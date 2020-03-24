Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 9,93 -10,75 Acıpayam Selüloz 4,25 8,97 -33,28 Adana Çimento (A) 6,90 5,50 -28,94 Adana Çimento (B) 4,97 7,34 -30,29 Adana Çimento (C) 1,84 1,10 -17,49 Adel Kalemcilik 9,23 7,08 -41,21 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 8,14 -34,89 Afyon Çimento 4,21 6,31 -32,96 Ak Enerji 0,70 9,37 -35,78 Akbank 5,73 6,90 -29,35 Akçansa 6,90 7,81 -31,27 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 8,20 -37,44 Akfen GMYO 1,79 7,19 -55,80 Akın Tekstil 7,40 6,63 -46,34 Akiş GMYO 2,41 6,17 -40,35 Akmerkez GMYO 20,50 3,38 -13,43 Aksa 6,34 7,09 -19,01 Aksa Enerji 3,36 9,80 -11,58 Aksigorta 4,34 5,60 -19,89 Aksu Enerji 6,18 8,23 -58,44 Alarko Carrıer 35,20 7,06 -41,33 Alarko GMYO 10,42 6,65 -31,37 Alarko Holding 3,86 9,97 -35,13 Albaraka Türk 1,10 6,80 -28,10 Alcatel Lucent Teletaş 13,53 10,00 12,38 Alkim Kağıt 5,39 9,55 -3,41 Alkim Kimya 46,64 6,14 21,71 Altınyağ 0,54 8,00 31,71 Altınyunus Çeşme 7,70 4,19 -22,92 Anadolu Cam 2,53 6,75 -41,97 Anadolu Efes 18,20 6,93 -21,14 Anadolu Grubu Holding 13,90 6,92 -20,98 Anadolu Hayat Emek. 5,90 8,26 -13,74 Anadolu Isuzu 8,13 8,26 -33,20 Anadolu Sigorta 4,80 3,90 9,09 Anel Elektrik 2,68 5,93 -16,51 Arçelik 13,05 5,07 -37,38 ARD Bilişim Teknolojileri 12,45 9,11 Arena Bilgisayar 9,47 9,99 25,76 Armada Bilgisayar 13,58 9,96 -17,14 Arsan Tekstil 2,49 9,69 -30,45 Artı Yatırım Holding 0,65 6,56 -19,75 Aselsan 22,84 9,81 9,07 Aslan Çimento 33,16 3,50 -17,02 Ata GMYO 3,60 7,46 -20,53 Atakule GMYO 1,05 7,14 -45,31 Atlantis Yatırım Holding 1,26 5,88 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,04 9,47 -27,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,49 9,94 3,95 Avrasya GMYO 1,03 7,29 -31,79 Avrasya Petrol ve Tur. 1,03 8,42 -43,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,40 0,01 2,68 Avrupa Yatırım Holding 0,90 8,43 -41,56 Ayen Enerji 2,10 8,25 -39,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 7,69 -16,89 Aygaz 8,00 5,26 -34,13 Bagfaş 11,63 7,78 -30,86 Bak Ambalaj 5,37 9,82 -26,94 Balatacılar Balatacılık 1,87 10,00 50,81 Bantaş Ambalaj 1,98 7,03 -21,43 Banvit 16,24 6,70 -12,55 Baştaş Başkent Çimento 2,47 9,78 -4,63 Batı Çimento 1,91 5,52 -42,30 Batısöke Çimento 0,74 7,25 -43,51 Bera Holding 2,32 9,95 -39,74 Berkosan Yalıtım 2,47 9,78 -9,85 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 9,56 -39,18 Beyaz Filo 2,55 7,59 -19,30 Bilici Yatırım 6,24 3,14 42,79 Bim Mağazalar 53,25 2,40 14,12 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 0,96 5,49 -15,79 Bizim Mağazaları 9,85 8,60 -11,82 Bolu Çimento 3,17 3,26 -32,55 Bomonti Elektrik 1,07 8,08 -16,41 Borusan Mannesmann 7,09 7,42 -38,08 Borusan Yat. Paz. 48,94 9,98 -20,87 Bosch Fren Sistemleri 169,10 5,49 -41,67 Bossa 5,63 9,96 -30,15 Brisa 6,75 5,97 -29,02 Burçelik 4,97 8,99 -14,46 Burçelik Vana 13,50 8,00 39,03 Bursa Çimento 2,78 9,88 -30,56 Carrefoursa 5,88 9,91 24,84 Casa Emtia Petrol 7,99 6,82 -14,91 Ceo Event Medya 5,39 10,00 -34,59 Coca Cola İçecek 35,10 3,85 -9,30 Cosmos Yat. Holding 2,03 9,73 -0,49 Credıtwest Faktorıng 2,06 8,99 -28,47 Çelebi 50,55 7,51 -50,49 Çelik Halat 6,53 4,82 0,46 Çemaş Döküm 0,70 7,69 -44,16 Çemtaş 4,84 7,80 -41,55 Çimbeton 26,04 8,50 -36,89 Çimentaş 9,63 7,00 -35,80 Çimsa 6,26 4,33 -31,06 Çuhadaroğlu Metal 1,93 7,22 -39,50 Dagi Giyim 1,43 8,33 -42,80 Dagi Yatırım Holding 1,92 9,71 -15,04 Dardanel 3,76 9,94 -0,79 Datagate Bilgisayar 6,22 9,89 -20,36 Demısaş Döküm 2,54 9,96 -27,01 Denge Holding 0,90 5,88 -34,31 Deniz GMYO 2,84 9,65 -43,76 Denizli Cam 5,22 6,75 -37,41 Derimod 3,38 9,74 -52,66 Derlüks Deri 2,00 7,53 -50,98 Desa Deri 2,66 9,92 -41,41 Despec Bilgisayar 3,97 9,97 -6,37 Deva Holding 10,28 9,95 14,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 3,28 -19,23 Ditaş Doğan 8,42 5,25 -11,92 DO-CO 262,00 3,60 -53,55 Doğan Burda 2,99 9,93 -50,74 Doğan Holding 1,64 5,81 -10,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 9,00 -33,94 Doğusan 1,12 6,67 -46,15 Doğuş GMYO 3,33 9,90 -26,49 Doğuş Otomotiv 5,61 10,00 -41,07 Döktaş Dökümcülük 12,84 9,93 -59,43 Duran Doğan Basım 16,94 10,00 20,66 Dyo Boya 3,26 9,03 -33,47 Eczacıbaşı İlaç 4,01 9,86 8,09 Eczacıbaşı Yatırım 9,46 10,00 -6,43 Edip Gayrimenkul 1,04 9,47 -25,18 Ege Endüstri 431,50 9,88 -25,67 Ege Gübre 35,96 7,92 -27,79 Ege Profil 8,90 6,59 -25,65 Ege Seramik 2,79 8,14 -24,80 Egeli & Co Tarım Girişim 0,24 9,09 -25,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 5,26 0,00 Egeplast 10,20 9,68 -18,40 Ekiz Kimya 0,94 9,30 54,10 Emek Elektrik 1,02 9,68 -35,85 Eminiş Ambalaj 1,67 9,87 9,87 Emlak Konut GMYO 1,15 7,48 -21,23 Enerjisa Enerji 6,84 3,95 -7,44 Enka İnşaat 6,01 2,74 -6,39 Erbosan 14,68 5,01 -41,23 Ereğli Demir Çelik 8,01 5,67 -11,39 Ersu Gıda 2,18 9,55 5,31 Escort Teknoloji 1,60 9,59 15,11 Etiler Gıda 2,07 9,52 -15,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 6,98 -44,91 Euro Trend Yat. Ort. 0,80 8,11 -36,00 Euro Yat. Ort. 0,80 8,11 -32,20 Euro Yatırım Holding 0,85 8,97 -43,33 Fenerbahçe Futbol 7,50 9,17 -48,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 6,50 -42,67 F-M İzmit Piston 43,00 9,75 -13,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,87 9,93 -23,67 Ford Otosan 48,50 5,80 -26,64 Formet Çelik Kapı 1,90 8,57 -36,67 Frigo Pak Gıda 8,61 9,96 -33,56 Galatasaray Sportif 1,46 9,77 -28,08 Garanti Bankası 7,58 9,70 -31,96 Garanti Faktoring 3,35 7,03 -13,44 Garanti Yat. Ort. 0,97 7,78 -10,19 Gedik Y. Men. Değ. 13,36 4,29 138,57 Gedik Yatırım Holding 16,18 9,99 110,40 Gediz Ambalaj 6,22 7,24 -7,99 Gentaş 1,90 9,20 -13,24 Gersan Elektrik 1,85 7,56 -42,01 Global Men. Değ. 1,37 9,60 -27,13 Global Yat. Holding 2,26 9,18 -53,59 Good-Year 3,01 9,85 -25,68 Göltaş Çimento 10,53 7,56 -40,81 Gözde Girişim 2,42 7,56 -52,92 GSD Denizcilik 1,65 5,77 -35,55 GSD Holding 0,96 7,87 -35,57 Gübre Fabrik. 15,32 5,51 69,47 Güler Yat. Holding 2,20 10,00 8,37 Güneş Sigorta 1,80 9,76 -17,43 Halk GMYO 1,14 8,57 -6,56 Halk Sigorta 2,42 10,00 22,22 Hatay Tekstil 4,89 9,15 -28,82 Hedef Girişim 1,57 9,03 -39,85 Hektaş 9,32 9,91 16,21 HUB Girişim 15,00 9,97 59,77 Hürriyet Gzt. 0,82 9,33 -28,07 ICBC Turkey Bank 3,10 6,53 -41,18 İdealist Danışmanlık 2,06 6,19 -37,95 İdealist GMYO 2,12 9,28 -30,72 İhlas Ev Aletleri 1,77 2,31 -43,45 İhlas Gayrimenkul 0,75 8,70 -37,50 İhlas Gazetecilik 3,50 0,00 -48,60 İhlas Holding 0,41 5,13 -54,95 İhlas Yayın Holding 0,48 9,09 -52,94 İndeks Bilgisayar 7,02 9,35 -27,63 Info Yatırım 8,60 1,18 -3,37 İntema 6,50 6,73 -29,81 İpek Doğal Enerji 6,83 9,98 -11,53 İskenderun Demir Çelik 6,53 3,82 -18,48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA