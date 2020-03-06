Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|0,46
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|6,38
|-4,06
|0,16
|Adana Çimento (A)
|8,86
|-0,45
|-8,75
|Adana Çimento (B)
|6,45
|-2,57
|-9,54
|Adana Çimento (C)
|1,99
|-0,50
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|13,48
|-2,46
|-14,14
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|0,66
|6,42
|Afyon Çimento
|6,35
|-3,79
|1,11
|Ak Enerji
|1,03
|-2,83
|-5,50
|Akbank
|7,29
|-1,88
|-10,11
|Akçansa
|9,08
|-4,42
|-9,56
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,94
|-1,52
|-8,06
|Akfen GMYO
|3,71
|-1,59
|-8,40
|Akın Tekstil
|13,30
|-1,85
|-3,55
|Akiş GMYO
|3,84
|-3,52
|-4,95
|Akmerkez GMYO
|24,94
|-1,66
|5,32
|Aksa
|7,65
|-2,92
|-2,28
|Aksa Enerji
|3,99
|-3,62
|5,00
|Aksigorta
|6,61
|-0,30
|8,54
|Aksu Enerji
|10,25
|-3,39
|-31,07
|Alarko Carrıer
|50,80
|-3,79
|-15,33
|Alarko GMYO
|13,83
|-3,96
|-8,91
|Alarko Holding
|5,20
|-3,70
|-12,61
|Albaraka Türk
|1,39
|-3,47
|-9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,72
|1,61
|88,70
|Alkim Kağıt
|6,25
|-3,10
|12,01
|Alkim Kimya
|51,45
|-1,81
|34,26
|Altınyağ
|0,71
|-5,33
|73,17
|Altınyunus Çeşme
|9,98
|-6,64
|-0,10
|Anadolu Cam
|3,73
|-3,87
|-14,45
|Anadolu Efes
|23,20
|1,13
|0,52
|Anadolu Grubu Holding
|16,67
|-5,66
|-5,23
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|-1,96
|9,65
|Anadolu Isuzu
|11,50
|-1,79
|-5,51
|Anadolu Sigorta
|4,98
|-0,80
|13,18
|Anel Elektrik
|3,03
|1,00
|-5,61
|Arçelik
|17,94
|-4,63
|-13,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,44
|0,39
|Arena Bilgisayar
|10,94
|-2,41
|45,29
|Armada Bilgisayar
|22,30
|14,95
|36,06
|Arsan Tekstil
|4,98
|-2,73
|39,11
|Artı Yatırım Holding
|0,85
|0,00
|4,94
|Aselsan
|29,84
|-1,45
|42,50
|Aslan Çimento
|35,56
|-0,28
|-11,01
|Ata GMYO
|3,86
|-0,77
|-14,79
|Atakule GMYO
|1,84
|-2,65
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,35
|-1,46
|35,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|-2,94
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,18
|-0,13
|8,90
|Avrasya GMYO
|1,89
|-2,07
|25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|-2,63
|1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,20
|0,01
|2,59
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|-1,43
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,42
|2,40
|-1,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,57
|-1,15
|17,35
|Aygaz
|11,63
|-4,75
|-9,42
|Bagfaş
|13,50
|-2,60
|-19,74
|Bak Ambalaj
|6,25
|-2,50
|-14,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,97
|2,06
|139,52
|Bantaş Ambalaj
|2,70
|-4,93
|7,14
|Banvit
|17,80
|-1,77
|-4,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,88
|-2,37
|11,20
|Batı Çimento
|3,37
|-3,44
|1,81
|Batısöke Çimento
|1,24
|-2,36
|-5,34
|Bera Holding
|3,55
|-3,79
|-7,79
|Berkosan Yalıtım
|3,54
|14,94
|29,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|-0,76
|6,94
|Beyaz Filo
|3,47
|-3,07
|9,81
|Bilici Yatırım
|7,87
|0,25
|80,09
|Bim Mağazalar
|52,80
|1,15
|13,16
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,23
|-3,15
|7,89
|Bizim Mağazaları
|8,74
|-1,91
|-21,75
|Bolu Çimento
|4,13
|-0,72
|-12,13
|Bomonti Elektrik
|1,36
|-2,16
|6,25
|Borusan Mannesmann
|9,90
|-3,98
|-13,54
|Borusan Yat. Paz.
|65,10
|-4,55
|5,25
|Bosch Fren Sistemleri
|244,40
|-3,40
|-15,70
|Bossa
|9,40
|-5,24
|16,63
|Brisa
|8,48
|-5,57
|-10,83
|Burçelik
|7,88
|3,28
|35,63
|Burçelik Vana
|16,30
|-1,21
|67,87
|Bursa Çimento
|3,51
|-3,57
|-12,32
|Carrefoursa
|6,72
|-7,05
|42,68
|Casa Emtia Petrol
|10,48
|0,38
|11,61
|Ceo Event Medya
|6,62
|-0,15
|-19,66
|Coca Cola İçecek
|43,30
|-4,25
|11,89
|Cosmos Yat. Holding
|2,34
|-0,43
|14,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|0,00
|-18,40
|Çelebi
|84,30
|-6,07
|-17,43
|Çelik Halat
|8,46
|-6,42
|30,15
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-4,27
|Çemtaş
|6,20
|-3,13
|-25,12
|Çimbeton
|37,40
|-5,27
|-9,36
|Çimentaş
|13,99
|-0,99
|-6,73
|Çimsa
|9,00
|-2,81
|-0,88
|Çuhadaroğlu Metal
|3,06
|-2,86
|-4,08
|Dagi Giyim
|2,64
|-6,71
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,18
|-5,07
|40,71
|Dardanel
|5,22
|-4,22
|37,73
|Datagate Bilgisayar
|8,30
|-8,49
|6,27
|Demısaş Döküm
|3,56
|-0,56
|2,30
|Denge Holding
|1,25
|-0,79
|-8,76
|Deniz GMYO
|4,48
|-1,97
|-11,29
|Denizli Cam
|7,63
|-2,80
|-8,51
|Derimod
|7,48
|-0,80
|4,76
|Derlüks Deri
|3,37
|-2,88
|-17,40
|Desa Deri
|4,97
|-2,74
|9,47
|Despec Bilgisayar
|5,08
|-2,50
|19,81
|Deva Holding
|9,63
|-0,52
|7,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|-1,35
|-6,41
|Ditaş Doğan
|11,57
|-2,53
|21,03
|DO-CO
|461,90
|-10,31
|-18,10
|Doğan Burda
|4,24
|-6,40
|-30,15
|Doğan Holding
|1,72
|-3,91
|-6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,93
|-3,02
|16,97
|Doğusan
|1,99
|-3,40
|-4,33
|Doğuş GMYO
|6,01
|-0,99
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|9,42
|-5,80
|-1,05
|Döktaş Dökümcülük
|25,02
|0,08
|-20,94
|Duran Doğan Basım
|16,79
|-2,89
|19,59
|Dyo Boya
|5,23
|-5,25
|6,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,85
|-1,03
|3,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,00
|-4,10
|8,80
|Edip Gayrimenkul
|1,94
|-5,83
|39,57
|Ege Endüstri
|622,00
|-2,84
|7,15
|Ege Gübre
|46,50
|-3,33
|-6,63
|Ege Profil
|12,36
|-4,85
|3,26
|Ege Seramik
|4,44
|-1,55
|19,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-2,70
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,55
|3,77
|41,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|-2,94
|65,00
|Egeplast
|14,65
|3,31
|17,20
|Ekiz Kimya
|1,24
|0,00
|103,28
|Emek Elektrik
|1,95
|14,71
|22,64
|Eminiş Ambalaj
|2,40
|-2,44
|57,89
|Emlak Konut GMYO
|1,44
|-2,04
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|8,04
|-4,74
|8,80
|Enka İnşaat
|6,78
|2,26
|5,61
|Erbosan
|20,28
|-0,78
|-18,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|1,71
|-1,55
|Ersu Gıda
|3,13
|-3,10
|51,21
|Escort Teknoloji
|3,12
|0,32
|124,46
|Etiler Gıda
|2,07
|-0,96
|-15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,52
|-2,56
|-8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,19
|-3,25
|-4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|-4,03
|0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-0,68
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,53
|-1,37
|-20,32
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,81
|-3,79
|-16,63
|F-M İzmit Piston
|44,60
|-3,34
|-10,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,56
|-4,91
|-1,69
|Ford Otosan
|77,10
|0,78
|8,82
|Formet Çelik Kapı
|2,15
|-3,15
|-28,33
|Frigo Pak Gıda
|10,95
|0,92
|-15,51
|Galatasaray Sportif
|3,53
|-1,94
|73,89
|Garanti Bankası
|10,03
|-2,62
|-9,96
|Garanti Faktoring
|4,67
|-10,02
|20,67
|Garanti Yat. Ort.
|1,62
|-1,82
|50,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,71
|3,30
|162,68
|Gedik Yatırım Holding
|19,76
|-5,54
|156,96
|Gediz Ambalaj
|7,11
|-3,00
|5,18
|Gentaş
|2,31
|-2,12
|5,48
|Gersan Elektrik
|3,07
|-3,76
|-3,76
|Global Men. Değ.
|2,47
|-3,14
|31,38
|Global Yat. Holding
|3,50
|-0,85
|-28,13
|Good-Year
|4,56
|-4,00
|12,59
|Göltaş Çimento
|13,81
|-4,30
|-22,37
|Gözde Girişim
|3,59
|-3,75
|-30,16
|GSD Denizcilik
|2,38
|-2,86
|-7,03
|GSD Holding
|1,45
|-5,23
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|18,72
|-4,25
|107,08
|Güler Yat. Holding
|1,63
|-3,55
|-19,70
|Güneş Sigorta
|2,52
|-3,82
|15,60
|Halk GMYO
|1,55
|-1,27
|27,05
|Halk Sigorta
|3,59
|-0,55
|81,31
|Hatay Tekstil
|9,07
|-3,82
|32,02
|Hedef Girişim
|2,24
|-5,88
|-14,18
|Hektaş
|9,65
|-3,50
|20,32
|HUB Girişim
|26,32
|-4,98
|180,34
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|-2,33
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|-3,17
|-18,98
|İdealist Danışmanlık
|3,02
|-2,58
|-9,04
|İdealist GMYO
|3,08
|-1,91
|0,65
|İhlas Ev Aletleri
|4,00
|6,95
|27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-2,99
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,90
|-2,50
|-42,73
|İhlas Holding
|0,78
|-1,27
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|-1,87
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,30
|-3,29
|6,19
|Info Yatırım
|7,91
|-14,95
|-11,12
|İntema
|10,01
|-4,67
|8,10
|İpek Doğal Enerji
|9,29
|-0,54
|20,34
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|2,08
|-8,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)