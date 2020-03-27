Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.
27.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|-5,26
|-12,90
|Acıpayam Selüloz
|5,06
|-1,36
|-20,57
|Adana Çimento (A)
|7,08
|-0,28
|-27,09
|Adana Çimento (B)
|5,50
|-1,08
|-22,86
|Adana Çimento (C)
|1,72
|-3,91
|-22,87
|Adel Kalemcilik
|9,50
|-0,11
|-39,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|-4,90
|-32,09
|Afyon Çimento
|4,76
|3,03
|-24,20
|Ak Enerji
|0,72
|-5,26
|-33,94
|Akbank
|5,53
|-3,49
|-31,81
|Akçansa
|6,90
|-3,36
|-28,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,35
|-2,88
|-36,02
|Akfen GMYO
|2,07
|1,47
|-48,89
|Akın Tekstil
|8,25
|0,00
|-40,17
|Akiş GMYO
|2,40
|-4,00
|-40,59
|Akmerkez GMYO
|21,30
|0,85
|-10,05
|Aksa
|6,19
|-2,52
|-20,93
|Aksa Enerji
|3,23
|-8,76
|-15,00
|Aksigorta
|4,20
|-4,55
|-22,48
|Aksu Enerji
|7,26
|4,61
|-51,18
|Alarko Carrıer
|37,50
|-3,55
|-37,50
|Alarko GMYO
|10,19
|-4,94
|-32,88
|Alarko Holding
|3,94
|-2,72
|-33,78
|Albaraka Türk
|1,08
|-2,70
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,03
|4,10
|41,45
|Alkim Kağıt
|5,20
|-4,06
|-6,81
|Alkim Kimya
|48,46
|-1,10
|26,46
|Altınyağ
|0,51
|-3,77
|24,39
|Altınyunus Çeşme
|9,64
|9,92
|-3,50
|Anadolu Cam
|2,77
|0,00
|-36,47
|Anadolu Efes
|17,40
|-7,35
|-24,61
|Anadolu Grubu Holding
|13,98
|-1,27
|-20,52
|Anadolu Hayat Emek.
|5,21
|-1,70
|-14,38
|Anadolu Isuzu
|8,10
|-4,59
|-33,44
|Anadolu Sigorta
|4,56
|-0,87
|9,79
|Anel Elektrik
|2,82
|1,08
|-12,15
|Arçelik
|13,40
|-2,26
|-35,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,00
|-8,47
|Arena Bilgisayar
|9,27
|-7,11
|23,11
|Armada Bilgisayar
|16,77
|2,13
|2,32
|Arsan Tekstil
|2,69
|6,75
|-24,86
|Artı Yatırım Holding
|0,72
|1,41
|-11,11
|Aselsan
|23,12
|-4,70
|10,41
|Aslan Çimento
|32,18
|-2,31
|-19,47
|Ata GMYO
|3,53
|-1,94
|-22,08
|Atakule GMYO
|1,12
|-3,45
|-41,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,22
|-1,61
|22,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-5,50
|-28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,89
|-7,93
|-3,85
|Avrasya GMYO
|1,03
|-3,74
|-31,79
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,07
|0,94
|-41,21
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,70
|0,01
|2,71
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|-3,23
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,27
|-3,40
|-34,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,82
|1,11
|-16,89
|Aygaz
|8,32
|-1,07
|-31,50
|Bagfaş
|11,19
|-4,77
|-33,47
|Bak Ambalaj
|6,86
|5,70
|-6,67
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|-9,79
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,42
|10,00
|-3,97
|Banvit
|16,10
|-0,86
|-13,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,42
|-5,47
|-6,56
|Batı Çimento
|1,92
|-2,54
|-41,99
|Batısöke Çimento
|0,74
|-2,63
|-43,51
|Bera Holding
|2,55
|-4,14
|-33,77
|Berkosan Yalıtım
|2,67
|-9,80
|-2,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,86
|3,91
|-24,08
|Beyaz Filo
|2,63
|-1,13
|-16,77
|Bilici Yatırım
|6,28
|0,32
|43,71
|Bim Mağazalar
|50,00
|-3,75
|7,16
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,95
|-3,06
|-16,67
|Bizim Mağazaları
|9,16
|-4,58
|-17,99
|Bolu Çimento
|3,28
|-0,61
|-30,21
|Bomonti Elektrik
|1,02
|-1,92
|-20,31
|Borusan Mannesmann
|7,18
|-4,27
|-37,29
|Borusan Yat. Paz.
|52,25
|-5,52
|-15,52
|Bosch Fren Sistemleri
|181,10
|-1,25
|-37,53
|Bossa
|6,80
|0,74
|-15,63
|Brisa
|7,24
|0,56
|-22,81
|Burçelik
|4,72
|-5,60
|-18,76
|Burçelik Vana
|12,50
|-7,41
|28,73
|Bursa Çimento
|2,92
|0,34
|-27,06
|Carrefoursa
|6,52
|-4,40
|38,43
|Casa Emtia Petrol
|8,64
|-6,59
|-7,99
|Ceo Event Medya
|5,35
|-4,80
|-35,07
|Coca Cola İçecek
|34,74
|-5,55
|-10,23
|Cosmos Yat. Holding
|2,20
|10,00
|7,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,04
|-0,49
|-29,17
|Çelebi
|59,95
|1,87
|-41,28
|Çelik Halat
|6,51
|-5,24
|0,15
|Çemaş Döküm
|0,71
|-4,05
|-43,36
|Çemtaş
|5,06
|-3,44
|-38,89
|Çimbeton
|27,54
|-2,69
|-33,25
|Çimentaş
|10,28
|-0,39
|-31,47
|Çimsa
|6,17
|-5,37
|-32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,13
|2,40
|-33,23
|Dagi Giyim
|1,63
|-2,98
|-34,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,28
|-1,72
|0,88
|Dardanel
|4,08
|-9,93
|7,65
|Datagate Bilgisayar
|6,43
|-7,48
|-17,67
|Demısaş Döküm
|2,38
|-5,56
|-31,61
|Denge Holding
|0,91
|-4,21
|-33,58
|Deniz GMYO
|2,87
|-3,04
|-43,17
|Denizli Cam
|5,30
|-4,33
|-36,45
|Derimod
|4,36
|6,86
|-38,94
|Derlüks Deri
|2,28
|1,33
|-44,12
|Desa Deri
|3,49
|8,72
|-23,13
|Despec Bilgisayar
|4,47
|-6,68
|5,42
|Deva Holding
|11,17
|-6,45
|24,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|-5,80
|-16,67
|Ditaş Doğan
|8,80
|-6,18
|-7,95
|DO-CO
|279,00
|6,49
|-50,53
|Doğan Burda
|3,13
|-3,69
|-48,43
|Doğan Holding
|1,46
|-7,59
|-20,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|-4,96
|-30,30
|Doğusan
|1,39
|2,96
|-33,17
|Doğuş GMYO
|3,50
|-5,41
|-22,74
|Doğuş Otomotiv
|6,90
|1,77
|-27,52
|Döktaş Dökümcülük
|14,59
|-6,05
|-53,90
|Duran Doğan Basım
|16,53
|-3,62
|17,74
|Dyo Boya
|3,78
|-1,82
|-22,86
|Eczacıbaşı İlaç
|5,08
|4,74
|36,93
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,30
|-0,96
|11,77
|Edip Gayrimenkul
|1,29
|9,32
|-7,19
|Ege Endüstri
|464,00
|1,09
|-20,07
|Ege Gübre
|41,20
|-0,05
|-17,27
|Ege Profil
|9,18
|-2,96
|-23,31
|Ege Seramik
|3,07
|0,66
|-17,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,29
|3,57
|-9,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|2,08
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,26
|8,33
|30,00
|Egeplast
|10,99
|-0,09
|-12,08
|Ekiz Kimya
|1,24
|9,73
|103,28
|Emek Elektrik
|1,22
|5,17
|-23,27
|Eminiş Ambalaj
|2,18
|9,55
|43,42
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-3,42
|-22,60
|Enerjisa Enerji
|6,21
|-9,21
|-15,97
|Enka İnşaat
|5,69
|-3,56
|-11,37
|Erbosan
|15,65
|-0,95
|-37,35
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|-3,93
|-18,92
|Ersu Gıda
|2,88
|9,92
|39,13
|Escort Teknoloji
|2,12
|9,84
|52,52
|Etiler Gıda
|1,89
|-3,08
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,07
|5,94
|-35,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,87
|0,00
|-30,40
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|1,11
|-22,88
|Euro Yatırım Holding
|0,87
|-3,33
|-42,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,68
|0,23
|-40,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,75
|-5,17
|-39,82
|F-M İzmit Piston
|39,70
|-8,99
|-16,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,10
|0,14
|-7,67
|Ford Otosan
|48,70
|0,00
|-26,34
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|-4,76
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|8,46
|-10,00
|-34,72
|Galatasaray Sportif
|1,93
|9,66
|-4,93
|Garanti Bankası
|7,88
|-0,76
|-29,26
|Garanti Faktoring
|3,34
|-5,65
|-13,70
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|-3,88
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,79
|9,96
|181,96
|Gedik Yatırım Holding
|18,54
|-5,21
|141,09
|Gediz Ambalaj
|7,51
|-0,13
|11,09
|Gentaş
|1,86
|-6,06
|-15,07
|Gersan Elektrik
|2,03
|-1,46
|-36,36
|Global Men. Değ.
|1,64
|-0,61
|-12,77
|Global Yat. Holding
|2,42
|-5,47
|-50,31
|Good-Year
|3,13
|-6,29
|-22,72
|Göltaş Çimento
|10,50
|-4,55
|-40,98
|Gözde Girişim
|2,51
|-3,09
|-51,17
|GSD Denizcilik
|1,68
|-3,45
|-34,38
|GSD Holding
|1,00
|-1,96
|-32,89
|Gübre Fabrik.
|14,18
|-7,38
|56,86
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-9,77
|18,23
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,00
|-11,93
|Halk GMYO
|1,19
|0,85
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,27
|-5,42
|14,65
|Hatay Tekstil
|6,29
|6,61
|-8,44
|Hedef Girişim
|1,69
|-2,87
|-35,25
|Hektaş
|9,40
|-7,11
|17,21
|HUB Girişim
|18,98
|4,57
|102,16
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|-3,41
|-25,44
|ICBC Turkey Bank
|3,38
|2,42
|-35,86
|İdealist Danışmanlık
|2,06
|-2,83
|-37,95
|İdealist GMYO
|2,31
|3,59
|-24,51
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|-3,76
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|7,14
|-25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,15
|6,41
|-39,06
|İhlas Holding
|0,47
|2,17
|-48,35
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|9,09
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|7,38
|-5,63
|-23,92
|Info Yatırım
|8,70
|0,00
|-2,25
|İntema
|6,52
|-4,54
|-29,59
|İpek Doğal Enerji
|7,58
|-4,29
|-1,81
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|-1,10
|-21,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi