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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,40-8,50-24,73
Acıpayam Selüloz4,00-3,61-37,21
Adana Çimento (A)6,20-7,46-36,15
Adana Çimento (B)5,15-9,97-27,77
Adana Çimento (C)1,71-9,52-23,32
Adel Kalemcilik8,82-0,90-43,82
Adese Alışveriş Ticaret0,90-9,09-36,99
Afyon Çimento4,15-4,60-33,92
Ak Enerji0,65-2,99-40,37
Akbank6,092,01-24,91
Akçansa6,50-2,11-35,26
Akdenız Güvenlık Hız.1,18-3,28-44,08
Akfen GMYO1,88-9,18-53,58
Akın Tekstil7,15-7,86-48,15
Akiş GMYO2,50-8,76-38,12
Akmerkez GMYO21,382,10-9,71
Aksa6,11-1,13-21,95
Aksa Enerji3,10-1,59-18,42
Aksigorta4,50-5,86-16,94
Aksu Enerji5,78-6,32-61,13
Alarko Carrıer32,12-6,08-46,47
Alarko GMYO9,633,22-36,57
Alarko Holding3,763,01-36,81
Albaraka Türk1,04-2,80-32,03
Alcatel Lucent Teletaş10,21-9,96-15,20
Alkim Kağıt4,66-2,10-16,49
Alkim Kimya42,72-2,0211,48
Altınyağ0,45-10,009,76
Altınyunus Çeşme5,33-7,47-46,65
Anadolu Cam2,42-3,97-44,50
Anadolu Efes16,90-2,31-26,78
Anadolu Grubu Holding11,45-3,29-34,91
Anadolu Hayat Emek.6,27-4,13-8,33
Anadolu Isuzu7,10-7,19-41,66
Anadolu Sigorta4,710,007,05
Anel Elektrik2,490,00-22,43
Arçelik14,201,57-31,86
ARD Bilişim Teknolojileri11,854,13
Arena Bilgisayar7,59-2,690,80
Armada Bilgisayar11,71-9,99-28,55
Arsan Tekstil2,41-3,60-32,68
Artı Yatırım Holding0,64-9,86-20,99
Aselsan21,98-4,104,97
Aslan Çimento31,60-8,25-20,92
Ata GMYO3,29-1,50-27,37
Atakule GMYO1,00-4,76-47,92
Atlantis Yatırım Holding1,05-6,255,00
Atlas Yat. Ort.0,97-8,49-32,64
AvivaSA Emeklilik Hayat11,43-9,93-18,01
Avrasya GMYO1,02-9,73-32,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,00-9,09-45,05
Avrasya Stratejik GMYF1.319,900,012,64
Avrupa Yatırım Holding0,90-8,16-41,56
Ayen Enerji1,97-2,48-43,23
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,66-7,78-24,20
Aygaz8,36-4,46-31,17
Bagfaş10,304,25-38,76
Bak Ambalaj4,15-6,32-43,54
Balatacılar Balatacılık1,74-9,8440,32
Bantaş Ambalaj1,77-1,67-29,76
Banvit14,590,00-21,43
Baştaş Başkent Çimento2,432,53-6,18
Batı Çimento1,90-7,32-42,60
Batısöke Çimento0,74-3,90-43,51
Bera Holding2,08-8,37-45,97
Berkosan Yalıtım1,95-9,72-28,83
Beşiktaş Futbol Yat.1,541,32-37,14
Beyaz Filo2,35-6,37-25,63
Bilici Yatırım6,210,0042,11
Bim Mağazalar45,58-3,02-2,31
Birko Mensucat0,23-4,17-25,81
Birlik Mensucat0,95-6,86-16,67
Bizim Mağazaları6,43-8,79-42,44
Bolu Çimento2,86-9,78-39,15
Bomonti Elektrik1,07-9,32-16,41
Borusan Mannesmann7,050,71-38,43
Borusan Yat. Paz.44,32-0,54-28,34
Bosch Fren Sistemleri161,60-1,94-44,26
Bossa5,65-8,28-29,90
Brisa6,62-2,07-30,39
Burçelik4,30-6,32-25,99
Burçelik Vana10,45-9,997,62
Bursa Çimento2,65-2,57-33,81
Carrefoursa4,86-10,003,18
Casa Emtia Petrol7,84-7,76-16,51
Ceo Event Medya5,092,83-38,23
Coca Cola İçecek34,00-5,50-12,14
Cosmos Yat. Holding1,750,57-14,22
Credıtwest Faktorıng2,090,97-27,43
Çelebi55,30-9,93-45,84
Çelik Halat5,637,24-13,38
Çemaş Döküm0,67-6,94-46,55
Çemtaş4,65-2,52-43,84
Çimbeton24,94-2,35-39,55
Çimentaş8,98-7,14-40,13
Çimsa5,81-4,75-36,01
Çuhadaroğlu Metal1,87-4,59-41,38
Dagi Giyim1,46-8,75-41,60
Dagi Yatırım Holding1,84-2,65-18,58
Dardanel3,49-9,82-7,92
Datagate Bilgisayar5,23-5,25-33,03
Demısaş Döküm2,18-6,84-37,36
Denge Holding0,82-8,89-40,15
Deniz GMYO2,65-4,68-47,52
Denizli Cam5,00-5,30-40,05
Derimod3,55-9,90-50,28
Derlüks Deri1,90-3,06-53,43
Desa Deri2,35-9,96-48,24
Despec Bilgisayar3,70-7,27-12,74
Deva Holding7,76-9,98-13,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,59-3,28-24,36
Ditaş Doğan7,607,80-20,50
DO-CO245,30-9,98-56,51
Doğan Burda2,55-5,20-57,99
Doğan Holding1,27-2,31-30,98
Doğtaş Kelebek Mobilya1,04-5,45-36,97
Doğusan1,12-9,68-46,15
Doğuş GMYO3,42-9,28-24,50
Doğuş Otomotiv6,12-10,00-35,71
Döktaş Dökümcülük16,32-7,06-48,43
Duran Doğan Basım10,94-6,01-22,08
Dyo Boya2,94-3,92-40,00
Eczacıbaşı İlaç3,30-9,84-11,05
Eczacıbaşı Yatırım7,95-9,97-21,36
Edip Gayrimenkul1,03-9,65-25,90
Ege Endüstri449,10-4,24-22,64
Ege Gübre32,30-3,00-35,14
Ege Profil8,11-4,59-32,25
Ege Seramik2,88-7,99-22,37
Egeli & Co Tarım Girişim0,21-8,70-34,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,395,410,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,19-9,52-5,00
Egeplast9,60-9,94-23,20
Ekiz Kimya0,73-9,8819,67
Emek Elektrik1,07-9,32-32,70
Eminiş Ambalaj1,72-7,0313,16
Emlak Konut GMYO1,11-1,77-23,97
Enerjisa Enerji6,94-2,25-6,09
Enka İnşaat5,681,25-11,53
Erbosan15,70-2,91-37,15
Ereğli Demir Çelik7,40-0,94-18,14
Ersu Gıda2,22-9,767,25
Escort Teknoloji1,46-9,885,04
Etiler Gıda1,42-7,19-42,04
Euro Kapital Yat. Ort.0,85-7,61-49,10
Euro Trend Yat. Ort.0,71-6,58-43,20
Euro Yat. Ort.0,73-5,19-38,14
Euro Yatırım Holding0,84-7,69-44,00
Fenerbahçe Futbol7,161,70-50,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,45-2,00-46,39
F-M İzmit Piston37,002,83-25,82
Fonet Bilgi Teknolojileri4,30-7,13-44,08
Ford Otosan50,85-10,00-28,23
Formet Çelik Kapı1,75-7,89-41,67
Frigo Pak Gıda6,50-9,22-49,85
Galatasaray Sportif1,66-9,78-18,23
Garanti Bankası8,392,44-24,69
Garanti Faktoring3,21-2,43-17,05
Garanti Yat. Ort.1,085,880,00
Gedik Y. Men. Değ.11,93-4,41113,04
Gedik Yatırım Holding11,46-9,1249,02
Gediz Ambalaj5,31-1,85-21,45
Gentaş1,83-6,63-16,44
Gersan Elektrik1,79-5,79-43,89
Global Men. Değ.1,24-9,49-34,04
Global Yat. Holding2,33-9,69-52,16
Good-Year3,00-5,36-25,93
Göltaş Çimento9,98-0,50-43,90
Gözde Girişim2,36-9,23-54,09
GSD Denizcilik1,41-6,00-44,92
GSD Holding0,92-7,07-38,26
Gübre Fabrik.12,57-9,9639,05
Güler Yat. Holding1,38-1,43-32,02
Güneş Sigorta1,68-2,33-22,94
Halk GMYO1,06-3,64-13,11
Halk Sigorta2,14-9,708,08
Hatay Tekstil4,99-9,93-27,37
Hedef Girişim1,40-9,09-46,36
Hektaş8,201,612,24
HUB Girişim14,07-9,9849,86
Hürriyet Gzt.0,75-7,41-34,21
ICBC Turkey Bank2,99-0,99-43,26
İdealist Danışmanlık1,96-9,68-40,96
İdealist GMYO2,01-3,37-34,31
İhlas Ev Aletleri1,87-9,66-40,26
İhlas Gayrimenkul0,80-6,98-33,33
İhlas Gazetecilik4,389,50-35,68
İhlas Holding0,46-6,12-49,45
İhlas Yayın Holding0,55-8,33-46,08
İndeks Bilgisayar6,38-6,59-34,23
Info Yatırım8,40-1,18-5,62
İntema6,49-7,02-29,91
İpek Doğal Enerji6,00-3,85-22,28
İskenderun Demir Çelik5,85-2,82-26,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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