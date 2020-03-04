Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,14-4,4615,05
Acıpayam Selüloz6,672,774,71
Adana Çimento (A)8,87-0,11-8,65
Adana Çimento (B)6,63-1,63-7,01
Adana Çimento (C)1,98-1,00-11,21
Adel Kalemcilik13,68-1,44-12,87
Adese Alışveriş Ticaret1,48-5,133,62
Afyon Çimento6,640,615,73
Ak Enerji1,080,00-0,92
Akbank7,483,46-7,77
Akçansa9,57-1,14-4,68
Akdenız Güvenlık Hız.1,97-2,48-6,64
Akfen GMYO3,74-2,60-7,65
Akın Tekstil13,44-3,03-2,54
Akiş GMYO3,98-1,24-1,49
Akmerkez GMYO25,72-0,778,61
Aksa7,66-1,92-2,15
Aksa Enerji3,80-3,550,00
Aksigorta6,570,317,88
Aksu Enerji10,35-3,81-30,40
Alarko Carrıer52,55-3,31-12,42
Alarko GMYO14,40-3,68-5,15
Alarko Holding5,48-2,32-7,90
Albaraka Türk1,42-2,74-7,19
Alcatel Lucent Teletaş22,40-3,7886,05
Alkim Kağıt6,44-2,4215,41
Alkim Kimya50,35-0,6931,39
Altınyağ0,770,0087,80
Altınyunus Çeşme11,23-2,0112,41
Anadolu Cam3,86-1,03-11,47
Anadolu Efes22,60-0,62-2,08
Anadolu Grubu Holding16,51-5,66-6,14
Anadolu Hayat Emek.7,56-1,1810,53
Anadolu Isuzu11,62-2,60-4,52
Anadolu Sigorta4,97-0,6012,95
Anel Elektrik3,01-1,95-6,23
Arçelik19,080,95-8,45
ARD Bilişim Teknolojileri15,50-2,94
Arena Bilgisayar10,96-5,6845,55
Armada Bilgisayar19,15-1,2916,84
Arsan Tekstil5,18-1,1544,69
Artı Yatırım Holding0,881,158,64
Aselsan29,78-2,3042,22
Aslan Çimento35,56-0,95-11,01
Ata GMYO3,881,04-14,35
Atakule GMYO1,90-1,55-1,04
Atlantis Yatırım Holding1,35-2,1735,00
Atlas Yat. Ort.1,68-0,5916,67
AvivaSA Emeklilik Hayat15,200,739,04
Avrasya GMYO1,94-7,6228,48
Avrasya Petrol ve Tur.1,88-3,093,30
Avrasya Stratejik GMYF1.318,902,57
Avrupa Yatırım Holding1,39-1,42-9,74
Ayen Enerji3,28-2,09-5,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,620,7719,63
Aygaz11,950,42-6,93
Bagfaş13,91-2,04-17,30
Bak Ambalaj6,43-1,08-12,52
Balatacılar Balatacılık3,096,55149,19
Bantaş Ambalaj2,85-1,0413,10
Banvit18,39-2,75-0,97
Baştaş Başkent Çimento2,990,0015,44
Batı Çimento3,52-1,406,34
Batısöke Çimento1,29-1,53-1,53
Bera Holding3,67-3,17-4,68
Berkosan Yalıtım2,68-3,25-2,19
Beşiktaş Futbol Yat.2,57-3,384,90
Beyaz Filo3,60-2,9613,92
Bilici Yatırım7,702,6776,20
Bim Mağazalar48,841,754,67
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,26-1,5610,53
Bizim Mağazaları8,92-2,51-20,14
Bolu Çimento4,10-0,73-12,77
Bomonti Elektrik1,410,0010,16
Borusan Mannesmann10,18-6,52-11,09
Borusan Yat. Paz.66,00-6,786,71
Bosch Fren Sistemleri255,10-2,63-12,00
Bossa9,80-3,4521,59
Brisa8,95-1,21-5,89
Burçelik6,640,4514,29
Burçelik Vana14,56-5,3949,95
Bursa Çimento3,62-1,09-9,58
Carrefoursa7,042,4749,47
Casa Emtia Petrol10,20-2,398,63
Ceo Event Medya6,60-4,35-19,90
Coca Cola İçecek44,580,9115,19
Cosmos Yat. Holding2,38-1,6516,67
Credıtwest Faktorıng2,35-1,67-18,40
Çelebi91,154,17-10,72
Çelik Halat8,96-5,1937,85
Çemaş Döküm1,22-2,40-2,67
Çemtaş6,44-4,59-22,22
Çimbeton39,08-3,60-5,28
Çimentaş13,99-1,13-6,73
Çimsa9,39-1,163,41
Çuhadaroğlu Metal3,13-3,40-1,88
Dagi Giyim2,79-4,1211,60
Dagi Yatırım Holding3,34-1,4747,79
Dardanel5,172,1736,41
Datagate Bilgisayar8,304,016,27
Demısaş Döküm3,58-4,022,87
Denge Holding1,27-1,55-7,30
Deniz GMYO4,58-1,29-9,31
Denizli Cam7,951,79-4,68
Derimod7,32-6,512,52
Derlüks Deri3,44-4,18-15,69
Desa Deri5,15-3,9213,44
Despec Bilgisayar5,11-3,5820,52
Deva Holding9,80-1,119,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,731,39-6,41
Ditaş Doğan11,930,4224,79
DO-CO523,50-2,15-7,18
Doğan Burda4,70-1,26-22,57
Doğan Holding1,78-1,66-3,26
Doğtaş Kelebek Mobilya1,95-3,9418,18
Doğusan2,04-2,39-1,92
Doğuş GMYO5,97-1,6531,79
Doğuş Otomotiv10,17-2,216,83
Döktaş Dökümcülük24,90-4,96-21,32
Duran Doğan Basım16,75-6,6919,30
Dyo Boya5,38-4,279,80
Eczacıbaşı İlaç3,92-1,265,66
Eczacıbaşı Yatırım11,55-2,9414,24
Edip Gayrimenkul2,10-4,1151,08
Ege Endüstri655,00-1,2112,83
Ege Gübre47,92-2,60-3,78
Ege Profil13,251,2210,69
Ege Seramik4,60-1,7123,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-7,6912,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,51-8,9330,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,34-8,1170,00
Egeplast14,30-2,0514,40
Ekiz Kimya1,26-1,56106,56
Emek Elektrik1,81-2,1613,84
Eminiş Ambalaj2,243,7047,37
Emlak Konut GMYO1,47-1,340,68
Enerjisa Enerji8,520,8315,29
Enka İnşaat6,632,313,27
Erbosan20,60-1,25-17,53
Ereğli Demir Çelik8,30-2,47-8,19
Ersu Gıda3,22-4,1755,56
Escort Teknoloji3,00-3,23115,83
Etiler Gıda2,084,52-15,10
Euro Kapital Yat. Ort.1,55-3,13-7,19
Euro Trend Yat. Ort.1,24-0,80-0,80
Euro Yat. Ort.1,23-0,814,24
Euro Yatırım Holding1,45-1,36-3,33
Fenerbahçe Futbol11,56-3,10-20,11
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,98-3,40-12,91
F-M İzmit Piston45,46-3,07-8,86
Fonet Bilgi Teknolojileri7,75-2,760,78
Ford Otosan76,35-2,307,76
Formet Çelik Kapı2,220,91-26,00
Frigo Pak Gıda10,30-6,36-20,52
Galatasaray Sportif3,40-4,4967,49
Garanti Bankası10,361,67-7,00
Garanti Faktoring5,0119,8629,46
Garanti Yat. Ort.1,65-4,0752,78
Gedik Y. Men. Değ.14,143,97152,50
Gedik Yatırım Holding20,34-6,87164,50
Gediz Ambalaj7,502,0410,95
Gentaş2,37-3,278,22
Gersan Elektrik3,18-3,64-0,31
Global Men. Değ.2,49-3,1132,45
Global Yat. Holding3,56-4,56-26,90
Good-Year4,62-2,1214,07
Göltaş Çimento14,33-2,18-19,45
Gözde Girişim3,80-4,04-26,07
GSD Denizcilik2,52-4,55-1,56
GSD Holding1,53-3,162,68
Gübre Fabrik.18,55-2,16105,20
Güler Yat. Holding1,69-2,87-16,75
Güneş Sigorta2,63-0,7520,64
Halk GMYO1,48-2,6321,31
Halk Sigorta3,296,4766,16
Hatay Tekstil9,59-5,5239,59
Hedef Girişim2,35-4,08-9,96
Hektaş9,96-4,0524,19
HUB Girişim28,14-5,38199,72
Hürriyet Gzt.1,224,277,02
ICBC Turkey Bank4,46-2,41-15,37
İdealist Danışmanlık3,10-3,73-6,63
İdealist GMYO3,12-1,271,96
İhlas Ev Aletleri3,69-2,3817,89
İhlas Gayrimenkul1,32-4,3510,00
İhlas Gazetecilik4,14-0,24-39,21
İhlas Holding0,78-3,70-14,29
İhlas Yayın Holding1,07-6,964,90
İndeks Bilgisayar10,55-3,838,76
Info Yatırım9,200,003,37
İntema10,40-2,2612,31
İpek Doğal Enerji9,36-3,3121,24
İskenderun Demir Çelik7,05-2,76-11,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:41