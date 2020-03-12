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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:56
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,65-13,16-11,29
Acıpayam Selüloz4,51-14,91-29,20
Adana Çimento (A)7,47-4,72-23,07
Adana Çimento (B)5,96-11,18-16,41
Adana Çimento (C)1,93-1,53-13,45
Adel Kalemcilik9,48-12,95-39,62
Adese Alışveriş Ticaret1,06-19,70-25,79
Afyon Çimento4,60-12,71-26,75
Ak Enerji0,67-19,28-38,53
Akbank6,26-7,53-22,81
Akçansa7,17-7,72-28,59
Akdenız Güvenlık Hız.1,21-19,87-42,65
Akfen GMYO2,19-19,78-45,93
Akın Tekstil8,43-15,02-38,87
Akiş GMYO2,95-15,95-26,98
Akmerkez GMYO22,40-5,49-5,41
Aksa6,50-1,66-16,97
Aksa Enerji3,20-7,25-15,79
Aksigorta5,98-3,86-1,81
Aksu Enerji6,60-17,50-55,62
Alarko Carrıer36,00-8,21-40,00
Alarko GMYO9,04-12,49-40,46
Alarko Holding3,61-13,84-39,33
Albaraka Türk1,09-9,17-28,76
Alcatel Lucent Teletaş12,97-19,997,72
Alkim Kağıt5,19-7,65-6,99
Alkim Kimya47,201,7223,17
Altınyağ0,54-8,4731,71
Altınyunus Çeşme6,23-14,89-37,64
Anadolu Cam2,67-11,59-38,76
Anadolu Efes17,95-10,25-22,23
Anadolu Grubu Holding12,70-10,25-27,80
Anadolu Hayat Emek.7,46-1,199,06
Anadolu Isuzu7,70-15,57-36,73
Anadolu Sigorta4,92-0,8111,82
Anel Elektrik2,44-7,22-23,99
Arçelik15,17-8,34-27,21
ARD Bilişim Teknolojileri10,43-19,95
Arena Bilgisayar7,59-15,290,80
Armada Bilgisayar13,74-14,98-16,17
Arsan Tekstil2,52-18,97-29,61
Artı Yatırım Holding0,81-10,000,00
Aselsan24,36-6,8816,33
Aslan Çimento34,70-1,48-13,16
Ata GMYO3,42-6,30-24,50
Atakule GMYO1,10-18,52-42,71
Atlantis Yatırım Holding1,24-3,1324,00
Atlas Yat. Ort.1,11-14,62-22,92
AvivaSA Emeklilik Hayat14,15-0,561,51
Avrasya GMYO1,22-19,74-19,21
Avrasya Petrol ve Tur.1,16-20,00-36,26
Avrasya Stratejik GMYF1.319,600,012,62
Avrupa Yatırım Holding1,08-10,00-29,87
Ayen Enerji2,02-19,20-41,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,98-10,00-9,59
Aygaz9,77-7,39-23,91
Bagfaş10,05-8,55-40,25
Bak Ambalaj4,81-15,91-34,56
Balatacılar Balatacılık2,12-9,7970,97
Bantaş Ambalaj1,67-18,14-33,73
Banvit16,29-2,46-12,28
Baştaş Başkent Çimento2,53-9,32-2,32
Batı Çimento2,18-14,51-34,14
Batısöke Çimento0,79-17,71-39,69
Bera Holding2,32-15,94-39,74
Berkosan Yalıtım2,51-14,92-8,39
Beşiktaş Futbol Yat.1,53-19,05-37,55
Beyaz Filo2,57-9,82-18,67
Bilici Yatırım6,65-6,9952,17
Bim Mağazalar52,25-5,6911,98
Birko Mensucat0,26-7,14-16,13
Birlik Mensucat0,98-2,00-14,04
Bizim Mağazaları7,88-15,99-29,45
Bolu Çimento3,42-4,47-27,23
Bomonti Elektrik1,07-9,32-16,41
Borusan Mannesmann7,01-11,15-38,78
Borusan Yat. Paz.45,50-11,91-26,43
Bosch Fren Sistemleri177,00-14,58-38,94
Bossa6,52-17,26-19,11
Brisa7,18-0,97-24,50
Burçelik4,87-14,86-16,18
Burçelik Vana12,33-14,9726,98
Bursa Çimento2,73-9,00-31,81
Carrefoursa5,87-17,4424,63
Casa Emtia Petrol9,67-3,302,98
Ceo Event Medya5,00-10,55-39,32
Coca Cola İçecek38,14-7,52-1,45
Cosmos Yat. Holding2,13-9,754,41
Credıtwest Faktorıng2,10-2,33-27,08
Çelebi62,00-12,06-39,28
Çelik Halat5,20-18,11-20,00
Çemaş Döküm0,74-19,57-40,97
Çemtaş4,90-12,03-40,82
Çimbeton27,38-12,07-33,64
Çimentaş10,11-14,97-32,60
Çimsa6,89-10,87-24,12
Çuhadaroğlu Metal2,08-12,97-34,80
Dagi Giyim1,69-14,65-32,40
Dagi Yatırım Holding2,15-14,68-4,87
Dardanel4,32-10,0013,98
Datagate Bilgisayar5,71-19,58-26,89
Demısaş Döküm2,37-15,36-31,90
Denge Holding0,98-9,26-28,47
Deniz GMYO2,81-17,11-44,36
Denizli Cam5,58-9,27-33,09
Derimod4,31-19,89-39,64
Derlüks Deri2,00-20,00-50,98
Desa Deri2,82-19,89-37,89
Despec Bilgisayar4,04-19,84-4,72
Deva Holding10,636,9418,24
Diriteks Diriliş Tekstil0,62-8,82-20,51
Ditaş Doğan7,15-19,93-25,21
DO-CO325,00-12,16-42,38
Doğan Burda2,85-14,93-53,05
Doğan Holding1,42-7,79-22,83
Doğtaş Kelebek Mobilya1,14-19,72-30,91
Doğusan1,32-14,84-36,54
Doğuş GMYO3,91-19,88-13,69
Doğuş Otomotiv7,17-14,13-24,68
Döktaş Dökümcülük17,74-14,96-43,94
Duran Doğan Basım12,00-13,04-14,53
Dyo Boya3,18-19,49-35,10
Eczacıbaşı İlaç4,5113,0321,56
Eczacıbaşı Yatırım10,90-1,097,81
Edip Gayrimenkul1,26-14,86-9,35
Ege Endüstri497,00-4,24-14,38
Ege Gübre34,12-10,49-31,49
Ege Profil9,22-9,25-22,97
Ege Seramik3,52-12,66-5,12
Egeli & Co Tarım Girişim0,26-7,14-18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,40-9,092,56
Egeli&Co Yatırım Holding0,25-7,4125,00
Egeplast11,97-10,00-4,24
Ekiz Kimya0,99-9,1762,30
Emek Elektrik1,27-14,77-20,13
Eminiş Ambalaj2,003,0931,58
Emlak Konut GMYO1,15-7,26-21,23
Enerjisa Enerji6,89-3,64-6,77
Enka İnşaat5,50-3,51-14,33
Erbosan16,47-9,51-34,07
Ereğli Demir Çelik8,15-3,66-9,85
Ersu Gıda2,831,8036,71
Escort Teknoloji1,75-14,6325,90
Etiler Gıda1,78-0,56-27,35
Euro Kapital Yat. Ort.0,95-14,41-43,11
Euro Trend Yat. Ort.0,81-14,74-35,20
Euro Yat. Ort.0,81-14,74-31,36
Euro Yatırım Holding0,99-19,51-34,00
Fenerbahçe Futbol7,09-14,78-51,00
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-18,25-49,02
F-M İzmit Piston35,30-15,27-29,23
Fonet Bilgi Teknolojileri4,92-19,87-36,02
Ford Otosan66,15-5,70-6,63
Formet Çelik Kapı2,000,00-33,33
Frigo Pak Gıda7,78-9,95-39,97
Galatasaray Sportif1,90-19,83-6,40
Garanti Bankası8,74-8,77-21,54
Garanti Faktoring3,34-17,53-13,70
Garanti Yat. Ort.1,08-14,960,00
Gedik Y. Men. Değ.12,89-7,93130,18
Gedik Yatırım Holding12,73-14,9165,54
Gediz Ambalaj5,79-8,53-14,35
Gentaş2,09-8,33-4,57
Gersan Elektrik1,96-20,00-38,56
Global Men. Değ.1,48-14,94-21,28
Global Yat. Holding2,85-17,87-41,48
Good-Year3,28-12,77-19,01
Göltaş Çimento10,73-10,58-39,69
Gözde Girişim2,71-17,63-47,28
GSD Denizcilik1,54-17,65-39,84
GSD Holding1,03-11,21-30,87
Gübre Fabrik.14,70-9,7162,61
Güler Yat. Holding1,41-4,08-30,54
Güneş Sigorta1,70-17,87-22,02
Halk GMYO1,18-13,87-3,28
Halk Sigorta2,75-9,8438,89
Hatay Tekstil5,96-19,89-13,25
Hedef Girişim1,61-12,02-38,31
Hektaş8,69-1,148,35
HUB Girişim16,00-20,0070,42
Hürriyet Gzt.0,91-18,02-20,18
ICBC Turkey Bank3,20-13,04-39,28
İdealist Danışmanlık2,28-8,80-31,33
İdealist GMYO1,96-14,78-35,95
İhlas Ev Aletleri2,55-19,81-18,53
İhlas Gayrimenkul0,90-19,64-25,00
İhlas Gazetecilik3,60-6,98-47,14
İhlas Holding0,52-20,00-42,86
İhlas Yayın Holding0,65-19,75-36,27
İndeks Bilgisayar7,47-12,53-22,99
Info Yatırım8,950,56
İntema7,50-9,75-19,01
İpek Doğal Enerji6,39-13,06-17,23
İskenderun Demir Çelik6,36-5,50-20,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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