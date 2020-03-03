Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,24
|5,16
|20,43
|Acıpayam Selüloz
|6,49
|2,20
|1,88
|Adana Çimento (A)
|8,88
|1,72
|-8,55
|Adana Çimento (B)
|6,74
|2,43
|-5,47
|Adana Çimento (C)
|2,00
|1,52
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|13,88
|1,17
|-11,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,30
|9,22
|Afyon Çimento
|6,60
|3,29
|5,10
|Ak Enerji
|1,08
|1,89
|-0,92
|Akbank
|7,23
|5,24
|-10,85
|Akçansa
|9,68
|2,87
|-3,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,02
|5,76
|-4,27
|Akfen GMYO
|3,84
|6,67
|-5,19
|Akın Tekstil
|13,86
|2,06
|0,51
|Akiş GMYO
|4,03
|0,25
|-0,25
|Akmerkez GMYO
|25,92
|2,61
|9,46
|Aksa
|7,81
|0,00
|-0,24
|Aksa Enerji
|3,94
|4,23
|3,68
|Aksigorta
|6,55
|0,46
|7,55
|Aksu Enerji
|10,76
|6,11
|-27,64
|Alarko Carrıer
|54,35
|0,65
|-9,42
|Alarko GMYO
|14,95
|1,36
|-1,53
|Alarko Holding
|5,61
|-4,10
|-5,71
|Albaraka Türk
|1,46
|4,29
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,28
|4,30
|93,36
|Alkim Kağıt
|6,60
|0,61
|18,28
|Alkim Kimya
|50,70
|0,90
|32,31
|Altınyağ
|0,77
|-1,28
|87,80
|Altınyunus Çeşme
|11,46
|4,18
|14,71
|Anadolu Cam
|3,90
|1,83
|-10,55
|Anadolu Efes
|22,74
|0,18
|-1,47
|Anadolu Grubu Holding
|17,50
|6,06
|-0,51
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|4,08
|11,84
|Anadolu Isuzu
|11,93
|-2,21
|-1,97
|Anadolu Sigorta
|5,00
|2,04
|13,64
|Anel Elektrik
|3,07
|4,42
|-4,36
|Arçelik
|18,90
|3,62
|-9,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,97
|5,07
|Arena Bilgisayar
|11,62
|7,99
|54,32
|Armada Bilgisayar
|19,40
|3,80
|18,36
|Arsan Tekstil
|5,24
|5,43
|46,37
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|7,41
|Aselsan
|30,48
|7,93
|45,56
|Aslan Çimento
|35,90
|1,99
|-10,16
|Ata GMYO
|3,84
|2,40
|-15,23
|Atakule GMYO
|1,93
|5,46
|0,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,38
|1,47
|38,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|14,19
|17,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,09
|1,41
|8,25
|Avrasya GMYO
|2,10
|16,02
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|7,78
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,90
|0,01
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,41
|3,68
|-8,44
|Ayen Enerji
|3,35
|2,13
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,60
|4,00
|18,72
|Aygaz
|11,90
|1,88
|-7,32
|Bagfaş
|14,20
|1,57
|-15,58
|Bak Ambalaj
|6,50
|2,36
|-11,56
|Balatacılar Balatacılık
|2,90
|9,85
|133,87
|Bantaş Ambalaj
|2,88
|4,35
|14,29
|Banvit
|18,91
|0,21
|1,83
|Baştaş Başkent Çimento
|2,99
|-0,33
|15,44
|Batı Çimento
|3,57
|5,31
|7,85
|Batısöke Çimento
|1,31
|3,15
|0,00
|Bera Holding
|3,79
|4,99
|-1,56
|Berkosan Yalıtım
|2,77
|6,54
|1,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,66
|3,10
|8,57
|Beyaz Filo
|3,71
|5,70
|17,41
|Bilici Yatırım
|7,50
|1,49
|71,62
|Bim Mağazalar
|48,00
|1,69
|2,87
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,28
|4,92
|12,28
|Bizim Mağazaları
|9,15
|2,46
|-18,08
|Bolu Çimento
|4,13
|2,23
|-12,13
|Bomonti Elektrik
|1,41
|8,46
|10,16
|Borusan Mannesmann
|10,89
|1,68
|-4,89
|Borusan Yat. Paz.
|70,80
|0,43
|14,47
|Bosch Fren Sistemleri
|262,00
|2,02
|-9,62
|Bossa
|10,15
|7,98
|25,93
|Brisa
|9,06
|1,00
|-4,73
|Burçelik
|6,61
|4,59
|13,77
|Burçelik Vana
|15,39
|3,36
|58,50
|Bursa Çimento
|3,66
|3,10
|-8,58
|Carrefoursa
|6,87
|19,90
|45,86
|Casa Emtia Petrol
|10,45
|11,29
|Ceo Event Medya
|6,90
|5,67
|-16,26
|Coca Cola İçecek
|44,18
|-1,56
|14,16
|Cosmos Yat. Holding
|2,42
|0,41
|18,63
|Credıtwest Faktorıng
|2,39
|0,00
|-17,01
|Çelebi
|87,50
|6,38
|-14,30
|Çelik Halat
|9,45
|3,73
|45,38
|Çemaş Döküm
|1,25
|3,31
|-0,28
|Çemtaş
|6,75
|2,27
|-18,48
|Çimbeton
|40,54
|2,89
|-1,75
|Çimentaş
|14,15
|0,35
|-5,67
|Çimsa
|9,50
|2,48
|4,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,24
|2,53
|1,57
|Dagi Giyim
|2,91
|5,82
|16,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,39
|14,92
|50,00
|Dardanel
|5,06
|10,00
|33,51
|Datagate Bilgisayar
|7,98
|2,31
|2,18
|Demısaş Döküm
|3,73
|0,00
|7,18
|Denge Holding
|1,29
|0,78
|-5,84
|Deniz GMYO
|4,64
|6,67
|-8,12
|Denizli Cam
|7,81
|2,63
|-6,35
|Derimod
|7,83
|-0,63
|9,66
|Derlüks Deri
|3,59
|3,16
|-12,01
|Desa Deri
|5,36
|6,14
|18,06
|Despec Bilgisayar
|5,30
|3,52
|25,00
|Deva Holding
|9,91
|1,02
|10,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|11,88
|0,34
|24,27
|DO-CO
|535,00
|1,06
|-5,14
|Doğan Burda
|4,76
|3,93
|-21,58
|Doğan Holding
|1,81
|4,62
|-1,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,03
|1,00
|23,03
|Doğusan
|2,09
|2,45
|0,48
|Doğuş GMYO
|6,07
|3,76
|34,00
|Doğuş Otomotiv
|10,40
|0,97
|9,24
|Döktaş Dökümcülük
|26,20
|3,15
|-17,21
|Duran Doğan Basım
|17,95
|3,34
|27,85
|Dyo Boya
|5,62
|19,83
|14,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,97
|1,28
|7,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,90
|2,32
|17,71
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|6,31
|57,55
|Ege Endüstri
|663,00
|1,98
|14,21
|Ege Gübre
|49,20
|0,45
|-1,20
|Ege Profil
|13,09
|0,77
|9,36
|Ege Seramik
|4,68
|3,08
|26,15
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,56
|9,80
|43,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|5,71
|85,00
|Egeplast
|14,60
|0,34
|16,80
|Ekiz Kimya
|1,28
|4,92
|109,84
|Emek Elektrik
|1,85
|6,32
|16,35
|Eminiş Ambalaj
|2,16
|-4,00
|42,11
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|4,20
|2,05
|Enerjisa Enerji
|8,45
|7,51
|14,34
|Enka İnşaat
|6,48
|1,89
|0,93
|Erbosan
|20,86
|0,87
|-16,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,51
|3,03
|-5,86
|Ersu Gıda
|3,36
|2,13
|62,32
|Escort Teknoloji
|3,10
|0,00
|123,02
|Etiler Gıda
|1,99
|3,65
|-18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,60
|6,67
|-4,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|4,17
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|4,20
|5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|3,52
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,93
|2,40
|-17,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,12
|3,52
|-9,85
|F-M İzmit Piston
|46,90
|4,22
|-5,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,97
|5,01
|3,64
|Ford Otosan
|78,15
|-2,31
|10,30
|Formet Çelik Kapı
|2,20
|-3,93
|-26,67
|Frigo Pak Gıda
|11,00
|3,38
|-15,12
|Galatasaray Sportif
|3,56
|-3,78
|75,37
|Garanti Bankası
|10,19
|6,48
|-8,53
|Garanti Faktoring
|4,18
|4,76
|8,01
|Garanti Yat. Ort.
|1,72
|1,78
|59,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,60
|-1,23
|142,86
|Gedik Yatırım Holding
|21,84
|-4,88
|184,01
|Gediz Ambalaj
|7,35
|1,38
|8,73
|Gentaş
|2,45
|2,94
|11,87
|Gersan Elektrik
|3,30
|3,45
|3,45
|Global Men. Değ.
|2,57
|14,73
|36,70
|Global Yat. Holding
|3,73
|3,61
|-23,41
|Good-Year
|4,72
|4,89
|16,54
|Göltaş Çimento
|14,65
|2,95
|-17,65
|Gözde Girişim
|3,96
|3,66
|-22,96
|GSD Denizcilik
|2,64
|8,20
|3,13
|GSD Holding
|1,58
|5,33
|6,04
|Gübre Fabrik.
|18,96
|2,54
|109,73
|Güler Yat. Holding
|1,74
|3,57
|-14,29
|Güneş Sigorta
|2,65
|4,74
|21,56
|Halk GMYO
|1,52
|6,29
|24,59
|Halk Sigorta
|3,09
|4,75
|56,06
|Hatay Tekstil
|10,15
|5,95
|47,74
|Hedef Girişim
|2,45
|3,81
|-6,13
|Hektaş
|10,38
|4,22
|29,43
|HUB Girişim
|29,74
|0,61
|216,77
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|6,36
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,57
|4,10
|-13,28
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|9,52
|-3,01
|İdealist GMYO
|3,16
|2,93
|3,27
|İhlas Ev Aletleri
|3,78
|9,25
|20,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|7,81
|15,00
|İhlas Gazetecilik
|4,15
|4,01
|-39,06
|İhlas Holding
|0,81
|5,19
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|7,48
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|10,97
|2,81
|13,09
|Info Yatırım
|9,20
|1,10
|3,37
|İntema
|10,64
|0,28
|14,90
|İpek Doğal Enerji
|9,68
|3,31
|25,39
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|1,26
|-9,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)