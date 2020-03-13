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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

13.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:00
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,692,42-9,14
Acıpayam Selüloz4,591,77-27,94
Adana Çimento (A)7,44-0,40-23,38
Adana Çimento (B)6,051,51-15,15
Adana Çimento (C)1,940,52-13,00
Adel Kalemcilik9,833,69-37,39
Adese Alışveriş Ticaret1,092,83-23,69
Afyon Çimento4,835,00-23,09
Ak Enerji0,738,96-33,03
Akbank6,453,04-20,47
Akçansa7,322,09-27,09
Akdenız Güvenlık Hız.1,339,92-36,97
Akfen GMYO2,305,02-43,21
Akın Tekstil8,622,25-37,49
Akiş GMYO3,043,05-24,75
Akmerkez GMYO22,20-0,89-6,25
Aksa6,824,92-12,88
Aksa Enerji3,416,56-10,26
Aksigorta5,16-3,01-4,76
Aksu Enerji6,833,48-54,07
Alarko Carrıer38,005,56-36,67
Alarko GMYO9,949,96-34,53
Alarko Holding3,979,97-33,28
Albaraka Türk1,166,42-24,18
Alcatel Lucent Teletaş12,60-2,854,65
Alkim Kağıt5,271,54-5,56
Alkim Kimya48,442,6326,41
Altınyağ0,551,8534,15
Altınyunus Çeşme6,392,57-36,04
Anadolu Cam2,804,87-35,78
Anadolu Efes19,086,30-17,33
Anadolu Grubu Holding13,153,54-25,24
Anadolu Hayat Emek.7,26-2,686,14
Anadolu Isuzu8,459,74-30,57
Anadolu Sigorta4,84-1,6310,00
Anel Elektrik2,606,56-19,00
Arçelik15,250,53-26,82
ARD Bilişim Teknolojileri11,479,97
Arena Bilgisayar8,349,8810,76
Armada Bilgisayar14,455,17-11,84
Arsan Tekstil2,759,13-23,18
Artı Yatırım Holding0,78-3,70-3,70
Aselsan25,464,5221,59
Aslan Çimento35,020,92-12,36
Ata GMYO3,646,43-19,65
Atakule GMYO1,165,45-39,58
Atlantis Yatırım Holding1,240,0024,00
Atlas Yat. Ort.1,175,41-18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat14,10-0,351,15
Avrasya GMYO1,252,46-17,22
Avrasya Petrol ve Tur.1,225,17-32,97
Avrasya Stratejik GMYF1.319,700,012,63
Avrupa Yatırım Holding1,07-0,93-30,52
Ayen Enerji2,229,90-36,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,001,01-8,68
Aygaz9,881,13-23,05
Bagfaş10,625,67-36,86
Bak Ambalaj4,901,87-33,33
Balatacılar Balatacılık2,140,9472,58
Bantaş Ambalaj1,839,58-27,38
Banvit16,21-0,49-12,71
Baştaş Başkent Çimento2,633,951,54
Batı Çimento2,274,13-31,42
Batısöke Çimento0,846,33-35,88
Bera Holding2,528,62-34,55
Berkosan Yalıtım2,40-4,38-12,41
Beşiktaş Futbol Yat.1,689,80-31,43
Beyaz Filo2,767,39-12,66
Bilici Yatırım6,832,7156,29
Bim Mağazalar50,45-3,448,12
Birko Mensucat0,260,00-16,13
Birlik Mensucat1,079,18-6,14
Bizim Mağazaları7,83-0,63-29,90
Bolu Çimento3,440,58-26,81
Bomonti Elektrik1,102,80-14,06
Borusan Mannesmann7,537,42-34,24
Borusan Yat. Paz.49,508,79-19,97
Bosch Fren Sistemleri183,103,45-36,84
Bossa6,844,91-15,14
Brisa7,504,46-21,14
Burçelik5,104,72-12,22
Burçelik Vana12,904,6232,85
Bursa Çimento2,968,42-26,06
Carrefoursa5,992,0427,18
Casa Emtia Petrol9,38-3,00-0,11
Ceo Event Medya5,306,00-35,68
Coca Cola İçecek39,303,041,55
Cosmos Yat. Holding1,93-9,39-5,39
Credıtwest Faktorıng2,299,05-20,49
Çelebi68,2010,00-33,20
Çelik Halat5,7210,00-12,00
Çemaş Döküm0,796,76-36,98
Çemtaş5,236,73-36,84
Çimbeton28,283,29-31,46
Çimentaş10,736,13-28,47
Çimsa6,77-1,74-25,44
Çuhadaroğlu Metal2,153,37-32,60
Dagi Giyim1,774,73-29,20
Dagi Yatırım Holding2,09-2,79-7,52
Dardanel4,30-0,4613,46
Datagate Bilgisayar6,127,18-21,64
Demısaş Döküm2,536,75-27,30
Denge Holding1,002,04-27,01
Deniz GMYO3,058,54-39,60
Denizli Cam5,773,41-30,82
Derimod4,371,39-38,80
Derlüks Deri2,178,50-46,81
Desa Deri2,892,48-36,34
Despec Bilgisayar4,439,654,48
Deva Holding9,57-9,976,45
Diriteks Diriliş Tekstil0,643,23-17,95
Ditaş Doğan7,798,95-18,51
DO-CO302,70-6,86-46,33
Doğan Burda2,974,21-51,07
Doğan Holding1,441,41-21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya1,227,02-26,06
Doğusan1,373,79-34,13
Doğuş GMYO4,186,91-7,73
Doğuş Otomotiv7,555,30-20,69
Döktaş Dökümcülük19,519,98-38,35
Duran Doğan Basım12,887,33-8,26
Dyo Boya3,406,92-30,61
Eczacıbaşı İlaç4,06-9,989,43
Eczacıbaşı Yatırım9,81-10,00-2,97
Edip Gayrimenkul1,260,00-9,35
Ege Endüstri518,904,41-10,61
Ege Gübre36,968,32-25,78
Ege Profil9,371,63-21,72
Ege Seramik3,47-1,42-6,47
Egeli & Co Tarım Girişim0,25-3,85-21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım0,39-2,500,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,23-8,0015,00
Egeplast11,84-1,09-5,28
Ekiz Kimya0,90-9,0947,54
Emek Elektrik1,313,15-17,61
Eminiş Ambalaj2,052,5034,87
Emlak Konut GMYO1,204,35-17,81
Enerjisa Enerji7,153,77-3,25
Enka İnşaat5,907,27-8,10
Erbosan17,385,53-30,42
Ereğli Demir Çelik8,04-1,35-11,06
Ersu Gıda2,73-3,5331,88
Escort Teknoloji1,792,2928,78
Etiler Gıda1,69-5,06-31,02
Euro Kapital Yat. Ort.1,027,37-38,92
Euro Trend Yat. Ort.0,843,70-32,80
Euro Yat. Ort.0,854,94-27,97
Euro Yatırım Holding1,012,02-32,67
Fenerbahçe Futbol7,799,87-46,16
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,569,87-43,98
F-M İzmit Piston38,509,07-22,81
Fonet Bilgi Teknolojileri5,144,47-33,16
Ford Otosan62,75-5,14-11,43
Formet Çelik Kapı2,000,00-33,33
Frigo Pak Gıda7,952,19-38,66
Galatasaray Sportif2,047,370,49
Garanti Bankası9,013,09-19,12
Garanti Faktoring3,587,19-7,49
Garanti Yat. Ort.1,134,634,63
Gedik Y. Men. Değ.13,323,34137,86
Gedik Yatırım Holding14,009,9882,05
Gediz Ambalaj5,993,45-11,39
Gentaş2,173,83-0,91
Gersan Elektrik2,117,65-33,86
Global Men. Değ.1,522,70-19,15
Global Yat. Holding2,860,35-41,27
Good-Year3,486,10-14,07
Göltaş Çimento11,133,73-37,44
Gözde Girişim2,886,27-43,97
GSD Denizcilik1,667,79-35,16
GSD Holding1,095,83-26,85
Gübre Fabrik.15,445,0370,80
Güler Yat. Holding1,431,42-29,56
Güneş Sigorta1,8710,00-14,22
Halk GMYO1,223,390,00
Halk Sigorta2,63-4,3632,83
Hatay Tekstil6,153,19-10,48
Hedef Girişim1,694,97-35,25
Hektaş8,851,8410,35
HUB Girişim17,368,5084,90
Hürriyet Gzt.0,90-1,10-21,05
ICBC Turkey Bank3,354,69-36,43
İdealist Danışmanlık2,363,51-28,92
İdealist GMYO2,117,65-31,05
İhlas Ev Aletleri2,30-9,80-26,52
İhlas Gayrimenkul0,955,56-20,83
İhlas Gazetecilik3,877,50-43,17
İhlas Holding0,543,85-40,66
İhlas Yayın Holding0,661,54-35,29
İndeks Bilgisayar7,581,47-21,86
Info Yatırım8,50-5,03-4,49
İntema7,753,33-16,31
İpek Doğal Enerji6,938,45-10,23
İskenderun Demir Çelik6,603,77-17,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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