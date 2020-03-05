Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,16
|0,93
|16,13
|Acıpayam Selüloz
|6,65
|-0,30
|4,40
|Adana Çimento (A)
|8,90
|0,34
|-8,34
|Adana Çimento (B)
|6,62
|-0,15
|-7,15
|Adana Çimento (C)
|2,00
|1,01
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|13,82
|1,02
|-11,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|2,03
|5,72
|Afyon Çimento
|6,60
|-0,60
|5,10
|Ak Enerji
|1,06
|-1,85
|-2,75
|Akbank
|7,43
|-0,67
|-8,38
|Akçansa
|9,50
|-0,73
|-5,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|0,00
|-6,64
|Akfen GMYO
|3,77
|0,80
|-6,91
|Akın Tekstil
|13,55
|0,82
|-1,74
|Akiş GMYO
|3,98
|0,00
|-1,49
|Akmerkez GMYO
|25,36
|-1,40
|7,09
|Aksa
|7,88
|2,87
|0,66
|Aksa Enerji
|4,14
|8,95
|8,95
|Aksigorta
|6,63
|0,91
|8,87
|Aksu Enerji
|10,61
|2,51
|-28,65
|Alarko Carrıer
|52,80
|0,48
|-12,00
|Alarko GMYO
|14,40
|0,00
|-5,15
|Alarko Holding
|5,40
|-1,46
|-9,24
|Albaraka Türk
|1,44
|1,41
|-5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,36
|-0,18
|85,71
|Alkim Kağıt
|6,45
|0,16
|15,59
|Alkim Kimya
|52,40
|4,07
|36,74
|Altınyağ
|0,75
|-2,60
|82,93
|Altınyunus Çeşme
|10,69
|-4,81
|7,01
|Anadolu Cam
|3,88
|0,52
|-11,01
|Anadolu Efes
|22,94
|1,50
|-0,61
|Anadolu Grubu Holding
|17,67
|7,03
|0,45
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|1,19
|11,84
|Anadolu Isuzu
|11,71
|0,77
|-3,78
|Anadolu Sigorta
|5,02
|1,01
|14,09
|Anel Elektrik
|3,00
|-0,33
|-6,54
|Arçelik
|18,81
|-1,42
|-9,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,38
|-0,77
|Arena Bilgisayar
|11,21
|2,28
|48,87
|Armada Bilgisayar
|19,40
|1,31
|18,36
|Arsan Tekstil
|5,12
|-1,16
|43,02
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|-3,41
|4,94
|Aselsan
|30,28
|1,68
|44,60
|Aslan Çimento
|35,66
|0,28
|-10,76
|Ata GMYO
|3,89
|0,26
|-14,13
|Atakule GMYO
|1,89
|-0,53
|-1,56
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,70
|1,19
|18,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,20
|0,00
|9,04
|Avrasya GMYO
|1,93
|-0,52
|27,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|1,06
|4,40
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,10
|0,02
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,40
|0,72
|-9,09
|Ayen Enerji
|3,34
|1,83
|-3,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,60
|-0,76
|18,72
|Aygaz
|12,21
|2,18
|-4,91
|Bagfaş
|13,86
|-0,36
|-17,60
|Bak Ambalaj
|6,41
|-0,31
|-12,79
|Balatacılar Balatacılık
|2,91
|-5,83
|134,68
|Bantaş Ambalaj
|2,84
|-0,35
|12,70
|Banvit
|18,12
|-1,47
|-2,42
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|-1,34
|13,90
|Batı Çimento
|3,49
|-0,85
|5,44
|Batısöke Çimento
|1,27
|-1,55
|-3,05
|Bera Holding
|3,69
|0,54
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,08
|14,93
|12,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,64
|2,72
|7,76
|Beyaz Filo
|3,58
|-0,56
|13,29
|Bilici Yatırım
|7,85
|1,95
|79,63
|Bim Mağazalar
|52,20
|6,88
|11,87
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,27
|0,79
|11,40
|Bizim Mağazaları
|8,91
|-0,11
|-20,23
|Bolu Çimento
|4,16
|1,46
|-11,49
|Bomonti Elektrik
|1,39
|-1,42
|8,59
|Borusan Mannesmann
|10,31
|1,28
|-9,96
|Borusan Yat. Paz.
|68,20
|3,33
|10,27
|Bosch Fren Sistemleri
|253,00
|-0,82
|-12,73
|Bossa
|9,92
|1,22
|23,08
|Brisa
|8,98
|0,34
|-5,57
|Burçelik
|7,63
|14,91
|31,33
|Burçelik Vana
|16,50
|13,32
|69,93
|Bursa Çimento
|3,64
|0,55
|-9,08
|Carrefoursa
|7,23
|2,70
|53,50
|Casa Emtia Petrol
|10,44
|2,35
|11,18
|Ceo Event Medya
|6,63
|0,45
|-19,54
|Coca Cola İçecek
|45,22
|1,44
|16,85
|Cosmos Yat. Holding
|2,35
|-1,26
|15,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|0,00
|-18,40
|Çelebi
|89,75
|-1,54
|-12,10
|Çelik Halat
|9,04
|0,89
|39,08
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-2,67
|Çemtaş
|6,40
|-0,62
|-22,71
|Çimbeton
|39,48
|1,02
|-4,31
|Çimentaş
|14,13
|1,00
|-5,80
|Çimsa
|9,26
|-1,38
|1,98
|Çuhadaroğlu Metal
|3,15
|0,64
|-1,25
|Dagi Giyim
|2,83
|1,43
|13,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,35
|0,30
|48,23
|Dardanel
|5,45
|5,42
|43,80
|Datagate Bilgisayar
|9,07
|9,28
|16,13
|Demısaş Döküm
|3,58
|0,00
|2,87
|Denge Holding
|1,26
|-0,79
|-8,03
|Deniz GMYO
|4,57
|-0,22
|-9,50
|Denizli Cam
|7,85
|-1,26
|-5,88
|Derimod
|7,54
|3,01
|5,60
|Derlüks Deri
|3,47
|0,87
|-14,95
|Desa Deri
|5,11
|-0,78
|12,56
|Despec Bilgisayar
|5,21
|1,96
|22,88
|Deva Holding
|9,68
|-1,22
|7,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|11,87
|-0,50
|24,16
|DO-CO
|515,00
|-1,62
|-8,69
|Doğan Burda
|4,53
|-3,62
|-25,37
|Doğan Holding
|1,79
|0,56
|-2,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,99
|2,05
|20,61
|Doğusan
|2,06
|0,98
|-0,96
|Doğuş GMYO
|6,07
|1,68
|34,00
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|-1,67
|5,04
|Döktaş Dökümcülük
|25,00
|0,40
|-21,00
|Duran Doğan Basım
|17,29
|3,22
|23,15
|Dyo Boya
|5,52
|2,60
|12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|3,89
|-0,77
|4,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,47
|-0,69
|13,45
|Edip Gayrimenkul
|2,06
|-1,90
|48,20
|Ege Endüstri
|640,20
|-2,26
|10,28
|Ege Gübre
|48,10
|0,38
|-3,41
|Ege Profil
|12,99
|-1,96
|8,52
|Ege Seramik
|4,51
|-1,96
|21,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|2,78
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|3,92
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|0,00
|70,00
|Egeplast
|14,18
|-0,84
|13,44
|Ekiz Kimya
|1,24
|-1,59
|103,28
|Emek Elektrik
|1,70
|-6,08
|6,92
|Eminiş Ambalaj
|2,46
|9,82
|61,84
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|0,00
|0,68
|Enerjisa Enerji
|8,44
|-0,94
|14,21
|Enka İnşaat
|6,63
|0,00
|3,27
|Erbosan
|20,44
|-0,78
|-18,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|5,42
|-3,21
|Ersu Gıda
|3,23
|0,31
|56,04
|Escort Teknoloji
|3,11
|3,67
|123,74
|Etiler Gıda
|2,09
|0,48
|-14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,56
|0,65
|-6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|-1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|11,69
|1,12
|-19,21
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,96
|-0,50
|-13,35
|F-M İzmit Piston
|46,14
|1,50
|-7,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,95
|2,58
|3,38
|Ford Otosan
|76,50
|0,20
|7,97
|Formet Çelik Kapı
|2,22
|0,00
|-26,00
|Frigo Pak Gıda
|10,85
|5,34
|-16,28
|Galatasaray Sportif
|3,60
|5,88
|77,34
|Garanti Bankası
|10,30
|-0,58
|-7,54
|Garanti Faktoring
|5,19
|3,59
|34,11
|Garanti Yat. Ort.
|1,65
|0,00
|52,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,24
|0,71
|154,29
|Gedik Yatırım Holding
|20,92
|2,85
|172,04
|Gediz Ambalaj
|7,33
|-2,27
|8,43
|Gentaş
|2,36
|-0,42
|7,76
|Gersan Elektrik
|3,19
|0,31
|0,00
|Global Men. Değ.
|2,55
|2,41
|35,64
|Global Yat. Holding
|3,53
|-0,84
|-27,52
|Good-Year
|4,75
|2,81
|17,28
|Göltaş Çimento
|14,43
|0,70
|-18,89
|Gözde Girişim
|3,73
|-1,84
|-27,43
|GSD Denizcilik
|2,45
|-2,78
|-4,30
|GSD Holding
|1,53
|0,00
|2,68
|Gübre Fabrik.
|19,55
|5,39
|116,26
|Güler Yat. Holding
|1,69
|0,00
|-16,75
|Güneş Sigorta
|2,62
|-0,38
|20,18
|Halk GMYO
|1,57
|6,08
|28,69
|Halk Sigorta
|3,61
|9,73
|82,32
|Hatay Tekstil
|9,43
|-1,67
|37,26
|Hedef Girişim
|2,38
|1,28
|-8,81
|Hektaş
|10,00
|0,40
|24,69
|HUB Girişim
|27,70
|-1,56
|195,04
|Hürriyet Gzt.
|1,29
|5,74
|13,16
|ICBC Turkey Bank
|4,41
|-1,12
|-16,32
|İdealist Danışmanlık
|3,10
|0,00
|-6,63
|İdealist GMYO
|3,14
|0,64
|2,61
|İhlas Ev Aletleri
|3,74
|1,36
|19,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|1,52
|11,67
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|-3,38
|-41,26
|İhlas Holding
|0,79
|1,28
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,07
|0,00
|4,90
|İndeks Bilgisayar
|10,65
|0,95
|9,79
|Info Yatırım
|9,30
|1,09
|4,49
|İntema
|10,50
|0,96
|13,39
|İpek Doğal Enerji
|9,34
|-0,21
|20,98
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|2,13
|-10,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)