Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 2,40 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,13 9,85 -19,47 Adana Çimento (A) 7,10 2,16 -26,88 Adana Çimento (B) 5,56 9,02 -22,02 Adana Çimento (C) 1,79 0,56 -19,73 Adel Kalemcilik 9,51 3,15 -39,43 Adese Alışveriş Ticaret 1,02 6,25 -28,59 Afyon Çimento 4,62 10,00 -26,43 Ak Enerji 0,76 7,04 -30,28 Akbank 5,73 2,87 -29,35 Akçansa 7,14 5,19 -26,35 Akdenız Güvenlık Hız. 1,39 5,30 -34,12 Akfen GMYO 2,04 9,68 -49,63 Akın Tekstil 8,25 9,85 -40,17 Akiş GMYO 2,50 5,04 -38,12 Akmerkez GMYO 21,12 1,25 -10,81 Aksa 6,35 2,75 -18,89 Aksa Enerji 3,54 4,73 -6,84 Aksigorta 4,40 2,33 -18,79 Aksu Enerji 6,94 9,98 -53,33 Alarko Carrıer 38,88 7,11 -35,20 Alarko GMYO 10,72 3,38 -29,39 Alarko Holding 4,05 2,79 -31,93 Albaraka Türk 1,11 1,83 -27,45 Alcatel Lucent Teletaş 16,36 9,95 35,88 Alkim Kağıt 5,42 1,31 -2,87 Alkim Kimya 49,00 2,30 27,87 Altınyağ 0,53 1,92 29,27 Altınyunus Çeşme 8,77 9,90 -12,21 Anadolu Cam 2,77 3,36 -36,47 Anadolu Efes 18,78 -1,42 -18,63 Anadolu Grubu Holding 14,16 1,65 -19,50 Anadolu Hayat Emek. 5,30 0,95 -12,90 Anadolu Isuzu 8,49 4,56 -30,24 Anadolu Sigorta 4,60 1,10 10,75 Anel Elektrik 2,79 3,72 -13,08 Arçelik 13,71 4,26 -34,21 ARD Bilişim Teknolojileri 13,11 3,55 Arena Bilgisayar 9,98 2,78 32,54 Armada Bilgisayar 16,42 9,98 0,18 Arsan Tekstil 2,52 6,33 -29,61 Artı Yatırım Holding 0,71 4,41 -12,35 Aselsan 24,26 3,50 15,85 Aslan Çimento 32,94 2,68 -17,57 Ata GMYO 3,60 2,27 -20,53 Atakule GMYO 1,16 7,41 -39,58 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -1,59 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,09 2,83 -24,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 0,36 4,43 Avrasya GMYO 1,07 4,90 -29,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 3,92 -41,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,60 0,01 2,70 Avrupa Yatırım Holding 0,93 2,20 -39,61 Ayen Enerji 2,35 7,80 -32,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,56 -17,81 Aygaz 8,41 0,12 -30,76 Bagfaş 11,75 3,89 -30,14 Bak Ambalaj 6,49 10,00 -11,70 Balatacılar Balatacılık 1,94 5,43 56,45 Bantaş Ambalaj 2,20 10,00 -12,70 Banvit 16,24 0,87 -12,55 Baştaş Başkent Çimento 2,56 0,00 -1,16 Batı Çimento 1,97 3,68 -40,48 Batısöke Çimento 0,76 4,11 -41,98 Bera Holding 2,66 9,92 -30,91 Berkosan Yalıtım 2,96 9,23 8,03 Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 9,82 -26,94 Beyaz Filo 2,66 2,70 -15,82 Bilici Yatırım 6,26 1,79 43,25 Bim Mağazalar 51,95 0,39 11,34 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 0,98 2,08 -14,04 Bizim Mağazaları 9,60 0,63 -14,06 Bolu Çimento 3,30 2,80 -29,79 Bomonti Elektrik 1,04 -0,95 -18,75 Borusan Mannesmann 7,50 4,60 -34,50 Borusan Yat. Paz. 55,30 2,79 -10,59 Bosch Fren Sistemleri 183,40 4,86 -36,74 Bossa 6,75 9,93 -16,25 Brisa 7,20 7,46 -23,23 Burçelik 5,00 0,81 -13,94 Burçelik Vana 13,50 -3,02 39,03 Bursa Çimento 2,91 1,75 -27,31 Carrefoursa 6,82 5,90 44,80 Casa Emtia Petrol 9,25 8,82 -1,49 Ceo Event Medya 5,62 1,44 -31,80 Coca Cola İçecek 36,78 -0,59 -4,96 Cosmos Yat. Holding 2,00 0,00 -1,96 Credıtwest Faktorıng 2,05 -0,97 -28,82 Çelebi 58,85 10,00 -42,36 Çelik Halat 6,87 3,31 5,69 Çemaş Döküm 0,74 4,23 -40,97 Çemtaş 5,24 5,43 -36,71 Çimbeton 28,30 6,07 -31,41 Çimentaş 10,32 4,67 -31,20 Çimsa 6,52 5,67 -28,19 Çuhadaroğlu Metal 2,08 7,77 -34,80 Dagi Giyim 1,68 7,01 -32,80 Dagi Yatırım Holding 2,32 9,95 2,65 Dardanel 4,53 9,69 19,53 Datagate Bilgisayar 6,95 6,92 -11,01 Demısaş Döküm 2,52 2,02 -27,59 Denge Holding 0,95 2,15 -30,66 Deniz GMYO 2,96 4,23 -41,39 Denizli Cam 5,54 3,55 -33,57 Derimod 4,08 9,97 -42,86 Derlüks Deri 2,25 9,76 -44,85 Desa Deri 3,21 9,93 -29,30 Despec Bilgisayar 4,79 9,86 12,97 Deva Holding 11,94 7,28 32,81 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 6,15 -11,54 Ditaş Doğan 9,38 1,30 -1,88 DO-CO 262,00 0,85 -53,55 Doğan Burda 3,25 7,97 -46,46 Doğan Holding 1,58 0,64 -14,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 8,04 -26,67 Doğusan 1,35 9,76 -35,10 Doğuş GMYO 3,70 5,41 -18,32 Doğuş Otomotiv 6,78 9,89 -28,78 Döktaş Dökümcülük 15,53 9,99 -50,93 Duran Doğan Basım 17,15 -0,35 22,15 Dyo Boya 3,85 8,15 -21,43 Eczacıbaşı İlaç 4,85 9,98 30,73 Eczacıbaşı Yatırım 11,41 9,92 12,86 Edip Gayrimenkul 1,18 9,26 -15,11 Ege Endüstri 459,00 4,79 -20,93 Ege Gübre 41,22 9,98 -17,23 Ege Profil 9,46 7,13 -20,97 Ege Seramik 3,05 5,54 -17,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 9,09 23,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 9,09 20,00 Egeplast 11,00 0,00 -12,00 Ekiz Kimya 1,13 9,71 85,25 Emek Elektrik 1,16 9,43 -27,04 Eminiş Ambalaj 1,99 9,94 30,92 Emlak Konut GMYO 1,17 1,74 -19,86 Enerjisa Enerji 6,84 0,00 -7,44 Enka İnşaat 5,90 0,68 -8,10 Erbosan 15,80 8,07 -36,75 Ereğli Demir Çelik 7,63 -0,91 -15,60 Ersu Gıda 2,62 9,62 26,57 Escort Teknoloji 1,93 9,66 38,85 Etiler Gıda 1,95 -6,25 -20,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,01 5,21 -39,52 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 6,10 -30,40 Euro Yat. Ort. 0,90 7,14 -23,73 Euro Yatırım Holding 0,90 4,65 -40,00 Fenerbahçe Futbol 8,66 8,11 -40,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 9,85 -36,54 F-M İzmit Piston 43,62 1,45 -7,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,09 9,92 -7,80 Ford Otosan 48,70 -0,41 -26,34 Formet Çelik Kapı 2,10 5,53 -30,00 Frigo Pak Gıda 9,40 4,44 -27,47 Galatasaray Sportif 1,76 10,00 -13,30 Garanti Bankası 7,94 5,87 -28,73 Garanti Faktoring 3,54 5,67 -8,53 Garanti Yat. Ort. 1,03 3,00 -4,63 Gedik Y. Men. Değ. 14,36 9,95 156,43 Gedik Yatırım Holding 19,56 9,95 154,36 Gediz Ambalaj 7,52 9,94 11,24 Gentaş 1,98 2,59 -9,59 Gersan Elektrik 2,06 9,57 -35,42 Global Men. Değ. 1,65 10,00 -12,23 Global Yat. Holding 2,56 9,87 -47,43 Good-Year 3,34 8,44 -17,53 Göltaş Çimento 11,00 5,36 -38,17 Gözde Girişim 2,59 6,15 -49,61 GSD Denizcilik 1,74 6,75 -32,03 GSD Holding 1,02 5,15 -31,54 Gübre Fabrik. 15,31 -2,42 69,36 Güler Yat. Holding 2,66 9,92 31,03 Güneş Sigorta 1,92 3,23 -11,93 Halk GMYO 1,18 2,61 -3,28 Halk Sigorta 2,40 2,13 21,21 Hatay Tekstil 5,90 9,87 -14,12 Hedef Girişim 1,74 9,43 -33,33 Hektaş 10,12 -1,27 26,18 HUB Girişim 18,15 10,00 93,32 Hürriyet Gzt. 0,88 6,02 -22,81 ICBC Turkey Bank 3,30 6,80 -37,38 İdealist Danışmanlık 2,12 1,92 -36,14 İdealist GMYO 2,23 4,21 -27,12 İhlas Ev Aletleri 2,13 9,79 -31,95 İhlas Gayrimenkul 0,84 9,09 -30,00 İhlas Gazetecilik 3,90 9,86 -42,73 İhlas Holding 0,46 9,52 -49,45 İhlas Yayın Holding 0,55 10,00 -46,08 İndeks Bilgisayar 7,82 9,83 -19,38 Info Yatırım 8,70 1,16 -2,25 İntema 6,83 6,72 -26,24 İpek Doğal Enerji 7,92 10,00 2,59 İskenderun Demir Çelik 6,36 -1,55 -20,60

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA