
|-0,13
|Demısaş Döküm
|3,73
|2,47
|7,18
|Denge Holding
|1,28
|4,07
|-6,57
|Deniz GMYO
|4,35
|2,35
|-13,86
|Denizli Cam
|7,61
|3,68
|-8,75
|Derimod
|7,88
|3,68
|10,36
|Derlüks Deri
|3,48
|9,43
|-14,71
|Desa Deri
|5,05
|7,45
|11,23
|Despec Bilgisayar
|5,12
|8,47
|20,75
|Deva Holding
|9,81
|5,03
|9,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|2,90
|-8,97
|Ditaş Doğan
|11,84
|2,60
|23,85
|DO-CO
|529,40
|-0,38
|-6,13
|Doğan Burda
|4,58
|3,39
|-24,55
|Doğan Holding
|1,73
|0,58
|-5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|11,67
|21,82
|Doğusan
|2,04
|5,15
|-1,92
|Doğuş GMYO
|5,85
|3,72
|29,14
|Doğuş Otomotiv
|10,30
|6,51
|8,19
|Döktaş Dökümcülük
|25,40
|4,96
|-19,74
|Duran Doğan Basım
|17,37
|5,27
|23,72
|Dyo Boya
|4,69
|4,69
|-4,29
|Eczacıbaşı İlaç
|3,92
|2,62
|5,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,63
|-3,08
|15,03
|Edip Gayrimenkul
|2,06
|12,57
|48,20
|Ege Endüstri
|650,10
|-2,61
|11,99
|Ege Gübre
|48,98
|1,74
|-1,65
|Ege Profil
|12,99
|6,74
|8,52
|Ege Seramik
|4,54
|1,79
|22,37
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|6,25
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|9,37
|75,00
|Egeplast
|14,55
|0,00
|16,40
|Ekiz Kimya
|1,22
|3,39
|100,00
|Emek Elektrik
|1,74
|5,45
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,25
|1,81
|48,03
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|2,88
|-2,05
|Enerjisa Enerji
|7,86
|0,90
|6,36
|Enka İnşaat
|6,36
|-1,09
|-0,93
|Erbosan
|20,68
|0,88
|-17,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,26
|0,12
|-8,63
|Ersu Gıda
|3,29
|7,52
|58,94
|Escort Teknoloji
|3,10
|7,64
|123,02
|Etiler Gıda
|1,92
|2,67
|-21,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,50
|4,90
|-10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,20
|4,35
|-4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|5,31
|0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|7,58
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,65
|-1,60
|-19,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,98
|4,74
|-12,91
|F-M İzmit Piston
|45,00
|2,74
|-9,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,59
|2,71
|-1,30
|Ford Otosan
|80,00
|2,56
|12,91
|Formet Çelik Kapı
|2,29
|4,09
|-23,67
|Frigo Pak Gıda
|10,64
|9,92
|-17,90
|Galatasaray Sportif
|3,70
|-1,60
|82,27
|Garanti Bankası
|9,57
|0,74
|-14,09
|Garanti Faktoring
|3,99
|3,37
|3,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,69
|12,67
|56,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,77
|2,23
|145,89
|Gedik Yatırım Holding
|22,96
|14,86
|198,57
|Gediz Ambalaj
|7,25
|4,92
|7,25
|Gentaş
|2,38
|0,42
|8,68
|Gersan Elektrik
|3,19
|3,91
|0,00
|Global Men. Değ.
|2,24
|6,16
|19,15
|Global Yat. Holding
|3,60
|2,86
|-26,08
|Good-Year
|4,50
|2,97
|11,11
|Göltaş Çimento
|14,23
|2,01
|-20,01
|Gözde Girişim
|3,82
|3,24
|-25,68
|GSD Denizcilik
|2,44
|3,83
|-4,69
|GSD Holding
|1,50
|5,63
|0,67
|Gübre Fabrik.
|18,49
|8,45
|104,54
|Güler Yat. Holding
|1,68
|5,66
|-17,24
|Güneş Sigorta
|2,53
|3,27
|16,06
|Halk GMYO
|1,43
|2,14
|17,21
|Halk Sigorta
|2,95
|1,03
|48,99
|Hatay Tekstil
|9,58
|3,57
|39,45
|Hedef Girişim
|2,36
|4,42
|-9,58
|Hektaş
|9,96
|3,43
|24,19
|HUB Girişim
|29,56
|13,17
|214,85
|Hürriyet Gzt.
|1,10
|0,92
|-3,51
|ICBC Turkey Bank
|4,39
|2,57
|-16,70
|İdealist Danışmanlık
|2,94
|2,08
|-11,45
|İdealist GMYO
|3,07
|4,78
|0,33
|İhlas Ev Aletleri
|3,46
|5,81
|10,54
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|5,79
|6,67
|İhlas Gazetecilik
|3,99
|0,00
|-41,41
|İhlas Holding
|0,77
|5,48
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,07
|0,94
|4,90
|İndeks Bilgisayar
|10,67
|0,66
|10,00
|Info Yatırım
|9,10
|-1,09
|2,25
|İntema
|10,61
|6,10
|14,58
|İpek Doğal Enerji
|9,37
|0,54
|21,37
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|0,85
|-10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)