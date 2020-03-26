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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,712,40-8,06
Acıpayam Selüloz5,139,85-19,47
Adana Çimento (A)7,102,16-26,88
Adana Çimento (B)5,569,02-22,02
Adana Çimento (C)1,790,56-19,73
Adel Kalemcilik9,513,15-39,43
Adese Alışveriş Ticaret1,026,25-28,59
Afyon Çimento4,6210,00-26,43
Ak Enerji0,767,04-30,28
Akbank5,732,87-29,35
Akçansa7,145,19-26,35
Akdenız Güvenlık Hız.1,395,30-34,12
Akfen GMYO2,049,68-49,63
Akın Tekstil8,259,85-40,17
Akiş GMYO2,505,04-38,12
Akmerkez GMYO21,121,25-10,81
Aksa6,352,75-18,89
Aksa Enerji3,544,73-6,84
Aksigorta4,402,33-18,79
Aksu Enerji6,949,98-53,33
Alarko Carrıer38,887,11-35,20
Alarko GMYO10,723,38-29,39
Alarko Holding4,052,79-31,93
Albaraka Türk1,111,83-27,45
Alcatel Lucent Teletaş16,369,9535,88
Alkim Kağıt5,421,31-2,87
Alkim Kimya49,002,3027,87
Altınyağ0,531,9229,27
Altınyunus Çeşme8,779,90-12,21
Anadolu Cam2,773,36-36,47
Anadolu Efes18,78-1,42-18,63
Anadolu Grubu Holding14,161,65-19,50
Anadolu Hayat Emek.5,300,95-12,90
Anadolu Isuzu8,494,56-30,24
Anadolu Sigorta4,601,1010,75
Anel Elektrik2,793,72-13,08
Arçelik13,714,26-34,21
ARD Bilişim Teknolojileri13,113,55
Arena Bilgisayar9,982,7832,54
Armada Bilgisayar16,429,980,18
Arsan Tekstil2,526,33-29,61
Artı Yatırım Holding0,714,41-12,35
Aselsan24,263,5015,85
Aslan Çimento32,942,68-17,57
Ata GMYO3,602,27-20,53
Atakule GMYO1,167,41-39,58
Atlantis Yatırım Holding1,24-1,5924,00
Atlas Yat. Ort.1,092,83-24,31
AvivaSA Emeklilik Hayat14,000,364,43
Avrasya GMYO1,074,90-29,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,063,92-41,76
Avrasya Stratejik GMYF1.320,600,012,70
Avrupa Yatırım Holding0,932,20-39,61
Ayen Enerji2,357,80-32,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,800,56-17,81
Aygaz8,410,12-30,76
Bagfaş11,753,89-30,14
Bak Ambalaj6,4910,00-11,70
Balatacılar Balatacılık1,945,4356,45
Bantaş Ambalaj2,2010,00-12,70
Banvit16,240,87-12,55
Baştaş Başkent Çimento2,560,00-1,16
Batı Çimento1,973,68-40,48
Batısöke Çimento0,764,11-41,98
Bera Holding2,669,92-30,91
Berkosan Yalıtım2,969,238,03
Beşiktaş Futbol Yat.1,799,82-26,94
Beyaz Filo2,662,70-15,82
Bilici Yatırım6,261,7943,25
Bim Mağazalar51,950,3911,34
Birko Mensucat0,254,17-19,35
Birlik Mensucat0,982,08-14,04
Bizim Mağazaları9,600,63-14,06
Bolu Çimento3,302,80-29,79
Bomonti Elektrik1,04-0,95-18,75
Borusan Mannesmann7,504,60-34,50
Borusan Yat. Paz.55,302,79-10,59
Bosch Fren Sistemleri183,404,86-36,74
Bossa6,759,93-16,25
Brisa7,207,46-23,23
Burçelik5,000,81-13,94
Burçelik Vana13,50-3,0239,03
Bursa Çimento2,911,75-27,31
Carrefoursa6,825,9044,80
Casa Emtia Petrol9,258,82-1,49
Ceo Event Medya5,621,44-31,80
Coca Cola İçecek36,78-0,59-4,96
Cosmos Yat. Holding2,000,00-1,96
Credıtwest Faktorıng2,05-0,97-28,82
Çelebi58,8510,00-42,36
Çelik Halat6,873,315,69
Çemaş Döküm0,744,23-40,97
Çemtaş5,245,43-36,71
Çimbeton28,306,07-31,41
Çimentaş10,324,67-31,20
Çimsa6,525,67-28,19
Çuhadaroğlu Metal2,087,77-34,80
Dagi Giyim1,687,01-32,80
Dagi Yatırım Holding2,329,952,65
Dardanel4,539,6919,53
Datagate Bilgisayar6,956,92-11,01
Demısaş Döküm2,522,02-27,59
Denge Holding0,952,15-30,66
Deniz GMYO2,964,23-41,39
Denizli Cam5,543,55-33,57
Derimod4,089,97-42,86
Derlüks Deri2,259,76-44,85
Desa Deri3,219,93-29,30
Despec Bilgisayar4,799,8612,97
Deva Holding11,947,2832,81
Diriteks Diriliş Tekstil0,696,15-11,54
Ditaş Doğan9,381,30-1,88
DO-CO262,000,85-53,55
Doğan Burda3,257,97-46,46
Doğan Holding1,580,64-14,13
Doğtaş Kelebek Mobilya1,218,04-26,67
Doğusan1,359,76-35,10
Doğuş GMYO3,705,41-18,32
Doğuş Otomotiv6,789,89-28,78
Döktaş Dökümcülük15,539,99-50,93
Duran Doğan Basım17,15-0,3522,15
Dyo Boya3,858,15-21,43
Eczacıbaşı İlaç4,859,9830,73
Eczacıbaşı Yatırım11,419,9212,86
Edip Gayrimenkul1,189,26-15,11
Ege Endüstri459,004,79-20,93
Ege Gübre41,229,98-17,23
Ege Profil9,467,13-20,97
Ege Seramik3,055,54-17,79
Egeli & Co Tarım Girişim0,287,69-12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,489,0923,08
Egeli&Co Yatırım Holding0,249,0920,00
Egeplast11,000,00-12,00
Ekiz Kimya1,139,7185,25
Emek Elektrik1,169,43-27,04
Eminiş Ambalaj1,999,9430,92
Emlak Konut GMYO1,171,74-19,86
Enerjisa Enerji6,840,00-7,44
Enka İnşaat5,900,68-8,10
Erbosan15,808,07-36,75
Ereğli Demir Çelik7,63-0,91-15,60
Ersu Gıda2,629,6226,57
Escort Teknoloji1,939,6638,85
Etiler Gıda1,95-6,25-20,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,015,21-39,52
Euro Trend Yat. Ort.0,876,10-30,40
Euro Yat. Ort.0,907,14-23,73
Euro Yatırım Holding0,904,65-40,00
Fenerbahçe Futbol8,668,11-40,15
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,909,85-36,54
F-M İzmit Piston43,621,45-7,90
Fonet Bilgi Teknolojileri7,099,92-7,80
Ford Otosan48,70-0,41-26,34
Formet Çelik Kapı2,105,53-30,00
Frigo Pak Gıda9,404,44-27,47
Galatasaray Sportif1,7610,00-13,30
Garanti Bankası7,945,87-28,73
Garanti Faktoring3,545,67-8,53
Garanti Yat. Ort.1,033,00-4,63
Gedik Y. Men. Değ.14,369,95156,43
Gedik Yatırım Holding19,569,95154,36
Gediz Ambalaj7,529,9411,24
Gentaş1,982,59-9,59
Gersan Elektrik2,069,57-35,42
Global Men. Değ.1,6510,00-12,23
Global Yat. Holding2,569,87-47,43
Good-Year3,348,44-17,53
Göltaş Çimento11,005,36-38,17
Gözde Girişim2,596,15-49,61
GSD Denizcilik1,746,75-32,03
GSD Holding1,025,15-31,54
Gübre Fabrik.15,31-2,4269,36
Güler Yat. Holding2,669,9231,03
Güneş Sigorta1,923,23-11,93
Halk GMYO1,182,61-3,28
Halk Sigorta2,402,1321,21
Hatay Tekstil5,909,87-14,12
Hedef Girişim1,749,43-33,33
Hektaş10,12-1,2726,18
HUB Girişim18,1510,0093,32
Hürriyet Gzt.0,886,02-22,81
ICBC Turkey Bank3,306,80-37,38
İdealist Danışmanlık2,121,92-36,14
İdealist GMYO2,234,21-27,12
İhlas Ev Aletleri2,139,79-31,95
İhlas Gayrimenkul0,849,09-30,00
İhlas Gazetecilik3,909,86-42,73
İhlas Holding0,469,52-49,45
İhlas Yayın Holding0,5510,00-46,08
İndeks Bilgisayar7,829,83-19,38
Info Yatırım8,701,16-2,25
İntema6,836,72-26,24
İpek Doğal Enerji7,9210,002,59
İskenderun Demir Çelik6,36-1,55-20,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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