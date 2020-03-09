Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım2,01-7,378,06
Acıpayam Selüloz5,79-9,25-9,11
Adana Çimento (A)8,30-6,32-14,52
Adana Çimento (B)6,653,10-6,73
Adana Çimento (C)1,98-0,50-11,21
Adel Kalemcilik12,35-8,38-21,34
Adese Alışveriş Ticaret1,40-7,89-1,98
Afyon Çimento5,70-10,24-9,24
Ak Enerji0,94-8,74-13,76
Akbank6,94-4,80-14,43
Akçansa8,02-11,67-20,12
Akdenız Güvenlık Hız.1,74-10,31-17,54
Akfen GMYO3,26-12,13-19,51
Akın Tekstil11,90-10,53-13,71
Akiş GMYO3,52-8,33-12,87
Akmerkez GMYO24,28-2,652,53
Aksa7,00-8,50-10,58
Aksa Enerji3,74-6,27-1,58
Aksigorta6,31-4,543,61
Aksu Enerji9,40-8,29-36,79
Alarko Carrıer45,02-11,38-24,97
Alarko GMYO11,92-13,81-21,49
Alarko Holding4,70-9,62-21,01
Albaraka Türk1,28-7,91-16,34
Alcatel Lucent Teletaş21,02-7,4874,58
Alkim Kağıt6,00-4,007,53
Alkim Kimya49,80-3,2129,96
Altınyağ0,67-5,6363,41
Altınyunus Çeşme8,49-14,93-15,02
Anadolu Cam3,39-9,12-22,25
Anadolu Efes21,20-8,62-8,15
Anadolu Grubu Holding14,93-10,44-15,12
Anadolu Hayat Emek.7,46-0,539,06
Anadolu Isuzu10,42-9,39-14,38
Anadolu Sigorta4,980,0013,18
Anel Elektrik2,86-5,61-10,90
Arçelik16,96-5,46-18,62
ARD Bilişim Teknolojileri15,02-2,72
Arena Bilgisayar9,51-13,0726,29
Armada Bilgisayar19,09-14,3916,47
Arsan Tekstil4,10-17,6714,53
Artı Yatırım Holding0,82-3,531,23
Aselsan27,76-6,9732,57
Aslan Çimento35,10-1,29-12,16
Ata GMYO3,70-4,15-18,32
Atakule GMYO1,62-11,96-15,62
Atlantis Yatırım Holding1,30-3,7030,00
Atlas Yat. Ort.1,47-10,912,08
AvivaSA Emeklilik Hayat14,50-4,484,02
Avrasya GMYO1,81-4,2319,87
Avrasya Petrol ve Tur.1,65-10,81-9,34
Avrasya Stratejik GMYF1.319,300,012,60
Avrupa Yatırım Holding1,30-5,80-15,58
Ayen Enerji3,01-11,99-13,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,38-7,398,68
Aygaz10,55-9,29-17,83
Bagfaş12,00-11,11-28,66
Bak Ambalaj5,90-5,60-19,73
Balatacılar Balatacılık2,89-2,69133,06
Bantaş Ambalaj2,34-13,33-7,14
Banvit17,30-2,81-6,84
Baştaş Başkent Çimento2,84-1,399,65
Batı Çimento2,91-13,65-12,08
Batısöke Çimento1,10-11,29-16,03
Bera Holding3,18-10,42-17,40
Berkosan Yalıtım4,0714,9748,54
Beşiktaş Futbol Yat.2,36-9,92-3,67
Beyaz Filo3,33-4,035,38
Bilici Yatırım7,41-5,8469,57
Bim Mağazalar51,75-1,9910,91
Birko Mensucat0,32-8,573,23
Birlik Mensucat1,08-12,20-5,26
Bizim Mağazaları8,06-7,78-27,84
Bolu Çimento3,89-5,81-17,23
Bomonti Elektrik1,30-4,411,56
Borusan Mannesmann8,75-11,62-23,58
Borusan Yat. Paz.59,90-7,99-3,15
Bosch Fren Sistemleri224,30-8,22-22,63
Bossa8,42-10,434,47
Brisa7,79-8,14-18,09
Burçelik6,73-14,5915,83
Burçelik Vana15,70-3,6861,69
Bursa Çimento3,20-8,83-20,07
Carrefoursa5,84-13,1023,99
Casa Emtia Petrol10,15-3,158,09
Ceo Event Medya6,47-2,27-21,48
Coca Cola İçecek41,68-3,747,70
Cosmos Yat. Holding2,24-4,279,80
Credıtwest Faktorıng2,32-1,28-19,44
Çelebi77,70-7,83-23,90
Çelik Halat7,31-13,5912,46
Çemaş Döküm1,09-9,17-13,04
Çemtaş5,71-7,90-31,04
Çimbeton34,10-8,82-17,35
Çimentaş13,00-7,08-13,33
Çimsa8,27-8,11-8,92
Çuhadaroğlu Metal2,82-7,84-11,60
Dagi Giyim2,32-12,12-7,20
Dagi Yatırım Holding2,85-10,3826,11
Dardanel4,90-6,1329,29
Datagate Bilgisayar7,20-13,25-7,81
Demısaş Döküm3,24-8,99-6,90
Denge Holding1,20-4,00-12,41
Deniz GMYO3,88-13,39-23,17
Denizli Cam6,74-11,66-19,18
Derimod6,60-11,76-7,56
Derlüks Deri2,97-11,87-27,21
Desa Deri4,26-14,29-6,17
Despec Bilgisayar4,90-3,5415,57
Deva Holding9,03-6,230,44
Diriteks Diriliş Tekstil0,71-2,74-8,97
Ditaş Doğan9,91-14,353,66
DO-CO418,00-9,50-25,89
Doğan Burda3,75-11,56-38,22
Doğan Holding1,59-7,56-13,59
Doğtaş Kelebek Mobilya1,70-11,923,03
Doğusan1,85-7,04-11,06
Doğuş GMYO5,89-2,0030,02
Doğuş Otomotiv8,99-4,56-5,57
Döktaş Dökümcülük22,20-11,27-29,85
Duran Doğan Basım15,40-8,289,69
Dyo Boya4,78-8,60-2,45
Eczacıbaşı İlaç3,62-5,97-2,43
Eczacıbaşı Yatırım9,80-10,91-3,07
Edip Gayrimenkul1,73-10,8224,46
Ege Endüstri580,00-6,75-0,09
Ege Gübre43,12-7,27-13,41
Ege Profil10,76-12,94-10,11
Ege Seramik4,39-1,1318,33
Egeli & Co Tarım Girişim0,33-8,333,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,51-7,2730,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,30-9,0950,00
Egeplast13,70-6,489,60
Ekiz Kimya1,17-5,6591,80
Emek Elektrik1,73-11,288,81
Eminiş Ambalaj2,31-3,7551,97
Emlak Konut GMYO1,35-6,25-7,53
Enerjisa Enerji7,99-0,628,12
Enka İnşaat6,41-5,46-0,16
Erbosan19,50-3,85-21,94
Ereğli Demir Çelik8,53-4,16-5,64
Ersu Gıda2,73-12,7831,88
Escort Teknoloji2,72-12,8295,68
Etiler Gıda1,99-3,86-18,78
Euro Kapital Yat. Ort.1,35-11,18-19,16
Euro Trend Yat. Ort.1,08-9,24-13,60
Euro Yat. Ort.1,08-9,24-8,47
Euro Yatırım Holding1,36-6,21-9,33
Fenerbahçe Futbol10,03-13,01-30,68
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,35-12,07-26,70
F-M İzmit Piston42,12-5,56-15,56
Fonet Bilgi Teknolojileri6,70-11,38-12,87
Ford Otosan74,25-3,704,80
Formet Çelik Kapı2,10-2,33-30,00
Frigo Pak Gıda10,09-7,85-22,15
Galatasaray Sportif3,01-14,7348,28
Garanti Bankası9,18-8,47-17,59
Garanti Faktoring4,05-13,284,65
Garanti Yat. Ort.1,44-11,1133,33
Gedik Y. Men. Değ.14,981,84167,50
Gedik Yatırım Holding17,57-11,08128,48
Gediz Ambalaj6,47-9,00-4,29
Gentaş2,19-5,190,00
Gersan Elektrik2,81-8,47-11,91
Global Men. Değ.2,13-13,7713,30
Global Yat. Holding3,45-1,43-29,16
Good-Year4,15-8,992,47
Göltaş Çimento12,50-9,49-29,74
Gözde Girişim3,26-9,19-36,58
GSD Denizcilik2,13-10,50-16,80
GSD Holding1,26-13,10-15,44
Gübre Fabrik.17,00-9,1988,05
Güler Yat. Holding1,53-6,13-24,63
Güneş Sigorta2,26-10,323,67
Halk GMYO1,52-1,9424,59
Halk Sigorta3,35-6,6969,19
Hatay Tekstil7,85-13,4514,26
Hedef Girişim2,00-10,71-23,37
Hektaş8,81-8,709,85
HUB Girişim23,40-11,09149,24
Hürriyet Gzt.1,20-4,765,26
ICBC Turkey Bank3,87-9,37-26,57
İdealist Danışmanlık2,83-6,29-14,76
İdealist GMYO2,90-5,84-5,23
İhlas Ev Aletleri3,86-3,5023,32
İhlas Gayrimenkul1,26-3,085,00
İhlas Gazetecilik3,992,31-41,41
İhlas Holding0,71-8,97-21,98
İhlas Yayın Holding0,94-10,48-7,84
İndeks Bilgisayar9,43-8,45-2,78
Info Yatırım8,9012,520,00
İntema9,03-9,79-2,48
İpek Doğal Enerji8,12-12,595,18
İskenderun Demir Çelik7,14-2,86-10,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı Ekonomi
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Ekonomi
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Ekonomi
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi