Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
30.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|2,47
|-10,75
|Acıpayam Selüloz
|5,14
|1,58
|-19,31
|Adana Çimento (A)
|7,14
|0,85
|-26,47
|Adana Çimento (B)
|6,04
|9,82
|-15,29
|Adana Çimento (C)
|1,69
|-1,74
|-24,22
|Adel Kalemcilik
|9,41
|-0,95
|-40,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|1,03
|-31,39
|Afyon Çimento
|4,80
|0,84
|-23,57
|Ak Enerji
|0,72
|0,00
|-33,94
|Akbank
|5,51
|-0,36
|-32,06
|Akçansa
|6,89
|-0,14
|-28,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|2,22
|-34,60
|Akfen GMYO
|2,27
|9,66
|-43,95
|Akın Tekstil
|8,07
|-2,18
|-41,48
|Akiş GMYO
|2,46
|2,50
|-39,11
|Akmerkez GMYO
|21,00
|-1,41
|-11,32
|Aksa
|6,17
|-0,32
|-21,19
|Aksa Enerji
|3,22
|-0,31
|-15,26
|Aksigorta
|4,30
|2,38
|-20,63
|Aksu Enerji
|7,17
|-1,24
|-51,78
|Alarko Carrıer
|36,90
|-1,60
|-38,50
|Alarko GMYO
|10,33
|1,37
|-31,96
|Alarko Holding
|3,97
|0,76
|-33,28
|Albaraka Türk
|1,07
|-0,93
|-30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,73
|9,98
|55,56
|Alkim Kağıt
|5,38
|3,46
|-3,58
|Alkim Kimya
|49,04
|1,20
|27,97
|Altınyağ
|0,51
|0,00
|24,39
|Altınyunus Çeşme
|10,60
|9,96
|6,11
|Anadolu Cam
|2,87
|3,61
|-34,17
|Anadolu Efes
|17,20
|-1,15
|-25,48
|Anadolu Grubu Holding
|13,86
|-0,86
|-21,21
|Anadolu Hayat Emek.
|5,19
|-0,38
|-14,71
|Anadolu Isuzu
|8,20
|1,23
|-32,62
|Anadolu Sigorta
|4,51
|-1,10
|8,58
|Anel Elektrik
|2,83
|0,35
|-11,84
|Arçelik
|13,36
|-0,30
|-35,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,50
|-4,17
|Arena Bilgisayar
|9,37
|1,08
|24,44
|Armada Bilgisayar
|16,00
|-4,59
|-2,38
|Arsan Tekstil
|2,73
|1,49
|-23,74
|Artı Yatırım Holding
|0,74
|2,78
|-8,64
|Aselsan
|23,24
|0,52
|10,98
|Aslan Çimento
|32,74
|1,74
|-18,07
|Ata GMYO
|3,72
|5,38
|-17,88
|Atakule GMYO
|1,14
|1,79
|-40,63
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|3,28
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|-27,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,06
|1,32
|-2,58
|Avrasya GMYO
|1,04
|0,97
|-31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,05
|-1,87
|-42,31
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,80
|0,01
|2,71
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,33
|2,64
|-32,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-1,10
|-17,81
|Aygaz
|8,26
|-0,72
|-31,99
|Bagfaş
|11,08
|-0,98
|-34,13
|Bak Ambalaj
|6,95
|1,31
|-5,44
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|0,00
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,66
|9,92
|5,56
|Banvit
|16,10
|0,00
|-13,30
|Baştaş Başkent Çimento
|2,48
|2,48
|-4,25
|Batı Çimento
|1,96
|2,08
|-40,79
|Batısöke Çimento
|0,75
|1,35
|-42,75
|Bera Holding
|2,65
|3,92
|-31,17
|Berkosan Yalıtım
|2,41
|-9,74
|-12,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,85
|-0,54
|-24,49
|Beyaz Filo
|2,55
|-3,04
|-19,30
|Bilici Yatırım
|6,14
|-2,23
|40,50
|Bim Mağazalar
|50,10
|0,20
|7,37
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|0,98
|3,16
|-14,04
|Bizim Mağazaları
|9,51
|3,82
|-14,86
|Bolu Çimento
|3,34
|1,83
|-28,94
|Bomonti Elektrik
|1,00
|-1,96
|-21,88
|Borusan Mannesmann
|7,16
|-0,28
|-37,47
|Borusan Yat. Paz.
|50,95
|-2,49
|-17,62
|Bosch Fren Sistemleri
|181,90
|0,44
|-37,25
|Bossa
|6,75
|-0,74
|-16,25
|Brisa
|7,04
|-2,76
|-24,94
|Burçelik
|4,88
|3,39
|-16,01
|Burçelik Vana
|13,00
|4,00
|33,88
|Bursa Çimento
|2,85
|-2,40
|-28,81
|Carrefoursa
|6,38
|-2,15
|35,46
|Casa Emtia Petrol
|8,47
|-1,97
|-9,80
|Ceo Event Medya
|5,42
|1,31
|-34,22
|Coca Cola İçecek
|34,30
|-1,27
|-11,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,21
|0,45
|8,33
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|-1,96
|-30,56
|Çelebi
|54,80
|-8,59
|-46,33
|Çelik Halat
|6,59
|1,23
|1,38
|Çemaş Döküm
|0,72
|1,41
|-42,56
|Çemtaş
|5,07
|0,20
|-38,77
|Çimbeton
|27,50
|-0,15
|-33,35
|Çimentaş
|10,25
|-0,29
|-31,67
|Çimsa
|6,17
|0,00
|-32,05
|Çuhadaroğlu Metal
|2,24
|5,16
|-29,78
|Dagi Giyim
|1,73
|6,13
|-30,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,27
|-0,44
|0,44
|Dardanel
|4,00
|-1,96
|5,54
|Datagate Bilgisayar
|6,22
|-3,27
|-20,36
|Demısaş Döküm
|2,37
|-0,42
|-31,90
|Denge Holding
|0,91
|0,00
|-33,58
|Deniz GMYO
|2,89
|0,70
|-42,77
|Denizli Cam
|5,43
|2,45
|-34,89
|Derimod
|4,43
|1,61
|-37,96
|Derlüks Deri
|2,28
|0,00
|-44,12
|Desa Deri
|3,32
|-4,87
|-26,87
|Despec Bilgisayar
|4,27
|-4,47
|0,71
|Deva Holding
|10,24
|-8,33
|13,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|-3,08
|-19,23
|Ditaş Doğan
|9,68
|10,00
|1,26
|DO-CO
|260,00
|-6,81
|-53,90
|Doğan Burda
|3,12
|-0,32
|-48,60
|Doğan Holding
|1,46
|0,00
|-20,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|4,35
|-27,27
|Doğusan
|1,52
|9,35
|-26,92
|Doğuş GMYO
|3,57
|2,00
|-21,19
|Doğuş Otomotiv
|6,63
|-3,91
|-30,36
|Döktaş Dökümcülük
|13,89
|-4,80
|-56,11
|Duran Doğan Basım
|16,48
|-0,30
|17,38
|Dyo Boya
|3,75
|-0,79
|-23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,58
|-9,84
|23,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,17
|-10,00
|0,59
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|9,30
|1,44
|Ege Endüstri
|485,00
|4,53
|-16,45
|Ege Gübre
|40,32
|-2,14
|-19,04
|Ege Profil
|9,30
|1,31
|-22,31
|Ege Seramik
|3,06
|-0,33
|-17,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|3,45
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|6,12
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|7,69
|40,00
|Egeplast
|10,70
|-2,64
|-14,40
|Ekiz Kimya
|1,36
|9,68
|122,95
|Emek Elektrik
|1,25
|2,46
|-21,38
|Eminiş Ambalaj
|2,10
|-3,67
|38,16
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|0,88
|-21,92
|Enerjisa Enerji
|6,42
|3,38
|-13,13
|Enka İnşaat
|5,71
|0,35
|-11,06
|Erbosan
|15,77
|0,77
|-36,87
|Ereğli Demir Çelik
|7,47
|1,91
|-17,37
|Ersu Gıda
|3,16
|9,72
|52,66
|Escort Teknoloji
|2,33
|9,91
|67,63
|Etiler Gıda
|1,79
|-5,29
|-26,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,13
|5,61
|-32,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,90
|3,45
|-28,00
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|-22,88
|Euro Yatırım Holding
|0,92
|5,75
|-38,67
|Fenerbahçe Futbol
|8,46
|-2,53
|-41,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,71
|-1,45
|-40,70
|F-M İzmit Piston
|38,56
|-2,87
|-18,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,82
|-3,94
|-11,31
|Ford Otosan
|47,04
|-3,41
|-28,85
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|0,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|8,81
|4,14
|-32,02
|Galatasaray Sportif
|2,02
|4,66
|-0,49
|Garanti Bankası
|8,04
|2,03
|-27,83
|Garanti Faktoring
|3,38
|1,20
|-12,66
|Garanti Yat. Ort.
|1,06
|7,07
|-1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,36
|9,94
|210,00
|Gedik Yatırım Holding
|18,16
|-2,05
|136,15
|Gediz Ambalaj
|7,12
|-5,19
|5,33
|Gentaş
|1,87
|0,54
|-14,61
|Gersan Elektrik
|2,07
|1,97
|-35,11
|Global Men. Değ.
|1,68
|2,44
|-10,64
|Global Yat. Holding
|2,39
|-1,24
|-50,92
|Good-Year
|3,26
|4,15
|-19,51
|Göltaş Çimento
|10,63
|1,24
|-40,25
|Gözde Girişim
|2,61
|3,98
|-49,22
|GSD Denizcilik
|1,84
|9,52
|-28,13
|GSD Holding
|1,10
|10,00
|-26,17
|Gübre Fabrik.
|14,22
|0,28
|57,30
|Güler Yat. Holding
|2,16
|-10,00
|6,40
|Güneş Sigorta
|1,98
|3,13
|-9,17
|Halk GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,28
|0,44
|15,15
|Hatay Tekstil
|6,77
|7,63
|-1,46
|Hedef Girişim
|1,72
|1,78
|-34,10
|Hektaş
|9,77
|3,94
|21,82
|HUB Girişim
|18,58
|-2,11
|97,90
|Hürriyet Gzt.
|0,88
|3,53
|-22,81
|ICBC Turkey Bank
|3,71
|9,76
|-29,60
|İdealist Danışmanlık
|2,11
|2,43
|-36,45
|İdealist GMYO
|2,54
|9,96
|-16,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|0,00
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|6,67
|-20,00
|İhlas Gazetecilik
|4,56
|9,88
|-33,04
|İhlas Holding
|0,47
|0,00
|-48,35
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|10,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|7,48
|1,36
|-22,89
|Info Yatırım
|8,75
|0,57
|-1,69
|İntema
|6,60
|1,23
|-28,73
|İpek Doğal Enerji
|7,69
|1,45
|-0,39
|İskenderun Demir Çelik
|6,27
|-0,32
|-21,72
(Sürecek)
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi