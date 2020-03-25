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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,670,60-10,22
Acıpayam Selüloz4,679,88-26,69
Adana Çimento (A)6,950,72-28,42
Adana Çimento (B)5,102,62-28,47
Adana Çimento (C)1,78-3,26-20,18
Adel Kalemcilik9,22-0,11-41,27
Adese Alışveriş Ticaret0,963,23-32,79
Afyon Çimento4,20-0,24-33,12
Ak Enerji0,711,43-34,86
Akbank5,57-2,79-31,32
Akçansa7,031,88-29,98
Akdenız Güvenlık Hız.1,320,00-37,44
Akfen GMYO1,863,91-54,07
Akın Tekstil7,511,49-45,54
Akiş GMYO2,38-1,24-41,09
Akmerkez GMYO20,861,76-11,91
Aksa6,18-2,52-21,06
Aksa Enerji3,380,60-11,05
Aksigorta4,30-0,92-20,63
Aksu Enerji6,312,10-57,57
Alarko Carrıer36,303,12-39,50
Alarko GMYO10,37-0,48-31,70
Alarko Holding3,942,07-33,78
Albaraka Türk1,09-0,91-28,76
Alcatel Lucent Teletaş14,889,9823,59
Alkim Kağıt5,35-0,74-4,12
Alkim Kimya47,902,7025,00
Altınyağ0,52-3,7026,83
Altınyunus Çeşme7,983,64-20,12
Anadolu Cam2,685,93-38,53
Anadolu Efes19,054,67-17,46
Anadolu Grubu Holding13,930,22-20,81
Anadolu Hayat Emek.5,250,02-13,72
Anadolu Isuzu8,12-0,12-33,28
Anadolu Sigorta4,820,429,55
Anel Elektrik2,690,37-16,20
Arçelik13,150,77-36,90
ARD Bilişim Teknolojileri12,661,69
Arena Bilgisayar9,712,5328,95
Armada Bilgisayar14,939,94-8,91
Arsan Tekstil2,37-4,82-33,80
Artı Yatırım Holding0,684,62-16,05
Aselsan23,442,6311,94
Aslan Çimento32,08-3,26-19,72
Ata GMYO3,52-2,22-22,30
Atakule GMYO1,082,86-43,75
Atlantis Yatırım Holding1,260,0026,00
Atlas Yat. Ort.1,061,92-26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat13,950,114,06
Avrasya GMYO1,02-0,97-32,45
Avrasya Petrol ve Tur.1,02-0,97-43,96
Avrasya Stratejik GMYF1.320,500,012,69
Avrupa Yatırım Holding0,911,11-40,91
Ayen Enerji2,183,81-37,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,79-1,65-18,26
Aygaz8,405,00-30,84
Bagfaş11,31-2,75-32,76
Bak Ambalaj5,909,87-19,73
Balatacılar Balatacılık1,84-1,6048,39
Bantaş Ambalaj2,001,01-20,63
Banvit16,10-0,86-13,30
Baştaş Başkent Çimento2,563,64-1,16
Batı Çimento1,90-0,52-42,60
Batısöke Çimento0,73-1,35-44,27
Bera Holding2,424,31-37,14
Berkosan Yalıtım2,719,72-1,09
Beşiktaş Futbol Yat.1,639,40-33,47
Beyaz Filo2,591,57-18,04
Bilici Yatırım6,15-1,4440,73
Bim Mağazalar51,75-2,8210,91
Birko Mensucat0,24-4,00-22,58
Birlik Mensucat0,960,00-15,79
Bizim Mağazaları9,54-3,15-14,59
Bolu Çimento3,211,26-31,70
Bomonti Elektrik1,05-1,87-17,97
Borusan Mannesmann7,171,13-37,38
Borusan Yat. Paz.53,809,93-13,02
Bosch Fren Sistemleri174,903,43-39,67
Bossa6,149,06-23,82
Brisa6,700,65-28,56
Burçelik4,96-0,20-14,63
Burçelik Vana13,923,1143,36
Bursa Çimento2,862,88-28,56
Carrefoursa6,449,5236,73
Casa Emtia Petrol8,506,38-9,48
Ceo Event Medya5,542,78-32,77
Coca Cola İçecek37,005,41-4,39
Cosmos Yat. Holding2,00-1,48-1,96
Credıtwest Faktorıng2,070,49-28,13
Çelebi53,505,84-47,60
Çelik Halat6,651,842,31
Çemaş Döküm0,711,43-43,36
Çemtaş4,972,69-39,98
Çimbeton26,682,46-35,34
Çimentaş9,862,39-34,27
Çimsa6,17-1,44-32,05
Çuhadaroğlu Metal1,930,00-39,50
Dagi Giyim1,579,79-37,20
Dagi Yatırım Holding2,119,90-6,64
Dardanel4,139,848,97
Datagate Bilgisayar6,504,50-16,77
Demısaş Döküm2,47-2,76-29,02
Denge Holding0,933,33-32,12
Deniz GMYO2,840,00-43,76
Denizli Cam5,352,49-35,85
Derimod3,719,76-48,04
Derlüks Deri2,052,50-49,75
Desa Deri2,929,77-35,68
Despec Bilgisayar4,369,822,83
Deva Holding11,138,2723,80
Diriteks Diriliş Tekstil0,653,17-16,67
Ditaş Doğan9,269,98-3,14
DO-CO259,80-0,84-53,94
Doğan Burda3,010,67-50,41
Doğan Holding1,57-4,27-14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya1,122,75-32,12
Doğusan1,239,82-40,87
Doğuş GMYO3,515,41-22,52
Doğuş Otomotiv6,179,98-35,19
Döktaş Dökümcülük14,129,97-55,38
Duran Doğan Basım17,211,5922,58
Dyo Boya3,569,20-27,35
Eczacıbaşı İlaç4,419,9818,87
Eczacıbaşı Yatırım10,389,732,67
Edip Gayrimenkul1,083,85-22,30
Ege Endüstri438,001,51-24,55
Ege Gübre37,484,23-24,74
Ege Profil8,83-0,79-26,23
Ege Seramik2,893,58-22,10
Egeli & Co Tarım Girişim0,268,33-18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım0,4410,0012,82
Egeli&Co Yatırım Holding0,2210,0010,00
Egeplast11,007,84-12,00
Ekiz Kimya1,039,5768,85
Emek Elektrik1,063,92-33,33
Eminiş Ambalaj1,818,3819,08
Emlak Konut GMYO1,150,00-21,23
Enerjisa Enerji6,840,00-7,44
Enka İnşaat5,86-2,50-8,72
Erbosan14,62-0,41-41,47
Ereğli Demir Çelik7,70-3,87-14,82
Ersu Gıda2,399,6315,46
Escort Teknoloji1,7610,0026,62
Etiler Gıda2,080,48-15,10
Euro Kapital Yat. Ort.0,964,35-42,51
Euro Trend Yat. Ort.0,822,50-34,40
Euro Yat. Ort.0,845,00-28,81
Euro Yatırım Holding0,861,18-42,67
Fenerbahçe Futbol8,016,80-44,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,640,76-42,23
F-M İzmit Piston45,285,30-9,22
Fonet Bilgi Teknolojileri6,459,88-16,12
Ford Otosan48,900,82-26,04
Formet Çelik Kapı1,994,74-33,67
Frigo Pak Gıda9,004,53-30,56
Galatasaray Sportif1,609,59-21,18
Garanti Bankası7,50-1,06-32,68
Garanti Faktoring3,350,00-13,44
Garanti Yat. Ort.1,003,09-7,41
Gedik Y. Men. Değ.13,06-2,25133,21
Gedik Yatırım Holding17,799,95131,34
Gediz Ambalaj6,849,971,18
Gentaş1,931,58-11,87
Gersan Elektrik1,881,62-41,07
Global Men. Değ.1,509,49-20,21
Global Yat. Holding2,333,10-52,16
Good-Year3,082,33-23,95
Göltaş Çimento10,44-0,85-41,32
Gözde Girişim2,440,83-52,53
GSD Denizcilik1,63-1,21-36,33
GSD Holding0,971,04-34,90
Gübre Fabrik.15,692,4273,56
Güler Yat. Holding2,4210,0019,21
Güneş Sigorta1,863,33-14,68
Halk GMYO1,150,88-5,74
Halk Sigorta2,35-2,8918,69
Hatay Tekstil5,379,82-21,83
Hedef Girişim1,591,27-39,08
Hektaş10,259,9827,81
HUB Girişim16,5010,0075,74
Hürriyet Gzt.0,831,22-27,19
ICBC Turkey Bank3,09-0,32-41,37
İdealist Danışmanlık2,080,97-37,35
İdealist GMYO2,140,94-30,07
İhlas Ev Aletleri1,949,60-38,02
İhlas Gayrimenkul0,772,67-35,83
İhlas Gazetecilik3,551,43-47,87
İhlas Holding0,422,44-53,85
İhlas Yayın Holding0,504,17-50,98
İndeks Bilgisayar7,121,42-26,60
Info Yatırım8,600,00-3,37
İntema6,40-1,54-30,89
İpek Doğal Enerji7,205,42-6,74
İskenderun Demir Çelik6,46-1,07-19,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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