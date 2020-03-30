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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:38
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,662,47-10,75
Acıpayam Selüloz5,141,58-19,31
Adana Çimento (A)7,140,85-26,47
Adana Çimento (B)6,049,82-15,29
Adana Çimento (C)1,69-1,74-24,22
Adel Kalemcilik9,41-0,95-40,06
Adese Alışveriş Ticaret0,981,03-31,39
Afyon Çimento4,800,84-23,57
Ak Enerji0,720,00-33,94
Akbank5,51-0,36-32,06
Akçansa6,89-0,14-28,93
Akdenız Güvenlık Hız.1,382,22-34,60
Akfen GMYO2,279,66-43,95
Akın Tekstil8,07-2,18-41,48
Akiş GMYO2,462,50-39,11
Akmerkez GMYO21,00-1,41-11,32
Aksa6,17-0,32-21,19
Aksa Enerji3,22-0,31-15,26
Aksigorta4,302,38-20,63
Aksu Enerji7,17-1,24-51,78
Alarko Carrıer36,90-1,60-38,50
Alarko GMYO10,331,37-31,96
Alarko Holding3,970,76-33,28
Albaraka Türk1,07-0,93-30,07
Alcatel Lucent Teletaş18,739,9855,56
Alkim Kağıt5,383,46-3,58
Alkim Kimya49,041,2027,97
Altınyağ0,510,0024,39
Altınyunus Çeşme10,609,966,11
Anadolu Cam2,873,61-34,17
Anadolu Efes17,20-1,15-25,48
Anadolu Grubu Holding13,86-0,86-21,21
Anadolu Hayat Emek.5,19-0,38-14,71
Anadolu Isuzu8,201,23-32,62
Anadolu Sigorta4,51-1,108,58
Anel Elektrik2,830,35-11,84
Arçelik13,36-0,30-35,89
ARD Bilişim Teknolojileri11,50-4,17
Arena Bilgisayar9,371,0824,44
Armada Bilgisayar16,00-4,59-2,38
Arsan Tekstil2,731,49-23,74
Artı Yatırım Holding0,742,78-8,64
Aselsan23,240,5210,98
Aslan Çimento32,741,74-18,07
Ata GMYO3,725,38-17,88
Atakule GMYO1,141,79-40,63
Atlantis Yatırım Holding1,263,2826,00
Atlas Yat. Ort.1,040,97-27,78
AvivaSA Emeklilik Hayat13,061,32-2,58
Avrasya GMYO1,040,97-31,13
Avrasya Petrol ve Tur.1,05-1,87-42,31
Avrasya Stratejik GMYF1.320,800,012,71
Avrupa Yatırım Holding0,900,00-41,56
Ayen Enerji2,332,64-32,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-1,10-17,81
Aygaz8,26-0,72-31,99
Bagfaş11,08-0,98-34,13
Bak Ambalaj6,951,31-5,44
Balatacılar Balatacılık1,750,0041,13
Bantaş Ambalaj2,669,925,56
Banvit16,100,00-13,30
Baştaş Başkent Çimento2,482,48-4,25
Batı Çimento1,962,08-40,79
Batısöke Çimento0,751,35-42,75
Bera Holding2,653,92-31,17
Berkosan Yalıtım2,41-9,74-12,04
Beşiktaş Futbol Yat.1,85-0,54-24,49
Beyaz Filo2,55-3,04-19,30
Bilici Yatırım6,14-2,2340,50
Bim Mağazalar50,100,207,37
Birko Mensucat0,254,17-19,35
Birlik Mensucat0,983,16-14,04
Bizim Mağazaları9,513,82-14,86
Bolu Çimento3,341,83-28,94
Bomonti Elektrik1,00-1,96-21,88
Borusan Mannesmann7,16-0,28-37,47
Borusan Yat. Paz.50,95-2,49-17,62
Bosch Fren Sistemleri181,900,44-37,25
Bossa6,75-0,74-16,25
Brisa7,04-2,76-24,94
Burçelik4,883,39-16,01
Burçelik Vana13,004,0033,88
Bursa Çimento2,85-2,40-28,81
Carrefoursa6,38-2,1535,46
Casa Emtia Petrol8,47-1,97-9,80
Ceo Event Medya5,421,31-34,22
Coca Cola İçecek34,30-1,27-11,37
Cosmos Yat. Holding2,210,458,33
Credıtwest Faktorıng2,00-1,96-30,56
Çelebi54,80-8,59-46,33
Çelik Halat6,591,231,38
Çemaş Döküm0,721,41-42,56
Çemtaş5,070,20-38,77
Çimbeton27,50-0,15-33,35
Çimentaş10,25-0,29-31,67
Çimsa6,170,00-32,05
Çuhadaroğlu Metal2,245,16-29,78
Dagi Giyim1,736,13-30,80
Dagi Yatırım Holding2,27-0,440,44
Dardanel4,00-1,965,54
Datagate Bilgisayar6,22-3,27-20,36
Demısaş Döküm2,37-0,42-31,90
Denge Holding0,910,00-33,58
Deniz GMYO2,890,70-42,77
Denizli Cam5,432,45-34,89
Derimod4,431,61-37,96
Derlüks Deri2,280,00-44,12
Desa Deri3,32-4,87-26,87
Despec Bilgisayar4,27-4,470,71
Deva Holding10,24-8,3313,90
Diriteks Diriliş Tekstil0,63-3,08-19,23
Ditaş Doğan9,6810,001,26
DO-CO260,00-6,81-53,90
Doğan Burda3,12-0,32-48,60
Doğan Holding1,460,00-20,65
Doğtaş Kelebek Mobilya1,204,35-27,27
Doğusan1,529,35-26,92
Doğuş GMYO3,572,00-21,19
Doğuş Otomotiv6,63-3,91-30,36
Döktaş Dökümcülük13,89-4,80-56,11
Duran Doğan Basım16,48-0,3017,38
Dyo Boya3,75-0,79-23,47
Eczacıbaşı İlaç4,58-9,8423,45
Eczacıbaşı Yatırım10,17-10,000,59
Edip Gayrimenkul1,419,301,44
Ege Endüstri485,004,53-16,45
Ege Gübre40,32-2,14-19,04
Ege Profil9,301,31-22,31
Ege Seramik3,06-0,33-17,52
Egeli & Co Tarım Girişim0,303,45-6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,526,1233,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,287,6940,00
Egeplast10,70-2,64-14,40
Ekiz Kimya1,369,68122,95
Emek Elektrik1,252,46-21,38
Eminiş Ambalaj2,10-3,6738,16
Emlak Konut GMYO1,140,88-21,92
Enerjisa Enerji6,423,38-13,13
Enka İnşaat5,710,35-11,06
Erbosan15,770,77-36,87
Ereğli Demir Çelik7,471,91-17,37
Ersu Gıda3,169,7252,66
Escort Teknoloji2,339,9167,63
Etiler Gıda1,79-5,29-26,94
Euro Kapital Yat. Ort.1,135,61-32,34
Euro Trend Yat. Ort.0,903,45-28,00
Euro Yat. Ort.0,910,00-22,88
Euro Yatırım Holding0,925,75-38,67
Fenerbahçe Futbol8,46-2,53-41,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,71-1,45-40,70
F-M İzmit Piston38,56-2,87-18,59
Fonet Bilgi Teknolojileri6,82-3,94-11,31
Ford Otosan47,04-3,41-28,85
Formet Çelik Kapı2,000,00-33,33
Frigo Pak Gıda8,814,14-32,02
Galatasaray Sportif2,024,66-0,49
Garanti Bankası8,042,03-27,83
Garanti Faktoring3,381,20-12,66
Garanti Yat. Ort.1,067,07-1,85
Gedik Y. Men. Değ.17,369,94210,00
Gedik Yatırım Holding18,16-2,05136,15
Gediz Ambalaj7,12-5,195,33
Gentaş1,870,54-14,61
Gersan Elektrik2,071,97-35,11
Global Men. Değ.1,682,44-10,64
Global Yat. Holding2,39-1,24-50,92
Good-Year3,264,15-19,51
Göltaş Çimento10,631,24-40,25
Gözde Girişim2,613,98-49,22
GSD Denizcilik1,849,52-28,13
GSD Holding1,1010,00-26,17
Gübre Fabrik.14,220,2857,30
Güler Yat. Holding2,16-10,006,40
Güneş Sigorta1,983,13-9,17
Halk GMYO1,190,00-2,46
Halk Sigorta2,280,4415,15
Hatay Tekstil6,777,63-1,46
Hedef Girişim1,721,78-34,10
Hektaş9,773,9421,82
HUB Girişim18,58-2,1197,90
Hürriyet Gzt.0,883,53-22,81
ICBC Turkey Bank3,719,76-29,60
İdealist Danışmanlık2,112,43-36,45
İdealist GMYO2,549,96-16,99
İhlas Ev Aletleri2,050,00-34,50
İhlas Gayrimenkul0,966,67-20,00
İhlas Gazetecilik4,569,88-33,04
İhlas Holding0,470,00-48,35
İhlas Yayın Holding0,6610,00-35,29
İndeks Bilgisayar7,481,36-22,89
Info Yatırım8,750,57-1,69
İntema6,601,23-28,73
İpek Doğal Enerji7,691,45-0,39
İskenderun Demir Çelik6,27-0,32-21,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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