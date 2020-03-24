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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,669,93-10,75
Acıpayam Selüloz4,258,97-33,28
Adana Çimento (A)6,905,50-28,94
Adana Çimento (B)4,977,34-30,29
Adana Çimento (C)1,841,10-17,49
Adel Kalemcilik9,237,08-41,21
Adese Alışveriş Ticaret0,938,14-34,89
Afyon Çimento4,216,31-32,96
Ak Enerji0,709,37-35,78
Akbank5,736,90-29,35
Akçansa6,907,81-31,27
Akdenız Güvenlık Hız.1,328,20-37,44
Akfen GMYO1,797,19-55,80
Akın Tekstil7,406,63-46,34
Akiş GMYO2,416,17-40,35
Akmerkez GMYO20,503,38-13,43
Aksa6,347,09-19,01
Aksa Enerji3,369,80-11,58
Aksigorta4,345,60-19,89
Aksu Enerji6,188,23-58,44
Alarko Carrıer35,207,06-41,33
Alarko GMYO10,426,65-31,37
Alarko Holding3,869,97-35,13
Albaraka Türk1,106,80-28,10
Alcatel Lucent Teletaş13,5310,0012,38
Alkim Kağıt5,399,55-3,41
Alkim Kimya46,646,1421,71
Altınyağ0,548,0031,71
Altınyunus Çeşme7,704,19-22,92
Anadolu Cam2,536,75-41,97
Anadolu Efes18,206,93-21,14
Anadolu Grubu Holding13,906,92-20,98
Anadolu Hayat Emek.5,908,26-13,74
Anadolu Isuzu8,138,26-33,20
Anadolu Sigorta4,803,909,09
Anel Elektrik2,685,93-16,51
Arçelik13,055,07-37,38
ARD Bilişim Teknolojileri12,459,11
Arena Bilgisayar9,479,9925,76
Armada Bilgisayar13,589,96-17,14
Arsan Tekstil2,499,69-30,45
Artı Yatırım Holding0,656,56-19,75
Aselsan22,849,819,07
Aslan Çimento33,163,50-17,02
Ata GMYO3,607,46-20,53
Atakule GMYO1,057,14-45,31
Atlantis Yatırım Holding1,265,8826,00
Atlas Yat. Ort.1,049,47-27,78
AvivaSA Emeklilik Hayat14,499,943,95
Avrasya GMYO1,037,29-31,79
Avrasya Petrol ve Tur.1,038,42-43,41
Avrasya Stratejik GMYF1.320,400,012,68
Avrupa Yatırım Holding0,908,43-41,56
Ayen Enerji2,108,25-39,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,827,69-16,89
Aygaz8,005,26-34,13
Bagfaş11,637,78-30,86
Bak Ambalaj5,379,82-26,94
Balatacılar Balatacılık1,8710,0050,81
Bantaş Ambalaj1,987,03-21,43
Banvit16,246,70-12,55
Baştaş Başkent Çimento2,479,78-4,63
Batı Çimento1,915,52-42,30
Batısöke Çimento0,747,25-43,51
Bera Holding2,329,95-39,74
Berkosan Yalıtım2,479,78-9,85
Beşiktaş Futbol Yat.1,499,56-39,18
Beyaz Filo2,557,59-19,30
Bilici Yatırım6,243,1442,79
Bim Mağazalar53,252,4014,12
Birko Mensucat0,254,17-19,35
Birlik Mensucat0,965,49-15,79
Bizim Mağazaları9,858,60-11,82
Bolu Çimento3,173,26-32,55
Bomonti Elektrik1,078,08-16,41
Borusan Mannesmann7,097,42-38,08
Borusan Yat. Paz.48,949,98-20,87
Bosch Fren Sistemleri169,105,49-41,67
Bossa5,639,96-30,15
Brisa6,755,97-29,02
Burçelik4,978,99-14,46
Burçelik Vana13,508,0039,03
Bursa Çimento2,789,88-30,56
Carrefoursa5,889,9124,84
Casa Emtia Petrol7,996,82-14,91
Ceo Event Medya5,3910,00-34,59
Coca Cola İçecek35,103,85-9,30
Cosmos Yat. Holding2,039,73-0,49
Credıtwest Faktorıng2,068,99-28,47
Çelebi50,557,51-50,49
Çelik Halat6,534,820,46
Çemaş Döküm0,707,69-44,16
Çemtaş4,847,80-41,55
Çimbeton26,048,50-36,89
Çimentaş9,637,00-35,80
Çimsa6,264,33-31,06
Çuhadaroğlu Metal1,937,22-39,50
Dagi Giyim1,438,33-42,80
Dagi Yatırım Holding1,929,71-15,04
Dardanel3,769,94-0,79
Datagate Bilgisayar6,229,89-20,36
Demısaş Döküm2,549,96-27,01
Denge Holding0,905,88-34,31
Deniz GMYO2,849,65-43,76
Denizli Cam5,226,75-37,41
Derimod3,389,74-52,66
Derlüks Deri2,007,53-50,98
Desa Deri2,669,92-41,41
Despec Bilgisayar3,979,97-6,37
Deva Holding10,289,9514,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,633,28-19,23
Ditaş Doğan8,425,25-11,92
DO-CO262,003,60-53,55
Doğan Burda2,999,93-50,74
Doğan Holding1,645,81-10,87
Doğtaş Kelebek Mobilya1,099,00-33,94
Doğusan1,126,67-46,15
Doğuş GMYO3,339,90-26,49
Doğuş Otomotiv5,6110,00-41,07
Döktaş Dökümcülük12,849,93-59,43
Duran Doğan Basım16,9410,0020,66
Dyo Boya3,269,03-33,47
Eczacıbaşı İlaç4,019,868,09
Eczacıbaşı Yatırım9,4610,00-6,43
Edip Gayrimenkul1,049,47-25,18
Ege Endüstri431,509,88-25,67
Ege Gübre35,967,92-27,79
Ege Profil8,906,59-25,65
Ege Seramik2,798,14-24,80
Egeli & Co Tarım Girişim0,249,09-25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,408,112,56
Egeli&Co Yatırım Holding0,205,260,00
Egeplast10,209,68-18,40
Ekiz Kimya0,949,3054,10
Emek Elektrik1,029,68-35,85
Eminiş Ambalaj1,679,879,87
Emlak Konut GMYO1,157,48-21,23
Enerjisa Enerji6,843,95-7,44
Enka İnşaat6,012,74-6,39
Erbosan14,685,01-41,23
Ereğli Demir Çelik8,015,67-11,39
Ersu Gıda2,189,555,31
Escort Teknoloji1,609,5915,11
Etiler Gıda2,079,52-15,51
Euro Kapital Yat. Ort.0,926,98-44,91
Euro Trend Yat. Ort.0,808,11-36,00
Euro Yat. Ort.0,808,11-32,20
Euro Yatırım Holding0,858,97-43,33
Fenerbahçe Futbol7,509,17-48,17
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,626,50-42,67
F-M İzmit Piston43,009,75-13,79
Fonet Bilgi Teknolojileri5,879,93-23,67
Ford Otosan48,505,80-26,64
Formet Çelik Kapı1,908,57-36,67
Frigo Pak Gıda8,619,96-33,56
Galatasaray Sportif1,469,77-28,08
Garanti Bankası7,589,70-31,96
Garanti Faktoring3,357,03-13,44
Garanti Yat. Ort.0,977,78-10,19
Gedik Y. Men. Değ.13,364,29138,57
Gedik Yatırım Holding16,189,99110,40
Gediz Ambalaj6,227,24-7,99
Gentaş1,909,20-13,24
Gersan Elektrik1,857,56-42,01
Global Men. Değ.1,379,60-27,13
Global Yat. Holding2,269,18-53,59
Good-Year3,019,85-25,68
Göltaş Çimento10,537,56-40,81
Gözde Girişim2,427,56-52,92
GSD Denizcilik1,655,77-35,55
GSD Holding0,967,87-35,57
Gübre Fabrik.15,325,5169,47
Güler Yat. Holding2,2010,008,37
Güneş Sigorta1,809,76-17,43
Halk GMYO1,148,57-6,56
Halk Sigorta2,4210,0022,22
Hatay Tekstil4,899,15-28,82
Hedef Girişim1,579,03-39,85
Hektaş9,329,9116,21
HUB Girişim15,009,9759,77
Hürriyet Gzt.0,829,33-28,07
ICBC Turkey Bank3,106,53-41,18
İdealist Danışmanlık2,066,19-37,95
İdealist GMYO2,129,28-30,72
İhlas Ev Aletleri1,772,31-43,45
İhlas Gayrimenkul0,758,70-37,50
İhlas Gazetecilik3,500,00-48,60
İhlas Holding0,415,13-54,95
İhlas Yayın Holding0,489,09-52,94
İndeks Bilgisayar7,029,35-27,63
Info Yatırım8,601,18-3,37
İntema6,506,73-29,81
İpek Doğal Enerji6,839,98-11,53
İskenderun Demir Çelik6,533,82-18,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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