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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,160,9316,13
Acıpayam Selüloz6,65-0,304,40
Adana Çimento (A)8,900,34-8,34
Adana Çimento (B)6,62-0,15-7,15
Adana Çimento (C)2,001,01-10,31
Adel Kalemcilik13,821,02-11,97
Adese Alışveriş Ticaret1,512,035,72
Afyon Çimento6,60-0,605,10
Ak Enerji1,06-1,85-2,75
Akbank7,43-0,67-8,38
Akçansa9,50-0,73-5,38
Akdenız Güvenlık Hız.1,970,00-6,64
Akfen GMYO3,770,80-6,91
Akın Tekstil13,550,82-1,74
Akiş GMYO3,980,00-1,49
Akmerkez GMYO25,36-1,407,09
Aksa7,882,870,66
Aksa Enerji4,148,958,95
Aksigorta6,630,918,87
Aksu Enerji10,612,51-28,65
Alarko Carrıer52,800,48-12,00
Alarko GMYO14,400,00-5,15
Alarko Holding5,40-1,46-9,24
Albaraka Türk1,441,41-5,88
Alcatel Lucent Teletaş22,36-0,1885,71
Alkim Kağıt6,450,1615,59
Alkim Kimya52,404,0736,74
Altınyağ0,75-2,6082,93
Altınyunus Çeşme10,69-4,817,01
Anadolu Cam3,880,52-11,01
Anadolu Efes22,941,50-0,61
Anadolu Grubu Holding17,677,030,45
Anadolu Hayat Emek.7,651,1911,84
Anadolu Isuzu11,710,77-3,78
Anadolu Sigorta5,021,0114,09
Anel Elektrik3,00-0,33-6,54
Arçelik18,81-1,42-9,74
ARD Bilişim Teknolojileri15,38-0,77
Arena Bilgisayar11,212,2848,87
Armada Bilgisayar19,401,3118,36
Arsan Tekstil5,12-1,1643,02
Artı Yatırım Holding0,85-3,414,94
Aselsan30,281,6844,60
Aslan Çimento35,660,28-10,76
Ata GMYO3,890,26-14,13
Atakule GMYO1,89-0,53-1,56
Atlantis Yatırım Holding1,371,4837,00
Atlas Yat. Ort.1,701,1918,06
AvivaSA Emeklilik Hayat15,200,009,04
Avrasya GMYO1,93-0,5227,81
Avrasya Petrol ve Tur.1,901,064,40
Avrasya Stratejik GMYF1.319,100,022,58
Avrupa Yatırım Holding1,400,72-9,09
Ayen Enerji3,341,83-3,75
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,60-0,7618,72
Aygaz12,212,18-4,91
Bagfaş13,86-0,36-17,60
Bak Ambalaj6,41-0,31-12,79
Balatacılar Balatacılık2,91-5,83134,68
Bantaş Ambalaj2,84-0,3512,70
Banvit18,12-1,47-2,42
Baştaş Başkent Çimento2,95-1,3413,90
Batı Çimento3,49-0,855,44
Batısöke Çimento1,27-1,55-3,05
Bera Holding3,690,54-4,16
Berkosan Yalıtım3,0814,9312,41
Beşiktaş Futbol Yat.2,642,727,76
Beyaz Filo3,58-0,5613,29
Bilici Yatırım7,851,9579,63
Bim Mağazalar52,206,8811,87
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,270,7911,40
Bizim Mağazaları8,91-0,11-20,23
Bolu Çimento4,161,46-11,49
Bomonti Elektrik1,39-1,428,59
Borusan Mannesmann10,311,28-9,96
Borusan Yat. Paz.68,203,3310,27
Bosch Fren Sistemleri253,00-0,82-12,73
Bossa9,921,2223,08
Brisa8,980,34-5,57
Burçelik7,6314,9131,33
Burçelik Vana16,5013,3269,93
Bursa Çimento3,640,55-9,08
Carrefoursa7,232,7053,50
Casa Emtia Petrol10,442,3511,18
Ceo Event Medya6,630,45-19,54
Coca Cola İçecek45,221,4416,85
Cosmos Yat. Holding2,35-1,2615,20
Credıtwest Faktorıng2,350,00-18,40
Çelebi89,75-1,54-12,10
Çelik Halat9,040,8939,08
Çemaş Döküm1,220,00-2,67
Çemtaş6,40-0,62-22,71
Çimbeton39,481,02-4,31
Çimentaş14,131,00-5,80
Çimsa9,26-1,381,98
Çuhadaroğlu Metal3,150,64-1,25
Dagi Giyim2,831,4313,20
Dagi Yatırım Holding3,350,3048,23
Dardanel5,455,4243,80
Datagate Bilgisayar9,079,2816,13
Demısaş Döküm3,580,002,87
Denge Holding1,26-0,79-8,03
Deniz GMYO4,57-0,22-9,50
Denizli Cam7,85-1,26-5,88
Derimod7,543,015,60
Derlüks Deri3,470,87-14,95
Desa Deri5,11-0,7812,56
Despec Bilgisayar5,211,9622,88
Deva Holding9,68-1,227,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,741,37-5,13
Ditaş Doğan11,87-0,5024,16
DO-CO515,00-1,62-8,69
Doğan Burda4,53-3,62-25,37
Doğan Holding1,790,56-2,72
Doğtaş Kelebek Mobilya1,992,0520,61
Doğusan2,060,98-0,96
Doğuş GMYO6,071,6834,00
Doğuş Otomotiv10,00-1,675,04
Döktaş Dökümcülük25,000,40-21,00
Duran Doğan Basım17,293,2223,15
Dyo Boya5,522,6012,65
Eczacıbaşı İlaç3,89-0,774,85
Eczacıbaşı Yatırım11,47-0,6913,45
Edip Gayrimenkul2,06-1,9048,20
Ege Endüstri640,20-2,2610,28
Ege Gübre48,100,38-3,41
Ege Profil12,99-1,968,52
Ege Seramik4,51-1,9621,56
Egeli & Co Tarım Girişim0,372,7815,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,533,9235,90
Egeli&Co Yatırım Holding0,340,0070,00
Egeplast14,18-0,8413,44
Ekiz Kimya1,24-1,59103,28
Emek Elektrik1,70-6,086,92
Eminiş Ambalaj2,469,8261,84
Emlak Konut GMYO1,470,000,68
Enerjisa Enerji8,44-0,9414,21
Enka İnşaat6,630,003,27
Erbosan20,44-0,78-18,17
Ereğli Demir Çelik8,755,42-3,21
Ersu Gıda3,230,3156,04
Escort Teknoloji3,113,67123,74
Etiler Gıda2,090,48-14,69
Euro Kapital Yat. Ort.1,560,65-6,59
Euro Trend Yat. Ort.1,23-0,81-1,60
Euro Yat. Ort.1,240,815,08
Euro Yatırım Holding1,460,69-2,67
Fenerbahçe Futbol11,691,12-19,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,96-0,50-13,35
F-M İzmit Piston46,141,50-7,50
Fonet Bilgi Teknolojileri7,952,583,38
Ford Otosan76,500,207,97
Formet Çelik Kapı2,220,00-26,00
Frigo Pak Gıda10,855,34-16,28
Galatasaray Sportif3,605,8877,34
Garanti Bankası10,30-0,58-7,54
Garanti Faktoring5,193,5934,11
Garanti Yat. Ort.1,650,0052,78
Gedik Y. Men. Değ.14,240,71154,29
Gedik Yatırım Holding20,922,85172,04
Gediz Ambalaj7,33-2,278,43
Gentaş2,36-0,427,76
Gersan Elektrik3,190,310,00
Global Men. Değ.2,552,4135,64
Global Yat. Holding3,53-0,84-27,52
Good-Year4,752,8117,28
Göltaş Çimento14,430,70-18,89
Gözde Girişim3,73-1,84-27,43
GSD Denizcilik2,45-2,78-4,30
GSD Holding1,530,002,68
Gübre Fabrik.19,555,39116,26
Güler Yat. Holding1,690,00-16,75
Güneş Sigorta2,62-0,3820,18
Halk GMYO1,576,0828,69
Halk Sigorta3,619,7382,32
Hatay Tekstil9,43-1,6737,26
Hedef Girişim2,381,28-8,81
Hektaş10,000,4024,69
HUB Girişim27,70-1,56195,04
Hürriyet Gzt.1,295,7413,16
ICBC Turkey Bank4,41-1,12-16,32
İdealist Danışmanlık3,100,00-6,63
İdealist GMYO3,140,642,61
İhlas Ev Aletleri3,741,3619,49
İhlas Gayrimenkul1,341,5211,67
İhlas Gazetecilik4,00-3,38-41,26
İhlas Holding0,791,28-13,19
İhlas Yayın Holding1,070,004,90
İndeks Bilgisayar10,650,959,79
Info Yatırım9,301,094,49
İntema10,500,9613,39
İpek Doğal Enerji9,34-0,2120,98
İskenderun Demir Çelik7,202,13-10,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 19:35:04