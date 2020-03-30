Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 2,47 -10,75 Acıpayam Selüloz 5,14 1,58 -19,31 Adana Çimento (A) 7,14 0,85 -26,47 Adana Çimento (B) 6,04 9,82 -15,29 Adana Çimento (C) 1,69 -1,74 -24,22 Adel Kalemcilik 9,41 -0,95 -40,06 Adese Alışveriş Ticaret 0,98 1,03 -31,39 Afyon Çimento 4,80 0,84 -23,57 Ak Enerji 0,72 0,00 -33,94 Akbank 5,51 -0,36 -32,06 Akçansa 6,89 -0,14 -28,93 Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 2,22 -34,60 Akfen GMYO 2,27 9,66 -43,95 Akın Tekstil 8,07 -2,18 -41,48 Akiş GMYO 2,46 2,50 -39,11 Akmerkez GMYO 21,00 -1,41 -11,32 Aksa 6,17 -0,32 -21,19 Aksa Enerji 3,22 -0,31 -15,26 Aksigorta 4,30 2,38 -20,63 Aksu Enerji 7,17 -1,24 -51,78 Alarko Carrıer 36,90 -1,60 -38,50 Alarko GMYO 10,33 1,37 -31,96 Alarko Holding 3,97 0,76 -33,28 Albaraka Türk 1,07 -0,93 -30,07 Alcatel Lucent Teletaş 18,73 9,98 55,56 Alkim Kağıt 5,38 3,46 -3,58 Alkim Kimya 49,04 1,20 27,97 Altınyağ 0,51 0,00 24,39 Altınyunus Çeşme 10,60 9,96 6,11 Anadolu Cam 2,87 3,61 -34,17 Anadolu Efes 17,20 -1,15 -25,48 Anadolu Grubu Holding 13,86 -0,86 -21,21 Anadolu Hayat Emek. 5,19 -0,38 -14,71 Anadolu Isuzu 8,20 1,23 -32,62 Anadolu Sigorta 4,51 -1,10 8,58 Anel Elektrik 2,83 0,35 -11,84 Arçelik 13,36 -0,30 -35,89 ARD Bilişim Teknolojileri 11,50 -4,17 Arena Bilgisayar 9,37 1,08 24,44 Armada Bilgisayar 16,00 -4,59 -2,38 Arsan Tekstil 2,73 1,49 -23,74 Artı Yatırım Holding 0,74 2,78 -8,64 Aselsan 23,24 0,52 10,98 Aslan Çimento 32,74 1,74 -18,07 Ata GMYO 3,72 5,38 -17,88 Atakule GMYO 1,14 1,79 -40,63 Atlantis Yatırım Holding 1,26 3,28 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,04 0,97 -27,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,06 1,32 -2,58 Avrasya GMYO 1,04 0,97 -31,13 Avrasya Petrol ve Tur. 1,05 -1,87 -42,31 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,80 0,01 2,71 Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56 Ayen Enerji 2,33 2,64 -32,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -1,10 -17,81 Aygaz 8,26 -0,72 -31,99 Bagfaş 11,08 -0,98 -34,13 Bak Ambalaj 6,95 1,31 -5,44 Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13 Bantaş Ambalaj 2,66 9,92 5,56 Banvit 16,10 0,00 -13,30 Baştaş Başkent Çimento 2,48 2,48 -4,25 Batı Çimento 1,96 2,08 -40,79 Batısöke Çimento 0,75 1,35 -42,75 Bera Holding 2,65 3,92 -31,17 Berkosan Yalıtım 2,41 -9,74 -12,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,85 -0,54 -24,49 Beyaz Filo 2,55 -3,04 -19,30 Bilici Yatırım 6,14 -2,23 40,50 Bim Mağazalar 50,10 0,20 7,37 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 0,98 3,16 -14,04 Bizim Mağazaları 9,51 3,82 -14,86 Bolu Çimento 3,34 1,83 -28,94 Bomonti Elektrik 1,00 -1,96 -21,88 Borusan Mannesmann 7,16 -0,28 -37,47 Borusan Yat. Paz. 50,95 -2,49 -17,62 Bosch Fren Sistemleri 181,90 0,44 -37,25 Bossa 6,75 -0,74 -16,25 Brisa 7,04 -2,76 -24,94 Burçelik 4,88 3,39 -16,01 Burçelik Vana 13,00 4,00 33,88 Bursa Çimento 2,85 -2,40 -28,81 Carrefoursa 6,38 -2,15 35,46 Casa Emtia Petrol 8,47 -1,97 -9,80 Ceo Event Medya 5,42 1,31 -34,22 Coca Cola İçecek 34,30 -1,27 -11,37 Cosmos Yat. Holding 2,21 0,45 8,33 Credıtwest Faktorıng 2,00 -1,96 -30,56 Çelebi 54,80 -8,59 -46,33 Çelik Halat 6,59 1,23 1,38 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -42,56 Çemtaş 5,07 0,20 -38,77 Çimbeton 27,50 -0,15 -33,35 Çimentaş 10,25 -0,29 -31,67 Çimsa 6,17 0,00 -32,05 Çuhadaroğlu Metal 2,24 5,16 -29,78 Dagi Giyim 1,73 6,13 -30,80 Dagi Yatırım Holding 2,27 -0,44 0,44 Dardanel 4,00 -1,96 5,54 Datagate Bilgisayar 6,22 -3,27 -20,36 Demısaş Döküm 2,37 -0,42 -31,90 Denge Holding 0,91 0,00 -33,58 Deniz GMYO 2,89 0,70 -42,77 Denizli Cam 5,43 2,45 -34,89 Derimod 4,43 1,61 -37,96 Derlüks Deri 2,28 0,00 -44,12 Desa Deri 3,32 -4,87 -26,87 Despec Bilgisayar 4,27 -4,47 0,71 Deva Holding 10,24 -8,33 13,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23 Ditaş Doğan 9,68 10,00 1,26 DO-CO 260,00 -6,81 -53,90 Doğan Burda 3,12 -0,32 -48,60 Doğan Holding 1,46 0,00 -20,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 4,35 -27,27 Doğusan 1,52 9,35 -26,92 Doğuş GMYO 3,57 2,00 -21,19 Doğuş Otomotiv 6,63 -3,91 -30,36 Döktaş Dökümcülük 13,89 -4,80 -56,11 Duran Doğan Basım 16,48 -0,30 17,38 Dyo Boya 3,75 -0,79 -23,47 Eczacıbaşı İlaç 4,58 -9,84 23,45 Eczacıbaşı Yatırım 10,17 -10,00 0,59 Edip Gayrimenkul 1,41 9,30 1,44 Ege Endüstri 485,00 4,53 -16,45 Ege Gübre 40,32 -2,14 -19,04 Ege Profil 9,30 1,31 -22,31 Ege Seramik 3,06 -0,33 -17,52 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 3,45 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 6,12 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,28 7,69 40,00 Egeplast 10,70 -2,64 -14,40 Ekiz Kimya 1,36 9,68 122,95 Emek Elektrik 1,25 2,46 -21,38 Eminiş Ambalaj 2,10 -3,67 38,16 Emlak Konut GMYO 1,14 0,88 -21,92 Enerjisa Enerji 6,42 3,38 -13,13 Enka İnşaat 5,71 0,35 -11,06 Erbosan 15,77 0,77 -36,87 Ereğli Demir Çelik 7,47 1,91 -17,37 Ersu Gıda 3,16 9,72 52,66 Escort Teknoloji 2,33 9,91 67,63 Etiler Gıda 1,79 -5,29 -26,94 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 5,61 -32,34 Euro Trend Yat. Ort. 0,90 3,45 -28,00 Euro Yat. Ort. 0,91 0,00 -22,88 Euro Yatırım Holding 0,92 5,75 -38,67 Fenerbahçe Futbol 8,46 -2,53 -41,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 -1,45 -40,70 F-M İzmit Piston 38,56 -2,87 -18,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,82 -3,94 -11,31 Ford Otosan 47,04 -3,41 -28,85 Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 8,81 4,14 -32,02 Galatasaray Sportif 2,02 4,66 -0,49 Garanti Bankası 8,04 2,03 -27,83 Garanti Faktoring 3,38 1,20 -12,66 Garanti Yat. Ort. 1,06 7,07 -1,85 Gedik Y. Men. Değ. 17,36 9,94 210,00 Gedik Yatırım Holding 18,16 -2,05 136,15 Gediz Ambalaj 7,12 -5,19 5,33 Gentaş 1,87 0,54 -14,61 Gersan Elektrik 2,07 1,97 -35,11 Global Men. Değ. 1,68 2,44 -10,64 Global Yat. Holding 2,39 -1,24 -50,92 Good-Year 3,26 4,15 -19,51 Göltaş Çimento 10,63 1,24 -40,25 Gözde Girişim 2,61 3,98 -49,22 GSD Denizcilik 1,84 9,52 -28,13 GSD Holding 1,10 10,00 -26,17 Gübre Fabrik. 14,22 0,28 57,30 Güler Yat. Holding 2,16 -10,00 6,40 Güneş Sigorta 1,98 3,13 -9,17 Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46 Halk Sigorta 2,28 0,44 15,15 Hatay Tekstil 6,77 7,63 -1,46 Hedef Girişim 1,72 1,78 -34,10 Hektaş 9,77 3,94 21,82 HUB Girişim 18,58 -2,11 97,90 Hürriyet Gzt. 0,88 3,53 -22,81 ICBC Turkey Bank 3,71 9,76 -29,60 İdealist Danışmanlık 2,11 2,43 -36,45 İdealist GMYO 2,54 9,96 -16,99 İhlas Ev Aletleri 2,05 0,00 -34,50 İhlas Gayrimenkul 0,96 6,67 -20,00 İhlas Gazetecilik 4,56 9,88 -33,04 İhlas Holding 0,47 0,00 -48,35 İhlas Yayın Holding 0,66 10,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 7,48 1,36 -22,89 Info Yatırım 8,75 0,57 -1,69 İntema 6,60 1,23 -28,73 İpek Doğal Enerji 7,69 1,45 -0,39 İskenderun Demir Çelik 6,27 -0,32 -21,72

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)

Kaynak: AA