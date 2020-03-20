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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

20.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,381,47-25,81
Acıpayam Selüloz4,00-0,50-37,21
Adana Çimento (A)6,80-1,02-29,97
Adana Çimento (B)5,11-2,67-28,33
Adana Çimento (C)2,001,52-10,31
Adel Kalemcilik8,860,91-43,57
Adese Alışveriş Ticaret0,842,44-41,19
Afyon Çimento4,131,23-34,24
Ak Enerji0,651,56-40,37
Akbank5,52-2,82-31,94
Akçansa6,620,00-34,06
Akdenız Güvenlık Hız.1,250,81-40,76
Akfen GMYO1,821,68-55,06
Akın Tekstil7,170,42-48,01
Akiş GMYO2,412,99-40,35
Akmerkez GMYO21,26-0,28-10,22
Aksa6,202,82-20,80
Aksa Enerji3,240,31-14,74
Aksigorta4,310,23-20,45
Aksu Enerji5,793,02-61,06
Alarko Carrıer33,102,73-44,83
Alarko GMYO10,302,79-32,16
Alarko Holding3,730,27-37,31
Albaraka Türk1,080,93-29,41
Alcatel Lucent Teletaş11,199,92-7,06
Alkim Kağıt4,962,90-11,11
Alkim Kimya44,603,3416,39
Altınyağ0,50-1,9621,95
Altınyunus Çeşme6,724,35-32,73
Anadolu Cam2,48-1,20-43,12
Anadolu Efes17,713,33-23,27
Anadolu Grubu Holding12,010,92-31,72
Anadolu Hayat Emek.5,511,47-19,44
Anadolu Isuzu7,5910,00-37,63
Anadolu Sigorta4,620,655,00
Anel Elektrik2,605,69-19,00
Arçelik13,271,30-36,32
ARD Bilişim Teknolojileri11,691,65
Arena Bilgisayar7,901,414,91
Armada Bilgisayar11,864,96-27,64
Arsan Tekstil2,441,24-31,84
Artı Yatırım Holding0,64-8,57-20,99
Aselsan21,401,422,20
Aslan Çimento34,063,27-14,76
Ata GMYO3,430,59-24,28
Atakule GMYO1,031,98-46,35
Atlantis Yatırım Holding1,138,6513,00
Atlas Yat. Ort.0,994,21-31,25
AvivaSA Emeklilik Hayat11,998,51-13,99
Avrasya GMYO1,002,04-33,77
Avrasya Petrol ve Tur.1,002,04-45,05
Avrasya Stratejik GMYF1.320,200,012,67
Avrupa Yatırım Holding0,902,27-41,56
Ayen Enerji2,001,52-42,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,809,76-17,81
Aygaz7,950,38-34,55
Bagfaş10,383,70-38,29
Bak Ambalaj4,451,60-39,46
Balatacılar Balatacılık1,569,8625,81
Bantaş Ambalaj1,781,71-29,37
Banvit14,610,97-21,32
Baştaş Başkent Çimento2,492,05-3,86
Batı Çimento1,910,53-42,30
Batısöke Çimento0,720,00-45,04
Bera Holding2,081,46-45,97
Berkosan Yalıtım2,129,84-22,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,451,40-40,82
Beyaz Filo2,503,31-20,89
Bilici Yatırım6,271,4643,48
Bim Mağazalar49,82-4,566,77
Birko Mensucat0,244,35-22,58
Birlik Mensucat0,920,00-19,30
Bizim Mağazaları8,2510,00-26,14
Bolu Çimento3,07-4,06-34,68
Bomonti Elektrik1,069,28-17,19
Borusan Mannesmann6,850,15-40,17
Borusan Yat. Paz.45,482,76-26,47
Bosch Fren Sistemleri161,800,81-44,19
Bossa5,333,29-33,87
Brisa6,501,88-31,65
Burçelik4,506,89-22,55
Burçelik Vana12,508,7028,73
Bursa Çimento2,670,00-33,31
Carrefoursa4,878,953,40
Casa Emtia Petrol7,487,16-20,34
Ceo Event Medya5,030,60-38,96
Coca Cola İçecek34,262,57-11,47
Cosmos Yat. Holding1,839,58-10,29
Credıtwest Faktorıng1,99-0,50-30,90
Çelebi51,002,41-50,05
Çelik Halat6,903,146,15
Çemaş Döküm0,692,99-44,95
Çemtaş4,710,64-43,12
Çimbeton25,482,74-38,25
Çimentaş9,352,86-37,67
Çimsa6,064,48-33,26
Çuhadaroğlu Metal1,833,39-42,63
Dagi Giyim1,420,00-43,20
Dagi Yatırım Holding1,854,52-18,14
Dardanel3,115,42-17,94
Datagate Bilgisayar5,342,69-31,63
Demısaş Döküm2,32-2,52-33,33
Denge Holding0,852,41-37,96
Deniz GMYO2,752,23-45,54
Denizli Cam5,110,20-38,73
Derimod3,106,90-56,58
Derlüks Deri1,924,92-52,94
Desa Deri2,2010,00-51,54
Despec Bilgisayar3,294,44-22,41
Deva Holding8,509,96-5,45
Diriteks Diriliş Tekstil0,635,00-19,23
Ditaş Doğan8,500,00-11,09
DO-CO254,1010,00-54,95
Doğan Burda2,87-2,71-52,72
Doğan Holding1,449,92-21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya1,061,92-35,76
Doğusan1,101,85-47,12
Doğuş GMYO3,203,90-29,36
Doğuş Otomotiv5,200,58-45,38
Döktaş Dökümcülük12,97-1,97-59,01
Duran Doğan Basım14,329,901,99
Dyo Boya3,102,65-36,73
Eczacıbaşı İlaç3,329,93-10,51
Eczacıbaşı Yatırım7,829,99-22,65
Edip Gayrimenkul1,006,38-28,06
Ege Endüstri413,802,17-28,72
Ege Gübre33,742,43-32,25
Ege Profil8,332,71-30,41
Ege Seramik2,65-0,38-28,57
Egeli & Co Tarım Girişim0,2210,00-31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,395,410,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,195,56-5,00
Egeplast9,989,67-20,16
Ekiz Kimya0,809,5931,15
Emek Elektrik1,012,02-36,48
Eminiş Ambalaj1,66-1,199,21
Emlak Konut GMYO1,110,00-23,97
Enerjisa Enerji6,78-0,29-8,25
Enka İnşaat5,681,25-11,53
Erbosan14,87-1,78-40,47
Ereğli Demir Çelik7,862,08-13,05
Ersu Gıda1,810,56-12,56
Escort Teknoloji1,339,92-4,32
Etiler Gıda1,729,55-29,80
Euro Kapital Yat. Ort.0,852,41-49,10
Euro Trend Yat. Ort.0,744,23-40,80
Euro Yat. Ort.0,741,37-37,29
Euro Yatırım Holding0,76-1,30-49,33
Fenerbahçe Futbol7,170,70-50,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,543,25-44,42
F-M İzmit Piston37,720,53-24,38
Fonet Bilgi Teknolojileri4,869,95-36,80
Ford Otosan46,685,71-34,11
Formet Çelik Kapı1,802,86-40,00
Frigo Pak Gıda7,127,55-45,06
Galatasaray Sportif1,43-0,69-29,56
Garanti Bankası7,46-1,58-33,03
Garanti Faktoring3,240,00-16,28
Garanti Yat. Ort.1,001,01-7,41
Gedik Y. Men. Değ.13,203,69135,71
Gedik Yatırım Holding13,389,9473,99
Gediz Ambalaj5,283,73-21,89
Gentaş1,790,56-18,26
Gersan Elektrik1,810,56-43,26
Global Men. Değ.1,265,00-32,98
Global Yat. Holding2,232,29-54,21
Good-Year2,861,42-29,38
Göltaş Çimento10,070,20-43,40
Gözde Girişim2,312,67-55,06
GSD Denizcilik1,512,72-41,02
GSD Holding0,921,10-38,26
Gübre Fabrik.13,2010,0046,02
Güler Yat. Holding1,829,64-10,34
Güneş Sigorta1,721,18-21,10
Halk GMYO1,100,00-9,84
Halk Sigorta2,324,5017,17
Hatay Tekstil4,762,59-30,71
Hedef Girişim1,483,50-43,30
Hektaş8,082,020,75
HUB Girişim12,408,6832,07
Hürriyet Gzt.0,784,00-31,58
ICBC Turkey Bank3,001,69-43,07
İdealist Danışmanlık2,022,02-39,16
İdealist GMYO2,022,02-33,99
İhlas Ev Aletleri1,780,00-43,13
İhlas Gayrimenkul0,751,35-37,50
İhlas Gazetecilik3,560,00-47,72
İhlas Holding0,42-2,33-53,85
İhlas Yayın Holding0,48-2,04-52,94
İndeks Bilgisayar6,141,82-36,70
Info Yatırım8,400,00-5,62
İntema5,982,22-35,42
İpek Doğal Enerji6,242,97-19,17
İskenderun Demir Çelik6,295,54-21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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