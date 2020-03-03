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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,245,1620,43
Acıpayam Selüloz6,492,201,88
Adana Çimento (A)8,881,72-8,55
Adana Çimento (B)6,742,43-5,47
Adana Çimento (C)2,001,52-10,31
Adel Kalemcilik13,881,17-11,59
Adese Alışveriş Ticaret1,561,309,22
Afyon Çimento6,603,295,10
Ak Enerji1,081,89-0,92
Akbank7,235,24-10,85
Akçansa9,682,87-3,59
Akdenız Güvenlık Hız.2,025,76-4,27
Akfen GMYO3,846,67-5,19
Akın Tekstil13,862,060,51
Akiş GMYO4,030,25-0,25
Akmerkez GMYO25,922,619,46
Aksa7,810,00-0,24
Aksa Enerji3,944,233,68
Aksigorta6,550,467,55
Aksu Enerji10,766,11-27,64
Alarko Carrıer54,350,65-9,42
Alarko GMYO14,951,36-1,53
Alarko Holding5,61-4,10-5,71
Albaraka Türk1,464,29-4,58
Alcatel Lucent Teletaş23,284,3093,36
Alkim Kağıt6,600,6118,28
Alkim Kimya50,700,9032,31
Altınyağ0,77-1,2887,80
Altınyunus Çeşme11,464,1814,71
Anadolu Cam3,901,83-10,55
Anadolu Efes22,740,18-1,47
Anadolu Grubu Holding17,506,06-0,51
Anadolu Hayat Emek.7,654,0811,84
Anadolu Isuzu11,93-2,21-1,97
Anadolu Sigorta5,002,0413,64
Anel Elektrik3,074,42-4,36
Arçelik18,903,62-9,31
ARD Bilişim Teknolojileri15,975,07
Arena Bilgisayar11,627,9954,32
Armada Bilgisayar19,403,8018,36
Arsan Tekstil5,245,4346,37
Artı Yatırım Holding0,871,167,41
Aselsan30,487,9345,56
Aslan Çimento35,901,99-10,16
Ata GMYO3,842,40-15,23
Atakule GMYO1,935,460,52
Atlantis Yatırım Holding1,381,4738,00
Atlas Yat. Ort.1,6914,1917,36
AvivaSA Emeklilik Hayat15,091,418,25
Avrasya GMYO2,1016,0239,07
Avrasya Petrol ve Tur.1,947,786,59
Avrasya Stratejik GMYF1.318,900,012,57
Avrupa Yatırım Holding1,413,68-8,44
Ayen Enerji3,352,13-3,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,604,0018,72
Aygaz11,901,88-7,32
Bagfaş14,201,57-15,58
Bak Ambalaj6,502,36-11,56
Balatacılar Balatacılık2,909,85133,87
Bantaş Ambalaj2,884,3514,29
Banvit18,910,211,83
Baştaş Başkent Çimento2,99-0,3315,44
Batı Çimento3,575,317,85
Batısöke Çimento1,313,150,00
Bera Holding3,794,99-1,56
Berkosan Yalıtım2,776,541,09
Beşiktaş Futbol Yat.2,663,108,57
Beyaz Filo3,715,7017,41
Bilici Yatırım7,501,4971,62
Bim Mağazalar48,001,692,87
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,284,9212,28
Bizim Mağazaları9,152,46-18,08
Bolu Çimento4,132,23-12,13
Bomonti Elektrik1,418,4610,16
Borusan Mannesmann10,891,68-4,89
Borusan Yat. Paz.70,800,4314,47
Bosch Fren Sistemleri262,002,02-9,62
Bossa10,157,9825,93
Brisa9,061,00-4,73
Burçelik6,614,5913,77
Burçelik Vana15,393,3658,50
Bursa Çimento3,663,10-8,58
Carrefoursa6,8719,9045,86
Casa Emtia Petrol10,4511,29
Ceo Event Medya6,905,67-16,26
Coca Cola İçecek44,18-1,5614,16
Cosmos Yat. Holding2,420,4118,63
Credıtwest Faktorıng2,390,00-17,01
Çelebi87,506,38-14,30
Çelik Halat9,453,7345,38
Çemaş Döküm1,253,31-0,28
Çemtaş6,752,27-18,48
Çimbeton40,542,89-1,75
Çimentaş14,150,35-5,67
Çimsa9,502,484,63
Çuhadaroğlu Metal3,242,531,57
Dagi Giyim2,915,8216,40
Dagi Yatırım Holding3,3914,9250,00
Dardanel5,0610,0033,51
Datagate Bilgisayar7,982,312,18
Demısaş Döküm3,730,007,18
Denge Holding1,290,78-5,84
Deniz GMYO4,646,67-8,12
Denizli Cam7,812,63-6,35
Derimod7,83-0,639,66
Derlüks Deri3,593,16-12,01
Desa Deri5,366,1418,06
Despec Bilgisayar5,303,5225,00
Deva Holding9,911,0210,23
Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69
Ditaş Doğan11,880,3424,27
DO-CO535,001,06-5,14
Doğan Burda4,763,93-21,58
Doğan Holding1,814,62-1,63
Doğtaş Kelebek Mobilya2,031,0023,03
Doğusan2,092,450,48
Doğuş GMYO6,073,7634,00
Doğuş Otomotiv10,400,979,24
Döktaş Dökümcülük26,203,15-17,21
Duran Doğan Basım17,953,3427,85
Dyo Boya5,6219,8314,69
Eczacıbaşı İlaç3,971,287,01
Eczacıbaşı Yatırım11,902,3217,71
Edip Gayrimenkul2,196,3157,55
Ege Endüstri663,001,9814,21
Ege Gübre49,200,45-1,20
Ege Profil13,090,779,36
Ege Seramik4,683,0826,15
Egeli & Co Tarım Girişim0,398,3321,88
Egeli&Co Enerji Yatırım0,569,8043,59
Egeli&Co Yatırım Holding0,375,7185,00
Egeplast14,600,3416,80
Ekiz Kimya1,284,92109,84
Emek Elektrik1,856,3216,35
Eminiş Ambalaj2,16-4,0042,11
Emlak Konut GMYO1,494,202,05
Enerjisa Enerji8,457,5114,34
Enka İnşaat6,481,890,93
Erbosan20,860,87-16,49
Ereğli Demir Çelik8,513,03-5,86
Ersu Gıda3,362,1362,32
Escort Teknoloji3,100,00123,02
Etiler Gıda1,993,65-18,78
Euro Kapital Yat. Ort.1,606,67-4,19
Euro Trend Yat. Ort.1,254,170,00
Euro Yat. Ort.1,244,205,08
Euro Yatırım Holding1,473,52-2,00
Fenerbahçe Futbol11,932,40-17,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,123,52-9,85
F-M İzmit Piston46,904,22-5,97
Fonet Bilgi Teknolojileri7,975,013,64
Ford Otosan78,15-2,3110,30
Formet Çelik Kapı2,20-3,93-26,67
Frigo Pak Gıda11,003,38-15,12
Galatasaray Sportif3,56-3,7875,37
Garanti Bankası10,196,48-8,53
Garanti Faktoring4,184,768,01
Garanti Yat. Ort.1,721,7859,26
Gedik Y. Men. Değ.13,60-1,23142,86
Gedik Yatırım Holding21,84-4,88184,01
Gediz Ambalaj7,351,388,73
Gentaş2,452,9411,87
Gersan Elektrik3,303,453,45
Global Men. Değ.2,5714,7336,70
Global Yat. Holding3,733,61-23,41
Good-Year4,724,8916,54
Göltaş Çimento14,652,95-17,65
Gözde Girişim3,963,66-22,96
GSD Denizcilik2,648,203,13
GSD Holding1,585,336,04
Gübre Fabrik.18,962,54109,73
Güler Yat. Holding1,743,57-14,29
Güneş Sigorta2,654,7421,56
Halk GMYO1,526,2924,59
Halk Sigorta3,094,7556,06
Hatay Tekstil10,155,9547,74
Hedef Girişim2,453,81-6,13
Hektaş10,384,2229,43
HUB Girişim29,740,61216,77
Hürriyet Gzt.1,176,362,63
ICBC Turkey Bank4,574,10-13,28
İdealist Danışmanlık3,229,52-3,01
İdealist GMYO3,162,933,27
İhlas Ev Aletleri3,789,2520,77
İhlas Gayrimenkul1,387,8115,00
İhlas Gazetecilik4,154,01-39,06
İhlas Holding0,815,19-10,99
İhlas Yayın Holding1,157,4812,75
İndeks Bilgisayar10,972,8113,09
Info Yatırım9,201,103,37
İntema10,640,2814,90
İpek Doğal Enerji9,683,3125,39
İskenderun Demir Çelik7,251,26-9,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:30