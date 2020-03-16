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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,53-9,47-17,74
Acıpayam Selüloz4,15-9,59-34,85
Adana Çimento (A)6,70-9,95-31,00
Adana Çimento (B)5,72-5,45-19,78
Adana Çimento (C)1,89-2,58-15,25
Adel Kalemcilik8,90-9,46-43,31
Adese Alışveriş Ticaret0,99-9,17-30,69
Afyon Çimento4,35-9,94-30,73
Ak Enerji0,67-8,22-38,53
Akbank5,97-7,44-26,39
Akçansa6,64-9,29-33,86
Akdenız Güvenlık Hız.1,22-8,27-42,18
Akfen GMYO2,07-10,00-48,89
Akın Tekstil7,76-9,98-43,73
Akiş GMYO2,74-9,87-32,18
Akmerkez GMYO20,94-5,68-11,57
Aksa6,18-9,38-21,06
Aksa Enerji3,15-7,62-17,11
Aksigorta4,78-7,36-11,77
Aksu Enerji6,17-9,66-58,51
Alarko Carrıer34,20-10,00-43,00
Alarko GMYO9,33-6,14-38,55
Alarko Holding3,65-8,06-38,66
Albaraka Türk1,07-7,76-30,07
Alcatel Lucent Teletaş11,34-10,00-5,81
Alkim Kağıt4,76-9,68-14,70
Alkim Kimya43,60-9,9913,78
Altınyağ0,50-9,0921,95
Altınyunus Çeşme5,76-9,86-42,34
Anadolu Cam2,52-10,00-42,20
Anadolu Efes17,30-9,33-25,04
Anadolu Grubu Holding11,84-9,96-32,69
Anadolu Hayat Emek.6,54-9,92-4,39
Anadolu Isuzu7,65-9,47-37,14
Anadolu Sigorta4,71-2,697,05
Anel Elektrik2,49-4,23-22,43
Arçelik13,98-8,33-32,92
ARD Bilişim Teknolojileri11,38-0,78
Arena Bilgisayar7,80-6,473,59
Armada Bilgisayar13,01-9,97-20,62
Arsan Tekstil2,50-9,09-30,17
Artı Yatırım Holding0,71-8,97-12,35
Aselsan22,92-9,989,46
Aslan Çimento34,44-1,66-13,81
Ata GMYO3,34-8,24-26,27
Atakule GMYO1,05-9,48-45,31
Atlantis Yatırım Holding1,12-9,6812,00
Atlas Yat. Ort.1,06-9,40-26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat12,69-10,00-8,97
Avrasya GMYO1,13-9,60-25,17
Avrasya Petrol ve Tur.1,10-9,84-39,56
Avrasya Stratejik GMYF1.319,800,012,64
Avrupa Yatırım Holding0,98-8,41-36,36
Ayen Enerji2,02-9,01-41,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-10,00-17,81
Aygaz9,25-6,38-27,96
Bagfaş9,88-6,97-41,26
Bak Ambalaj4,43-9,59-39,73
Balatacılar Balatacılık1,93-9,8155,65
Bantaş Ambalaj1,80-1,64-28,57
Banvit14,59-9,99-21,43
Baştaş Başkent Çimento2,37-9,89-8,49
Batı Çimento2,05-9,69-38,07
Batısöke Çimento0,77-8,33-41,22
Bera Holding2,27-9,92-41,04
Berkosan Yalıtım2,16-10,00-21,17
Beşiktaş Futbol Yat.1,52-9,52-37,96
Beyaz Filo2,51-9,06-20,57
Bilici Yatırım6,21-9,0842,11
Bim Mağazalar47,00-6,840,73
Birko Mensucat0,24-7,69-22,58
Birlik Mensucat1,02-4,67-10,53
Bizim Mağazaları7,05-9,96-36,88
Bolu Çimento3,17-7,85-32,55
Bomonti Elektrik1,187,27-7,81
Borusan Mannesmann7,00-7,04-38,86
Borusan Yat. Paz.44,56-9,98-27,95
Bosch Fren Sistemleri164,80-9,99-43,15
Bossa6,16-9,94-23,57
Brisa6,76-9,87-28,92
Burçelik4,59-10,00-21,00
Burçelik Vana11,61-10,0019,57
Bursa Çimento2,72-8,11-32,06
Carrefoursa5,40-9,8514,65
Casa Emtia Petrol8,50-9,38-9,48
Ceo Event Medya4,95-6,60-39,93
Coca Cola İçecek35,98-8,45-7,03
Cosmos Yat. Holding1,74-9,84-14,71
Credıtwest Faktorıng2,07-9,61-28,13
Çelebi61,40-9,97-39,86
Çelik Halat5,25-8,22-19,23
Çemaş Döküm0,72-8,86-42,56
Çemtaş4,77-8,80-42,39
Çimbeton25,54-9,69-38,10
Çimentaş9,67-9,88-35,53
Çimsa6,10-9,90-32,82
Çuhadaroğlu Metal1,96-8,84-38,56
Dagi Giyim1,60-9,60-36,00
Dagi Yatırım Holding1,89-9,57-16,37
Dardanel3,87-10,002,11
Datagate Bilgisayar5,52-9,80-29,32
Demısaş Döküm2,34-7,51-32,76
Denge Holding0,90-10,00-34,31
Deniz GMYO2,78-8,85-44,95
Denizli Cam5,28-8,49-36,69
Derimod3,94-9,84-44,82
Derlüks Deri1,96-9,68-51,96
Desa Deri2,61-9,69-42,51
Despec Bilgisayar3,99-9,93-5,90
Deva Holding8,62-9,93-4,12
Diriteks Diriliş Tekstil0,61-4,69-21,79
Ditaş Doğan7,05-9,50-26,26
DO-CO272,50-9,98-51,68
Doğan Burda2,69-9,43-55,68
Doğan Holding1,30-9,72-29,35
Doğtaş Kelebek Mobilya1,10-9,84-33,33
Doğusan1,24-9,49-40,38
Doğuş GMYO3,77-9,81-16,78
Doğuş Otomotiv6,80-9,93-28,57
Döktaş Dökümcülük17,56-9,99-44,51
Duran Doğan Basım11,64-9,63-17,09
Dyo Boya3,06-10,00-37,55
Eczacıbaşı İlaç3,66-9,85-1,35
Eczacıbaşı Yatırım8,83-9,99-12,66
Edip Gayrimenkul1,14-9,52-17,99
Ege Endüstri469,00-9,62-19,21
Ege Gübre33,30-9,90-33,13
Ege Profil8,50-9,28-28,99
Ege Seramik3,13-9,80-15,63
Egeli & Co Tarım Girişim0,23-8,00-28,13
Egeli&Co Enerji Yatırım0,37-5,13-5,13
Egeli&Co Yatırım Holding0,21-8,705,00
Egeplast10,66-9,97-14,72
Ekiz Kimya0,81-10,0032,79
Emek Elektrik1,18-9,92-25,79
Eminiş Ambalaj1,85-9,7621,71
Emlak Konut GMYO1,13-5,83-22,60
Enerjisa Enerji7,10-0,70-3,92
Enka İnşaat5,61-4,92-12,62
Erbosan16,17-6,96-35,27
Ereğli Demir Çelik7,47-7,09-17,37
Ersu Gıda2,46-9,8918,84
Escort Teknoloji1,62-9,5016,55
Etiler Gıda1,53-9,47-37,55
Euro Kapital Yat. Ort.0,92-9,80-44,91
Euro Trend Yat. Ort.0,76-9,52-39,20
Euro Yat. Ort.0,77-9,41-34,75
Euro Yatırım Holding0,91-9,90-39,33
Fenerbahçe Futbol7,04-9,63-51,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,50-2,34-45,30
F-M İzmit Piston35,98-6,55-27,87
Fonet Bilgi Teknolojileri4,63-9,92-39,79
Ford Otosan56,50-9,96-20,25
Formet Çelik Kapı1,90-5,00-36,67
Frigo Pak Gıda7,16-9,94-44,75
Galatasaray Sportif1,84-9,80-9,36
Garanti Bankası8,19-9,10-26,48
Garanti Faktoring3,29-8,10-14,99
Garanti Yat. Ort.1,02-9,73-5,56
Gedik Y. Men. Değ.12,48-6,31122,86
Gedik Yatırım Holding12,61-9,9363,98
Gediz Ambalaj5,41-9,68-19,97
Gentaş1,96-9,68-10,50
Gersan Elektrik1,90-9,95-40,44
Global Men. Değ.1,37-9,87-27,13
Global Yat. Holding2,58-9,79-47,02
Good-Year3,17-8,91-21,73
Göltaş Çimento10,03-9,88-43,62
Gözde Girişim2,60-9,72-49,42
GSD Denizcilik1,50-9,64-41,41
GSD Holding0,99-9,17-33,56
Gübre Fabrik.13,96-9,5954,42
Güler Yat. Holding1,40-2,10-31,03
Güneş Sigorta1,72-8,02-21,10
Halk GMYO1,10-9,84-9,84
Halk Sigorta2,37-9,8919,70
Hatay Tekstil5,54-9,92-19,36
Hedef Girişim1,54-8,88-41,00
Hektaş8,07-8,810,62
HUB Girişim15,63-9,9766,48
Hürriyet Gzt.0,81-10,00-28,95
ICBC Turkey Bank3,02-9,85-42,69
İdealist Danışmanlık2,17-8,05-34,64
İdealist GMYO2,08-1,42-32,03
İhlas Ev Aletleri2,07-10,00-33,87
İhlas Gayrimenkul0,86-9,47-28,33
İhlas Gazetecilik4,003,36-41,26
İhlas Holding0,49-9,26-46,15
İhlas Yayın Holding0,60-9,09-41,18
İndeks Bilgisayar6,83-9,89-29,59
Info Yatırım8,50-4,49
İntema6,98-9,94-24,62
İpek Doğal Enerji6,24-9,96-19,17
İskenderun Demir Çelik6,02-8,79-24,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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