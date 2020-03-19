Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,36
|0,00
|-26,88
|Acıpayam Selüloz
|4,02
|-0,50
|-36,89
|Adana Çimento (A)
|6,87
|0,73
|-29,25
|Adana Çimento (B)
|5,25
|-7,24
|-26,37
|Adana Çimento (C)
|1,97
|4,79
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|8,78
|-0,23
|-44,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,82
|-3,53
|-42,59
|Afyon Çimento
|4,08
|-3,32
|-35,03
|Ak Enerji
|0,64
|-3,03
|-41,28
|Akbank
|5,68
|-3,07
|-29,96
|Akçansa
|6,62
|-0,15
|-34,06
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,24
|-1,59
|-41,23
|Akfen GMYO
|1,79
|-1,10
|-55,80
|Akın Tekstil
|7,14
|-0,83
|-48,22
|Akiş GMYO
|2,34
|-3,31
|-42,08
|Akmerkez GMYO
|21,32
|1,52
|-9,97
|Aksa
|6,03
|0,33
|-22,97
|Aksa Enerji
|3,23
|0,31
|-15,00
|Aksigorta
|4,30
|-2,93
|-20,63
|Aksu Enerji
|5,62
|-1,58
|-62,21
|Alarko Carrıer
|32,22
|0,69
|-46,30
|Alarko GMYO
|10,02
|2,56
|-34,00
|Alarko Holding
|3,72
|-0,27
|-37,48
|Albaraka Türk
|1,07
|1,90
|-30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,18
|5,82
|-15,45
|Alkim Kağıt
|4,82
|2,99
|-13,62
|Alkim Kimya
|43,16
|2,52
|12,63
|Altınyağ
|0,51
|8,51
|24,39
|Altınyunus Çeşme
|6,44
|9,90
|-35,54
|Anadolu Cam
|2,51
|1,21
|-42,43
|Anadolu Efes
|17,14
|4,58
|-25,74
|Anadolu Grubu Holding
|11,90
|1,88
|-32,35
|Anadolu Hayat Emek.
|5,43
|-7,02
|-20,61
|Anadolu Isuzu
|6,90
|-3,63
|-43,30
|Anadolu Sigorta
|4,59
|-2,34
|4,32
|Anel Elektrik
|2,46
|0,00
|-23,36
|Arçelik
|13,10
|-4,31
|-37,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,50
|-3,04
|Arena Bilgisayar
|7,79
|4,14
|3,45
|Armada Bilgisayar
|11,30
|-1,65
|-31,06
|Arsan Tekstil
|2,41
|3,88
|-32,68
|Artı Yatırım Holding
|0,70
|9,37
|-13,58
|Aselsan
|21,10
|-2,94
|0,76
|Aslan Çimento
|32,98
|-5,12
|-17,47
|Ata GMYO
|3,41
|3,02
|-24,72
|Atakule GMYO
|1,01
|3,06
|-47,40
|Atlantis Yatırım Holding
|1,04
|0,97
|4,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-34,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,05
|0,64
|-20,73
|Avrasya GMYO
|0,98
|0,00
|-35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,98
|0,00
|-46,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,10
|0,01
|2,66
|Avrupa Yatırım Holding
|0,88
|-2,22
|-42,86
|Ayen Enerji
|1,97
|0,00
|-43,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,64
|-1,20
|-25,11
|Aygaz
|7,92
|-2,34
|-34,79
|Bagfaş
|10,01
|-2,15
|-40,49
|Bak Ambalaj
|4,38
|3,30
|-40,41
|Balatacılar Balatacılık
|1,42
|-9,55
|14,52
|Bantaş Ambalaj
|1,75
|-1,13
|-30,56
|Banvit
|14,47
|-0,82
|-22,08
|Baştaş Başkent Çimento
|2,44
|2,52
|-5,79
|Batı Çimento
|1,90
|2,15
|-42,60
|Batısöke Çimento
|0,72
|-2,70
|-45,04
|Bera Holding
|2,05
|0,00
|-46,75
|Berkosan Yalıtım
|1,93
|9,66
|-29,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,43
|-6,54
|-41,63
|Beyaz Filo
|2,42
|1,68
|-23,42
|Bilici Yatırım
|6,18
|-0,32
|41,42
|Bim Mağazalar
|52,20
|6,10
|11,87
|Birko Mensucat
|0,23
|-4,17
|-25,81
|Birlik Mensucat
|0,92
|-2,13
|-19,30
|Bizim Mağazaları
|7,50
|9,97
|-32,86
|Bolu Çimento
|3,20
|1,91
|-31,91
|Bomonti Elektrik
|0,97
|0,00
|-24,22
|Borusan Mannesmann
|6,84
|-2,01
|-40,26
|Borusan Yat. Paz.
|44,26
|2,45
|-28,44
|Bosch Fren Sistemleri
|160,50
|-0,99
|-44,64
|Bossa
|5,16
|-2,64
|-35,98
|Brisa
|6,38
|-2,45
|-32,91
|Burçelik
|4,21
|-0,71
|-27,54
|Burçelik Vana
|11,50
|4,55
|18,43
|Bursa Çimento
|2,67
|-1,48
|-33,31
|Carrefoursa
|4,47
|-4,08
|-5,10
|Casa Emtia Petrol
|6,98
|-1,13
|-25,67
|Ceo Event Medya
|5,00
|0,00
|-39,32
|Coca Cola İçecek
|33,40
|-0,06
|-13,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,67
|-7,22
|-18,14
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|0,00
|-30,56
|Çelebi
|49,80
|-6,74
|-51,22
|Çelik Halat
|6,69
|9,85
|2,92
|Çemaş Döküm
|0,67
|0,00
|-46,55
|Çemtaş
|4,68
|-2,30
|-43,48
|Çimbeton
|24,80
|-3,65
|-39,89
|Çimentaş
|9,09
|-1,52
|-39,40
|Çimsa
|5,80
|-1,19
|-36,12
|Çuhadaroğlu Metal
|1,77
|-3,80
|-44,51
|Dagi Giyim
|1,42
|-2,07
|-43,20
|Dagi Yatırım Holding
|1,77
|-2,75
|-21,68
|Dardanel
|2,95
|-6,35
|-22,16
|Datagate Bilgisayar
|5,20
|-0,95
|-33,42
|Demısaş Döküm
|2,38
|9,68
|-31,61
|Denge Holding
|0,83
|-2,35
|-39,42
|Deniz GMYO
|2,69
|1,51
|-46,73
|Denizli Cam
|5,10
|0,39
|-38,85
|Derimod
|2,90
|-9,94
|-59,38
|Derlüks Deri
|1,83
|-1,08
|-55,15
|Desa Deri
|2,00
|-7,41
|-55,95
|Despec Bilgisayar
|3,15
|-8,43
|-25,71
|Deva Holding
|7,73
|4,32
|-14,02
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,60
|-1,64
|-23,08
|Ditaş Doğan
|8,50
|6,25
|-11,09
|DO-CO
|231,00
|4,52
|-59,04
|Doğan Burda
|2,95
|9,67
|-51,40
|Doğan Holding
|1,31
|0,77
|-28,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,04
|0,00
|-36,97
|Doğusan
|1,08
|-3,57
|-48,08
|Doğuş GMYO
|3,08
|-3,75
|-32,01
|Doğuş Otomotiv
|5,17
|-8,17
|-45,69
|Döktaş Dökümcülük
|13,23
|-9,94
|-58,19
|Duran Doğan Basım
|13,03
|9,59
|-7,19
|Dyo Boya
|3,02
|0,67
|-38,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|1,34
|-18,60
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,11
|-1,52
|-29,67
|Edip Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|-32,37
|Ege Endüstri
|405,00
|-6,47
|-30,23
|Ege Gübre
|32,94
|1,67
|-33,86
|Ege Profil
|8,11
|-0,61
|-32,25
|Ege Seramik
|2,66
|-3,27
|-28,30
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,20
|5,26
|-37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|0,00
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|0,00
|-10,00
|Egeplast
|9,10
|1,11
|-27,20
|Ekiz Kimya
|0,73
|8,96
|19,67
|Emek Elektrik
|0,99
|-5,71
|-37,74
|Eminiş Ambalaj
|1,68
|-2,89
|10,53
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|0,91
|-23,97
|Enerjisa Enerji
|6,80
|-1,88
|-7,98
|Enka İnşaat
|5,61
|-1,92
|-12,62
|Erbosan
|15,14
|-2,95
|-39,39
|Ereğli Demir Çelik
|7,70
|2,39
|-14,82
|Ersu Gıda
|1,80
|-10,00
|-13,04
|Escort Teknoloji
|1,21
|-8,33
|-12,95
|Etiler Gıda
|1,57
|9,79
|-35,92
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,83
|-2,35
|-50,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|-43,20
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-38,14
|Euro Yatırım Holding
|0,77
|-6,10
|-48,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,12
|-3,13
|-50,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|2,50
|-46,17
|F-M İzmit Piston
|37,52
|1,35
|-24,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,42
|-1,78
|-42,52
|Ford Otosan
|44,16
|-5,03
|-37,67
|Formet Çelik Kapı
|1,75
|2,94
|-41,67
|Frigo Pak Gıda
|6,62
|5,08
|-48,92
|Galatasaray Sportif
|1,44
|-9,43
|-29,06
|Garanti Bankası
|7,58
|-5,25
|-31,96
|Garanti Faktoring
|3,24
|0,93
|-16,28
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|-3,88
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,73
|9,93
|127,32
|Gedik Yatırım Holding
|12,17
|9,94
|58,26
|Gediz Ambalaj
|5,09
|-4,68
|-24,70
|Gentaş
|1,78
|2,30
|-18,72
|Gersan Elektrik
|1,80
|-0,55
|-43,57
|Global Men. Değ.
|1,20
|-4,00
|-36,17
|Global Yat. Holding
|2,18
|-4,39
|-55,24
|Good-Year
|2,82
|-2,76
|-30,37
|Göltaş Çimento
|10,05
|-0,69
|-43,51
|Gözde Girişim
|2,25
|-0,88
|-56,23
|GSD Denizcilik
|1,47
|5,00
|-42,58
|GSD Holding
|0,91
|-1,09
|-38,93
|Gübre Fabrik.
|12,00
|-4,00
|32,74
|Güler Yat. Holding
|1,66
|9,93
|-18,23
|Güneş Sigorta
|1,70
|0,59
|-22,02
|Halk GMYO
|1,10
|0,92
|-9,84
|Halk Sigorta
|2,22
|-5,53
|12,12
|Hatay Tekstil
|4,64
|-3,33
|-32,46
|Hedef Girişim
|1,43
|5,15
|-45,21
|Hektaş
|7,92
|-1,25
|-1,25
|HUB Girişim
|11,41
|-9,94
|21,53
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|-2,60
|-34,21
|ICBC Turkey Bank
|2,95
|-0,34
|-44,02
|İdealist Danışmanlık
|1,98
|1,02
|-40,36
|İdealist GMYO
|1,98
|-1,00
|-35,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|5,33
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|-3,90
|-38,33
|İhlas Gazetecilik
|3,56
|-9,87
|-47,72
|İhlas Holding
|0,43
|-4,44
|-52,75
|İhlas Yayın Holding
|0,49
|-3,92
|-51,96
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|-1,15
|-37,84
|Info Yatırım
|8,40
|-5,62
|İntema
|5,85
|-2,99
|-36,83
|İpek Doğal Enerji
|6,06
|3,77
|-21,50
|İskenderun Demir Çelik
|5,96
|-0,33
|-25,59
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi