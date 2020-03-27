Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 -5,26 -12,90 Acıpayam Selüloz 5,06 -1,36 -20,57 Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09 Adana Çimento (B) 5,50 -1,08 -22,86 Adana Çimento (C) 1,72 -3,91 -22,87 Adel Kalemcilik 9,50 -0,11 -39,49 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 -4,90 -32,09 Afyon Çimento 4,76 3,03 -24,20 Ak Enerji 0,72 -5,26 -33,94 Akbank 5,53 -3,49 -31,81 Akçansa 6,90 -3,36 -28,82 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,88 -36,02 Akfen GMYO 2,07 1,47 -48,89 Akın Tekstil 8,25 0,00 -40,17 Akiş GMYO 2,40 -4,00 -40,59 Akmerkez GMYO 21,30 0,85 -10,05 Aksa 6,19 -2,52 -20,93 Aksa Enerji 3,23 -8,76 -15,00 Aksigorta 4,20 -4,55 -22,48 Aksu Enerji 7,26 4,61 -51,18 Alarko Carrıer 37,50 -3,55 -37,50 Alarko GMYO 10,19 -4,94 -32,88 Alarko Holding 3,94 -2,72 -33,78 Albaraka Türk 1,08 -2,70 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 17,03 4,10 41,45 Alkim Kağıt 5,20 -4,06 -6,81 Alkim Kimya 48,46 -1,10 26,46 Altınyağ 0,51 -3,77 24,39 Altınyunus Çeşme 9,64 9,92 -3,50 Anadolu Cam 2,77 0,00 -36,47 Anadolu Efes 17,40 -7,35 -24,61 Anadolu Grubu Holding 13,98 -1,27 -20,52 Anadolu Hayat Emek. 5,21 -1,70 -14,38 Anadolu Isuzu 8,10 -4,59 -33,44 Anadolu Sigorta 4,56 -0,87 9,79 Anel Elektrik 2,82 1,08 -12,15 Arçelik 13,40 -2,26 -35,70 ARD Bilişim Teknolojileri 12,00 -8,47 Arena Bilgisayar 9,27 -7,11 23,11 Armada Bilgisayar 16,77 2,13 2,32 Arsan Tekstil 2,69 6,75 -24,86 Artı Yatırım Holding 0,72 1,41 -11,11 Aselsan 23,12 -4,70 10,41 Aslan Çimento 32,18 -2,31 -19,47 Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08 Atakule GMYO 1,12 -3,45 -41,67 Atlantis Yatırım Holding 1,22 -1,61 22,00 Atlas Yat. Ort. 1,03 -5,50 -28,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,89 -7,93 -3,85 Avrasya GMYO 1,03 -3,74 -31,79 Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 0,94 -41,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,01 2,71 Avrupa Yatırım Holding 0,90 -3,23 -41,56 Ayen Enerji 2,27 -3,40 -34,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89 Aygaz 8,32 -1,07 -31,50 Bagfaş 11,19 -4,77 -33,47 Bak Ambalaj 6,86 5,70 -6,67 Balatacılar Balatacılık 1,75 -9,79 41,13 Bantaş Ambalaj 2,42 10,00 -3,97 Banvit 16,10 -0,86 -13,30 Baştaş Başkent Çimento 2,42 -5,47 -6,56 Batı Çimento 1,92 -2,54 -41,99 Batısöke Çimento 0,74 -2,63 -43,51 Bera Holding 2,55 -4,14 -33,77 Berkosan Yalıtım 2,67 -9,80 -2,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 3,91 -24,08 Beyaz Filo 2,63 -1,13 -16,77 Bilici Yatırım 6,28 0,32 43,71 Bim Mağazalar 50,00 -3,75 7,16 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,95 -3,06 -16,67 Bizim Mağazaları 9,16 -4,58 -17,99 Bolu Çimento 3,28 -0,61 -30,21 Bomonti Elektrik 1,02 -1,92 -20,31 Borusan Mannesmann 7,18 -4,27 -37,29 Borusan Yat. Paz. 52,25 -5,52 -15,52 Bosch Fren Sistemleri 181,10 -1,25 -37,53 Bossa 6,80 0,74 -15,63 Brisa 7,24 0,56 -22,81 Burçelik 4,72 -5,60 -18,76 Burçelik Vana 12,50 -7,41 28,73 Bursa Çimento 2,92 0,34 -27,06 Carrefoursa 6,52 -4,40 38,43 Casa Emtia Petrol 8,64 -6,59 -7,99 Ceo Event Medya 5,35 -4,80 -35,07 Coca Cola İçecek 34,74 -5,55 -10,23 Cosmos Yat. Holding 2,20 10,00 7,84 Credıtwest Faktorıng 2,04 -0,49 -29,17 Çelebi 59,95 1,87 -41,28 Çelik Halat 6,51 -5,24 0,15 Çemaş Döküm 0,71 -4,05 -43,36 Çemtaş 5,06 -3,44 -38,89 Çimbeton 27,54 -2,69 -33,25 Çimentaş 10,28 -0,39 -31,47 Çimsa 6,17 -5,37 -32,05 Çuhadaroğlu Metal 2,13 2,40 -33,23 Dagi Giyim 1,63 -2,98 -34,80 Dagi Yatırım Holding 2,28 -1,72 0,88 Dardanel 4,08 -9,93 7,65 Datagate Bilgisayar 6,43 -7,48 -17,67 Demısaş Döküm 2,38 -5,56 -31,61 Denge Holding 0,91 -4,21 -33,58 Deniz GMYO 2,87 -3,04 -43,17 Denizli Cam 5,30 -4,33 -36,45 Derimod 4,36 6,86 -38,94 Derlüks Deri 2,28 1,33 -44,12 Desa Deri 3,49 8,72 -23,13 Despec Bilgisayar 4,47 -6,68 5,42 Deva Holding 11,17 -6,45 24,25 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 -5,80 -16,67 Ditaş Doğan 8,80 -6,18 -7,95 DO-CO 279,00 6,49 -50,53 Doğan Burda 3,13 -3,69 -48,43 Doğan Holding 1,46 -7,59 -20,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -4,96 -30,30 Doğusan 1,39 2,96 -33,17 Doğuş GMYO 3,50 -5,41 -22,74 Doğuş Otomotiv 6,90 1,77 -27,52 Döktaş Dökümcülük 14,59 -6,05 -53,90 Duran Doğan Basım 16,53 -3,62 17,74 Dyo Boya 3,78 -1,82 -22,86 Eczacıbaşı İlaç 5,08 4,74 36,93 Eczacıbaşı Yatırım 11,30 -0,96 11,77 Edip Gayrimenkul 1,29 9,32 -7,19 Ege Endüstri 464,00 1,09 -20,07 Ege Gübre 41,20 -0,05 -17,27 Ege Profil 9,18 -2,96 -23,31 Ege Seramik 3,07 0,66 -17,25 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 3,57 -9,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 2,08 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00 Egeplast 10,99 -0,09 -12,08 Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28 Emek Elektrik 1,22 5,17 -23,27 Eminiş Ambalaj 2,18 9,55 43,42 Emlak Konut GMYO 1,13 -3,42 -22,60 Enerjisa Enerji 6,21 -9,21 -15,97 Enka İnşaat 5,69 -3,56 -11,37 Erbosan 15,65 -0,95 -37,35 Ereğli Demir Çelik 7,33 -3,93 -18,92 Ersu Gıda 2,88 9,92 39,13 Escort Teknoloji 2,12 9,84 52,52 Etiler Gıda 1,89 -3,08 -22,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 5,94 -35,93 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 0,00 -30,40 Euro Yat. Ort. 0,91 1,11 -22,88 Euro Yatırım Holding 0,87 -3,33 -42,00 Fenerbahçe Futbol 8,68 0,23 -40,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -5,17 -39,82 F-M İzmit Piston 39,70 -8,99 -16,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,10 0,14 -7,67 Ford Otosan 48,70 0,00 -26,34 Formet Çelik Kapı 2,00 -4,76 -33,33 Frigo Pak Gıda 8,46 -10,00 -34,72 Galatasaray Sportif 1,93 9,66 -4,93 Garanti Bankası 7,88 -0,76 -29,26 Garanti Faktoring 3,34 -5,65 -13,70 Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33 Gedik Y. Men. Değ. 15,79 9,96 181,96 Gedik Yatırım Holding 18,54 -5,21 141,09 Gediz Ambalaj 7,51 -0,13 11,09 Gentaş 1,86 -6,06 -15,07 Gersan Elektrik 2,03 -1,46 -36,36 Global Men. Değ. 1,64 -0,61 -12,77 Global Yat. Holding 2,42 -5,47 -50,31 Good-Year 3,13 -6,29 -22,72 Göltaş Çimento 10,50 -4,55 -40,98 Gözde Girişim 2,51 -3,09 -51,17 GSD Denizcilik 1,68 -3,45 -34,38 GSD Holding 1,00 -1,96 -32,89 Gübre Fabrik. 14,18 -7,38 56,86 Güler Yat. Holding 2,40 -9,77 18,23 Güneş Sigorta 1,92 0,00 -11,93 Halk GMYO 1,19 0,85 -2,46 Halk Sigorta 2,27 -5,42 14,65 Hatay Tekstil 6,29 6,61 -8,44 Hedef Girişim 1,69 -2,87 -35,25 Hektaş 9,40 -7,11 17,21 HUB Girişim 18,98 4,57 102,16 Hürriyet Gzt. 0,85 -3,41 -25,44 ICBC Turkey Bank 3,38 2,42 -35,86 İdealist Danışmanlık 2,06 -2,83 -37,95 İdealist GMYO 2,31 3,59 -24,51 İhlas Ev Aletleri 2,05 -3,76 -34,50 İhlas Gayrimenkul 0,90 7,14 -25,00 İhlas Gazetecilik 4,15 6,41 -39,06 İhlas Holding 0,47 2,17 -48,35 İhlas Yayın Holding 0,60 9,09 -41,18 İndeks Bilgisayar 7,38 -5,63 -23,92 Info Yatırım 8,70 0,00 -2,25 İntema 6,52 -4,54 -29,59 İpek Doğal Enerji 7,58 -4,29 -1,81 İskenderun Demir Çelik 6,29 -1,10 -21,47

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA