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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

27.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:30
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,62-5,26-12,90
Acıpayam Selüloz5,06-1,36-20,57
Adana Çimento (A)7,08-0,28-27,09
Adana Çimento (B)5,50-1,08-22,86
Adana Çimento (C)1,72-3,91-22,87
Adel Kalemcilik9,50-0,11-39,49
Adese Alışveriş Ticaret0,97-4,90-32,09
Afyon Çimento4,763,03-24,20
Ak Enerji0,72-5,26-33,94
Akbank5,53-3,49-31,81
Akçansa6,90-3,36-28,82
Akdenız Güvenlık Hız.1,35-2,88-36,02
Akfen GMYO2,071,47-48,89
Akın Tekstil8,250,00-40,17
Akiş GMYO2,40-4,00-40,59
Akmerkez GMYO21,300,85-10,05
Aksa6,19-2,52-20,93
Aksa Enerji3,23-8,76-15,00
Aksigorta4,20-4,55-22,48
Aksu Enerji7,264,61-51,18
Alarko Carrıer37,50-3,55-37,50
Alarko GMYO10,19-4,94-32,88
Alarko Holding3,94-2,72-33,78
Albaraka Türk1,08-2,70-29,41
Alcatel Lucent Teletaş17,034,1041,45
Alkim Kağıt5,20-4,06-6,81
Alkim Kimya48,46-1,1026,46
Altınyağ0,51-3,7724,39
Altınyunus Çeşme9,649,92-3,50
Anadolu Cam2,770,00-36,47
Anadolu Efes17,40-7,35-24,61
Anadolu Grubu Holding13,98-1,27-20,52
Anadolu Hayat Emek.5,21-1,70-14,38
Anadolu Isuzu8,10-4,59-33,44
Anadolu Sigorta4,56-0,879,79
Anel Elektrik2,821,08-12,15
Arçelik13,40-2,26-35,70
ARD Bilişim Teknolojileri12,00-8,47
Arena Bilgisayar9,27-7,1123,11
Armada Bilgisayar16,772,132,32
Arsan Tekstil2,696,75-24,86
Artı Yatırım Holding0,721,41-11,11
Aselsan23,12-4,7010,41
Aslan Çimento32,18-2,31-19,47
Ata GMYO3,53-1,94-22,08
Atakule GMYO1,12-3,45-41,67
Atlantis Yatırım Holding1,22-1,6122,00
Atlas Yat. Ort.1,03-5,50-28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat12,89-7,93-3,85
Avrasya GMYO1,03-3,74-31,79
Avrasya Petrol ve Tur.1,070,94-41,21
Avrasya Stratejik GMYF1.320,700,012,71
Avrupa Yatırım Holding0,90-3,23-41,56
Ayen Enerji2,27-3,40-34,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,821,11-16,89
Aygaz8,32-1,07-31,50
Bagfaş11,19-4,77-33,47
Bak Ambalaj6,865,70-6,67
Balatacılar Balatacılık1,75-9,7941,13
Bantaş Ambalaj2,4210,00-3,97
Banvit16,10-0,86-13,30
Baştaş Başkent Çimento2,42-5,47-6,56
Batı Çimento1,92-2,54-41,99
Batısöke Çimento0,74-2,63-43,51
Bera Holding2,55-4,14-33,77
Berkosan Yalıtım2,67-9,80-2,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,863,91-24,08
Beyaz Filo2,63-1,13-16,77
Bilici Yatırım6,280,3243,71
Bim Mağazalar50,00-3,757,16
Birko Mensucat0,24-4,00-22,58
Birlik Mensucat0,95-3,06-16,67
Bizim Mağazaları9,16-4,58-17,99
Bolu Çimento3,28-0,61-30,21
Bomonti Elektrik1,02-1,92-20,31
Borusan Mannesmann7,18-4,27-37,29
Borusan Yat. Paz.52,25-5,52-15,52
Bosch Fren Sistemleri181,10-1,25-37,53
Bossa6,800,74-15,63
Brisa7,240,56-22,81
Burçelik4,72-5,60-18,76
Burçelik Vana12,50-7,4128,73
Bursa Çimento2,920,34-27,06
Carrefoursa6,52-4,4038,43
Casa Emtia Petrol8,64-6,59-7,99
Ceo Event Medya5,35-4,80-35,07
Coca Cola İçecek34,74-5,55-10,23
Cosmos Yat. Holding2,2010,007,84
Credıtwest Faktorıng2,04-0,49-29,17
Çelebi59,951,87-41,28
Çelik Halat6,51-5,240,15
Çemaş Döküm0,71-4,05-43,36
Çemtaş5,06-3,44-38,89
Çimbeton27,54-2,69-33,25
Çimentaş10,28-0,39-31,47
Çimsa6,17-5,37-32,05
Çuhadaroğlu Metal2,132,40-33,23
Dagi Giyim1,63-2,98-34,80
Dagi Yatırım Holding2,28-1,720,88
Dardanel4,08-9,937,65
Datagate Bilgisayar6,43-7,48-17,67
Demısaş Döküm2,38-5,56-31,61
Denge Holding0,91-4,21-33,58
Deniz GMYO2,87-3,04-43,17
Denizli Cam5,30-4,33-36,45
Derimod4,366,86-38,94
Derlüks Deri2,281,33-44,12
Desa Deri3,498,72-23,13
Despec Bilgisayar4,47-6,685,42
Deva Holding11,17-6,4524,25
Diriteks Diriliş Tekstil0,65-5,80-16,67
Ditaş Doğan8,80-6,18-7,95
DO-CO279,006,49-50,53
Doğan Burda3,13-3,69-48,43
Doğan Holding1,46-7,59-20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,15-4,96-30,30
Doğusan1,392,96-33,17
Doğuş GMYO3,50-5,41-22,74
Doğuş Otomotiv6,901,77-27,52
Döktaş Dökümcülük14,59-6,05-53,90
Duran Doğan Basım16,53-3,6217,74
Dyo Boya3,78-1,82-22,86
Eczacıbaşı İlaç5,084,7436,93
Eczacıbaşı Yatırım11,30-0,9611,77
Edip Gayrimenkul1,299,32-7,19
Ege Endüstri464,001,09-20,07
Ege Gübre41,20-0,05-17,27
Ege Profil9,18-2,96-23,31
Ege Seramik3,070,66-17,25
Egeli & Co Tarım Girişim0,293,57-9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,492,0825,64
Egeli&Co Yatırım Holding0,268,3330,00
Egeplast10,99-0,09-12,08
Ekiz Kimya1,249,73103,28
Emek Elektrik1,225,17-23,27
Eminiş Ambalaj2,189,5543,42
Emlak Konut GMYO1,13-3,42-22,60
Enerjisa Enerji6,21-9,21-15,97
Enka İnşaat5,69-3,56-11,37
Erbosan15,65-0,95-37,35
Ereğli Demir Çelik7,33-3,93-18,92
Ersu Gıda2,889,9239,13
Escort Teknoloji2,129,8452,52
Etiler Gıda1,89-3,08-22,86
Euro Kapital Yat. Ort.1,075,94-35,93
Euro Trend Yat. Ort.0,870,00-30,40
Euro Yat. Ort.0,911,11-22,88
Euro Yatırım Holding0,87-3,33-42,00
Fenerbahçe Futbol8,680,23-40,01
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,75-5,17-39,82
F-M İzmit Piston39,70-8,99-16,18
Fonet Bilgi Teknolojileri7,100,14-7,67
Ford Otosan48,700,00-26,34
Formet Çelik Kapı2,00-4,76-33,33
Frigo Pak Gıda8,46-10,00-34,72
Galatasaray Sportif1,939,66-4,93
Garanti Bankası7,88-0,76-29,26
Garanti Faktoring3,34-5,65-13,70
Garanti Yat. Ort.0,99-3,88-8,33
Gedik Y. Men. Değ.15,799,96181,96
Gedik Yatırım Holding18,54-5,21141,09
Gediz Ambalaj7,51-0,1311,09
Gentaş1,86-6,06-15,07
Gersan Elektrik2,03-1,46-36,36
Global Men. Değ.1,64-0,61-12,77
Global Yat. Holding2,42-5,47-50,31
Good-Year3,13-6,29-22,72
Göltaş Çimento10,50-4,55-40,98
Gözde Girişim2,51-3,09-51,17
GSD Denizcilik1,68-3,45-34,38
GSD Holding1,00-1,96-32,89
Gübre Fabrik.14,18-7,3856,86
Güler Yat. Holding2,40-9,7718,23
Güneş Sigorta1,920,00-11,93
Halk GMYO1,190,85-2,46
Halk Sigorta2,27-5,4214,65
Hatay Tekstil6,296,61-8,44
Hedef Girişim1,69-2,87-35,25
Hektaş9,40-7,1117,21
HUB Girişim18,984,57102,16
Hürriyet Gzt.0,85-3,41-25,44
ICBC Turkey Bank3,382,42-35,86
İdealist Danışmanlık2,06-2,83-37,95
İdealist GMYO2,313,59-24,51
İhlas Ev Aletleri2,05-3,76-34,50
İhlas Gayrimenkul0,907,14-25,00
İhlas Gazetecilik4,156,41-39,06
İhlas Holding0,472,17-48,35
İhlas Yayın Holding0,609,09-41,18
İndeks Bilgisayar7,38-5,63-23,92
Info Yatırım8,700,00-2,25
İntema6,52-4,54-29,59
İpek Doğal Enerji7,58-4,29-1,81
İskenderun Demir Çelik6,29-1,10-21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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