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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

23.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:50
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,519,42-18,82
Acıpayam Selüloz3,90-2,50-38,78
Adana Çimento (A)6,54-3,82-32,65
Adana Çimento (B)4,63-9,39-35,06
Adana Çimento (C)1,82-9,00-18,39
Adel Kalemcilik8,62-2,71-45,10
Adese Alışveriş Ticaret0,862,38-39,79
Afyon Çimento3,96-4,12-36,94
Ak Enerji0,64-1,54-41,28
Akbank5,36-2,90-33,91
Akçansa6,40-3,32-36,25
Akdenız Güvenlık Hız.1,22-2,40-42,18
Akfen GMYO1,67-8,24-58,77
Akın Tekstil6,94-3,21-49,67
Akiş GMYO2,27-5,81-43,81
Akmerkez GMYO19,83-6,73-16,26
Aksa5,92-4,52-24,38
Aksa Enerji3,06-5,56-19,47
Aksigorta4,11-4,64-24,14
Aksu Enerji5,71-1,38-61,60
Alarko Carrıer32,88-0,66-45,20
Alarko GMYO9,77-5,15-35,65
Alarko Holding3,51-5,90-41,01
Albaraka Türk1,03-4,63-32,68
Alcatel Lucent Teletaş12,309,922,16
Alkim Kağıt4,92-0,81-11,83
Alkim Kimya43,94-1,4814,67
Altınyağ0,500,0021,95
Altınyunus Çeşme7,399,97-26,03
Anadolu Cam2,37-4,44-45,64
Anadolu Efes17,02-3,90-26,26
Anadolu Grubu Holding13,008,24-26,09
Anadolu Hayat Emek.5,45-1,09-20,32
Anadolu Isuzu7,51-1,05-38,29
Anadolu Sigorta4,620,005,00
Anel Elektrik2,53-2,69-21,18
Arçelik12,42-6,41-40,40
ARD Bilişim Teknolojileri11,41-2,40
Arena Bilgisayar8,618,9914,34
Armada Bilgisayar12,354,13-24,65
Arsan Tekstil2,27-6,97-36,59
Artı Yatırım Holding0,61-4,69-24,69
Aselsan20,80-2,80-0,67
Aslan Çimento32,04-5,93-19,82
Ata GMYO3,35-2,33-26,05
Atakule GMYO0,98-4,85-48,96
Atlantis Yatırım Holding1,195,3119,00
Atlas Yat. Ort.0,95-4,04-34,03
AvivaSA Emeklilik Hayat13,189,92-5,45
Avrasya GMYO0,96-4,00-36,42
Avrasya Petrol ve Tur.0,95-5,00-47,80
Avrasya Stratejik GMYF1.320,300,012,68
Avrupa Yatırım Holding0,83-7,78-46,10
Ayen Enerji1,94-3,00-44,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,69-6,11-22,83
Aygaz7,60-4,40-37,43
Bagfaş10,793,95-35,85
Bak Ambalaj4,899,89-33,47
Balatacılar Balatacılık1,708,9737,10
Bantaş Ambalaj1,853,93-26,59
Banvit15,224,18-18,04
Baştaş Başkent Çimento2,25-9,64-13,13
Batı Çimento1,81-5,24-45,32
Batısöke Çimento0,69-4,17-47,33
Bera Holding2,111,44-45,19
Berkosan Yalıtım2,256,13-17,88
Beşiktaş Futbol Yat.1,36-6,21-44,49
Beyaz Filo2,37-5,20-25,00
Bilici Yatırım6,05-3,5138,44
Bim Mağazalar52,004,3811,44
Birko Mensucat0,240,00-22,58
Birlik Mensucat0,91-1,09-20,18
Bizim Mağazaları9,079,94-18,80
Bolu Çimento3,070,00-34,68
Bomonti Elektrik0,99-6,60-22,66
Borusan Mannesmann6,60-3,65-42,36
Borusan Yat. Paz.44,50-2,15-28,05
Bosch Fren Sistemleri160,30-0,93-44,71
Bossa5,12-3,94-36,48
Brisa6,37-2,00-33,02
Burçelik4,561,33-21,51
Burçelik Vana12,500,0028,73
Bursa Çimento2,53-5,24-36,80
Carrefoursa5,359,8613,59
Casa Emtia Petrol7,480,00-20,34
Ceo Event Medya4,90-2,58-40,53
Coca Cola İçecek33,80-1,34-12,66
Cosmos Yat. Holding1,851,09-9,31
Credıtwest Faktorıng1,89-5,03-34,38
Çelebi47,02-7,80-53,95
Çelik Halat6,23-9,71-4,15
Çemaş Döküm0,65-5,80-48,15
Çemtaş4,49-4,67-45,77
Çimbeton24,00-5,81-41,83
Çimentaş9,00-3,74-40,00
Çimsa6,00-0,99-33,92
Çuhadaroğlu Metal1,80-1,64-43,57
Dagi Giyim1,32-7,04-47,20
Dagi Yatırım Holding1,75-5,41-22,57
Dardanel3,429,97-9,76
Datagate Bilgisayar5,665,99-27,53
Demısaş Döküm2,31-0,43-33,62
Denge Holding0,850,00-37,96
Deniz GMYO2,59-5,82-48,71
Denizli Cam4,89-4,31-41,37
Derimod3,08-0,65-56,86
Derlüks Deri1,86-3,12-54,41
Desa Deri2,4210,00-46,70
Despec Bilgisayar3,619,73-14,86
Deva Holding9,3510,004,00
Diriteks Diriliş Tekstil0,61-3,17-21,79
Ditaş Doğan8,00-5,88-16,32
DO-CO252,90-0,47-55,16
Doğan Burda2,72-5,23-55,19
Doğan Holding1,557,64-15,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,00-5,66-39,39
Doğusan1,05-4,55-49,52
Doğuş GMYO3,03-5,31-33,11
Doğuş Otomotiv5,10-1,92-46,43
Döktaş Dökümcülük11,68-9,95-63,09
Duran Doğan Basım15,407,549,69
Dyo Boya2,99-3,55-38,98
Eczacıbaşı İlaç3,659,94-1,62
Eczacıbaşı Yatırım8,609,97-14,94
Edip Gayrimenkul0,95-5,00-31,65
Ege Endüstri392,70-5,10-32,35
Ege Gübre33,32-1,24-33,09
Ege Profil8,350,24-30,24
Ege Seramik2,58-2,64-30,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,220,00-31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,37-5,13-5,13
Egeli&Co Yatırım Holding0,190,00-5,00
Egeplast9,30-6,81-25,60
Ekiz Kimya0,867,5040,98
Emek Elektrik0,93-7,92-41,51
Eminiş Ambalaj1,52-8,430,00
Emlak Konut GMYO1,07-3,60-26,71
Enerjisa Enerji6,58-2,95-10,96
Enka İnşaat5,852,99-8,88
Erbosan13,98-5,99-44,04
Ereğli Demir Çelik7,58-3,56-16,15
Ersu Gıda1,999,94-3,86
Escort Teknoloji1,469,775,04
Etiler Gıda1,899,88-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.0,861,18-48,50
Euro Trend Yat. Ort.0,740,00-40,80
Euro Yat. Ort.0,740,00-37,29
Euro Yatırım Holding0,782,63-48,00
Fenerbahçe Futbol6,87-4,18-52,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,46-3,15-46,17
F-M İzmit Piston39,183,87-21,45
Fonet Bilgi Teknolojileri5,349,88-30,56
Ford Otosan45,845,23-30,67
Formet Çelik Kapı1,75-2,78-41,67
Frigo Pak Gıda7,839,97-39,58
Galatasaray Sportif1,33-6,99-34,48
Garanti Bankası6,91-7,37-37,97
Garanti Faktoring3,13-3,40-19,12
Garanti Yat. Ort.0,90-10,00-16,67
Gedik Y. Men. Değ.12,81-2,95128,75
Gedik Yatırım Holding14,719,9491,29
Gediz Ambalaj5,809,85-14,20
Gentaş1,74-2,79-20,55
Gersan Elektrik1,72-4,97-46,08
Global Men. Değ.1,25-0,79-33,51
Global Yat. Holding2,07-7,17-57,49
Good-Year2,74-4,20-32,35
Göltaş Çimento9,79-2,78-44,97
Gözde Girişim2,25-2,60-56,23
GSD Denizcilik1,563,31-39,06
GSD Holding0,89-3,26-40,27
Gübre Fabrik.14,5210,0060,62
Güler Yat. Holding2,009,89-1,48
Güneş Sigorta1,64-4,65-24,77
Halk GMYO1,05-4,55-13,93
Halk Sigorta2,20-5,1711,11
Hatay Tekstil4,48-5,88-34,79
Hedef Girişim1,44-2,70-44,83
Hektaş8,484,955,74
HUB Girişim13,6410,0045,28
Hürriyet Gzt.0,75-3,85-34,21
ICBC Turkey Bank2,91-3,00-44,78
İdealist Danışmanlık1,94-3,96-41,57
İdealist GMYO1,94-3,96-36,60
İhlas Ev Aletleri1,73-2,81-44,73
İhlas Gayrimenkul0,69-8,00-42,50
İhlas Gazetecilik3,50-1,69-48,60
İhlas Holding0,39-7,14-57,14
İhlas Yayın Holding0,44-8,33-56,86
İndeks Bilgisayar6,424,56-33,81
Info Yatırım8,501,19-4,49
İntema6,091,84-34,23
İpek Doğal Enerji6,21-0,48-19,56
İskenderun Demir Çelik6,290,00-21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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