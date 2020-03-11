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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,903,262,15
Acıpayam Selüloz5,30-0,75-16,80
Adana Çimento (A)7,84-1,51-19,26
Adana Çimento (B)6,711,82-5,89
Adana Çimento (C)1,961,03-12,11
Adel Kalemcilik10,89-2,33-30,64
Adese Alışveriş Ticaret1,325,60-7,58
Afyon Çimento5,27-4,70-16,08
Ak Enerji0,83-5,68-23,85
Akbank6,77-1,02-16,52
Akçansa7,77-1,65-22,61
Akdenız Güvenlık Hız.1,51-5,63-28,44
Akfen GMYO2,73-6,51-32,59
Akın Tekstil9,92-9,65-28,06
Akiş GMYO3,51-3,84-13,12
Akmerkez GMYO23,70-2,390,08
Aksa6,61-4,20-15,57
Aksa Enerji3,45-1,15-9,21
Aksigorta6,22-0,322,13
Aksu Enerji8,00-8,36-46,20
Alarko Carrıer39,22-5,54-34,63
Alarko GMYO10,33-3,91-31,96
Alarko Holding4,19-6,05-29,58
Albaraka Türk1,20-0,83-21,57
Alcatel Lucent Teletaş16,21-13,5534,63
Alkim Kağıt5,62-2,940,72
Alkim Kimya46,40-1,4921,09
Altınyağ0,59-9,2343,90
Altınyunus Çeşme7,32-2,14-26,73
Anadolu Cam3,02-5,63-30,73
Anadolu Efes20,00-2,44-13,34
Anadolu Grubu Holding14,15-1,19-19,56
Anadolu Hayat Emek.7,550,0010,38
Anadolu Isuzu9,12-6,46-25,06
Anadolu Sigorta4,960,0012,73
Anel Elektrik2,63-0,75-18,07
Arçelik16,55-2,19-20,59
ARD Bilişim Teknolojileri13,03-4,68
Arena Bilgisayar8,96-5,5818,99
Armada Bilgisayar16,16-8,70-1,40
Arsan Tekstil3,11-11,40-13,13
Artı Yatırım Holding0,900,0011,11
Aselsan26,161,0024,93
Aslan Çimento35,220,86-11,86
Ata GMYO3,652,24-19,43
Atakule GMYO1,35-4,93-29,69
Atlantis Yatırım Holding1,28-0,7828,00
Atlas Yat. Ort.1,300,00-9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat14,23-0,972,08
Avrasya GMYO1,52-10,060,66
Avrasya Petrol ve Tur.1,45-7,64-20,33
Avrasya Stratejik GMYF1.319,500,012,61
Avrupa Yatırım Holding1,20-6,25-22,08
Ayen Enerji2,50-7,06-27,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,20-6,780,46
Aygaz10,55-1,03-17,83
Bagfaş10,99-2,22-34,66
Bak Ambalaj5,724,38-22,18
Balatacılar Balatacılık2,35-9,9689,52
Bantaş Ambalaj2,04-5,56-19,05
Banvit16,70-1,18-10,07
Baştaş Başkent Çimento2,79-3,467,72
Batı Çimento2,55-4,49-22,96
Batısöke Çimento0,96-3,03-26,72
Bera Holding2,76-6,76-28,31
Berkosan Yalıtım2,95-14,747,66
Beşiktaş Futbol Yat.1,89-9,57-22,86
Beyaz Filo2,85-8,06-9,81
Bilici Yatırım7,15-2,0563,62
Bim Mağazalar55,407,9918,73
Birko Mensucat0,28-9,68-9,68
Birlik Mensucat1,00-0,99-12,28
Bizim Mağazaları9,3819,04-16,03
Bolu Çimento3,58-1,92-23,83
Bomonti Elektrik1,18-9,23-7,81
Borusan Mannesmann7,89-3,55-31,09
Borusan Yat. Paz.51,65-7,77-16,49
Bosch Fren Sistemleri207,20-3,63-28,53
Bossa7,88-2,72-2,23
Brisa7,25-2,03-23,76
Burçelik5,72-5,45-1,55
Burçelik Vana14,50-2,6849,33
Bursa Çimento3,00-1,96-25,06
Carrefoursa7,1119,9050,96
Casa Emtia Petrol10,00-1,386,50
Ceo Event Medya5,59-5,89-32,16
Coca Cola İçecek41,24-2,516,56
Cosmos Yat. Holding2,36-0,8415,69
Credıtwest Faktorıng2,152,38-25,35
Çelebi70,50-5,56-30,95
Çelik Halat6,35-7,97-2,31
Çemaş Döküm0,92-8,00-26,61
Çemtaş5,571,83-32,73
Çimbeton31,14-5,92-24,53
Çimentaş11,89-5,63-20,73
Çimsa7,73-4,33-14,87
Çuhadaroğlu Metal2,39-7,72-25,08
Dagi Giyim1,98-7,91-20,80
Dagi Yatırım Holding2,52-7,0111,50
Dardanel4,808,8426,65
Datagate Bilgisayar7,10-4,18-9,09
Demısaş Döküm2,80-6,35-19,54
Denge Holding1,08-8,47-21,17
Deniz GMYO3,39-8,13-32,87
Denizli Cam6,15-3,30-26,26
Derimod5,38-8,19-24,65
Derlüks Deri2,50-8,42-38,73
Desa Deri3,52-6,38-22,47
Despec Bilgisayar5,04-4,7318,87
Deva Holding9,9419,9010,57
Diriteks Diriliş Tekstil0,68-5,56-12,82
Ditaş Doğan8,93-8,69-6,59
DO-CO370,00-6,09-34,40
Doğan Burda3,35-7,46-44,81
Doğan Holding1,54-1,28-16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya1,42-7,79-13,94
Doğusan1,55-9,36-25,48
Doğuş GMYO4,88-11,597,73
Doğuş Otomotiv8,35-5,33-12,29
Döktaş Dökümcülük20,86-13,01-34,08
Duran Doğan Basım13,80-4,76-1,71
Dyo Boya3,95-7,28-19,39
Eczacıbaşı İlaç3,9919,827,55
Eczacıbaşı Yatırım11,0219,919,00
Edip Gayrimenkul1,48-3,906,47
Ege Endüstri519,00-4,14-10,59
Ege Gübre38,12-4,17-23,45
Ege Profil10,160,40-15,12
Ege Seramik4,030,008,63
Egeli & Co Tarım Girişim0,28-6,67-12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,44-4,3512,82
Egeli&Co Yatırım Holding0,27-6,9035,00
Egeplast13,306,406,40
Ekiz Kimya1,09-0,9178,69
Emek Elektrik1,49-6,88-6,29
Eminiş Ambalaj1,94-9,3527,63
Emlak Konut GMYO1,24-3,13-15,07
Enerjisa Enerji7,15-6,04-3,25
Enka İnşaat5,70-2,73-11,21
Erbosan18,20-5,06-27,14
Ereğli Demir Çelik8,46-2,31-6,42
Ersu Gıda2,788,5934,30
Escort Teknoloji2,05-14,9447,48
Etiler Gıda1,79-9,60-26,94
Euro Kapital Yat. Ort.1,11-7,50-33,53
Euro Trend Yat. Ort.0,95-6,86-24,00
Euro Yat. Ort.0,95-5,00-19,49
Euro Yatırım Holding1,23-7,52-18,00
Fenerbahçe Futbol8,32-7,56-42,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,85-6,25-37,64
F-M İzmit Piston41,662,11-16,48
Fonet Bilgi Teknolojileri6,14-5,68-20,16
Ford Otosan70,15-0,64-0,99
Formet Çelik Kapı2,00-2,44-33,33
Frigo Pak Gıda8,64-10,00-33,33
Galatasaray Sportif2,37-7,7816,75
Garanti Bankası9,582,46-14,00
Garanti Faktoring4,05-4,714,65
Garanti Yat. Ort.1,27-8,6317,59
Gedik Y. Men. Değ.14,001,82150,00
Gedik Yatırım Holding14,96-9,0094,54
Gediz Ambalaj6,330,48-6,36
Gentaş2,280,884,11
Gersan Elektrik2,45-5,77-23,20
Global Men. Değ.1,74-10,31-7,45
Global Yat. Holding3,47-1,98-28,75
Good-Year3,76-1,83-7,16
Göltaş Çimento12,000,50-32,55
Gözde Girişim3,298,94-35,99
GSD Denizcilik1,87-6,97-26,95
GSD Holding1,16-1,69-22,15
Gübre Fabrik.16,284,7680,09
Güler Yat. Holding1,470,00-27,59
Güneş Sigorta2,07-3,27-5,05
Halk GMYO1,37-0,7212,30
Halk Sigorta3,05-7,2954,04
Hatay Tekstil7,44-5,588,30
Hedef Girişim1,831,10-29,89
Hektaş8,791,039,60
HUB Girişim20,00-7,66113,02
Hürriyet Gzt.1,11-3,48-2,63
ICBC Turkey Bank3,680,00-30,17
İdealist Danışmanlık2,50-9,75-24,70
İdealist GMYO2,30-13,21-24,84
İhlas Ev Aletleri3,18-10,421,60
İhlas Gayrimenkul1,12-5,88-6,67
İhlas Gazetecilik3,87-2,52-43,17
İhlas Holding0,65-1,52-28,57
İhlas Yayın Holding0,81-7,95-20,59
İndeks Bilgisayar8,54-4,47-11,96
Info Yatırım8,950,560,56
İntema8,31-2,24-10,26
İpek Doğal Enerji7,35-3,42-4,79
İskenderun Demir Çelik6,73-4,27-15,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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