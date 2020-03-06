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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,170,4616,67
Acıpayam Selüloz6,38-4,060,16
Adana Çimento (A)8,86-0,45-8,75
Adana Çimento (B)6,45-2,57-9,54
Adana Çimento (C)1,99-0,50-10,76
Adel Kalemcilik13,48-2,46-14,14
Adese Alışveriş Ticaret1,520,666,42
Afyon Çimento6,35-3,791,11
Ak Enerji1,03-2,83-5,50
Akbank7,29-1,88-10,11
Akçansa9,08-4,42-9,56
Akdenız Güvenlık Hız.1,94-1,52-8,06
Akfen GMYO3,71-1,59-8,40
Akın Tekstil13,30-1,85-3,55
Akiş GMYO3,84-3,52-4,95
Akmerkez GMYO24,94-1,665,32
Aksa7,65-2,92-2,28
Aksa Enerji3,99-3,625,00
Aksigorta6,61-0,308,54
Aksu Enerji10,25-3,39-31,07
Alarko Carrıer50,80-3,79-15,33
Alarko GMYO13,83-3,96-8,91
Alarko Holding5,20-3,70-12,61
Albaraka Türk1,39-3,47-9,15
Alcatel Lucent Teletaş22,721,6188,70
Alkim Kağıt6,25-3,1012,01
Alkim Kimya51,45-1,8134,26
Altınyağ0,71-5,3373,17
Altınyunus Çeşme9,98-6,64-0,10
Anadolu Cam3,73-3,87-14,45
Anadolu Efes23,201,130,52
Anadolu Grubu Holding16,67-5,66-5,23
Anadolu Hayat Emek.7,50-1,969,65
Anadolu Isuzu11,50-1,79-5,51
Anadolu Sigorta4,98-0,8013,18
Anel Elektrik3,031,00-5,61
Arçelik17,94-4,63-13,92
ARD Bilişim Teknolojileri15,440,39
Arena Bilgisayar10,94-2,4145,29
Armada Bilgisayar22,3014,9536,06
Arsan Tekstil4,98-2,7339,11
Artı Yatırım Holding0,850,004,94
Aselsan29,84-1,4542,50
Aslan Çimento35,56-0,28-11,01
Ata GMYO3,86-0,77-14,79
Atakule GMYO1,84-2,65-4,17
Atlantis Yatırım Holding1,35-1,4635,00
Atlas Yat. Ort.1,65-2,9414,58
AvivaSA Emeklilik Hayat15,18-0,138,90
Avrasya GMYO1,89-2,0725,17
Avrasya Petrol ve Tur.1,85-2,631,65
Avrasya Stratejik GMYF1.319,200,012,59
Avrupa Yatırım Holding1,38-1,43-10,39
Ayen Enerji3,422,40-1,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,57-1,1517,35
Aygaz11,63-4,75-9,42
Bagfaş13,50-2,60-19,74
Bak Ambalaj6,25-2,50-14,97
Balatacılar Balatacılık2,972,06139,52
Bantaş Ambalaj2,70-4,937,14
Banvit17,80-1,77-4,15
Baştaş Başkent Çimento2,88-2,3711,20
Batı Çimento3,37-3,441,81
Batısöke Çimento1,24-2,36-5,34
Bera Holding3,55-3,79-7,79
Berkosan Yalıtım3,5414,9429,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,62-0,766,94
Beyaz Filo3,47-3,079,81
Bilici Yatırım7,870,2580,09
Bim Mağazalar52,801,1513,16
Birko Mensucat0,350,0012,90
Birlik Mensucat1,23-3,157,89
Bizim Mağazaları8,74-1,91-21,75
Bolu Çimento4,13-0,72-12,13
Bomonti Elektrik1,36-2,166,25
Borusan Mannesmann9,90-3,98-13,54
Borusan Yat. Paz.65,10-4,555,25
Bosch Fren Sistemleri244,40-3,40-15,70
Bossa9,40-5,2416,63
Brisa8,48-5,57-10,83
Burçelik7,883,2835,63
Burçelik Vana16,30-1,2167,87
Bursa Çimento3,51-3,57-12,32
Carrefoursa6,72-7,0542,68
Casa Emtia Petrol10,480,3811,61
Ceo Event Medya6,62-0,15-19,66
Coca Cola İçecek43,30-4,2511,89
Cosmos Yat. Holding2,34-0,4314,71
Credıtwest Faktorıng2,350,00-18,40
Çelebi84,30-6,07-17,43
Çelik Halat8,46-6,4230,15
Çemaş Döküm1,20-1,64-4,27
Çemtaş6,20-3,13-25,12
Çimbeton37,40-5,27-9,36
Çimentaş13,99-0,99-6,73
Çimsa9,00-2,81-0,88
Çuhadaroğlu Metal3,06-2,86-4,08
Dagi Giyim2,64-6,715,60
Dagi Yatırım Holding3,18-5,0740,71
Dardanel5,22-4,2237,73
Datagate Bilgisayar8,30-8,496,27
Demısaş Döküm3,56-0,562,30
Denge Holding1,25-0,79-8,76
Deniz GMYO4,48-1,97-11,29
Denizli Cam7,63-2,80-8,51
Derimod7,48-0,804,76
Derlüks Deri3,37-2,88-17,40
Desa Deri4,97-2,749,47
Despec Bilgisayar5,08-2,5019,81
Deva Holding9,63-0,527,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,73-1,35-6,41
Ditaş Doğan11,57-2,5321,03
DO-CO461,90-10,31-18,10
Doğan Burda4,24-6,40-30,15
Doğan Holding1,72-3,91-6,52
Doğtaş Kelebek Mobilya1,93-3,0216,97
Doğusan1,99-3,40-4,33
Doğuş GMYO6,01-0,9932,67
Doğuş Otomotiv9,42-5,80-1,05
Döktaş Dökümcülük25,020,08-20,94
Duran Doğan Basım16,79-2,8919,59
Dyo Boya5,23-5,256,73
Eczacıbaşı İlaç3,85-1,033,77
Eczacıbaşı Yatırım11,00-4,108,80
Edip Gayrimenkul1,94-5,8339,57
Ege Endüstri622,00-2,847,15
Ege Gübre46,50-3,33-6,63
Ege Profil12,36-4,853,26
Ege Seramik4,44-1,5519,68
Egeli & Co Tarım Girişim0,36-2,7012,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,553,7741,03
Egeli&Co Yatırım Holding0,33-2,9465,00
Egeplast14,653,3117,20
Ekiz Kimya1,240,00103,28
Emek Elektrik1,9514,7122,64
Eminiş Ambalaj2,40-2,4457,89
Emlak Konut GMYO1,44-2,04-1,37
Enerjisa Enerji8,04-4,748,80
Enka İnşaat6,782,265,61
Erbosan20,28-0,78-18,82
Ereğli Demir Çelik8,901,71-1,55
Ersu Gıda3,13-3,1051,21
Escort Teknoloji3,120,32124,46
Etiler Gıda2,07-0,96-15,51
Euro Kapital Yat. Ort.1,52-2,56-8,98
Euro Trend Yat. Ort.1,19-3,25-4,80
Euro Yat. Ort.1,19-4,030,85
Euro Yatırım Holding1,45-0,68-3,33
Fenerbahçe Futbol11,53-1,37-20,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,81-3,79-16,63
F-M İzmit Piston44,60-3,34-10,59
Fonet Bilgi Teknolojileri7,56-4,91-1,69
Ford Otosan77,100,788,82
Formet Çelik Kapı2,15-3,15-28,33
Frigo Pak Gıda10,950,92-15,51
Galatasaray Sportif3,53-1,9473,89
Garanti Bankası10,03-2,62-9,96
Garanti Faktoring4,67-10,0220,67
Garanti Yat. Ort.1,62-1,8250,00
Gedik Y. Men. Değ.14,713,30162,68
Gedik Yatırım Holding19,76-5,54156,96
Gediz Ambalaj7,11-3,005,18
Gentaş2,31-2,125,48
Gersan Elektrik3,07-3,76-3,76
Global Men. Değ.2,47-3,1431,38
Global Yat. Holding3,50-0,85-28,13
Good-Year4,56-4,0012,59
Göltaş Çimento13,81-4,30-22,37
Gözde Girişim3,59-3,75-30,16
GSD Denizcilik2,38-2,86-7,03
GSD Holding1,45-5,23-2,68
Gübre Fabrik.18,72-4,25107,08
Güler Yat. Holding1,63-3,55-19,70
Güneş Sigorta2,52-3,8215,60
Halk GMYO1,55-1,2727,05
Halk Sigorta3,59-0,5581,31
Hatay Tekstil9,07-3,8232,02
Hedef Girişim2,24-5,88-14,18
Hektaş9,65-3,5020,32
HUB Girişim26,32-4,98180,34
Hürriyet Gzt.1,26-2,3310,53
ICBC Turkey Bank4,27-3,17-18,98
İdealist Danışmanlık3,02-2,58-9,04
İdealist GMYO3,08-1,910,65
İhlas Ev Aletleri4,006,9527,80
İhlas Gayrimenkul1,30-2,998,33
İhlas Gazetecilik3,90-2,50-42,73
İhlas Holding0,78-1,27-14,29
İhlas Yayın Holding1,05-1,872,94
İndeks Bilgisayar10,30-3,296,19
Info Yatırım7,91-14,95-11,12
İntema10,01-4,678,10
İpek Doğal Enerji9,29-0,5420,34
İskenderun Demir Çelik7,352,08-8,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 20:19:59