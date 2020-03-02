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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,137,0414,52
Acıpayam Selüloz6,352,09-0,31
Adana Çimento (A)8,733,56-10,09
Adana Çimento (B)6,58-0,30-7,71
Adana Çimento (C)1,972,07-11,66
Adel Kalemcilik13,721,63-12,61
Adese Alışveriş Ticaret1,5411,597,82
Afyon Çimento6,393,061,75
Ak Enerji1,060,95-2,75
Akbank6,871,63-15,29
Akçansa9,413,75-6,27
Akdenız Güvenlık Hız.1,916,11-9,48
Akfen GMYO3,603,45-11,11
Akın Tekstil13,581,95-1,52
Akiş GMYO4,025,79-0,50
Akmerkez GMYO25,262,186,67
Aksa7,81-1,14-0,24
Aksa Enerji3,786,48-0,53
Aksigorta6,523,167,06
Aksu Enerji10,143,47-31,81
Alarko Carrıer54,004,15-10,00
Alarko GMYO14,754,83-2,85
Alarko Holding5,855,03-1,68
Albaraka Türk1,403,70-8,50
Alcatel Lucent Teletaş22,3213,8885,38
Alkim Kağıt6,564,2917,56
Alkim Kimya50,252,3431,13
Altınyağ0,785,4190,24
Altınyunus Çeşme11,000,9210,11
Anadolu Cam3,831,59-12,16
Anadolu Efes22,703,46-1,65
Anadolu Grubu Holding16,502,36-6,20
Anadolu Hayat Emek.7,352,657,46
Anadolu Isuzu12,2019,960,25
Anadolu Sigorta4,901,2411,36
Anel Elektrik2,940,00-8,41
Arçelik18,24-1,83-12,48
ARD Bilişim Teknolojileri15,2013,26
Arena Bilgisayar10,765,3942,90
Armada Bilgisayar18,694,7114,03
Arsan Tekstil4,973,7638,83
Artı Yatırım Holding0,862,386,17
Aselsan28,242,6934,86
Aslan Çimento35,202,09-11,91
Ata GMYO3,752,74-17,22
Atakule GMYO1,834,57-4,69
Atlantis Yatırım Holding1,360,0036,00
Atlas Yat. Ort.1,4813,852,78
AvivaSA Emeklilik Hayat14,882,626,74
Avrasya GMYO1,8119,8719,87
Avrasya Petrol ve Tur.1,8013,21-1,10
Avrasya Stratejik GMYF1.318,800,012,56
Avrupa Yatırım Holding1,362,26-11,69
Ayen Enerji3,286,15-5,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,503,3114,16
Aygaz11,682,46-9,03
Bagfaş13,98-3,59-16,88
Bak Ambalaj6,353,42-13,61
Balatacılar Balatacılık2,6410,00112,90
Bantaş Ambalaj2,764,559,52
Banvit18,872,781,62
Baştaş Başkent Çimento3,004,9015,83
Batı Çimento3,395,612,42
Batısöke Çimento1,274,96-3,05
Bera Holding3,614,34-6,23
Berkosan Yalıtım2,604,84-5,11
Beşiktaş Futbol Yat.2,582,385,31
Beyaz Filo3,512,9311,08
Bilici Yatırım7,390,5469,11
Bim Mağazalar47,20-1,751,16
Birko Mensucat0,356,0612,90
Birlik Mensucat1,224,277,02
Bizim Mağazaları8,93-0,33-20,05
Bolu Çimento4,043,06-14,04
Bomonti Elektrik1,300,001,56
Borusan Mannesmann10,718,29-6,46
Borusan Yat. Paz.70,5014,4513,99
Bosch Fren Sistemleri256,803,59-11,42
Bossa9,403,5216,63
Brisa8,971,24-5,68
Burçelik6,323,788,78
Burçelik Vana14,89-0,3353,35
Bursa Çimento3,554,72-11,33
Carrefoursa5,738,5221,66
Ceo Event Medya6,535,32-20,75
Coca Cola İçecek44,88-0,4915,97
Cosmos Yat. Holding2,416,6418,14
Credıtwest Faktorıng2,396,22-17,01
Çelebi82,252,81-19,44
Çelik Halat9,114,3540,15
Çemaş Döküm1,214,31-3,47
Çemtaş6,603,94-20,29
Çimbeton39,406,83-4,51
Çimentaş14,103,83-6,00
Çimsa9,272,432,09
Çuhadaroğlu Metal3,163,27-0,94
Dagi Giyim2,753,3810,00
Dagi Yatırım Holding2,954,9830,53
Dardanel4,604,7821,37
Datagate Bilgisayar7,804,84-0,13
Demısaş Döküm3,732,477,18
Denge Holding1,284,07-6,57
Deniz GMYO4,352,35-13,86
Denizli Cam7,613,68-8,75
Derimod7,883,6810,36
Derlüks Deri3,489,43-14,71
Desa Deri5,057,4511,23
Despec Bilgisayar5,128,4720,75
Deva Holding9,815,039,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,712,90-8,97
Ditaş Doğan11,842,6023,85
DO-CO529,40-0,38-6,13
Doğan Burda4,583,39-24,55
Doğan Holding1,730,58-5,98
Doğtaş Kelebek Mobilya2,0111,6721,82
Doğusan2,045,15-1,92
Doğuş GMYO5,853,7229,14
Doğuş Otomotiv10,306,518,19
Döktaş Dökümcülük25,404,96-19,74
Duran Doğan Basım17,375,2723,72
Dyo Boya4,694,69-4,29
Eczacıbaşı İlaç3,922,625,66
Eczacıbaşı Yatırım11,63-3,0815,03
Edip Gayrimenkul2,0612,5748,20
Ege Endüstri650,10-2,6111,99
Ege Gübre48,981,74-1,65
Ege Profil12,996,748,52
Ege Seramik4,541,7922,37
Egeli & Co Tarım Girişim0,369,0912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,516,2530,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,359,3775,00
Egeplast14,550,0016,40
Ekiz Kimya1,223,39100,00
Emek Elektrik1,745,459,43
Eminiş Ambalaj2,251,8148,03
Emlak Konut GMYO1,432,88-2,05
Enerjisa Enerji7,860,906,36
Enka İnşaat6,36-1,09-0,93
Erbosan20,680,88-17,21
Ereğli Demir Çelik8,260,12-8,63
Ersu Gıda3,297,5258,94
Escort Teknoloji3,107,64123,02
Etiler Gıda1,922,67-21,63
Euro Kapital Yat. Ort.1,504,90-10,18
Euro Trend Yat. Ort.1,204,35-4,00
Euro Yat. Ort.1,195,310,85
Euro Yatırım Holding1,427,58-5,33
Fenerbahçe Futbol11,65-1,60-19,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,984,74-12,91
F-M İzmit Piston45,002,74-9,78
Fonet Bilgi Teknolojileri7,592,71-1,30
Ford Otosan80,002,5612,91
Formet Çelik Kapı2,294,09-23,67
Frigo Pak Gıda10,649,92-17,90
Galatasaray Sportif3,70-1,6082,27
Garanti Bankası9,570,74-14,09
Garanti Faktoring3,993,373,10
Garanti Yat. Ort.1,6912,6756,48
Gedik Y. Men. Değ.13,772,23145,89
Gedik Yatırım Holding22,9614,86198,57
Gediz Ambalaj7,254,927,25
Gentaş2,380,428,68
Gersan Elektrik3,193,910,00
Global Men. Değ.2,246,1619,15
Global Yat. Holding3,602,86-26,08
Good-Year4,502,9711,11
Göltaş Çimento14,232,01-20,01
Gözde Girişim3,823,24-25,68
GSD Denizcilik2,443,83-4,69
GSD Holding1,505,630,67
Gübre Fabrik.18,498,45104,54
Güler Yat. Holding1,685,66-17,24
Güneş Sigorta2,533,2716,06
Halk GMYO1,432,1417,21
Halk Sigorta2,951,0348,99
Hatay Tekstil9,583,5739,45
Hedef Girişim2,364,42-9,58
Hektaş9,963,4324,19
HUB Girişim29,5613,17214,85
Hürriyet Gzt.1,100,92-3,51
ICBC Turkey Bank4,392,57-16,70
İdealist Danışmanlık2,942,08-11,45
İdealist GMYO3,074,780,33
İhlas Ev Aletleri3,465,8110,54
İhlas Gayrimenkul1,285,796,67
İhlas Gazetecilik3,990,00-41,41
İhlas Holding0,775,48-15,38
İhlas Yayın Holding1,070,944,90
İndeks Bilgisayar10,670,6610,00
Info Yatırım9,10-1,092,25
İntema10,616,1014,58
İpek Doğal Enerji9,370,5421,37
İskenderun Demir Çelik7,160,85-10,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:14:52